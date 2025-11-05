Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Bão số 13 - Kalmaegi
Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Đông Tây - Kim Cổ
Thứ tư, ngày 05/11/2025 22:30 GMT+7

Hoàng đế nhà Minh được coi là “minh quân”, nhưng vẫn thảm bại tại Đại Việt

+ aA -
Bảo Minh Thứ tư, ngày 05/11/2025 22:30 GMT+7
Chu Chiêm Cơ được hậu thế gọi là vị hoàng đế nhân từ, có tài năng và tâm hồn nghệ sĩ, song trong chính thâm cung ấy, đằng sau vẻ ôn nhu và đức hạnh, là một con người mang nhiều trăn trở – người vừa tạo nên một giai đoạn thái bình, vừa chứng kiến thất bại đau đớn tại Đại Việt, buộc phải rút lui và thừa nhận quyền độc lập của người Việt.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Vì sao hoàng đế nhà Minh Chu Chiêm Cơ buộc phải rút quân khỏi Đại Việt?

Minh Tuyên Tông – tên thật là Chu Chiêm Cơ, sinh ngày 25 tháng 2 năm 1398, mất ngày 31 tháng 1 năm 1435 – là vị hoàng đế thứ năm của triều Minh, trị vì 10 năm ngắn ngủi (1425–1435) với niên hiệu Tuyên Đức. Mười năm ấy, xét về chính sự, là quãng thời gian thịnh trị cuối cùng của nhà Minh trước khi bước vào những biến động lớn.

Chu Chiêm Cơ sinh tại Bắc Bình, nay là Bắc Kinh, trong dòng máu vàng son của hoàng tộc. Cha ông là Minh Nhân Tông – vị vua đức độ nhưng bạc mệnh; mẹ là Thành Hiếu Chiêu Hoàng hậu Trương thị, người nổi tiếng hiền lương. Từ nhỏ, Chu Chiêm Cơ đã bộc lộ khí chất khác người: không thích săn bắn hay võ nghệ như các vương tôn khác, mà say mê thư pháp, vẽ tranh, làm thơ. Khi những đứa trẻ trong cung còn nô đùa, cậu bé Chu Chiêm Cơ đã lặng lẽ bên án thư, viết những nét chữ nhỏ nhắn, tinh tế đến lạ.

Tranh vẽ hoàng đế nhà Minh Chu Chiêm Cơ (Minh Tuyên Tông). Ảnh: Sohu.

Năm 1417, Chu Chiêm Cơ được phong Hoàng thái tôn. Sau khi cha lên ngôi năm 1424, ông trở thành thái tử, rồi kế vị ngay trong năm sau, khi Minh Nhân Tông băng hà. Chu Chiêm Cơ nối ngôi trong bối cảnh đế quốc nhà Minh đang mở rộng cực độ – khắp biên cương, quân Minh giăng cờ, từ Triều Tiên đến Đại Việt, từ Tây Tạng đến Mông Cổ. Nhưng vị hoàng đế trẻ tuổi không muốn cai trị bằng sắt thép. Ông tin rằng triều đại chỉ thực sự vững khi lòng dân yên. Vì vậy, một trong những chiếu chỉ đầu tiên của ông là giảm thuế ruộng, cứu tế dân đói và cấm các đại thần ức hiếp thứ dân.

Minh Tuyên Tông khác hẳn người tiền nhiệm Chu Đệ – Minh Thành Tổ, vị hoàng đế cứng rắn, hiếu chiến và tôn sùng uy quyền. Ông hướng về nhân đức và văn trị. Trong triều, ông bãi miễn những quan lại bất tài, già yếu, tham ô; cắt giảm các cơ quan chồng chéo; và đặc biệt, yêu cầu các viên chức phải trực tiếp nghe dân kêu oan thay vì qua trung gian. Đến năm 1430, khi đất nước đã tạm ổn, ông lại ban lệnh khảo sát ruộng đất, lập lại sổ thuế công bằng để tránh tình trạng kẻ giàu thoát thuế, người nghèo gánh nặng. Dân gian khi ấy có câu: “Tuyên Đức thiên tử, lòng hiền như nước”.

Không chỉ là nhà chính trị, Minh Tuyên Tông còn là người nghệ sĩ đích thực. Trong hậu cung, ông đặt một thư phòng riêng gọi là “Văn Hoa điện”, nơi bày bút, nghiên, giấy, mực quý và hàng trăm bức tranh của các danh họa đời trước. Nhiều đêm, ông ngồi một mình trước ánh đèn, vẽ những cánh chim đang bay, những khóm trúc lay gió, hoặc những bông cúc dại ẩn mình bên hòn đá. Các sử quan đời sau nói rằng, nét vẽ của Minh Tuyên Tông “như tâm người – không gò ép, không phô trương, nhẹ mà thấm”. Những bức tranh ấy đến nay vẫn được lưu giữ, và các nhà nghiên cứu nghệ thuật phương Tây gọi ông là “hoàng đế duy nhất của nhà Minh thể hiện tài năng nghệ thuật đích thực”.

Trong thâm cung, Minh Tuyên Tông được yêu mến bởi tính ôn hòa, ít khi nổi giận. Ông không dùng hình phạt nặng, không nghi kỵ công thần. Tuy vậy, chính sự nhân hậu ấy lại khiến nhiều người trong triều cho rằng ông “quá mềm”. Một số hoạn quan lợi dụng lòng tin của hoàng đế để thao túng việc trong cung, mà điển hình là Vương Chấn – người sau này sẽ đưa triều Minh đến thảm họa ở Thổ Mộc Bảo. Nhưng thời Tuyên Đức, Vương Chấn vẫn chỉ là kẻ nhỏ trong hậu điện, chưa dám lộ dã tâm.

Dưới thời Minh Tuyên Tông, triều chính ổn định, kinh tế phồn thịnh. Sử gia gọi giai đoạn này là “Nhân Tuyên chi trị” – thời thịnh trị nhân từ, nối tiếp đức chính của Minh Nhân Tông. Song, ngay giữa thời thái bình ấy, ở phương Nam, một ngọn lửa âm ỉ cháy suốt nhiều năm: cuộc khởi nghĩa Lam Sơn tại Giao Chỉ. Khi ông lên ngôi, cuộc nổi dậy của Lê Lợi đã kéo dài gần mười năm, biến vùng đất ấy thành cơn ác mộng của mọi tổng binh nhà Minh.

Ban đầu, Minh triều cho rằng có thể dễ dàng dập tắt. Nhưng đến năm 1426, tin dữ dồn dập từ phương Nam: quân Minh đại bại ở Tốt Động – Chúc Động, hơn ba vạn binh tử trận, hàng vạn bị bắt. Lê Lợi từ vùng núi Lam Sơn tiến ra đồng bằng, vây chặt Thăng Long. Tổng binh Vương Thông phải cố thủ trong thành. Minh Tuyên Tông khi ấy vẫn tin rằng chỉ cần viện binh hùng hậu, Giao Chỉ sẽ lại nằm trong tay triều đình. Ông phái An Viễn hầu Liễu Thăng và Kiềm quốc công Mộc Thạnh đem hai đạo quân lớn sang cứu. Nhưng định mệnh đã chọn ngược hướng.

Tháng 9 năm 1427, tại Chi Lăng – Xương Giang, quân Minh lọt vào thế phục kích của nghĩa quân Lam Sơn. Liễu Thăng tử trận, Lý Khánh, Lương Minh, Thôi Tụ đều chết, hàng vạn binh tan tác. Mộc Thạnh ở đạo khác cũng bị đánh tan ở ải Lê Hoa. Chỉ trong ít tháng, 70.000 quân Minh bị tiêu diệt, tướng lĩnh cao cấp không ai còn sống sót. Tin dữ bay về Bắc Kinh, Minh Tuyên Tông rơi bút. Sử chép, đêm ấy, ông không ngủ, chỉ nói một câu: “Trời Nam chẳng chịu người Bắc.”

Giữa triều đình, các đại thần tranh cãi. Có người muốn tiếp tục đem quân, giữ thể diện của hoàng triều. Nhưng Minh Tuyên Tông hiểu rằng, càng cố gắng, tổn thất càng lớn. Đế quốc Minh dù mạnh, cũng không thể đổ máu vô tận ở một vùng xa xôi. Cuối cùng, ông chọn cách mà không nhiều hoàng đế Trung Hoa dám chọn: rút lui trong danh dự. Ông sai sứ sang Giao Chỉ, thương lượng cùng Lê Lợi. Năm 1428, nhà Minh chính thức công nhận Đại Việt độc lập, kết thúc hai thập kỷ đô hộ.

Nhiều người chê rằng Minh Tuyên Tông “bạc nhược”, nhưng nhìn sâu hơn, đó là quyết định của người biết nhìn xa. Ông hiểu rằng duy trì sự cai trị ở mảnh đất ấy chỉ khiến dân hai nước khổ đau, còn đế quốc thì kiệt quệ. Nhà Minh sau đó có thêm mười năm yên ổn, đủ để củng cố nội trị, tránh khỏi sụp đổ sớm. Chính sự mềm dẻo và thực tế ấy, về sau được các sử gia đánh giá là minh chứng cho sự sáng suốt của một minh quân.

Dẫu vậy, thất bại ở Đại Việt vẫn là vết thương trong lòng vị vua tài hoa. Từ đó, ông ít cười hơn, ít vẽ hơn. Có lần, khi vẽ chim hạc – loài tượng trưng cho thanh cao – ông dừng bút, thở dài: “Hạc kia có cánh, ta cũng muốn bay khỏi vòng nhân thế”. Những năm cuối đời, ông mắc bệnh, sức khỏe suy kiệt. Tháng Giêng năm 1435, Minh Tuyên Tông qua đời ở tuổi 37, để lại ngai vàng cho con là Chu Kỳ Trấn – người sau này trở thành Minh Anh Tông, vị vua sa vào bi kịch Thổ Mộc Bảo khi nghe lời hoạn quan Vương Chấn.

Nhìn lại, cuộc đời Minh Tuyên Tông là bức tranh đầy đối nghịch: một hoàng đế nghệ sĩ giữa triều đình quyền lực; một minh quân nhân từ giữa đế chế từng sống bằng gươm giáo; và là người dám thừa nhận thất bại để giữ lấy hòa bình. Ông trị quốc bằng lòng người, không bằng máu; nhưng cũng chính lòng người ấy khiến ông đau khi không thể cứu vãn danh dự trước thất bại ở phương Nam.

Tham khảo thêm

Hoàng đế nhà Minh, tài ba lỗi lạc, nhưng cả đời chỉ chung tình với 1 vợ

Hoàng đế nhà Minh, tài ba lỗi lạc, nhưng cả đời chỉ chung tình với 1 vợ

Vị hoàng đế Tây Ban Nha nào xấu xí đến mức vợ... hoảng loạn?

Vị hoàng đế Tây Ban Nha nào xấu xí đến mức vợ... hoảng loạn?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

“Thi Tướng” Huỳnh Văn Nghệ là ai?

Ngày 23/9/1945, Nam Bộ đứng dậy kháng chiến, bắt đầu trang sử vàng oanh liệt “đi trước về sau”. Một người Nam Bộ vừa cầm súng, vừa cầm bút bước vào kháng chiến, để rồi trở thành một nhà chỉ huy quân sự tài ba, một nhà thơ nổi tiếng, được nhân dân yêu quý gọi là “Thi tướng”. Đó là Huỳnh Văn Nghệ, còn gọi là Tám Nghệ (1914-1977).

Vì sao Kiều Phong phải tự vẫn dù võ công vô địch?

Đông Tây - Kim Cổ
Vì sao Kiều Phong phải tự vẫn dù võ công vô địch?

Vua Lê Uy Mục: Sai lính bắt gái trẻ trong dân gian vào cung mua vui, rồi sát hại khi chán

Đông Tây - Kim Cổ
Vua Lê Uy Mục: Sai lính bắt gái trẻ trong dân gian vào cung mua vui, rồi sát hại khi chán

Những họa sĩ tài hoa đứng sau tờ “Giấy bạc Cụ Hồ”, ai đã vẽ nên đồng tiền đầu tiên của Việt Nam?

Đông Tây - Kim Cổ
Những họa sĩ tài hoa đứng sau tờ “Giấy bạc Cụ Hồ”, ai đã vẽ nên đồng tiền đầu tiên của Việt Nam?

3 lý do bất ngờ khiến giường ngủ của hoàng đế xưa chỉ rộng khoảng... 1 mét

Đông Tây - Kim Cổ
3 lý do bất ngờ khiến giường ngủ của hoàng đế xưa chỉ rộng khoảng... 1 mét

Đọc thêm

Trịnh Mỹ Anh làm gì trước khi đăng quang Hoa hậu Nước tại Miss Earth 2025?
Văn hóa - Giải trí

Trịnh Mỹ Anh làm gì trước khi đăng quang Hoa hậu Nước tại Miss Earth 2025?

Văn hóa - Giải trí

Trịnh Mỹ Anh, người đẹp Việt vừa giành ngôi vị Hoa hậu Nước Miss Earth 2025 từng chinh chiến tại một loạt cuộc thi nhan sắc trong nước.

Truy nhanh 2 kẻ vờ mua nhẫn vàng trị giá 140 triệu rồi cướp giật, lên xe máy tẩu thoát
Chuyển động Sài Gòn

Truy nhanh 2 kẻ vờ mua nhẫn vàng trị giá 140 triệu rồi cướp giật, lên xe máy tẩu thoát

Chuyển động Sài Gòn

Công an TP.HCM đã truy nhanh, bắt giữ 2 đối tượng vờ mua nhẫn vàng trị giá 140 triệu đồng rồi cướp, giật, lên xe máy tẩu thoát.

HLV Tây Ban Nha nhận xét về sao trẻ 2k7 của Ninh Bình FC
Thể thao

HLV Tây Ban Nha nhận xét về sao trẻ 2k7 của Ninh Bình FC

Thể thao

Trong trận đấu vòng 10 V.League 2025/2026, Ninh Bình FC đã rất vất vả giành 3 điểm trên sân nhà trước SLNA, với điểm nhấn là màn ra mắt của Nguyễn Lê Phát.

Nhiều binh sĩ tinh nhuệ Ukraine tử trận vì đòn tập kích của Nga khiến dư luận dậy sóng
Thế giới

Nhiều binh sĩ tinh nhuệ Ukraine tử trận vì đòn tập kích của Nga khiến dư luận dậy sóng

Thế giới

Một số binh sĩ tinh nhuệ của Ukraine đã thiệt mạng và bị thương khi tên lửa Nga tấn công một buổi lễ trao huân chương vào cuối tuần trước, làm dấy lên tranh luận về việc liệu quy trình cảnh báo phòng không và các biện pháp đảm bảo an toàn cho quân nhân có được tuân thủ đầy đủ hay không, theo The Telegraph.

Tin bão mới nhất: Bão số 13 - Kalmaegi còn cách Quy Nhơn 800km, từ mai khu vực này cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 13 - Kalmaegi còn cách Quy Nhơn 800km, từ mai khu vực này cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4

Nhà nông

Tin bão mới nhất, bão KALMAEGI (cơn bão số 13) còn cách Quy Nhơn 800km, vẫn di chuyển tốc độ nhanh. Dự báo từ tối mai, nhiều tỉnh thành đã chịu ảnh hưởng mạnh, cảnh báo rủi ro thiên tai đến cấp độ 4.

HLV Lê Huỳnh Đức nói gì sau chiến thắng nghẹt thở trước CLB SHB Đà Nẵng?
Thể thao

HLV Lê Huỳnh Đức nói gì sau chiến thắng nghẹt thở trước CLB SHB Đà Nẵng?

Thể thao

Sau chiến thắng tối thiểu nhưng đầy ý nghĩa trước SHB Đà Nẵng trong khuôn khổ vòng 10 V.League 2025/2026, HLV trưởng CLB Công an TP.HCM Lê Huỳnh Đức đã có những chia sẻ thẳng thắn về màn trình diễn của các học trò và chặng đường sắp tới của đội.

Trịnh Mỹ Anh, người đẹp vừa giành vương miện Hoa hậu Nước tại Miss Earth 2025 là ai?
Văn hóa - Giải trí

Trịnh Mỹ Anh, người đẹp vừa giành vương miện Hoa hậu Nước tại Miss Earth 2025 là ai?

Văn hóa - Giải trí

Trịnh Mỹ Anh, Á hậu 3 Miss Earth Vietnam 2025 tạo kỳ tích sau khi chủ động xin được tham dự Miss Earth 2025.

Tấn công bế tắc, Thép xanh Nam Định bại trận trước Gamba Osaka
Thể thao

Tấn công bế tắc, Thép xanh Nam Định bại trận trước Gamba Osaka

Thể thao

Trong cuộc tiếp đón Gamba Osaka tại lượt trận thứ 4 bảng F AFC Champions League Two 2025/26, Thép xanh Nam Định thi đấu lép vế và phản nhận thất bại 0-1.

Công an TP.HCM đánh bại SHB Đà Nẵng trong ngày HLV Lê Huỳnh Đức trở lại mái nhà xưa
Thể thao

Công an TP.HCM đánh bại SHB Đà Nẵng trong ngày HLV Lê Huỳnh Đức trở lại mái nhà xưa

Thể thao

Tối 5/11, trên sân Hòa Xuân, CLB Đà Nẵng tiếp đón CLB Công an TP.HCM trong khuôn khổ vòng 10 V.League 2025/2026. Dù thi đấu lép vế trong phần lớn thời gian, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức vẫn rời sân với 3 điểm trọn vẹn nhờ pha lập công duy nhất của Văn Bình ở phút cuối trận.

Video tiền tuyến tiết lộ đặc nhiệm tinh nhuệ Ukraine lái trực thăng Mỹ đột kích táo bạo cứu Pokrovsk
Thế giới

Video tiền tuyến tiết lộ đặc nhiệm tinh nhuệ Ukraine lái trực thăng Mỹ đột kích táo bạo cứu Pokrovsk

Thế giới

Quân đội Ukraine vừa công bố đoạn video hiếm hoi ghi lại cảnh biệt kích nước này thực hiện một cuộc đột kích táo bạo bằng trực thăng Black Hawk do Mỹ sản xuất vào thành phố Pokrovsk – nơi đang diễn ra những trận giao tranh ác liệt nhất hiện nay.

Trịnh Mỹ Anh giành vương miện Hoa hậu Nước tại Miss Earth 2025
Văn hóa - Giải trí

Trịnh Mỹ Anh giành vương miện Hoa hậu Nước tại Miss Earth 2025

Văn hóa - Giải trí

Trịnh Mỹ Anh, đại diện Việt Nam giành ngôi vị Hoa hậu Nước tại Chung kết Miss Earth 2025 sau màn thể hiện tự tin, giàu năng lượng.

Thượng tướng phong trào Cần Vương Nguyễn Phạm Tuân: Chết vì vua còn gì phải sợ!
Đông Tây - Kim Cổ

Thượng tướng phong trào Cần Vương Nguyễn Phạm Tuân: Chết vì vua còn gì phải sợ!

Đông Tây - Kim Cổ

Nguyễn Phạm Tuân là một nhân vật quan trọng của phong trào Cần vương. Ông có nhiều công trạng được lưu danh trong sử sách Việt Nam ở thế kỷ 9.

Nông thôn Tây Bắc: Bản nghèo vươn lên nhờ trồng chè, thu nhập cán mốc 46 triệu/người/năm
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Bản nghèo vươn lên nhờ trồng chè, thu nhập cán mốc 46 triệu/người/năm

Lai Châu Ngày Mới

Những năm qua, đồng bào các dân tộc: Lào, Lự, Kháng; ở 3 bản: Phiêng Pẳng - Phiêng Tiên - Nà Khuy (Bản Bo, Lai Châu) đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích trồng cây kém hiệu quả sang trồng chè. Thu nhập, đời sống của người dân 3 bản cũng nhờ đó mà không ngừng cải thiện, nâng cao.

2 mô hình sinh sản nhân tạo cá chim vây vàng tại hộ nông dân thu được hơn nửa triệu con giống, lợi nhuận cao bất ngờ
Nhà nông

2 mô hình sinh sản nhân tạo cá chim vây vàng tại hộ nông dân thu được hơn nửa triệu con giống, lợi nhuận cao bất ngờ

Nhà nông

Những năm gần đây, nghề nuôi biển được xác định là một trong những hướng phát triển kinh tế quan trọng, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng vùng ven biển và hải đảo của nước ta.

Chủ tịch Quốc hội: Cần cơ chế vượt trội thu hút nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục đào tạo
Tin tức

Chủ tịch Quốc hội: Cần cơ chế vượt trội thu hút nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục đào tạo

Tin tức

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh sự cần thiết phải bổ sung cơ chế vượt trội nhằm khuyến khích thu hút nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục đào tạo. Đồng thời, tăng cường phân cấp, phân quyền cho chủ tịch UBND cấp xã được điều động luân chuyển nhà giáo trong phạm vi địa bàn, quản lý.

HLV Đặng Trần Chỉnh cao tay, Becamex TP.HCM ngược dòng hạ Hải Phòng
Thể thao

HLV Đặng Trần Chỉnh cao tay, Becamex TP.HCM ngược dòng hạ Hải Phòng

Thể thao

HLV Đặng Trần Chỉnh tỏ ra cao tay hơn ông Chu Đình Nghiêm khi thay người ở cuối trận đấu giúp Becamex TP.HCM ngược dòng hạ Hải Phòng trên sân Gò Đậu.

“Thần đồng” 18 tuổi kiến tạo, Ninh Bình FC thắng nhọc SLNA
Thể thao

“Thần đồng” 18 tuổi kiến tạo, Ninh Bình FC thắng nhọc SLNA
7

Thể thao

Chiều tối ngày 5/11, trên SVĐ Ninh Bình, đội chủ nhà Ninh Bình FC đã trải qua một trận đấu đầy khó khăn nhưng cuối cùng vẫn giành trọn 3 điểm quý giá trước SLNA tại vòng 10 V.League 2025/2026. Tài năng trẻ Nguyễn Lê Phát là người kiến tạo để Phạm Gia Hưng ghi bàn thắng quyết định.

Giá dừa khô giảm mạnh, nhưng vẫn cao gấp đôi so với năm ngoái, nông dân miền Tây găm hàng chờ sóng mới
Nhà nông

Giá dừa khô giảm mạnh, nhưng vẫn cao gấp đôi so với năm ngoái, nông dân miền Tây găm hàng chờ sóng mới

Nhà nông

Mặt hàng dừa khô ở miền Tây đã trải qua một đợt tăng giá mạnh, có lúc đạt 220.000-230.000 đồng/chục vào tháng 9 vừa qua. Hiện tại, thị trường đang điều chỉnh, khiến giá dừa khô giảm mạnh nhưng vẫn duy trì ở mức cao 150.000 – 160.000 đồng/chục, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024. Nhiều nông dân đã găm hàng với hi vọng đợi đợt tăng giá mới.

Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo về nguy cơ gì do ảnh hưởng bão số 13-Kalmaegi?
Nhà nông

Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo về nguy cơ gì do ảnh hưởng bão số 13-Kalmaegi?

Nhà nông

Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long phát cảnh báo nguy cơ gì do ảnh hưởng bão số 13-Kalmaegi? Do ảnh hưởng của bão số 13 kết hợp với triều cường dâng cao, nhiều nơi ở Vĩnh Long được dự báo mực nước vượt báo động 3 và có mưa lớn. Do vậy, nhiều khu vực trũng thấp, tuyến đường nội ô và vùng ven sông có nguy cơ ngập sâu trong những ngày tới.

Tin tối (5/11): Đinh Quang Kiệt 1m95 báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik
Thể thao

Tin tối (5/11): Đinh Quang Kiệt 1m95 báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik

Thể thao

Đinh Quang Kiệt 1m95 báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik; HLV Ancelotti cảnh báo Neymar; Haaland thừa nhận vẫn kém xa Ronaldo và Messi; Ferdinand hé lộ lý do sang Dubai sinh sống; Arsenal tái hiện kỷ lục đáng nể.

Ông Trump mạo hiểm chơi canh bạc Syria để 'phản đòn' Nga
Thế giới

Ông Trump mạo hiểm chơi canh bạc Syria để "phản đòn" Nga

Thế giới

Trong một bước ngoặt ngoại giao gây chấn động toàn cầu, Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp đón tiếp Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa tại Nhà Trắng - một người từng bị Mỹ truy lùng gắt gao với tội danh khủng bố. Động thái này của ông Trump đã thổi bùng tranh cãi trong giới quan sát, theo Indiatoday.

NÓNG: Vòi rồng 'kỳ quái' liên tiếp xuất hiện trên vùng biển tỉnh Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận trước sáp nhập)
Nhà nông

NÓNG: Vòi rồng 'kỳ quái' liên tiếp xuất hiện trên vùng biển tỉnh Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận trước sáp nhập)

Nhà nông

NÓNG: Vòi rồng 'kỳ quái' liên tiếp xuất hiện trên vùng biển tỉnh Lâm Đồng. Chiều 5/11, tại cửa biển La Gi thuộc phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng( Thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận trước đây), nhiều người dân bất ngờ chứng kiến một vòi rồng hình thành ngoài khơi và hiện tượng này kéo dài khoảng 5 –7 phút rồi tan.

Dự kiến tăng lương cơ sở năm 2026: ĐBQH thuế thu nhập cá nhân đang biến người lao động thành “triệu phú giả tạo”
Kinh tế

Dự kiến tăng lương cơ sở năm 2026: ĐBQH thuế thu nhập cá nhân đang biến người lao động thành “triệu phú giả tạo”

Kinh tế

Khi lương cơ sở dự kiến tăng lên 3,45 triệu đồng từ giữa năm 2026, nhiều đại biểu cho rằng biểu thuế thu nhập cá nhân hiện tại đang trở nên lạc hậu, dễ “tận thu” và đẩy hàng triệu người vào diện chịu thuế không thực. Từ chênh lệch chi phí sinh hoạt đến nguy cơ trượt thuế theo CPI, Quốc hội yêu cầu sửa luật theo hướng công bằng hơn để tăng lương không bị nuốt chửng bởi một hệ thống thuế lỗi nhịp.

Chính phủ đề xuất phụ cấp ưu đãi nghề tối thiểu 70% cho giáo viên
Tin tức

Chính phủ đề xuất phụ cấp ưu đãi nghề tối thiểu 70% cho giáo viên

Tin tức

Dự thảo Nghị quyết cơ chế đặc thù về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đề xuất phụ cấp ưu đãi nghề được quy định tối thiểu 70% đối với giáo viên, 30% đối với nhân viên và 100% đối với giáo viên tại vùng đặc biệt khó khăn.

Ảnh hưởng bão số 13, các chuyến bay tới miền Trung điều chỉnh ra sao?
Kinh tế

Ảnh hưởng bão số 13, các chuyến bay tới miền Trung điều chỉnh ra sao?

Kinh tế

Do ảnh hưởng của cơn bão số 13 (bão Kalmaegi), các hãng hàng không điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay tại nhiều sân bay trong ngày 6 và 7/11.

Thuế thu nhập cá nhân với vàng miếng: ĐBQH cảnh báo 'đừng tận thu', cần phân biệt đầu cơ và của để dành
Kinh tế

Thuế thu nhập cá nhân với vàng miếng: ĐBQH cảnh báo "đừng tận thu", cần phân biệt đầu cơ và của để dành

Kinh tế

Đề xuất đánh thuế thu nhập cá nhân 0,1% với chuyển nhượng vàng miếng đang làm nóng nghị trường, khi nhiều ĐBQH cảnh báo chính sách phải phân biệt rõ người tích trữ tài sản và giới đầu cơ để tránh “bắn nhầm.” Trong bối cảnh giá vàng tăng gần 80% chỉ sau 8 tháng, áp thuế được xem như công cụ ổn định thị trường – nhưng cần tinh chỉnh để không chạm vào túi tiền người dân.

Chồng ca sỹ Đoàn Di Băng bị bắt, có thể đối mặt khung hình phạt nào?
Bạn đọc

Chồng ca sỹ Đoàn Di Băng bị bắt, có thể đối mặt khung hình phạt nào?

Bạn đọc

Nguyễn Quốc Vũ - chồng Đoàn Di Băng cùng 2 người khác bị bắt với cáo buộc sản xuất 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả.

Tin bão mới nhất: Giám đốc Trung tâm Khí tượng chỉ rõ thời điểm bão số 13 - KALMAEGI đổ bộ, trọng tâm là 3 tỉnh này
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Giám đốc Trung tâm Khí tượng chỉ rõ thời điểm bão số 13 - KALMAEGI đổ bộ, trọng tâm là 3 tỉnh này

Nhà nông

Tin bão mới nhất, theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 13 - KALMAEGI là một cơn bão đặc biệt nguy hiểm với cường độ rất lớn, rất mạnh trên khu vực biển Đông, tác động đến đất liền trong khoảng thời gian từ tối đêm ngày mai, 6/11, với trọng tâm là các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp sẽ thấy vận rủi giảm, may mắn tăng sau tuổi 40, làm gì cũng kiếm ra tiền
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp sẽ thấy vận rủi giảm, may mắn tăng sau tuổi 40, làm gì cũng kiếm ra tiền

Gia đình

Tử vi ngày mai nhấn mạnh, càng về già, vận may của họ càng tăng, sự nghiệp thăng tiến, tiền tài âm thầm đến và lợi nhuận đến một cách dễ dàng hơn.

Tin đọc nhiều

1

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện vụ phỉ báng tại Đức: Lê Trung Khoa có thể bị phạt tù đến 2 năm nếu tiếp tục vu khống
6

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện vụ phỉ báng tại Đức: Lê Trung Khoa có thể bị phạt tù đến 2 năm nếu tiếp tục vu khống

2

Châu Âu dội "gáo nước lạnh" vào Ukraine

Châu Âu dội 'gáo nước lạnh' vào Ukraine

3

Philippines chính thức gia hạn lệnh cấm liên quan đến lúa gạo, một thành phố của Việt Nam đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ

Philippines chính thức gia hạn lệnh cấm liên quan đến lúa gạo, một thành phố của Việt Nam đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ

4

Giá vàng hôm nay mới nhất (5/11) đồng loạt lao dốc: Người dân xếp hàng chật cứng, nhà vàng "cháy hàng"
10

Giá vàng hôm nay mới nhất (5/11) đồng loạt lao dốc: Người dân xếp hàng chật cứng, nhà vàng 'cháy hàng'

5

Văn khấn Rằm tháng 9 Âm lịch 2025 tinh chuẩn nhất, cầu mong gia đình an lành, làm ăn thuận buồm xuôi gió

Văn khấn Rằm tháng 9 Âm lịch 2025 tinh chuẩn nhất, cầu mong gia đình an lành, làm ăn thuận buồm xuôi gió