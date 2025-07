Bão số 4 có tên quốc tế là CO MAY. Tên bão CO MAY (Cỏ may) do Việt Nam đặt tên.

CO MAY trong tiếng Việt là một loài thực vật mọc tự nhiên ở vùng đồng bằng, đặc biệt là ven sông của Việt Nam. Nó có hoa nhỏ màu tím bạc nở vào mùa hè. Tên khoa học là Chrysopogon Aciculatus.

Theo bản tin bão mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 24/7, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 4 mạnh cấp 8-9 (62-88km/giờ), giật cấp 11; bão di chuyển theo hướng Nam Đông Nam với tốc độ khoảng 15km/h.

Đến 16h ngày 24/7, bão số 4 CO MAY di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, tốc độ 10-15 km/h trên vùng biển phía Đông của Bắc Biển Đông, cường độ bão cấp 9- 10, giật cấp 12.

Hướng di chuyển của bão số 4 CO MAY. Ảnh: nchmf.

Đến 4h ngày 25/7, bão số 4 CO MAY di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ 20- 25 km/h trên đất liền phía Bắc của bán đảo Luzon (Philippines), cường độ bão cấp 8, giật cấp 10.

Đến 4h ngày 26/7, bão CO MAY di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ 25-30 km/h, suy yếu dần thành một vùng áp thấp

Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12; sóng biển cao 4,0-6,0m. Biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.