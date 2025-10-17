Vietnam Airlines được vinh danh “Thương hiệu hàng không hàng đầu châu Á 2025”

Tại lễ trao giải, ở hạng mục Asia’s Leading Airline Brand 2025, Vietnam Airlines được công nhận là thương hiệu hàng không hàng đầu châu Á, khẳng định uy tín và vị thế tiên phong của hãng trong khu vực.

Trong khi đó, chương trình khách hàng thân thiết Lotusmiles của hãng được xướng tên ở hạng mục Asia’s Leading Airline Rewards Programme 2025 nhờ hệ sinh thái dịch vụ đa dạng và trải nghiệm gắn kết dành cho hội viên.

Vietnam Airlines được vinh danh trong ba hạng mục giải thưởng quan trọng của World Travel Awards châu Á 2025.

Tạp chí Heritage, ấn phẩm chính thức trên các chuyến bay của Vietnam Airlines, cũng được vinh danh là Asia’s Leading Inflight Magazine 2025, ghi nhận vai trò của tạp chí trong việc quảng bá hình ảnh, văn hóa và du lịch Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines khẳng định, việc được vinh danh tại ba hạng mục giải thưởng quan trọng của World Travel Awards châu Á 2025 là niềm vinh dự lớn lao, cũng là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng của tập thể hãng trong hành trình nâng tầm thương hiệu và dịch vụ.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới mục tiêu 5 sao quốc tế, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển bền vững và lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc đến bạn bè thế giới", ông Tuấn nhấn mạnh.

Kết quả này của Vietnam Airlines cũng khẳng định năng lực cạnh tranh và uy tín hàng đầu trong ngành hàng không khu vực. Giải thưởng “Asia’s Leading Airline Brand” được xem là minh chứng cho hình ảnh thương hiệu quốc gia được xây dựng trên nền tảng chất lượng dịch vụ, an toàn và trải nghiệm khách hàng.

Trong giai đoạn phục hồi mạnh mẽ của thị trường, hãng không chỉ duy trì tăng trưởng ổn định mà còn đẩy mạnh chuyển đổi số, đầu tư đội bay thế hệ mới, giảm phát thải CO₂ và tiên phong sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), hướng đến mục tiêu trở thành hãng hàng không 5 sao quốc tế, hiện đại và thân thiện với môi trường.

Giải thưởng “Asia’s Leading Airline Rewards Programme 2025” dành cho Lotusmiles là minh chứng cho thành công của Hãng hàng không quốc gia trong chiến lược xây dựng mối quan hệ gắn kết và bền vững với khách hàng.

Không chỉ mang đến hệ thống quyền lợi đa dạng như ưu tiên dịch vụ, tích lũy và quy đổi dặm linh hoạt với hơn 20 hãng hàng không trong liên minh SkyTeam cùng nhiều đối tác trong lĩnh vực du lịch, ngân hàng, khách sạn, Lotusmiles còn tiên phong tạo dựng cộng đồng khách hàng trung thành tại Việt Nam.

Mới đây, chương trình đã tổ chức thành công Hội thảo LEF (Loyalty Executive Forum) – diễn đàn chuyên sâu về lĩnh vực Loyalty Marketing, quy tụ các chuyên gia và đối tác chiến lược, góp phần khẳng định vai trò tiên phong của Vietnam Airlines trong việc phát triển hệ sinh thái khách hàng thân thiết.

Ở hạng mục “Asia’s Leading Inflight Magazine 2025”, Heritage, tạp chí của Vietnam Airlines tiếp tục được vinh danh là ấn phẩm trên không tiêu biểu của khu vực, nhờ chất lượng biên tập, hình ảnh và nội dung quảng bá văn hóa - du lịch Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Suốt nhiều năm, Heritage đã trở thành một phần trong trải nghiệm bay và là kênh truyền thông quan trọng góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, con người Việt Nam.

World Travel Awards được thành lập năm 1993, được xem là giải thưởng danh giá hàng đầu của ngành du lịch, lữ hành và hàng không toàn cầu. Các hạng mục giải thưởng được bình chọn bởi các chuyên gia trong ngành và công chúng quốc tế, phản ánh đánh giá độc lập về năng lực hoạt động của các doanh nghiệp.

Giải thưởng năm nay đã cho thấy ngành hàng không Việt Nam đang dần khẳng định dấu ấn trong bản đồ du lịch thế giới. Thành công tại WTA 2025 cũng góp phần củng cố uy tín của Vietnam Airlines trong các hoạt động hợp tác quốc tế, phát triển dịch vụ MICE, và mở rộng mạng bay tới các thị trường trọng điểm.