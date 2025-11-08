Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Bão số 13 - Kalmaegi
Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Đông Tây - Kim Cổ
Thứ bảy, ngày 08/11/2025 08:30 GMT+7

Bí ẩn bộ cốt "Thần Hổ" ở đình Bình Thuỷ, TP Cần Thơ

+ aA -
Nông Huyền Sơn (Theo Báo Công an Nhân dân) Thứ bảy, ngày 08/11/2025 08:30 GMT+7
Ít ai biết, khởi thủy ngôi đình cổ Bình Thủy (TP Cần Thơ) liên quan đến chuyện hổ thần cứu người. Hiện bộ cốt Thần Hổ vẫn còn được lưu giữ trong một góc khuất, khiêm tốn trong đình.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Hầu hết các tài liệu nói về ngôi đình cổ Bình Thủy (TP Cần Thơ) chỉ nhắc đến tích quan Khâm sai đại thần triều Nguyễn đi tuần thú phương Nam gặp thủy nạn nhưng bình an tại đoạn sông này dẫn đến việc vua Tự Đức ban sắc phong thần Bổn Cảnh chung cho cả làng Bình Hưng. Chưa có nghiên cứu nào xét riêng về sự tích ngôi đình cổ lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long này.

Ít ai biết, khởi thủy ngôi đình cổ này liên quan đến chuyện hổ thần cứu người. Hiện bộ cốt Thần Hổ vẫn còn được lưu giữ trong một góc khuất, khiêm tốn trong đình.

Cổng đình Bình Thủy.

Cội nguồn ngôi đình cổ Bình Thủy

Theo các tài liệu nghiên cứu chính thống thì cách nay 300 năm vị trí đình Bình Thủy tọa lạc được gọi là làng Bình Hưng, thuộc tổng Định Thới, huyện Vĩnh Định, phủ Ba Xuyên, tỉnh An Giang. Khi đó, làng có 6 thôn. Vào năm 1844, một trận bão lụt dữ dội, nhà cửa ruộng vườn tiêu tan, nạn đói hoành hành. Sau trận thiên tai đó, người dân tự lập một ngôi miếu bằng tre gỗ, lợp lá tại vàm rạch thờ thành hoàng để cầu bảo hộ, an lành. Miếu được gọi tên là "Long Tuyền cổ miếu". Nếu cái tên này hoàn toàn chính xác thì vào năm 1844, làng cổ Bình Hưng đã từng có một ngôi miếu từ trước rất lâu.

Thuở đó, đoạn sông này có tên là Long Tuyền giang. Bởi khúc sông này có hình dáng như con rồng nằm uốn khúc, vàm sông giống như miệng rồng há toác ra ngoạm trái châu là đất cồn Linh. Bốn rạch tỏa ra như bốn chân rồng. Đoạn đuôi thon thon nằm vắt tận cuối làng.

Cũng theo các tài liệu nghiên cứu của địa phương, thời Vua Tự Đức năm thứ 5 (tức năm 1852) quan Khâm sai đại thần là Huỳnh Mẫn Đạt được vua phái đi tuần thú an dân khu vực này. Quan Khâm sai cùng đoàn tùy tùng đi thuyền dọc theo sông Hậu. Khi thuyền gần đến cồn Linh nơi đầu vàm rạch Long Tuyền thì gặp một trận cuồng phong tạo thành lốc xoáy lớn trên mặt sông. Sóng hung dữ cuốn cao như muốn nhấn chìm đoàn thuyền xuống lòng sông. Trước tình thế nguy cấp, quan Khâm sai khấn thần linh độ mạng rồi lệnh cho thủy binh ra sức chèo thẳng vào vàm ẩn nấp. Mặc dù, bên ngoài sông sóng cả phẫn nộ dập dềnh nhưng bên trong vàm mặt nước lặng lờ bình yên. Đoàn thuyền bình an vô sự.

Thoát nạn, quan Khâm sai bèn hạ lệnh cho binh sĩ lên bờ lập đàn cúng tế thần đất rồi mở tiệc khoản đãi dân làng suốt ba ngày và tuyên bố đổi tên cồn này thành làng Bình Thủy. Sau chuyến công cán, quan Khâm sai đại thần Huỳnh Mẫn Đạt dâng sớ lên Vua Tự Đức xin ban sắc phong thần cho làng Bình Thủy (mang nghĩa vùng nước lặng).

Từ sớ cầu xin của Khâm sai Huỳnh Mẫn Đạt, ngày 29/11/1852 (năm Nhâm Tý) Vua Tự Đức hạ chiếu ban sắc phong cho vùng đất Bình Thủy, tức Bình Hưng cũ: "Sắc Bổn cảnh Thành hoàng chi thần. Nguyên tặng Quảng hậu chánh trực hựu thiện chi thần, hộ quốc tri dân nẫm trứ linh ứng tứ kim phi ưng cảnh mạng miến niệm thần hưu khả gia tặng Quảng hậu chánh trực hựu thiện đôn ngưng chi thần. Nhưng chuẩn Phong Phú huyện Bình Thủy thôn y cựu phụng sự thần kỳ tương hựu bảo ngã lê dân. Khâm tai. Tự Đức ngũ niên thập nhất nguyệt nhị thập cửu nhật". Tạm dịch nghĩa là: "Sắc phong chức Bổn cảnh Thành hoàng.

Vì sự quảng hậu chánh trực, ngươi đã phù hộ quốc gia, bảo vệ dân chúng từ xưa đến nay. Lệnh ban cho ngươi danh hiệu Thành hoàng Bổn cảnh thuộc huyện Phong Phú, làng Bình Thủy. Ngươi lãnh trách nhiệm như cũ, săn sóc và giúp đỡ dân chúng của ta. Tự Đức năm thứ 5 ngày 29/11". Theo tích đó thì làng Bình Hưng được Tự Đức chuẩn y đổi tên thành làng Bình Thủy và được phong sắc Thành hoàng Bổn cảnh (cho vùng đất linh Bình Hưng) vào năm 1852.

Sau khi có sắc phong của nhà vua, cư dân địa phương đã cùng nhau tôn tạo ngôi miếu Long Tuyền tre lá thành ngôi đình tường vôi, mái ngói. Theo tên đất và theo sắc vua ban, ngôi đình cũng mang tên mới là đình Bình Thủy. Lần nâng cấp này, ngôi đình được xây thêm ngôi võ ca (Nhà hát bộ, trong đó có một sân khấu nhỏ, thấp, bằng gỗ để cho các đoàn hát đến biểu diễn). 

Đến đầu thế kỷ XX, do chia tách địa giới hành chính, vùng đất tọa lạc của ngôi đình Bình Thủy lại đổi tên thành làng Long Tuyền nhưng đình vẫn mang tên Bình Thủy. Vào năm 1904, quan Tri phủ Nguyễn Đức Nhuận thấy đình xuống cấp, rệu rã sắp sập nên đề nghị dân làng cất lại ngôi đình ở ngã tư trên sở đất của làng rộng 2,9 ha.

Lần xây dựng này, ông La Xuân Thanh là một phú hộ địa phương đã hiến tặng tiền của và chỉ huy công trình xây dựng. Không may, giữa lúc công trình xây dựng còn dang dở thì quan Tri phủ bệnh nặng rồi qua đời. Việc xây dựng ngôi đình tạm đình chỉ. Không hiểu vì sao, không ai tiếp tục công việc xây dựng sau khi Tri phủ qua đời.

Mãi đến năm 1909, ông Cả Nguyễn Doãn Cung (Chủ làng) bắt tay cùng sui gia là một địa chủ giàu có cùng góp tiền, của và công sức xây dựng ngôi đình trên nền cũ tại vàm sông. Theo các tài liệu nghiên cứu thì chi phí xây dựng lần này lên đến 5.823 đồng Đông Dương. Thời điểm này, 1 giạ lúa có giá khoảng 1 hào. Tức là công trình xây dựng lần này tương đương giá trị 5.800.000 giạ lúa.

Công việc xây dựng được khởi công từ ngày 12/7/1909 đến năm 1910 thì hoàn thành. Công trình do ông Huỳnh Trung Trinh thiết kế. Không có tài liệu nào kể về tiểu sử ông Huỳnh Trung Trinh. Nhưng căn cứ vào kết cấu kiến trúc ngôi đình người ta thấy đình Bình Thủy có nét tương đồng với những ngôi nhà gỗ được xây dựng cùng thời điểm trong khu vực.

Có lẽ, ông Huỳnh Trung Trinh là nhóm thợ Lỗ Ban được mời từ miền Trung về vùng Đại Điền, Bến Tre xây cất một loạt các ngôi phủ gỗ cho Đốc phủ Kiểng, ông Phó Hoài, ông Hương Liêm. Ngày nay, di tích phủ gỗ gồm 6 ngôi nhà của ông Hương Liêm mà người ta gọi là Huỳnh phủ vẫn tồn tại ở Bến Tre.

