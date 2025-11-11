Bí ẩn Đàn tế Nam Giao thời Hồ dần hé lộ sau cuộc khai quật ở Thanh Hóa

Ngày 11/11, trao đổi với PV Báo Dân Việt, đại diện lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ (xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đợt khai quật này được xem là quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực Đàn tế Nam Giao, một hạng mục quan trọng trong quần thể Di sản Thế giới Thành nhà Hồ.

Đường vào khu đàn tế Nam Giao.

Theo đó, từ tháng 10/2025 đến tháng 7/2026, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ và Viện Khảo cổ học sẽ phối hợp khai quật trên diện tích 9.909m², gồm 94 hố tại hai khu vực nền 4 và nền 5 ở những vị trí được đánh giá là trọng yếu trong tổng thể kiến trúc Đàn tế Nam Giao.

Theo quy định, trong quá trình khai quật, các đơn vị được phép phải đảm bảo bảo vệ nguyên trạng địa tầng, di vật, cổ vật và hiện trường; đồng thời lập kế hoạch, tiến độ phù hợp với mục tiêu, giải pháp đã được phê duyệt. Các di vật, cổ vật phát hiện sẽ được bảo vệ tại chỗ, chỉnh lý khoa học và báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xem xét phương án bảo tồn. Trường hợp cần lưu giữ lâu dài sẽ được tạm nhập vào bảo tàng công lập tại địa phương.

Bên trong đàn tế Nam Giao.

Ông Nguyễn Văn Long - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ cho biết: “Đợt khai quật này được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm các luận cứ khoa học, góp phần phục dựng tổng thể nghi lễ tế trời của triều Hồ, qua đó tiếp tục khẳng định giá trị đặc sắc của Di sản Thế giới Thành nhà Hồ”.

Được biết, từ năm 2004 đến nay, các nhà khoa học đã 4 lần tiến hành thám sát, khai quật với tổng diện tích 18.000m², bước đầu xác định rõ đặc trưng kiến trúc Đàn tế Nam Giao: lưng tựa núi Đốn Sơn, mặt hướng ra cánh đồng Nam Giao, cấu trúc gồm 5 cấp nền hình chữ nhật hướng Nam, thể hiện quan niệm “trời tròn, đất vuông” của người xưa. Vật liệu chủ đạo là đá xanh, tương tự loại đá dùng xây Thành nhà Hồ. Nhiều hiện vật bằng đất nung như gạch chữ nhật, ngói lá đề khắc hình rồng cũng đã được phát hiện.

Toàn cảnh đàn tế Nam Giao.

Khu di tích Đàn tế Nam Giao được phát hiện từ thập niên 1980, đến năm 1990 được xếp hạng di tích cấp tỉnh, và tháng 10/2007 được công nhận là Di tích khảo cổ cấp quốc gia. Đây là một trong ba bộ phận hợp thành vùng lõi của Di sản Thành nhà Hồ, cùng với các công trình khác góp phần làm sáng tỏ lịch sử, kiến trúc và đời sống của triều Hồ.

Trong những lần khai quật khảo cổ trước phát hiện nhiều hiện vật bằng đất nung rất tinh xảo, có niên đại từ cuối thế kỷ 14, đầu thế kỷ 15.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ, đợt khai quật lần này không chỉ mang ý nghĩa khoa học và văn hóa, mà còn là hoạt động cụ thể hóa cam kết chiến lược giữa UBND tỉnh Thanh Hóa và UNESCO trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Thế giới Thành nhà Hồ.

Dấu tích của đàn tế Nam Giao.

Sử cũ chép, vào năm Canh Thìn 1400, Hồ Quý Ly lên ngôi, lập ra triều đại nhà Hồ và lập kinh đô mới Tây Đô, còn gọi Tây Giai để phân biệt với Đông Đô (Thăng Long, Hà Nội).

Đàn tế Nam Giao Thành Nhà Hồ được xây dựng xong vào tháng 8 năm 1402, nay thuộc địa giới hành chính xã Vĩnh Lộc (huyện Vĩnh Lộc cũ), có diện tích hơn 2ha, cách Thành Nhà Hồ khoảng 2,5km về phía Đông Nam.

Năm 1402, vua Hồ Hán Thương, con trai thứ được Hồ Quý Ly truyền ngôi đã lệnh cho xây dựng Đàn tế Nam Giao. Đàn tế Nam Giao Thành Nhà Hồ được xây dựng xong vào tháng 8 năm 1402, nay thuộc địa giới hành chính xã Vĩnh Lộc (huyện Vĩnh Lộc cũ), có diện tích hơn 2ha, cách Thành Nhà Hồ khoảng 2,5km về phía Đông Nam.