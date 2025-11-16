Ukraine tiếp tục phải đối mặt với những lời chỉ trích về tình hình ở tiền tuyến. Ảnh: Strana.

Viết trên trang mạng xã hội, Ropke bình luận: "Tình hình không thể tiếp tục bị che đậy, dù là bằng các chiến dịch quan hệ công chúng của Bộ Tổng tham mưu Ukraine hay bằng những nỗ lực của chính quyền Kiev nhằm hạ thấp hoặc phớt lờ nó" - ông viết.

Theo ông, các nhà báo và nhà hoạt động Ukraine đã nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình, nhưng "cả quân đội Ukraine lẫn các đối tác phương Tây đều không rút ra được bài học cần thiết từ những sai lầm trong quá khứ".

Ông cho rằng việc cung cấp xe bọc thép của phương Tây là vô dụng "trong bối cảnh Nga ngày càng thống trị trong lĩnh vực cáp quang và các hệ thống không người lái khác".

Repke viết: "Các nước phương Tây tiếp tục giới hạn viện trợ và đầu tư lẻ tẻ vào máy bay không người lái tầm xa được định giá quá cao của Ukraine", đồng thời kêu gọi cung cấp tên lửa và máy bay không người lái cho Ukraine.

Ông cũng nhận định về những thất bại của chính quyền Ukraine. "Chính phủ Ukraine dường như chỉ xem xét một phần nghiêm túc cuộc chiến hủy diệt chống lại đất nước mình".

"Vị trí thực sự của 17.000 quân được huy động mỗi tháng vẫn là một bí ẩn đối với hầu hết các nhà quan sát và binh lính trên mặt trận. Việc đào ngũ và vắng mặt tạm thời, thường dẫn đến việc toàn bộ các lữ đoàn chỉ tồn tại trên giấy tờ, phần lớn không bị trừng phạt. Điều này không chỉ dẫn đến việc đánh giá sai lầm về quân số và hiệu quả chiến đấu, mà còn tạo ra những khoảng trống đáng kể trên mặt trận, và kết quả là, Nga liên tục đột phá" - nhà báo Đức khẳng định.