Căn cứ vào bức hoành phi mừng tân gia Huỳnh phủ do tri huyện Bảo An họ Võ vẫn còn hiện hữu thì ngôi phủ được hoàn thành vào năm 1904. Có lẽ, nhóm thợ Lỗ Ban này đã được mời đi xây cất liên tục các ngôi phủ khác, trong đó có ngôi đình Bình Thủy. 

Nhóm thợ Lỗ Ban này rất tỉ mỉ trong việc chạm khắc gỗ. Thợ được tính tiền công mỗi ngày bằng hình thức đong dăm bào bằng chén ăn cơm. Những thân cột trong đình Bình Thủy cũng như của các ngôi phủ được thợ đi vào rừng sâu tìm kiếm, lựa chọn cẩn trọng trước khi đốn hạ đem về xây cất.

Lần xây dựng năm 1909, đình Bình Thủy có thêm 2 ngôi miếu thờ Thần Nông và Thần Hổ. Trong tất cả những lần xây dựng, bộ da Thần Hổ vẫn luôn được lưu giữ thờ phụng trong đình.

Ảnh minh hoạ.

Bộ da Thần Hổ và một số vị linh thần chưa được giải mã

Trong khi đó nhiều bô lão địa phương cho rằng, ngôi đình Bình Thủy được nâng cấp từ ngôi miếu cổ Long Tuyền thờ Thần Hổ. Từ năm 1844, ngôi miếu đã có sẵn nên được gọi là "cổ miếu". Có nghĩa là ngôi miếu tồn tại từ rất lâu, trước khi có ghi chép vào năm 1844. Căn cứ vào đó có thể hiểu ngôi miếu được xây cất từ những ngày mới khai hoang lập làng vào khoảng đầu thế kỷ XIX. Vị trí đầu tiên của ngôi miếu là vàm Ngã Tư Bé.

Giai thoại địa phương kể rằng, ngày xưa, ở vùng này có 1 con cọp tu lâu năm, tánh linh như người. Ở vàm ngã tư có một phụ nữ tên Bé sống một mình. Chồng đăng lính triều Nguyễn đi trấn giữ vùng biên cương Cao Miên. Trước khi chia tay vợ, người lính đốt hương đứng trước một gốc đại thụ khấn xin Thành hoàng, thổ địa bảo trợ người vợ trẻ để ông ta yên tâm làm nhiệm vụ với đất nước. Một con cọp đã tu lâu năm, tính hiền, nấp sau gốc đại thụ nghe lời khấn.

Một đêm nọ, con cọp nghe tiếng bà vợ rên rỉ đau bụng chuyển dạ đẻ đã chạy thẳng đến nhà một bà mụ. Bà mụ đang ngủ mơ màng, mở mắt ra trông thấy con cọp sợ quá ngất xỉu. Cọp tha bà mụ đến tận cửa nhà bà Bé. Khi tỉnh dậy, bà mụ quáng quàng chạy vào nhà bà Bé và phát hiện bà Bé cần cứu giúp. Bà mụ đã giúp bà Bé vượt cạn thành công trong cơn thập tử nhất sinh.

Sáng sớm hôm sau, khi mở cửa ra, bà mụ đã trông thấy một con heo rừng nằm chết trong sân. Trên thân heo đầy vết móng cọp. Sực nhớ diễn biến đêm qua, bà mụ biết, con cọp đã bắt heo trả lễ. Cho rằng đó là hổ thần bảo vệ dân làng, bà mụ và bà Bé cùng dựng một ngôi miếu để thờ Thần Hổ. Ngoài ra, cư dân địa phương còn truyền tụng rất nhiều giai thoại khác liên quan đến việc Thần Hổ cứu người khi gặp hoạn nạn. Khi hổ chết, dân làng tiếc thương lấy thi thể làm tượng cốt đặt trong miếu thờ.

Nơi vàm sông, người ta đặt tên là vàm Ngã Tư Bé. Khi miếu được xây dựng thành đình sau biến cố quan Khâm sai đại thần gặp nạn, dân địa phương vẫn xem Thần Hổ là "ông Cả", tức Thành hoàng Bổn cảnh của làng.

