Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM: Nông dân thành phố vươn mình cùng một siêu đô thị

Từ một cán bộ Hội Nông dân gắn bó nhiều năm với phong trào nông dân Thành phố, đến vị trí Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa (TP HCM) nhiệm kỳ 2025 – 2030, bà Nguyễn Thanh Xuân luôn giữ trong mình tình cảm sâu nặng với nông nghiệp, nông thôn và người nông dân.

Những trải nghiệm trong chặng đường làm Chủ tịch Hội Nông dân TP \HCM đã để lại cho bà nhiều bài học quý, cũng như một kho kỷ niệm đáng nhớ.

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2025), báo Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với bà để lắng nghe những chia sẻ chân thành về công tác Hội và phong trào nông dân trong giai đoạn vừa qua.

-Là một người có thời gian dài công tác trong Hội Nông dân TP HCM, trước ngày lễ lớn của giai cấp nông dân cả nước, cảm xúc trong bà như thế nào?



Nhân dịp Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025), tôi xin trân trọng gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến tất cả nông dân Việt Nam và cán bộ, hội viên Hội Nông dân thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Giai cấp nông dân đã góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông thôn, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh. Chúc cho mỗi cán bộ, hội viên nông dân luôn mạnh khỏe, tràn đầy niềm vui và tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo để đưa Hội ngày càng phát triển vững mạnh.

-Đến bây giờ không còn làm công tác Hội, điều gì làm bà ấn tượng sâu sắc về người nông dân, nông nghiệp Thành phố?



Tôi ấn tượng nhất về tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển” của các cấp Hội được thể hiện rõ nét qua những phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động và nhiều chương trình, hoạt động thiết thực.

Điển hình như: Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Phong trào nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể, xây dựng hợp tác xã kiểu mới đã lan tỏa sâu rộng trong hội viên nông dân. Chương trình lãnh đạo Thành phố gặp gỡ, đối thoại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cán bộ, hội viên nông dân; Chương trình “Tết làm điều hay” nay là “Tết Nghĩa tình” giúp nông dân có cái Tết ấm lòng.

Mô hình “nông dân dạy nghề cho nông dân”; “Nông dân khá giúp nông dân khó” phát huy tinh thần tương trợ trong nội bộ nông dân. Câu lạc bộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; Nông dân tham gia bảo vệ môi trường; Tổ Nông dân tự quản về an ninh trật tự… đóng góp tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới.

Từ thực tiễn phong trào đã bồi dưỡng nên những điển hình, làm nòng cốt trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Đến nay, có hơn 69.000 lượt hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; 90 nông dân tiêu biểu Thành phố; 6 nông dân được tuyên dương Nông dân Việt Nam xuất sắc và nhiều gương nông dân được khen thưởng cấp Nhà nước.

Các cấp Hội cùng với hội viên nông dân đã chăm lo, hỗ trợ giúp cho hàng ngàn hộ nông dân vượt nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững, chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao tại TP HCM.

-Thời điểm bà giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân TP HCM có những kỷ niệm nào không thể quên với nông dân, nông nghiệp thành phố có thể chia sẻ với báo Dân Việt?



Nhiệm kỳ 2018 – 2023 là một nhiệm kỳ đầy khó khăn, gần một nửa thời gian chúng ta phải đối mặt với tác động của đại dịch COVID-19 chưa từng có trong lịch sử. Với lòng yêu quê hương đất nước, tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng, các cấp Hội và hội viên nông dân đã cùng chính quyền và nhân dân Thành phố mạnh mẽ đối mặt, nỗ lực khắc phục và cùng nhau vượt qua dịch bệnh với những hoạt động vô cùng thiết thực.

Đó là sự xông pha vào tâm dịch của những cán bộ Hội nòng cốt, trực tiếp đón nhận và phân phối hàng ngàn tấn nông sản cho từng hộ hội viên nông dân trong giai đoạn giãn cách xã hội; là sự nỗ lực kết nối để hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, đảm bảo thu nhập. Đó là sự nỗ lực để duy trì sản xuất, đảm bảo lương thực cung ứng cho nhân dân của những người nông dân chất phác; là sự sẵn sàng chi viện, hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần cho lực lượng tuyến đầu; là nghĩa tình đoàn kết chia sẻ với người dân đang gặp khó khăn.

Đó là chương trình “Nghĩa tình nông dân TP HCM” và những mô hình thiết thực đã chăm lo cho hơn 70.000 cán bộ, hội viên nông dân và người dân bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Những hình ảnh đó sẽ mãi khắc ghi trong lịch sử Đảng bộ Thành phố về tổ chức Hội và người nông dân đã giữ vững niềm tin, đồng hành, chung sức cùng Đảng bộ và nhân dân Thành phố vượt qua khó khăn, thử thách của đại dịch, viết tiếp nên những trang sử hào hùng nhưng đầy nghĩa tình của nhân dân TP HCM.

-Theo bà, nông dân ở một thành phố lớn như TP HCM thì có những đặc trưng, lợi thế gì để phát triển, nhất là sau khi sáp nhập tỉnh/thành?



Nông dân ở một thành phố lớn như TP HCM có những đặc trưng và lợi thế riêng biệt để phát triển, đặc biệt sau khi có những thay đổi về địa giới hành chính. Khác với nông nghiệp truyền thống, nông nghiệp TP HCM tập trung vào giá trị cao, công nghệ và liên kết với đô thị.

Đặc trưng nổi bật của nông dân Thành phố là trình độ cao và năng động. Nông dân TP HCM tiếp cận sớm với các tiến bộ khoa học kỹ thuật, thông tin thị trường và có tư duy kinh doanh linh hoạt, áp dụng công nghệ cao, tự động hóa để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Trình độ chuyên môn hóa cao thay vì sản xuất đa dạng, nông dân thường tập trung vào một số sản phẩm chủ lực có giá trị kinh tế cao như: Hoa, cây cảnh, rau an toàn, nấm, bò sữa, cá cảnh, và các sản phẩm công nghệ sinh học. Nông dân Thành phố có tư duy kinh tế nông nghiệp, không chỉ đơn thuần sản xuất mà còn chú trọng đến việc xây dựng thương hiệu, tiếp thị sản phẩm và phát triển chuỗi giá trị.

Với dân số đông và thu nhập cao, TP HCM là thị trường tiêu thụ tiềm năng và ổn định cho các sản phẩm nông nghiệp sạch, chất lượng cao. Nông dân TP HCM dễ dàng tiếp cận với các nguồn vốn, công nghệ sản xuất hiện đại: Nhà màng, thủy canh, khí canh... và các kênh phân phối đa dạng như: Siêu thị, cửa hàng tiện lợi, thương mại điện tử...

Người nông dân tại đây có thể hợp tác với các hợp tác xã, doanh nghiệp, trường đại học để nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và tiêu thụ sản phẩm, hình thành các chuỗi liên kết giá trị bền vững. Nông nghiệp không còn chỉ là sản xuất đơn thuần, mà người nông dân có thể kết hợp với du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp để tạo ra các mô hình kinh doanh mới, tăng thêm thu nhập.

Sau khi sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu vào TP HCM, người nông dân sẽ có những cơ hội mới, đồng thời cũng đối mặt với một vài thách thức. Vùng đất nông nghiệp có thể được mở rộng, cho phép phát triển các mô hình sản xuất lớn hơn. Các sản phẩm đặc trưng của vùng mới sáp nhập, có thể được phát triển mạnh mẽ hơn dưới sự hỗ trợ của Thành phố.

Nông dân ở vùng mới sáp nhập sẽ được tiếp cận với các chính sách hỗ trợ, khoa học kỹ thuật và thị trường của TP HCM, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh.

Về thách thức, quá trình đô thị hóa có thể làm giảm diện tích đất nông nghiệp. Điều này đòi hỏi người nông dân phải chuyển đổi sang các mô hình nông nghiệp đô thị và nông nghiệp công nghệ cao để tối ưu hóa diện tích sản xuất.

