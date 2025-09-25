Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai: Kiên quyết đấu tranh, chống bệnh hình thức "nói nhiều làm ít"

Gia Lai đã hoàn thành xóa hơn 12.500 căn nhà tạm, dột nát

Ngày 25/9, tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I, giai đoạn 2025 – 2030 với sự tham dự của 600 đại biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các dân tộc, tôn giáo.

Đại hội không chỉ là dịp tổng kết, biểu dương thành tích nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn qua, mà còn là bước khởi đầu quan trọng nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, đổi mới và sáng tạo, hướng tới mục tiêu đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2030.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khẳng định: “Đối với Gia Lai, vùng đất giàu truyền thống cách mạng, phong trào thi đua yêu nước đã không ngừng phát triển mạnh mẽ qua các thời kỳ. Thời kháng chiến là diệt giặc, giữ làng; thời bình là thi đua phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh và hạnh phúc”.

Giai đoạn 2020 – 2025, trong bối cảnh đối mặt với nhiều khó khăn như đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, thiên tai… Gia Lai vẫn ghi dấu nhiều thành tựu quan trọng nhờ tinh thần thi đua yêu nước lan tỏa sâu rộng.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân gần 7%/năm; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm hơn 78%; thu ngân sách đến cuối năm 2025 ước đạt 27.000 tỷ đồng, vượt 12% so với dự toán.

Ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen, hoa cho gương điển hình.

Trên lĩnh vực xã hội, tỉnh đã xóa hơn 12.500 căn nhà tạm, đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,24%; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 95%; 100% trạm y tế có bác sĩ. Các chỉ số này không chỉ phản ánh sự chuyển biến toàn diện, mà còn cho thấy vai trò dẫn dắt của các phong trào thi đua trong nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Phong trào thi đua – từ hành động đến lan tỏa

Ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhấn mạnh, sự phát triển rõ nét của các phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua chính là một trong những động lực quan trọng giúp Gia Lai vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định, phát triển bền vững.

Các phong trào thi đua như “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, hay “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc” không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn thắp lên tinh thần nhân ái, khơi dậy ý chí cộng đồng và khát vọng vươn lên.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Gia Lai.

Đặc biệt, trong lĩnh vực khoa học – công nghệ, đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đạt gần 40% vào tăng trưởng giai đoạn 2021–2025. Điều này cho thấy chuyển biến rõ rệt trong tư duy phát triển: từ lao động thủ công sang đổi mới sáng tạo, từ sản xuất sang tri thức hóa.

Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận, công tác thi đua khen thưởng vẫn còn những tồn tại như: phong trào thi đua ở một số địa phương còn mang tính hình thức; việc phát hiện, tôn vinh điển hình chưa kịp thời; sự gắn kết giữa thi đua và khen thưởng còn thiếu chặt chẽ.

Mỗi người hãy là một bông hoa thi đua, cùng góp sức xây dựng Gia Lai hạnh phúc

Vì vậy, trong thời gian tới, Gia Lai xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao hiệu quả phong trào thi đua yêu nước:

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và người dân về vai trò của thi đua, khen thưởng.

Đổi mới cách làm, đảm bảo thi đua gắn với nhiệm vụ cụ thể, sát thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân đều có thể tham gia.

Tăng cường phát hiện, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến, biến các “bông hoa đẹp” trong đời sống thành nguồn cảm hứng hành động lan tỏa cộng đồng.

Kết hợp chặt chẽ giữa thi đua và khen thưởng, đảm bảo công bằng, minh bạch, kịp thời; tránh hình thức, chạy theo thành tích.

Ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng kêu gọi: “Toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hãy tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước, đoàn kết – đổi mới – sáng tạo – hành động quyết liệt. Mỗi người hãy là một bông hoa thi đua, cùng góp sức xây dựng Gia Lai ngày càng phát triển bền vững, phồn vinh và hạnh phúc”.

Với tinh thần "thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I của tỉnh Gia Lai đã trở thành mốc son quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới với khát vọng mạnh mẽ, quyết tâm cao, hành động cụ thể – tất cả vì một Gia Lai giàu đẹp, văn minh, vững bước cùng đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường.