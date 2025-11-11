Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang dự Ngày hội Đại đoàn kết của một khu phố có hơn 3.000 nhân khẩu

Chiều 10/11, trong không khí cả nước hướng về Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ban Công tác Mặt trận Khu phố 5 (phường Bình Thạnh, TP.HCM) đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết năm 2025 với sự tham dự của ông Trần Lưu Quang – Bí thư Thành ủy TP.HCM, bà Trương Thị Bích Hạnh – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cùng đông đảo đại biểu và người dân địa phương.

Mặt trận khu phố với nhiều công trình tiêu biểu

Tại ngày hội, lãnh đạo TP.HCM và Đảng ủy phường Bình Thạnh đã trao tặng những cây xanh cho khu phố, góp phần xây dựng công trình “Bình Thạnh – Sắc hoa nghĩa tình”, gửi đi thông điệp sống xanh – đẹp – nghĩa tình, lan tỏa tinh thần gắn bó cộng đồng.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang (bên trái) dự Ngày hội Đại đoàn kết năm 2025 của Ban Công tác Mặt trận Khu phố 5 (phường Bình Thạnh, TP.HCM). Ảnh: M.T

Theo báo cáo, khu phố 5 hiện có 819 hộ dân với hơn 3.000 nhân khẩu, đời sống kinh tế ổn định, người dân đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau. Trong năm qua, Ban Công tác Mặt trận khu phố đã chăm lo Tết Ất Tỵ cho 26 lượt hộ cận nghèo và khó khăn với tổng kinh phí gần 10 triệu đồng. Đồng thời vận động mạnh thường quân tặng quà cho 34 trường hợp bệnh nan y trị giá 36,4 triệu đồng.

Bên cạnh đó, khu phố còn phối hợp thực hiện hai công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2025) với tổng kinh phí 16,5 triệu đồng; hỗ trợ 46 lượt hộ khó khăn thông qua quà, gạo và học bổng; đóng góp 26,82 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão số 10.

Các hoạt động chăm lo giáo dục, đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội được duy trì thường xuyên với 311 lượt hỗ trợ, tổng kinh phí hơn 145 triệu đồng. Trong đó có 21 học sinh mồ côi do Covid-19 nhận học bổng 31 triệu đồng, 16 học sinh THCS, THPT được khen thưởng, 40 học sinh được tổ chức Tết Trung thu vui tươi.

Những tiết mục văn nghệ đơn giản, nhưng mang đậm tinh thần đoàn kết của người dân khu phố 5, phường Bình Thạnh, TP.HCM. Ảnh: M.T

Đặc biệt, các mô hình như “Khu dân cư sạch – xanh – thân thiện môi trường”, “Đoàn kết – Nghĩa tình – Tự quản”, hay “Bình dân học vụ số” – giúp người cao tuổi tiếp cận công nghệ thông tin – đã trở thành những nét đặc trưng, thể hiện sự sáng tạo trong công tác Mặt trận ở cơ sở.



Phát biểu tại Ngày hội, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang bày tỏ niềm xúc động khi nghe những việc làm giản dị mà chan chứa nghĩa tình của người dân nơi đây, từ “Ngày Chủ nhật xanh”, “15 phút vì thành phố sáng – xanh – sạch – đẹp”, đến các chương trình chăm lo hộ nghèo, học sinh mồ côi, hỗ trợ người bệnh và người yếu thế.

Những chậu hoa được tặng đến tay người dân khu phố 5 để lan tỏa mô hình "Bình Thạnh - Sắc hoa nghĩa tình". Ảnh: M.T

Ông đánh giá cao các sáng kiến “Bình Thạnh – Sắc hoa nghĩa tình”, “Khu dân cư Đoàn kết – Nghĩa tình – Tự quản” và “Bình dân học vụ số”. Bởi theo ông, “người dân Khu phố 5 không chỉ sống cùng nhau – mà còn sống vì nhau”.

Ngày hội Đại đoàn kết, lan tỏa tinh thần "sống vì nhau"

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang khẳng định, đoàn kết toàn dân là nguồn sức mạnh vô tận, là chìa khóa mở ra mọi thắng lợi của đất nước. Ông cho rằng, nhờ tinh thần đoàn kết, dân tộc Việt Nam đã vượt qua muôn vàn gian khổ, chiến thắng mọi kẻ thù và nay đang vững bước trên con đường xây dựng một Việt Nam hùng cường, văn minh, nghĩa tình.

Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh, hạnh phúc không chỉ đến từ những công trình hiện đại, mà bắt đầu từ mỗi khu phố yên bình, mỗi nụ cười thân thiện, mỗi tấm lòng biết sẻ chia.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang khẳng định đoàn kết là nguồn gốc sức mạnh của dân tộc. Ảnh: M.T

Bước sang năm 2026, Ban Công tác Mặt trận Khu phố 5 tiếp tục đặt mục tiêu “Quan tâm người yếu thế – Đúng người – Đúng hoàn cảnh”; xây dựng các mô hình tự quản về phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, thanh niên tình nguyện. Đặc biệt đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số” hỗ trợ người dân lớn tuổi chuyển đổi số trong đời sống. Mỗi hoạt động, dù nhỏ, đều hướng đến một giá trị chung “Người dân sống vì nhau, không để ai bị bỏ lại phía sau".

Bí thư Thành phố Trần Lưu Quang nhấn mạnh, TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn “Vì hạnh phúc của nhân dân”. Muốn đạt được điều đó, điều quan trọng là từng khu phố, từng hộ gia đình phải là "tế bào đoàn kết", mỗi con hẻm là "điểm sáng nghĩa tình", và cả cộng đồng là "bức tranh đẹp về lòng nhân ái, văn minh và tự quản".

Bà Trương Thị Bích Hạnh – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM thăm hỏi người dân đến tham dự Ngày hội lần này. Ảnh: M.T

Kết thúc bài phát biểu, ông gửi lời tri ân đến các cô bác, anh chị – những người âm thầm góp phần giữ gìn, vun đắp cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc thêm bền chặt. Những kết quả của Khu phố 5 hôm nay không chỉ là niềm tự hào, mà còn là nền tảng để chúng ta vững bước trong chặng đường mới đầy khát vọng.



Tại ngày hội, Khu phố 5 biểu dương 4 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu; 3 gương "Người tốt, việc tốt" tích cực tham gia cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Ban Vận động, Quản lý và sử dụng Quỹ "Vì Người nghèo" thành phố; Ban Vận động, Quản lý và sử dụng Quỹ "Vì Người nghèo" phường, đã trao tặng 15 quà đại đoàn kết cho các hộ dân trên địa bàn. Khu phố 5 cũng trao 5 phần quà đến các hộ gia đình; tặng 2 thẻ BHYT cho 2 cá nhân.