Đến lần xây dựng năm 1909, chức Cả của ngôi đình vẫn thuộc về Thần Hổ. Bộ da Thần Hổ vẫn được lưu giữ nguyên vẹn đặt trên bệ thờ cho đến tận ngày nay. Tuy nhiên, sau này nhiều người đến viếng đình cứ lén vặt râu, lông Thần Hổ để làm thuốc. Thấy vậy, một khách hành hương tên Hồng Vân, cư ngụ tại quận Bình Thạnh, Tp HCM xót lòng đã hiến tặng một lồng kính để bảo vệ tượng cốt Thần Hổ. Căn cứ vào giai thoại này, có thể nói rằng, trước khi được Vua Tự Đức sắc phong, đình đã có Thành hoàng Bổn cảnh, tức Cả Hổ.

Chức Phó Cả của đình thuộc về một vị tôn thần xưng danh là Đinh Công Chánh (gọi là Đinh Tôn Thần). Hiện nay, bàn thờ vị Phó Cả Đinh Công Chánh vẫn được đặt nơi chánh điện.

Vào năm 1913, vùng đồng bằng sông Cửu Long trải qua một cơn đại dịch tả. Gần đình Bình Thủy có ngôi chùa Nam Nhã (còn gọi là chùa Minh Sư hoặc Đức Tế Phật Đường) do Thượng sư Nguyễn Giác Duyên tạo lập. Ngày 15/8/1913, một số nhân sĩ trong làng thấy đại dịch hoành hành, dân làng khốn khổ đã lập đàn cầu tiên (gọi là Đàn Tiên) dùng cơ bút để xin thuốc. Một vị tôn thần xưng danh là Đinh Công Chánh (cho đến nay vẫn chưa tìm được lai lịch đời thật) giáng cơ cho thuốc Nam cứu bệnh. Bài thuốc công hiệu đến mức nhanh chóng đẩy lùi cơn đại dịch ra khỏi địa phương. Đây là nơi đầu tiên phát tích Đàn Tiên Cái Khế.

Từ đó dân làng bầu vị tôn thần này vào chức Phó Cả của đình. Điều lạ là, Tôn Thần Đinh Công Chánh giáng ngôn bằng cơ bút nhưng lại có di ảnh thờ. Càng lạ hơn khi người trong di ảnh lại có nét giống anh hùng dân tộc Đinh Công Tráng. Có dư luận cho rằng, Đinh Công Chánh là tên ẩn của anh hùng dân tộc Đinh Công Tráng - Lãnh tụ cuộc khởi nghĩa Ba Đình hy sinh trong trận huyết chiến với quân Pháp vào tháng 10/1887. Vì thương tiếc ông, dân Bình Thủy lập án thờ nhưng e ngại chính quyền Pháp làm khó nên trại tên "Tráng" thành "Chánh". 

Ở giữa ngôi chánh điện còn có một bàn hương án thờ "ngũ vị nương nương" gồm: Chiêu Thuần Hiếu Hoàng hậu - Từ Huệ Nương nương (Lê triều); Thuần Mục Trầm Hương Công chúa - Nghĩa Liệt Nương nương (Lê triều); Tiết Liệt Nghĩa Nữ Nguyễn Xuân - Quế Minh Huệ nương (Nguyễn triều); Triệt Minh Liệt nữ - Trần Thu Hà nương nương (Nguyễn triều). Cách nay hơn nửa thế kỷ, nhà nghiên cứu Huỳnh Minh đã nêu điều này trong quyển "Cần Thơ xưa và nay". Cho đến nay, Ngũ vị nương nương vẫn chưa được truy nguyên gốc tích.

Một số bô lão địa phương cho rằng: Bài vị có ghi rõ niên triều của từng vị thì chắc chắn những vị đó phải có thật trong lịch sử. Điều lạ là, vì sao các vị thuộc triều Lê lại có mặt ở tận phía Nam này? Vì sao cổ dân nơi đây lại thờ họ? Điều này có thể là một "lối rẽ" trong dòng cổ sử của dân tộc. Hy vọng một ngày không xa, điều bí ẩn này được giải mã.

Thiết nghĩ, các cơ quan chuyên môn cần nghiên cứu sâu hơn về những di vật có liên quan để đình Bình Thủy xứng tầm là một di tích lịch sử, văn hóa của quốc gia

Theo: Theo Báo Công an Nhân dân

Tham khảo thêm

Vì sao các hoàng đế La Mã thường bị ám sát?

Vì sao các hoàng đế La Mã thường bị ám sát?

Hoàng đế nhà Minh, tài ba lỗi lạc, nhưng cả đời chỉ chung tình với 1 vợ

Hoàng đế nhà Minh, tài ba lỗi lạc, nhưng cả đời chỉ chung tình với 1 vợ

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Làng “đệ nhất khoa bảng” Việt Nam, 36 tiến sĩ thì 29 người mang cùng 1 họ

Trong 20 làng Khoa bảng Việt Nam (Làng có 10 người đỗ Tiến sĩ trở lên được gọi là Làng Khoa bảng) thì làng Mộ Trạch, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương (nay thuộc xã Thượng Hồng, TP Hải Phòng) đứng đầu với 36 vị đỗ Tiến sĩ.

Nước Trần thời Xuân Thu có phải do người họ Trần lập nên?

Đông Tây - Kim Cổ
Nước Trần thời Xuân Thu có phải do người họ Trần lập nên?

Vị tướng nào được Lưu Bị, Gia Cát Lượng ngưỡng mộ, là cứu tinh của Tư Mã Ý?

Đông Tây - Kim Cổ
Vị tướng nào được Lưu Bị, Gia Cát Lượng ngưỡng mộ, là cứu tinh của Tư Mã Ý?

Trần Khánh Dư: Vị tướng nhà Trần lắm tài nhiều tật

Đông Tây - Kim Cổ
Trần Khánh Dư: Vị tướng nhà Trần lắm tài nhiều tật

Đế quốc châu Âu hùng mạnh nào lụi bại vì bị vàng... "đầu độc”?

Đông Tây - Kim Cổ
Đế quốc châu Âu hùng mạnh nào lụi bại vì bị vàng... 'đầu độc”?

Đọc thêm

Cuối tháng 9 Âm lịch, 3 con giáp có trí tuệ, cơ hội song hành, mở ra giai đoạn vàng trong sự nghiệp
Gia đình

Cuối tháng 9 Âm lịch, 3 con giáp có trí tuệ, cơ hội song hành, mở ra giai đoạn vàng trong sự nghiệp

Gia đình

Cuối tháng 9 Âm lịch, 3 con giáp này được khen ngợi nhanh nhạy, biết chớp thời cơ, bước vào “mùa vàng sự nghiệp", từng bước tới thành công.

Người dân Phúc Thọ giữ hồn sông nước qua màn dập sào bắt cá trên sông Tích Giang
Ảnh

Người dân Phúc Thọ giữ hồn sông nước qua màn dập sào bắt cá trên sông Tích Giang

Ảnh

Những ngày đầu đông, khi nước sông Tích Giang xuống thấp, người dân xã Phúc Thọ (Hà Nội) lại rủ nhau xuống sông tham gia dập sào bắt cá. Âm thanh sào tre, tiếng hò gọi rộn ràng xen lẫn tiếng cười nói tạo nên khung cảnh nhộn nhịp, vui vẻ.

Tin sáng (8/11): CAS báo tin buồn cho LĐBĐ Malaysia
Thể thao

Tin sáng (8/11): CAS báo tin buồn cho LĐBĐ Malaysia
6

Thể thao

CAS báo tin buồn cho LĐBĐ Malaysia; M.U muốn mượn Endrick; Robert Lewandowski chưa xác định tương lai; Chelsea sẵn sàng chi đậm để chiêu mộ Rodrygo; Erling Haaland khoe ảnh ăn tối tại China Town.

Giá vàng hôm nay (8/11): Vàng trong nước neo ở mức cao, thế giới có vượt ngưỡng quan trọng?
Thị trường

Giá vàng hôm nay (8/11): Vàng trong nước neo ở mức cao, thế giới có vượt ngưỡng quan trọng?

Thị trường

Giá vàng hôm nay 8/11, vàng SJC và nhẫn giữ giá tiếp tục neo cao. Trong khi, thị trường thế giới vẫn chưa vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng 4.000 USD/ounce.

Loài cá tưởng bình dân mà bổ dưỡng nuôi khắp Việt Nam lần đầu 'bơi' sang một quốc gia Nam Mỹ, nơi cũng nuôi rất nhiều
Nhà nông

Loài cá tưởng bình dân mà bổ dưỡng nuôi khắp Việt Nam lần đầu "bơi" sang một quốc gia Nam Mỹ, nơi cũng nuôi rất nhiều

Nhà nông

Theo tin từ TTXVN, sau những nỗ lực đàm phán, 700 tấn cá rô phi đầu tiên của Việt Nam sẽ được xuất khẩu sang Brazil, quốc gia cũng nuôi khá nhiều cá rô phi, loài cá chiếm tới 68% tổng sản lượng cá nuôi của Brazil, tương đương 662.000 tấn năm 2024.