Nông nghiệp, nông thôn và nông dân TP HCM có lợi thế về thị trường, công nghệ và khả năng kết nối. Việc sáp nhập có thể giúp mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm; biến nông nghiệp thành một ngành kinh tế có giá trị cao, gắn liền với sự phát triển của một siêu đô thị.



-Được biết bà đang là Bí thư phường Xuân Hòa - một phường lớn của Thành phố, thời gian từng công tác ở Hội Nông dân đã giúp ích gì cho bà khi đảm nhiệm vai trò mới?



Trong khoản thời gian hơn 4 năm gắn bó với công tác hội và phong trào nông dân thành phố, điều tôi luôn trân trọng chính là tinh thần đoàn kết của tập thể và sự gắn bó với đội ngũ cán bộ hội và hội viên nông dân trong từng hoạt động và phong trào nông dân.

Được phân công làm công tác Hội Nông dân Thành phố là niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm. Bản thân đã nỗ lực cố gắng phấn đấu, quyết tâm hành động, cùng tập thể Đảng đoàn, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Hội Nông dân thành phố thể hiện tinh thần nêu gương, với vai trò là người đứng đầu cấp ủy trong lời nói và việc làm, triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Quan trọng nhất, trên mọi cương vị công tác tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, hết lòng vì Nhân dân của cán bộ, đảng viên và chính quyền các cấp vẫn sẽ là nền tảng vững chắc để xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị phường trong sạch, vững mạnh.

Xây dựng chính quyền phường sát dân, kiến tạo, phục vụ Nhân dân tốt hơn, kinh tế phát triển bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh. Phát triển phường Xuân Hòa trở thành phường kiểu mẫu về chính quyền đô thị hiện đại, có chất lượng sống tốt, văn minh, nghĩa tình.

-Đất nước đang có những thay đổi lớn và Thành phố cũng không nằm ngoài, đứng trước bối cảnh đó theo bà, nông dân TP HCM cần làm gì để đồng hành cùng sự phát triển của cả nước?



Thành phố đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030 sẽ “trở thành thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động sáng tạo, có nguồn nhân lực chất lượng cao; là thành phố dịch vụ - công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hoá, giáo dục, khoa học - công nghệ của cả nước, hội nhập quốc tế sâu rộng, có vị thế nổi trội trong khu vực Đông Nam Á” theo tinh thần Nghị quyết số 31-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và “Phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, bền vững gắn với chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Tập trung vào phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp đô thị. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp; tập trung nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất giống cây, giống con chất lượng và năng suất cao, trở thành trung tâm giống cây, giống con của khu vực”.

Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu to lớn đó, một trong những yếu tố quyết định chính là sự chung sức, đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân cả nước và Thành phố. Trong đó lực lượng nông dân và tổ chức Hội có vai trò đặc biệt quan trọng.

Điều đó đòi hỏi Hội Nông dân các cấp phải không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp nông dân, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, đức tính cần cù, sáng tạo, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn. Phát huy các tiêu chí xây dựng Người nông dân mới TP HCM: “Yêu nước – Gương mẫu”, “Năng động – Sáng tạo”, “Đoàn kết – Nghĩa tình”.

Phát huy vai trò nông dân giữ gìn các giá trị văn hoá, lịch sử truyền thống gắn với phát triển các mô hình du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp kết hợp làng nghề, nhằm thực hiện hiệu quả Đề án “Nâng cao đời sống kinh tế của nông dân gắn với hoạt động du lịch nông nghiệp, phát triển nông thôn mới giai đoạn 2023 – 2025”.

Tăng cường kết nối, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thông qua hệ thống doanh nghiệp và sàn thương mại điện tử. Thực hiện tốt vai trò Hội Nông dân là cầu nối giữa nông dân với doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà nước trong thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh hợp tác, phát triển, tạo cơ hội cho nông dân khởi nghiệp, làm kinh tế giỏi, xuất khẩu nông sản.

