Bí thư Đảng uỷ xã Bát Xát giữ chức Chánh thanh tra tỉnh Lào Cai

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ Lào Cai đã công bố Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 30/11/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về việc tiếp nhận ông Nguyễn Trung Triều - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai và bổ nhiệm giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh, thời gian bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 1/12/2025.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai trao quyết định bổ nhiệm Chánh Thanh tra tỉnh. Ảnh: Minh Huyền.

Trao quyết định và phát biểu chúc mừng, ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, khẳng định, tân Chánh thanh tra tỉnh Nguyễn Trung Triều là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trải qua nhiều cương vị công tác và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh đề nghị tân Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Trung Triều bắt tay ngay vào công việc, phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, chung sức đồng lòng cùng tập thể khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ Chánh Thanh tra tỉnh. Ảnh: Minh Huyền.

Đồng thời yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt phải tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2026, bám sát sự chỉ đạo, định hướng của cấp trên; giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra Nhà nước tỉnh trong tình hình mới; thực hiện hiệu quả chức năng quản lý Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

Đặc biệt, giải quyết dứt điểm các vụ việc, không để tồn tại phát sinh trong thời gian diễn ra Đại hội XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; nắm chắc tình hình, nhận diện vấn đề nổi cộm của các ngành, địa phương, đơn vị để tổ chức thanh tra, xử lý kịp thời, hiệu quả.

Ông Nguyễn Trung Triều tân tân Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Minh Huyền.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh cũng đề nghị cán bộ, công chức cơ quan Thanh tra tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, hành động quyết liệt để nâng cao hiệu quả thực thi công vụ; các đồng chí lãnh đạo Thanh tra tỉnh cần chủ động tham mưu, giúp đỡ để đồng chí Nguyễn Trung Triều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai Nguyễn Trung Triều bày tỏ cảm ơn chân thành tới lãnh đạo tỉnh Lào Cai, lãnh đạo Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tin tưởng giao nhiệm vụ và hứa luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tân Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai Nguyễn Trung Triều sinh năm 1973. Ông Nguyễn Trung Triều từng kinh qua các chức vụ như: Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lào Cai cũ; Chủ tịch UBND huyện Bát Xát và Bí thư Huyện uỷ Bát Xát, tỉnh Lào Cai (cũ).