Vun đắp khối đại đoàn kết, xây dựng quê hương Đất Tổ giàu đẹp

Lan tỏa phong trào xây dựng đời sống văn hóa

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025) và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), ngày 6/11, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng nhân dân khu dân cư thôn Sấu Thượng, xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Sấu Thượng không chỉ là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang 95 năm của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, mà còn là dịp để nhân dân cùng nhìn lại chặng đường phát triển, khẳng định vai trò to lớn của tinh thần đoàn kết trong đời sống cộng đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ với bà con nhân dân thôn Sấu Thượng trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: H.N

Khu dân cư Sấu Thượng hiện có 226 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu, là một trong những địa bàn điển hình trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” của địa phương. Năm 2025, Ban công tác Mặt trận thôn đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người tại khu dân cư Sấu Thượng đạt 75 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ khá, giàu đạt 92%, hộ nghèo chỉ còn 2 hộ, hộ cận nghèo còn 5 hộ. Đặc biệt, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 96%, khu dân cư nhiều năm liền được công nhận danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”.

Những con số ấy thể hiện sinh động kết quả của tinh thần đoàn kết, đồng lòng trong cộng đồng dân cư, là minh chứng cho sự chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị và nhân dân địa phương.

Phát biểu tại ngày hội, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn nhấn mạnh “tinh thần đoàn kết chính là sức mạnh to lớn để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Cao Dương tiếp tục phát huy, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Sấu Thượng. Ảnh: H.N

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn khẳng định, để địa phương phát triển bền vững, không chỉ chú trọng kinh tế mà cần đặt trọng tâm vào xây dựng con người, phát huy giá trị văn hóa, kỷ cương và pháp luật – những yếu tố nền tảng hình thành xã hội trật tự, văn minh. Cấp ủy, chính quyền địa phương cần quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, đồng thời phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc gắn kết, tập hợp và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn cũng đề nghị địa phương đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, phổ biến kiến thức và kỹ năng số tới từng hộ dân, giúp người dân tiếp cận công nghệ, nâng cao dân trí, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư cần được quan tâm sâu rộng hơn, hướng tới hình thành nếp sống văn minh, tôn trọng pháp luật, giữ gìn thuần phong mỹ tục, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái – những giá trị đã và đang làm nên bản sắc con người Phú Thọ hiền hòa, nghĩa tình.

Đại đoàn kết - Động lực cho Phú Thọ phát triển bền vững

Ngày hội Đại đoàn kết không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống, mà còn là dịp gắn kết tình làng, nghĩa xóm, vun đắp niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền. Bà Nguyễn Thị Bình - một người dân thôn Sấu Thượng xúc động chia sẻ: “Ngày hội hôm nay thực sự ý nghĩa. Bà con chúng tôi cảm nhận rõ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, chính quyền tới đời sống, công ăn việc làm của người dân. Điều đó giúp chúng tôi càng tin tưởng hơn, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng khang trang, trật tự, bình yên, hạnh phúc”.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng nhân dân khu dân cư thôn Sấu Thượng, xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: H.N

Những năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Cao Dương được triển khai sâu rộng, gắn với các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nhiều mô hình hay như “Tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự”, “Camera an ninh” hay “Khu dân cư an toàn, không có tội phạm và tệ nạn xã hội” đã góp phần giảm thiểu các vụ việc phức tạp, giữ vững bình yên cho nhân dân.

Tinh thần đoàn kết, kỷ cương, nhân ái và văn minh đang trở thành giá trị cốt lõi trong quá trình phát triển của tỉnh Phú Thọ. Cùng với việc phát triển kinh tế, tỉnh đang chú trọng xây dựng môi trường sống an toàn, giàu bản sắc văn hóa, nơi con người được tôn trọng, phát huy năng lực và sống trong cộng đồng chan hòa, gắn bó.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Sấu Thượng. Ảnh: H.N

Trong định hướng phát triển thời gian tới, Phú Thọ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng xã hội trật tự, an toàn, kỷ cương, gắn với phát triển văn hóa và con người Phú Thọ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Các cấp, ngành, đặc biệt là lực lượng công an, sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhân dân trong công cuộc giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Như lời Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn khẳng định, “đại đoàn kết tạo nên sức mạnh, hun đúc hồn cốt dân tộc” – sức mạnh ấy sẽ tiếp tục là ngọn lửa dẫn đường để Phú Thọ vững bước trong hành trình xây dựng quê hương Đất Tổ Hùng Vương trở thành tỉnh phát triển toàn diện, văn minh, an toàn, hạnh phúc.