Tin Showbiz 24h: Vợ con Trường Giang nhập viện, diễn viên 'Mưa đỏ' không tin được gặp Cổ Thiên Lạc
Văn hóa - Giải trí

Tin Showbiz 24h: Vợ con Trường Giang nhập viện, diễn viên "Mưa đỏ" không tin được gặp Cổ Thiên Lạc

Văn hóa - Giải trí

Vợ con Trường Giang nhập viện, diễn viên "Mưa đỏ" không tin được gặp Cổ Thiên Lạc ... là những tin “hot” trong dòng chảy tin showbiz 24h.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương lấy ý kiến Nhân dân việc đề nghị xét, tặng Huân chương cho 1 Phó Chủ nhiệm và 1 Ủy viên
Tin tức

Ủy ban Kiểm tra Trung ương lấy ý kiến Nhân dân việc đề nghị xét, tặng Huân chương cho 1 Phó Chủ nhiệm và 1 Ủy viên

Tin tức

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang lấy ý kiến Nhân dân về việc đề nghị xét, tặng Huân chương với 1 Phó Chủ nhiệm và 1 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Thông tin mới nhất về chấn thương của thủ môn Bùi Tiến Dũng
Thể thao

Thông tin mới nhất về chấn thương của thủ môn Bùi Tiến Dũng

Thể thao

Sau chấn thương nghiêm trọng ở V.League 2025/2026, thủ môn Bùi Tiến Dũng phải phẫu thuật đứt dây chằng chéo trước và có thể nghỉ hết mùa để hồi phục.

Quốc gia NATO đầu tiên ra lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Netanyahu
Thế giới

Quốc gia NATO đầu tiên ra lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Netanyahu

Thế giới

Hôm thứ Sáu 7/11, Thổ Nhĩ Kỳ đã ban hành lệnh bắt giữ đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và hàng chục quan chức Israel khác với cáo buộc “diệt chủng.”

Trồng hoa gì đang vào 'cuộc đua' ở Ninh Bình, lại có cánh đồng sáng trưng cả đêm
Nhà nông

Trồng hoa gì đang vào "cuộc đua" ở Ninh Bình, lại có cánh đồng sáng trưng cả đêm
8

Nhà nông

Giữa thời tiết mưa lạnh, nhiều hộ nông dân tại làng hoa Ninh Phúc (tỉnh Ninh Bình) vẫn bất chấp giá rét, "chạy đua" với thời gian để chăm sóc, kích hoa nở đúng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Đây là sự nỗ lực lớn để gỡ gạc lại những thiệt hại nặng nề do mưa bão gây ra trước đó.

GS.TSKH Trần Quốc Tuấn: Từ đào tạo nhân lực đến tầm nhìn năng lượng xanh và thông minh
Xã hội

GS.TSKH Trần Quốc Tuấn: Từ đào tạo nhân lực đến tầm nhìn năng lượng xanh và thông minh

Xã hội

“Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển dịch năng lượng, đòi hỏi đội ngũ nhân lực có nền tảng chuyên môn sâu. Trước hết, cần nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên vì các lĩnh vực này ngày càng phức tạp và có tính liên ngành cao”, GS.TSKH Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh.

Vincom Mega Mall Royal Island tung loạt ưu đãi hấp dẫn khởi động mùa lễ hội - mua sắm cuối năm
Kinh tế

Vincom Mega Mall Royal Island tung loạt ưu đãi hấp dẫn khởi động mùa lễ hội - mua sắm cuối năm

Kinh tế

Vincom Mega Mall Royal Island tại đảo Vũ Yên - Hải Phòng vừa chính thức “tung” loạt ưu đãi “bỏng tay” và ra mắt chuỗi hoạt động giải trí sôi động xuyên suốt tháng 11, mở màn cho mùa mua sắm - lễ hội rực rỡ, náo nhiệt nhất trong năm.

Ngứa điên người, nổi mề đay khi thời tiết giao mùa, bác sĩ cảnh báo nguy hiểm
Xã hội

Ngứa điên người, nổi mề đay khi thời tiết giao mùa, bác sĩ cảnh báo nguy hiểm

Xã hội

Mẩn ngứa, mề đay có thể gây phản ứng dị ứng toàn thân (sốc phản vệ) gây khó thở, nhịp tim nhanh hoặc huyết áp tụt, mất ý thức...

Nguy cơ vỡ vai đập hồ Cay An ở Lâm Đồng, di dời hàng trăm hộ dân trong đêm
Tin tức

Nguy cơ vỡ vai đập hồ Cay An ở Lâm Đồng, di dời hàng trăm hộ dân trong đêm

Tin tức

Lực lượng chức năng xã Tà Năng (tỉnh Lâm Đồng) đã di dời hàng trăm hộ dân ở vùng hạ du để đề phòng nguy cơ vỡ vai đập hồ Cay An.

