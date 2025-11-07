Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Bão số 13 - Kalmaegi
Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Bạn đọc
Thứ sáu, ngày 07/11/2025 09:44 GMT+7

Vun đắp khối đại đoàn kết, xây dựng quê hương Đất Tổ giàu đẹp

+ aA -
Nguyễn Hoan Thứ sáu, ngày 07/11/2025 09:44 GMT+7
Tinh thần đoàn kết là nguồn nội lực to lớn đã và đang giúp Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Phú Thọ xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Lan tỏa phong trào xây dựng đời sống văn hóa

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025) và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), ngày 6/11, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng nhân dân khu dân cư thôn Sấu Thượng, xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Sấu Thượng không chỉ là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang 95 năm của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, mà còn là dịp để nhân dân cùng nhìn lại chặng đường phát triển, khẳng định vai trò to lớn của tinh thần đoàn kết trong đời sống cộng đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ với bà con nhân dân thôn Sấu Thượng trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: H.N

Khu dân cư Sấu Thượng hiện có 226 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu, là một trong những địa bàn điển hình trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” của địa phương. Năm 2025, Ban công tác Mặt trận thôn đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người tại khu dân cư Sấu Thượng đạt 75 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ khá, giàu đạt 92%, hộ nghèo chỉ còn 2 hộ, hộ cận nghèo còn 5 hộ. Đặc biệt, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 96%, khu dân cư nhiều năm liền được công nhận danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”.

Những con số ấy thể hiện sinh động kết quả của tinh thần đoàn kết, đồng lòng trong cộng đồng dân cư, là minh chứng cho sự chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị và nhân dân địa phương.

Phát biểu tại ngày hội, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn nhấn mạnh “tinh thần đoàn kết chính là sức mạnh to lớn để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Cao Dương tiếp tục phát huy, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Sấu Thượng. Ảnh: H.N

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn khẳng định, để địa phương phát triển bền vững, không chỉ chú trọng kinh tế mà cần đặt trọng tâm vào xây dựng con người, phát huy giá trị văn hóa, kỷ cương và pháp luật – những yếu tố nền tảng hình thành xã hội trật tự, văn minh. Cấp ủy, chính quyền địa phương cần quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, đồng thời phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc gắn kết, tập hợp và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn cũng đề nghị địa phương đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, phổ biến kiến thức và kỹ năng số tới từng hộ dân, giúp người dân tiếp cận công nghệ, nâng cao dân trí, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư cần được quan tâm sâu rộng hơn, hướng tới hình thành nếp sống văn minh, tôn trọng pháp luật, giữ gìn thuần phong mỹ tục, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái – những giá trị đã và đang làm nên bản sắc con người Phú Thọ hiền hòa, nghĩa tình.

Đại đoàn kết - Động lực cho Phú Thọ phát triển bền vững

Ngày hội Đại đoàn kết không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống, mà còn là dịp gắn kết tình làng, nghĩa xóm, vun đắp niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền. Bà Nguyễn Thị Bình - một người dân thôn Sấu Thượng xúc động chia sẻ: “Ngày hội hôm nay thực sự ý nghĩa. Bà con chúng tôi cảm nhận rõ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, chính quyền tới đời sống, công ăn việc làm của người dân. Điều đó giúp chúng tôi càng tin tưởng hơn, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng khang trang, trật tự, bình yên, hạnh phúc”.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng nhân dân khu dân cư thôn Sấu Thượng, xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: H.N

Những năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Cao Dương được triển khai sâu rộng, gắn với các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nhiều mô hình hay như “Tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự”, “Camera an ninh” hay “Khu dân cư an toàn, không có tội phạm và tệ nạn xã hội” đã góp phần giảm thiểu các vụ việc phức tạp, giữ vững bình yên cho nhân dân.

Tinh thần đoàn kết, kỷ cương, nhân ái và văn minh đang trở thành giá trị cốt lõi trong quá trình phát triển của tỉnh Phú Thọ. Cùng với việc phát triển kinh tế, tỉnh đang chú trọng xây dựng môi trường sống an toàn, giàu bản sắc văn hóa, nơi con người được tôn trọng, phát huy năng lực và sống trong cộng đồng chan hòa, gắn bó.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Sấu Thượng. Ảnh: H.N

Trong định hướng phát triển thời gian tới, Phú Thọ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng xã hội trật tự, an toàn, kỷ cương, gắn với phát triển văn hóa và con người Phú Thọ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Các cấp, ngành, đặc biệt là lực lượng công an, sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhân dân trong công cuộc giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Như lời Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn khẳng định, “đại đoàn kết tạo nên sức mạnh, hun đúc hồn cốt dân tộc” – sức mạnh ấy sẽ tiếp tục là ngọn lửa dẫn đường để Phú Thọ vững bước trong hành trình xây dựng quê hương Đất Tổ Hùng Vương trở thành tỉnh phát triển toàn diện, văn minh, an toàn, hạnh phúc.

Bà con chúng tôi cảm nhận rõ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, chính quyền tới đời sống, công ăn việc làm của người dân. Điều đó giúp chúng tôi càng tin tưởng hơn, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng khang trang, trật tự, bình yên, hạnh phúc.

Bà Nguyễn Thị Bình – người dân thôn Sấu Thượng, xã Cao Dương

Tham khảo thêm

Ông Nguyễn Hữu Đông, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc Sơn La

Ông Nguyễn Hữu Đông, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc Sơn La

Chàng kỹ sư trẻ ở Phú Thọ mang tri thức về gieo “mầm xanh” quê hương

Chàng kỹ sư trẻ ở Phú Thọ mang tri thức về gieo “mầm xanh” quê hương

Phú Thọ: Tuổi trẻ Vân Sơn xung kích số hóa văn hóa Mường, quyết tâm tạo kỳ tích du lịch

Phú Thọ: Tuổi trẻ Vân Sơn xung kích số hóa văn hóa Mường, quyết tâm tạo kỳ tích du lịch

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Ai được nghỉ hưu sớm từ năm 2025, điều kiện cụ thể theo luật mới nhất

Năm 2025, tuổi nghỉ hưu của người lao động tiếp tục được điều chỉnh theo lộ trình tăng dần. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, người lao động có thể nghỉ hưu sớm hơn 5 đến 10 năm so với quy định. Vậy điều kiện cụ thể để được nghỉ hưu sớm là gì, và ai sẽ được hưởng chính sách này?

Nhiều bất cập quản trị tại chung cư Sun Square (Từ Liêm, Hà Nội)

Bạn đọc
Nhiều bất cập quản trị tại chung cư Sun Square (Từ Liêm, Hà Nội)

Đường chưa làm xong, container, xe tải lớn vẫn chạy vào để né trạm BOT

Bạn đọc
Đường chưa làm xong, container, xe tải lớn vẫn chạy vào để né trạm BOT

Trường học trị giá hàng chục tỷ đồng ở Cà Mau xây xong không có học sinh đến học

Bạn đọc
Trường học trị giá hàng chục tỷ đồng ở Cà Mau xây xong không có học sinh đến học

Trại nuôi gà không phép cheo leo trên đỉnh đồi ở Trạm Thản (Phú Thọ)

Bạn đọc
Trại nuôi gà không phép cheo leo trên đỉnh đồi ở Trạm Thản (Phú Thọ)

Đọc thêm

Công an Hải Phòng cứu 3 người trong vụ cháy ở phường Lê Chân
Tin tức

Công an Hải Phòng cứu 3 người trong vụ cháy ở phường Lê Chân

Tin tức

Sáng 7/11, tại phường Lê Chân, TP Hải Phòng xảy ra vụ cháy, lực lượng công an đã có mặt cứu 3 người bị mắc kẹt.

Hòn đảo đẹp như phim cách đất liền Quảng Trị 15 hải lý, 60% diện tích là rừng nguyên sinh 3 tầng cây còn nguyên vẹn
Nhà nông

Hòn đảo đẹp như phim cách đất liền Quảng Trị 15 hải lý, 60% diện tích là rừng nguyên sinh 3 tầng cây còn nguyên vẹn

Nhà nông

Đảo Cồn Cỏ hay còn gọi là Hòn Hổ, Hòn Mệ, nay là đặc khu Cồn Cỏ, cách đất liền tỉnh Quảng Trị khoảng 15 hải lý-28km, (sau sáp nhập), có diện tích khoảng 2,3 km², trong đó hơn 60% là diện tích rừng nguyên sinh. Hòn đảo Cồn Cỏ là một số ít nơi tại Việt Nam còn có hệ sinh thái rừng nhiệt đới 3 tầng được gìn giữ gần như nguyên vẹn với hệ động vật hoang dã, thực vật hoang dã phong phú...

Từ vụ Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện Lê Trung Khoa: Thế giới từng chứng kiến 'cơn địa chấn' bồi thường tỷ đô
Kinh tế

Từ vụ Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện Lê Trung Khoa: Thế giới từng chứng kiến "cơn địa chấn" bồi thường tỷ đô

Kinh tế

Vụ Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện Lê Trung Khoa về tội phỉ báng vừa qua đánh dấu bước trưởng thành của doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên toàn cầu hóa. Nhìn ra thế giới, hàng loạt cuộc chiến pháp lý về bôi nhọ danh tiếng cho thấy rằng: Trong thời đại mạng xã hội, uy tín của doanh nghiệp và cá nhân có thể bị đe dọa chỉ bởi một phát ngôn, một bản tin hay thậm chí một dòng tweet.

Từ lễ hội đến ruộng đồng: Bayer cùng nông dân hướng tới mùa vụ bền vững
Nhà nông

Từ lễ hội đến ruộng đồng: Bayer cùng nông dân hướng tới mùa vụ bền vững

Nhà nông

Lễ hội Ok Om Bok tại TP.Cần Thơ năm nay diễn ra trong không khí rộn ràng với các hoạt động văn hóa – tín ngưỡng đặc trưng của đồng bào Khmer Nam Bộ. Đồng hành cùng lễ hội, Bayer triển khai hoạt động giao lưu, tư vấn canh tác và tham quan mô hình ruộng mẫu, góp phần kết nối cộng đồng và lan tỏa giải pháp sản xuất lúa theo hướng bền vững.

Xã A Mú Sung, tỉnh Lào Cai trồng quế, nuôi lợn rừng, trồng chè bán số lượng lớn, cách 'đuổi nghèo' hay
Giảm nghèo nông thôn

Xã A Mú Sung, tỉnh Lào Cai trồng quế, nuôi lợn rừng, trồng chè bán số lượng lớn, cách "đuổi nghèo" hay

Giảm nghèo nông thôn

Với tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 40% và mức thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt hơn 32 triệu đồng/năm, xã A Mú Sung, tỉnh Lào Cai (trước sáp nhập thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế; trọng tâm là nông, lâm nghiệp và chăn nuôi hàng hóa, phấn đấu sớm thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn.

Rò rỉ tài liệu cho thấy EU chỉ trích Ukraine gay gắt
Thế giới

Rò rỉ tài liệu cho thấy EU chỉ trích Ukraine gay gắt

Thế giới

Daria Kaleniuk, giám đốc điều hành Trung tâm hành động chống tham nhũng (AntAC), phát biểu với NV vào ngày 6/11 rằng, các bản thảo đầu tiên của báo cáo về việc Ukraine gia nhập EU có nội dung chỉ trích gay gắt việc Kiev thoái lui trong các biện pháp chống tham nhũng.

Chỉnh sửa gen là hướng đi mới cho giống cây trồng và vật nuôi
Nhà nông

Chỉnh sửa gen là hướng đi mới cho giống cây trồng và vật nuôi

Nhà nông

Thời gian qua, công nghiệp sinh học (CNSH) trong nông nghiệp góp phần tạo ra những giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao, kháng sâu bệnh, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đặc biệt, đã nâng tầm giá trị nông sản Việt trên trường quốc tế.

Bão số 13 Kalmaegi: Khẩn trương sửa chữa, dựng lại nhà tạm cho dân ở Đà Nẵng trước khi mưa gió xảy ra tiếp
Tin tức

Bão số 13 Kalmaegi: Khẩn trương sửa chữa, dựng lại nhà tạm cho dân ở Đà Nẵng trước khi mưa gió xảy ra tiếp
6

Tin tức

Khi bão số 13 Kalmaegi đổ bộ, trên địa bàn miền núi và đồng bằng ở thành phố Đà Nẵng xuất hiện mưa to, gió lớn đã làm cho 94 ngôi nhà của người dân bị tốc mái. Hiện bộ đội và dân quân khẩn trương hòan thành việc dựng lại nhà tạm, đảm bảo chỗ ở an toàn cho người dân trước khi mưa gió có thể quay trở lại.

Đột kích “lò độ” ở phường Dĩ An, TP.HCM, nhiều xe “lạ” bị cảnh sát tạm giữ
Chuyển động Sài Gòn

Đột kích “lò độ” ở phường Dĩ An, TP.HCM, nhiều xe “lạ” bị cảnh sát tạm giữ

Chuyển động Sài Gòn

Nhiều lực lượng thuộc Công an TP.HCM đã đột kích một cơ sở "lò độ" ở phường Dĩ An, TP.HCM, tạm giữ nhiều xe lạ cùng phụ tùng xe máy.

Vụ Vườn quốc gia U Minh Hạ, Cà Mau bán hàng nghìn vé câu cá 'chui': Kiến nghị kiểm điểm hàng loạt cán bộ
Bạn đọc

Vụ Vườn quốc gia U Minh Hạ, Cà Mau bán hàng nghìn vé câu cá 'chui': Kiến nghị kiểm điểm hàng loạt cán bộ

Bạn đọc

Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Hạ Trần Công Hoằng cùng nhiều cán bộ khác bị Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị kiểm điểm vì sai phạm liên quan đến việc tự in, bán hàng nghìn vé câu cá “chui” mà Báo điện tử Dân Việt đã phản ánh thời gian qua.

Sau ngày Đông chí, 3 con giáp kiên trì ắt thành công, thu nhập tăng không ngừng, ví tiền ngày càng dày thêm
Gia đình

Sau ngày Đông chí, 3 con giáp kiên trì ắt thành công, thu nhập tăng không ngừng, ví tiền ngày càng dày thêm

Gia đình

Sau ngày Đông chí, 3 con giáp này sẽ bước vào giai đoạn thăng tiến mạnh mẽ. Sự kiên trì và nỗ lực bền bỉ của họ sẽ được đền đáp xứng đáng.

Tỷ giá USD/VND hôm nay (7/11): Thị trường tự do tăng không ngừng, sẽ vượt 28.000 đồng trong hôm nay?
Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (7/11): Thị trường tự do tăng không ngừng, sẽ vượt 28.000 đồng trong hôm nay?

Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (7/11) tại thị trường tự do tăng không ngừng, hiện ở mức 27.856 - 27.976 đồng/USD, tăng 54 đồng và 72 đồng chiều mua - bán so với sáng qua.

Vũ khí tự sản xuất giúp Việt Nam giành lợi thế trong chiến tranh bất đối xứng?
Đông Tây - Kim Cổ

Vũ khí tự sản xuất giúp Việt Nam giành lợi thế trong chiến tranh bất đối xứng?

Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao Việt Nam ưu tiên nghiên cứu phát triển, sản xuất hệ thống tên lửa Trường Sơn và tên lửa Sông Hồng?

Lãnh đạo chủ chốt không là người địa phương: Trong mọi hoàn cảnh, lợi ích của nhân dân phải đặt lên trên hết
Tin tức

Lãnh đạo chủ chốt không là người địa phương: Trong mọi hoàn cảnh, lợi ích của nhân dân phải đặt lên trên hết

Tin tức

Chủ trương bố trí Chủ tịch UBND, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Chánh Thanh tra tỉnh… không phải người địa phương không chỉ là yêu cầu về bố trí cán bộ, mà còn là nguyên tắc để đảm bảo mọi quyết định, mọi hành động của người đứng đầu đều vì dân, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết.

Hàng trăm thầy cô ở tỉnh này vui mừng, mong chờ quyết định thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2025
Xã hội

Hàng trăm thầy cô ở tỉnh này vui mừng, mong chờ quyết định thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2025

Xã hội

Sau nhiều năm miệt mài với nghề, giáo viên tỉnh Điện Biên đang tràn đầy hy vọng khi công tác thăng hạng chức danh nghề nghiệp đã được triển khai, tiến gần hơn tới ngày “về đích”.

Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV: Đột phá cho nông nghiệp, nông thôn, từ thể chế đến thu nhập nông dân
Nhà nông

Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV: Đột phá cho nông nghiệp, nông thôn, từ thể chế đến thu nhập nông dân

Nhà nông

Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đặt “tam nông” vào tâm trục phát triển: Hoàn thiện thể chế cho nông nghiệp số – xanh – tuần hoàn, linh hoạt sử dụng đất lúa theo hiệu quả, nâng cấp kinh tế tập thể/hợp tác xã, cùng các chỉ tiêu nông thôn mới ở chuẩn cao hơn.

Đà Nẵng tạo sức hút đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp phát triển ấn tượng
Kinh tế

Đà Nẵng tạo sức hút đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp phát triển ấn tượng

Kinh tế

Trong 10 tháng đầu năm 2025, bức tranh doanh nghiệp tại Đà Nẵng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, phản ánh sức hút đầu tư và niềm tin của thị trường.

Bão số 13 tàn phá Đắk Lắk, Gia Lai khiến 3 người tử vong do sập nhà, hơn 2.800 căn nhà hư hỏng
Tin tức

Bão số 13 tàn phá Đắk Lắk, Gia Lai khiến 3 người tử vong do sập nhà, hơn 2.800 căn nhà hư hỏng

Tin tức

Bão số 13 khiến Đắk Lắk, Gia Lai chịu thiệt hại nặng nề: 3 người chết, hàng ngàn căn nhà chìm dưới nước, nhiều khu vực ngập sâu, sạt lở nghiêm trọng.

Một khu rừng rộng hơn 4.400ha ở Điện Biên còn la liệt cây cổ thụ, vẫn 'chửa đẻ' như thường, trẻ em thích nhặt hạt ngon
Nhà nông

Một khu rừng rộng hơn 4.400ha ở Điện Biên còn la liệt cây cổ thụ, vẫn "chửa đẻ" như thường, trẻ em thích nhặt hạt ngon

Nhà nông

Ngày cuối tuần tại khu trải nghiệm thuộc rừng đặc dụng Mường Phăng (tỉnh Điện Biên)-nơi có các cây cổ thụ là cây dẻ, vẫn rộn ràng tiếng cười nói của các em nhỏ cùng gia đình tham gia hoạt động “nhặt hạt dẻ”. Không chỉ là buổi dã ngoại thư giãn giữa thiên nhiên, hoạt động còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc về bảo vệ rừng và môi trường sinh thái.

'Hàng chục nghìn người', truyền thông Anh cảnh báo khủng hoảng mới trong quân đội Ukraine
Thế giới

"Hàng chục nghìn người", truyền thông Anh cảnh báo khủng hoảng mới trong quân đội Ukraine

Thế giới

Quân đội Ukraine đang phải đối mặt với số lượng lớn các ca cắt cụt chi do sử dụng garo không đúng cách, tờ báo Anh The Telegraph cho biết.

Đỗ Hoàng Hên 4 trận ghi 3 bàn, 1 kiến tạo: Chờ cái gật đầu từ HLV Kim Sang-sik
Thể thao

Đỗ Hoàng Hên 4 trận ghi 3 bàn, 1 kiến tạo: Chờ cái gật đầu từ HLV Kim Sang-sik

Thể thao

Sau khi lập cú đúp giúp Hà Nội FC đại thắng PVF-CAND 4-0, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên bày tỏ niềm hạnh phúc và khẳng định anh sẵn sàng cống hiến cho ĐT Việt Nam.

Giá vàng hôm nay (7/11): Vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng, liệu còn duy trì vị thế?
Kinh tế

Giá vàng hôm nay (7/11): Vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng, liệu còn duy trì vị thế?

Kinh tế

Giá vàng hôm nay 7/11, vàng SJC cùng nhẫn tăng mạnh trở lại. Trong khi, thị trường thế giới tiếp tục lạc quan khi vàng ổn định quanh mức 4.000 USD/ounce.

Cả gia đình gắn bó với trường đại học lớn ở Hà Nội: Bố là Hiệu trưởng uy tín, Giáo sư nhiều người kính trọng
Xã hội

Cả gia đình gắn bó với trường đại học lớn ở Hà Nội: Bố là Hiệu trưởng uy tín, Giáo sư nhiều người kính trọng

Xã hội

"Gia đình mình – với hai thế hệ đều làm việc tại trường – không phải là hiếm trong ngôi trường này. Nhưng điều đặc biệt là cả nhà không chỉ “đi làm” như một công việc đơn thuần mà là sống cùng với nhịp sống của ngôi trường ấy", Thạc sĩ Nguyễn Phương Lan chia sẻ.

Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Hai Bà Trưng
Tin tức

Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Hai Bà Trưng

Tin tức

Tối 6/11, tại phường Hai Bà Trưng (Hà Nội), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh dự, chúc mừng và phát biểu tại ngày hội.

Khởi tố 2 đối tượng đánh tài xế xe công nghệ ở Đà Nẵng gây chấn động não
Pháp luật

Khởi tố 2 đối tượng đánh tài xế xe công nghệ ở Đà Nẵng gây chấn động não
6

Pháp luật

Qua bước đầu làm việc, hai đối tượng Tươi và Khoa khai nhận, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong việc xin lùi xe, các đối tượng đã lớn tiếng cãi vã, sau đó Tươi dùng tay đánh vào mặt tài xế xe công nghệ Huỳnh Nhật Nam gây thương tích.

Lũ cuốn trôi ô tô trên quốc lộ, 2 người đàn ông bám lên ngọn tre chờ cứu hộ
Tin tức

Lũ cuốn trôi ô tô trên quốc lộ, 2 người đàn ông bám lên ngọn tre chờ cứu hộ

Tin tức

Bão số 13 (Kalmaegi) gây gió giật mạnh, mưa lớn ở Đắk Lắk khiến hàng trăm nhà tốc mái, cây trụ điện ngã đổ, nhiều nơi ngập sâu.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo về chủ đề nóng: Phát thải carbon thấp trong nông nghiệp
Nhà nông

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo về chủ đề nóng: Phát thải carbon thấp trong nông nghiệp

Nhà nông

Sáng 6/11, tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã diễn ra Hội thảo khoa học của Hiệp hội quốc tế về khoa học nông nghiệp Đông Nam Á (ISSAAS) 2025 với chủ đề “Phát triển nông nghiệp với phát thải carbon thấp ở châu Á”.

Bên cạnh Philipines, một nước dân số đứng thứ 5 Đông Nam Á thiếu loại lương thực gì mà phải mua gạo, có gạo Việt Nam?
Nhà nông

Bên cạnh Philipines, một nước dân số đứng thứ 5 Đông Nam Á thiếu loại lương thực gì mà phải mua gạo, có gạo Việt Nam?

Nhà nông

Giá gạo nhập khẩu tăng cao (trong đó có nhập khẩu gạo Việt Nam, mua gạo Việt Nam nhiều nhất là Philippines, đứng thứ 5 là Malaysia) trong khoảng thời gian gần đây đang khiến người tiêu dùng Malaysia tìm mua các sản phẩm lúa gạo được trồng tại địa phương với giá rẻ hơn và gây áp lực tài chính cho các hộ gia đình thu nhập thấp.

Tin Showbiz 24h: MC Quyền Linh xin tiền con gái trên sóng truyền hình, nhà Nghệ sĩ Ưu tú Cát Tường bị ngập 1,5m
Văn hóa - Giải trí

Tin Showbiz 24h: MC Quyền Linh xin tiền con gái trên sóng truyền hình, nhà Nghệ sĩ Ưu tú Cát Tường bị ngập 1,5m

Văn hóa - Giải trí

MC Quyền Linh xin tiền con gái trên sóng truyền hình, nhà Nghệ sĩ Ưu tú Cát Tường bị ngập 1,5m... là những tin “hot” trong dòng chảy tin showbiz 24h.

Cựu Thủ tướng Ukraine bất ngờ cảnh báo đáng sợ tới Nga
Thế giới

Cựu Thủ tướng Ukraine bất ngờ cảnh báo đáng sợ tới Nga

Thế giới

Các nước thành viên NATO đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu lớn với Nga dưới tay chính quyền Kiev, cựu Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov viết trên Telegram.

Tin đọc nhiều

1

Giá vàng hôm nay mới nhất (5/11) đồng loạt lao dốc: Người dân xếp hàng chật cứng, nhà vàng "cháy hàng"
10

Giá vàng hôm nay mới nhất (5/11) đồng loạt lao dốc: Người dân xếp hàng chật cứng, nhà vàng 'cháy hàng'

2

Mong ước đặc biệt của Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung ở tuổi 65

Mong ước đặc biệt của Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung ở tuổi 65

3

Hoàng đế nhà Minh được coi là “minh quân”, nhưng vẫn thảm bại tại Đại Việt

Hoàng đế nhà Minh được coi là “minh quân”, nhưng vẫn thảm bại tại Đại Việt

4

Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc nói về vụ kiện của Tập đoàn Vingroup với ông Lê Trung Khoa

Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc nói về vụ kiện của Tập đoàn Vingroup với ông Lê Trung Khoa

5

PGS. TS Trần Hoàng Ngân: Công trình lớn có giấy phép còn xây sai, sửa chữa nhỏ vừa đổ xe cát thanh tra xây dựng đã đến

PGS. TS Trần Hoàng Ngân: Công trình lớn có giấy phép còn xây sai, sửa chữa nhỏ vừa đổ xe cát thanh tra xây dựng đã đến