Bé gái 14 tuổi viết thư cầu xin khoan hồng cho cha gây xôn xao
Vụ việc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi bản án của tòa tại tỉnh Hà Bắc được công bố đầu tháng 11.
Viết trên trang mạng xã hội, Ropke bình luận: "Tình hình không thể tiếp tục bị che đậy, dù là bằng các chiến dịch quan hệ công chúng của Bộ Tổng tham mưu Ukraine hay bằng những nỗ lực của chính quyền Kiev nhằm hạ thấp hoặc phớt lờ nó" - ông viết.
Theo ông, các nhà báo và nhà hoạt động Ukraine đã nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình, nhưng "cả quân đội Ukraine lẫn các đối tác phương Tây đều không rút ra được bài học cần thiết từ những sai lầm trong quá khứ".
Ông cho rằng việc cung cấp xe bọc thép của phương Tây là vô dụng "trong bối cảnh Nga ngày càng thống trị trong lĩnh vực cáp quang và các hệ thống không người lái khác".
Repke viết: "Các nước phương Tây tiếp tục giới hạn viện trợ và đầu tư lẻ tẻ vào máy bay không người lái tầm xa được định giá quá cao của Ukraine", đồng thời kêu gọi cung cấp tên lửa và máy bay không người lái cho Ukraine.
Ông cũng nhận định về những thất bại của chính quyền Ukraine. "Chính phủ Ukraine dường như chỉ xem xét một phần nghiêm túc cuộc chiến hủy diệt chống lại đất nước mình".
"Vị trí thực sự của 17.000 quân được huy động mỗi tháng vẫn là một bí ẩn đối với hầu hết các nhà quan sát và binh lính trên mặt trận. Việc đào ngũ và vắng mặt tạm thời, thường dẫn đến việc toàn bộ các lữ đoàn chỉ tồn tại trên giấy tờ, phần lớn không bị trừng phạt. Điều này không chỉ dẫn đến việc đánh giá sai lầm về quân số và hiệu quả chiến đấu, mà còn tạo ra những khoảng trống đáng kể trên mặt trận, và kết quả là, Nga liên tục đột phá" - nhà báo Đức khẳng định.
Trước chiến tranh, Kseniia Kalmus là một nghệ nhân cắm hoa, sở hữu một cửa hàng hoa ở Kiev. Nhưng giờ đây cô chế tạo UAV để dùng chống lại lực lượng Nga. Ở Ukraine hiện có nhiều cơ sở chế tạo UAV tự phát như vậy, biến vũ khí này trở thành thứ thống trị trên chiến trường.