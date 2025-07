Cập nhật tin bão mới nhất: Tâm bão số 3 đã đi vào đất liền các tỉnh Ninh Bình – Thanh Hóa

Chiều 22/7, bão số 3 đã đi vào đất liền các tỉnh Ninh Bình – Thanh Hóa. Vị trí tâm bão lúc 13h nằm tại 20,1 độ vĩ Bắc; 106,0 độ kinh Đông. Khi đổ bộ, bão giữ cường độ cấp 8 (62–74km/h), giật cấp 10 và tiếp tục di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 10–15km/h.

Tin bão mới nhất: Bão số 3 WIPHA đang trên đất liền Ninh Bình - Thanh Hóa, chiều nay Hà Nội dễ có dông lốc, sét, mưa đá

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, nhiều khu vực ven biển và nội địa ghi nhận gió mạnh, giật rất nguy hiểm. Tại đảo Bạch Long Vĩ, gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; Cô Tô cấp 9, giật cấp 11; Tiên Yên (Quảng Ninh) gió mạnh nhất, cấp 10, giật cấp 14. Khu vực Cửa Ông, Bãi Cháy, Hòn Dấu cũng có gió cấp 8–10, giật cấp 10–12. Các tỉnh ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ như Thái Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Móng Cái… cũng xuất hiện gió giật cấp 7–9.

Hoàn lưu bão số 3 gây mưa to đến rất to tại khu vực Thanh Hóa – Nghệ An với lượng mưa phổ biến từ 100–200mm, có nơi trên 300mm. Mưa lớn kéo dài làm tăng nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt ở vùng núi và ven sông suối.

Theo dự báo, trong 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 10–15km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào. Đến 13h ngày 23/7, tâm áp thấp ở khoảng 19,5 độ vĩ Bắc; 103,0 độ kinh Đông, cường độ dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm tiếp tục mở rộng ở khu vực vịnh Bắc Bộ và đất liền từ Quảng Ninh đến Nghệ An.

Biển động mạnh, sóng lớn từ Quảng Ninh đến Nghệ An

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu) có gió cấp 6–7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2,0–4,0m, biển động mạnh. Các tàu thuyền, lồng bè và công trình ven biển đều đối mặt với nguy cơ mất an toàn rất cao.

Ven biển từ Ninh Bình đến Quảng Ninh ghi nhận hiện tượng nước dâng do bão từ 0,4–0,8m. Mực nước đo được tại các trạm ven biển là Ba Lạt 2,8–3,1m, Hòn Dấu 3,9–4,2m, Cửa Ông 4,4–4,8m. Nguy cơ ngập úng tại vùng ven biển và cửa sông được cảnh báo ở mức cao.

Ven biển Quảng Ninh – Nghệ An tiếp tục có gió mạnh cấp 6–7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Khu vực sâu trong đất liền như Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa cũng có thể ghi nhận gió giật cấp 6–8. Gió mạnh tiềm ẩn nguy gây gãy đổ cây cối, tốc mái nhà cửa.

Từ chiều 22/7 đến sáng 23/7, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, phía Nam Phú Thọ và Sơn La dự báo có mưa 60–120mm, một số nơi trên 200mm. Các tỉnh Bắc Bộ và Hà Tĩnh lượng mưa từ 20–40mm, cục bộ trên 100mm. Các địa phương cần chủ động phòng tránh lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng thấp.

Trước diễn biến nguy hiểm của bão và hoàn lưu sau bão, các cơ quan chức năng cảnh báo người dân cần hạn chế ra khơi, không di chuyển qua vùng ngập, vùng gió mạnh. Các tàu du lịch, tàu vận tải, lồng bè nuôi trồng thủy sản cần tuyệt đối không hoạt động trong thời gian này. Chính quyền địa phương được yêu cầu theo dõi sát tình hình, chủ động các biện pháp ứng phó và đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Hà Nội có khả năng dông, tố, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ

Qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy vùng mây ở phía bắc hoàn lưu cơn bão vẫn tiếp tục tồn tại trên các phường xã tại Hà Nội: xã Yên Bài, Đoài Phương, Phúc Thọ, Ba Vì, Ô Diên... và các phường Phú Thượng, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc, Nghĩa Đô... Vùng mây này tiếp tục tồn tại trong vài giờ tới và có xu hướng dịch chuyển theo cơn bão.

Trong 4 giờ tới, các phường thuộc nội thành Hà Nội nói trên có mưa, mưa rào và có thể có dông. Vùng mưa dông có thể mở rộng sang các phường khác thuộc nội thành Hà Nội. Trong cơn mưa có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1