Giá xăng dầu hôm nay 8/11: Khó lường - tiếp tục tăng mạnh trở lại sau pha lao dốc
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 8/11: Khó lường - tiếp tục tăng mạnh trở lại sau pha lao dốc

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 8/11, trên thị trường dầu thô thế giới, giá dầu thô giao dịch hôm nay đã tăng trở lại sau nhiều phiên biến động, lao dốc.

Dự án cải tạo vỉa hè đường Hùng Vương thi công chậm khiến người dân bức xúc
Bạn đọc

Dự án cải tạo vỉa hè đường Hùng Vương thi công chậm khiến người dân bức xúc

Bạn đọc

Dự án cải tạo vỉa hè đường Hùng Vương thuộc thành phố Đông Hà cũ (nay là hai phường Đông Hà và Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) thi công chậm, ảnh hưởng lớn đời sống nhân dân.

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 8/11: Chứng khoán Vietcap 'lắc đầu' lập sàn giao dịch vì 'quá tầm'
Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 8/11: Chứng khoán Vietcap "lắc đầu" lập sàn giao dịch vì "quá tầm"

Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 8/11: CTCP Chứng khoán Vietcap (HoSE: VCI) đã chủ động rút khỏi dự án vì yêu cầu vốn điều lệ quá lớn.

Nghệ sĩ Nhân dân được phong hàm Giáo sư, từng giữ chức Thứ trưởng trong ký ức không quên của các thế hệ học trò
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân được phong hàm Giáo sư, từng giữ chức Thứ trưởng trong ký ức không quên của các thế hệ học trò

Văn hóa - Giải trí

Giáo sư, Nghệ sĩ Nhân dân Trung Kiên là người đã có công rất lớn trong đào tạo các thế hệ sinh viên ở khoa Thanh nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia.

Ông Hồ Xuân Hùng: Phát triển nông thôn hiện đại trước hết phải “xoá mù” nông dân số
Nhà nông

Ông Hồ Xuân Hùng: Phát triển nông thôn hiện đại trước hết phải “xoá mù” nông dân số

Nhà nông

Ông Hồ Xuân Hùng - Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT cho rằng, một vấn đề đáng lo ngại hiện nay là xoá mù nông dân số và trong xoá mù nông dân số thì khó khăn, phức tạp nhất vẫn là vùng nông thôn.

Ông Trump nêu lý do hủy gặp ông Putin tại Hungary
Thế giới

Ông Trump nêu lý do hủy gặp ông Putin tại Hungary

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông không tổ chức cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin tại Hungary vì cho rằng thời điểm vẫn chưa chín muồi. Ông cũng tuyên bố Nga không muốn chấm dứt xung đột tại Ukraine.

AI viết nhạc, hát thay người: Nhạc sĩ, ca sĩ có mất nghề?
Văn hóa - Giải trí

AI viết nhạc, hát thay người: Nhạc sĩ, ca sĩ có mất nghề?

Văn hóa - Giải trí

Chỉ cần một mệnh đề với những câu khẩu lệnh ngắn gọn, 10 ca khúc với thể loại, ca từ khác nhau lập tức được ra đời trong giây lát mà không cần tốn tư duy, công sức sáng tạo hay cảm xúc... Điều này có đang thực sự đe doạ công việc của các nhạc sỹ, ca sĩ?

Hội chợ Mùa Thu 2025: VEC thiết lập chuẩn mực mới, giải tỏa điểm nghẽn hạ tầng tổ chức sự kiện quốc tế
Xã hội

Hội chợ Mùa Thu 2025: VEC thiết lập chuẩn mực mới, giải tỏa điểm nghẽn hạ tầng tổ chức sự kiện quốc tế

Xã hội

Thông qua thành công của Hội chợ Mùa Thu lần I - 2025, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) nói riêng và Vingroup nói chung đã thiết lập một chuẩn mực mới, khai thông điểm nghẽn hạ tầng tổ chức các sự kiện giao thương, giải trí quốc tế của Việt Nam.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm nhân sự
Tin tức

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm nhân sự

Tin tức

Ngày 8/11, tin từ Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các nghị quyết về phê chuẩn kết quả bầu nhân sự giữ chức Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quảng Ninh: Điểm sáng của cả nước về giảm nghèo bền vững
Xã hội

Quảng Ninh: Điểm sáng của cả nước về giảm nghèo bền vững

Xã hội

Quảng Ninh đã vươn lên trở thành điểm sáng của cả nước trong công cuộc giảm nghèo bền vững, không chỉ thoát nghèo về thu nhập mà còn nâng tầm đời sống, giáo dục và cơ hội phát triển cho người dân.

Bốn cây cảnh nhà giàu thích trồng, nắm giữ bí quyết 'thu hút tài lộc', cây càng tươi tốt, tiền bạc càng nhiều
Gia đình

Bốn cây cảnh nhà giàu thích trồng, nắm giữ bí quyết "thu hút tài lộc", cây càng tươi tốt, tiền bạc càng nhiều

Gia đình

Người giàu thích trồng những cây cảnh này, chúng không chỉ đẹp mắt mà còn mang ý nghĩa may mắn, đặc biệt trong việc thu hút tài lộc.

Một quốc gia NATO đảm bảo được Mỹ miễn trừ trừng phạt khi mua dầu Nga
Thế giới

Một quốc gia NATO đảm bảo được Mỹ miễn trừ trừng phạt khi mua dầu Nga

Thế giới

Budapest sẽ tiếp tục duy trì mức giá năng lượng thấp nhất trong Liên minh châu Âu, Thủ tướng Viktor Orban tuyên bố.

Xã mới này ở Nghệ An đồi nương đang vào thời khắc đẹp như phim, đất trù phú lên màu no ấm, tha hồ chụp ảnh
Nhà nông

Xã mới này ở Nghệ An đồi nương đang vào thời khắc đẹp như phim, đất trù phú lên màu no ấm, tha hồ chụp ảnh

Nhà nông

Những hình ảnh về mùa nếp nương đang ngả màu vàng rực đẹp như phim ở vùng nông thôn mới xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An tạo nên những khung hình tuyệt đối điện ảnh. Ngay sau khi hình ảnh nương nếp vàng rực được đăng tải đã khiến dân mạng mê mẩn.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Người mẹ trẻ sát hại con trai 4 tuổi để 'trả thù chồng'; cài ma túy hãm hại đồng nghiệp
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Người mẹ trẻ sát hại con trai 4 tuổi để "trả thù chồng"; cài ma túy hãm hại đồng nghiệp
5

Pháp luật

Người mẹ trẻ sát hại con trai 4 tuổi để "trả thù chồng"; cài ma túy hãm hại đồng nghiệp; điều tra vụ học sinh lớp 11 đánh nam sinh lớp 9 tử vong... là những tin nóng 24 giờ qua.

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 11 V.League 2025/2026: Tuyệt đỉnh gay cấn!
Thể thao

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 11 V.League 2025/2026: Tuyệt đỉnh gay cấn!

Thể thao

Có thể nhận thấy mức độ gay cấn và khó lường của giải đã ngày càng tăng thêm sau mỗi vòng đấu. Riêng tại vòng 11 – trước quãng nghỉ để dành thời gian cho các đội tuyển quốc gia làm nhiệm vụ quốc tế – cũng thật khó để chỉ ra trận nào là tâm điểm khi hầu hết các cặp đấu đều căng và hứa hẹn sự hấp dẫn.

Tin đọc nhiều

1

Tin tối (6/11): LĐBĐ Malaysia thoát án phạt vì sai lầm của FIFA?

Tin tối (6/11): LĐBĐ Malaysia thoát án phạt vì sai lầm của FIFA?

2

Làng “đệ nhất khoa bảng” Việt Nam, 36 tiến sĩ thì 29 người mang cùng 1 họ

Làng “đệ nhất khoa bảng” Việt Nam, 36 tiến sĩ thì 29 người mang cùng 1 họ

3

Giá vàng hôm nay mới nhất (7/11) đi ngang: Người dân đội mưa mua vàng, chợ đen bắt đầu "sốt" hàng

Giá vàng hôm nay mới nhất (7/11) đi ngang: Người dân đội mưa mua vàng, chợ đen bắt đầu 'sốt' hàng

4

PGS. TS Trần Hoàng Ngân: Công trình lớn có giấy phép còn xây sai, sửa chữa nhỏ vừa đổ xe cát thanh tra xây dựng đã đến

PGS. TS Trần Hoàng Ngân: Công trình lớn có giấy phép còn xây sai, sửa chữa nhỏ vừa đổ xe cát thanh tra xây dựng đã đến

5

Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn là nữ ứng viên duy nhất ngành Nghệ thuật đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư

Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn là nữ ứng viên duy nhất ngành Nghệ thuật đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư