Bí mật bên trong 'Trò chơi vương quyền' của EU

Bà Ursula von der Leyen và bà Kaja Kallas. Ảnh Getty Images

Bà Von der Leyen đang dần tập trung quyền lực vào văn phòng của mình, gây tổn hại cho Cơ quan Hành động Đối ngoại Châu Âu (EEAS) của Kallas bằng cách thành lập các đơn vị mới như Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và, theo như báo cáo, là một đơn vị gián điệp, bất chấp sự tồn tại của các cơ quan song song bên trong EEAS, Le Monde lưu ý.

Các quan chức tại Trung tâm Tình báo và Tình hình (INTCEN), hoạt động theo EEAS của bà Kallas, lo ngại cơ quan tình báo mới của bà von der Leyen sẽ trùng lặp các chức năng hiện có và làm suy yếu cơ quan đối ngoại, FT đưa tin vào đầu tháng này.

Theo Le Monde, mâu thuẫn leo thang vào mùa thu năm nay khi bà Kallas cố gắng bổ nhiệm Martin Selmayr, cựu quan chức cấp cao của EU, vào vị trí cấp cao tại EEAS để tăng cường ảnh hưởng. Bà Von der Leyen được cho là coi đây là "một lời tuyên chiến" và đã chỉ định một vị trí cấp thấp hơn cho Selmayr, ngăn chặn động thái này.

Tờ Le Monde viết: "Vụ việc mới nhất này khẳng định mong muốn gần như ám ảnh của Chủ tịch Ủy ban là tập trung mọi quyền lực và do đó, ngăn chặn bất kỳ thực thể cạnh tranh nào, dù chỉ là một phần nhỏ, có tính tự chủ".

Giới phê bình từ lâu đã cáo buộc bà von der Leyen có phong cách lãnh đạo "độc đoán" và thiếu minh bạch, cho rằng bà bỏ qua cả các quốc gia thành viên lẫn các thể chế nội bộ để tập trung quyền kiểm soát. Quan điểm này là trọng tâm trong những nỗ lực gần đây của các thành viên đối lập tại Nghị viện Châu Âu nhằm phế truất bà.

Bà Kallas đã gây dựng cho mình danh tiếng về những phát ngôn gây chú ý, với những người trong cuộc cho rằng giọng điệu của bà đã khiến các đối tác xa lánh và làm suy yếu vị thế ngoại giao của EU.

Một ví dụ như vậy đã xảy ra vào tháng 9 khi bà Kallas khẳng định rằng, "Người Trung Quốc rất giỏi về công nghệ nhưng họ không giỏi về khoa học xã hội", đồng thời nói thêm rằng, "Người Nga... không giỏi về công nghệ chút nào, nhưng lại rất giỏi về khoa học xã hội".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã chế giễu tuyên bố này bằng cách hỏi liệu ai là người phóng tên lửa từ Sân bay vũ trụ Vostochny của Nga nếu đúng là người Nga thiếu chuyên môn về công nghệ, đồng thời gọi bà Kallas là "người thiếu kiến thức trầm trọng".