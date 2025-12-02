Binh sĩ Ukraine kiệt quệ trên chiến trường, bi quan về thỏa thuận hòa bình với Nga

“Nga sẽ trở lại sau 3 đến 5 năm”

Binh sĩ Ukraine nghỉ ngơi tại chiến hào. Ảnh Getty Images.

Di chuyển giữa những tầng hầm ẩm ướt và các hầm chiến đấu lầy lội để chống đỡ các đợt tấn công không ngừng của Nga trong cuộc chiến gần 4 năm, những người lính Ukraine kiệt sức nói rằng, động lực của họ được củng cố mỗi ngày nhờ niềm tin: họ đang chiến đấu Bảo vệ Tổ quốc, theo ABC News.

Thế nhưng khi các nhà đàm phán cố gắng hoàn tất một thỏa thuận hòa bình, các binh sĩ cho biết, họ tin thỏa thuận này không thể khiến Nga từ bỏ tham vọng đối với Ukraine, và chiến tranh sẽ vẫn tiếp diễn hoặc ngay bây giờ, hoặc bằng một đội quân mới trong vài năm tới - bất kể thỏa thuận nào có được ký kết.

Họ cũng nhấn mạnh rằng Kiev phải duy trì một lực lượng quân sự đủ lớn để bảo vệ tuyến tiền gần 1.300 km.

Các binh sĩ đều tỏ ra nghi ngờ sâu sắc rằng Moscow sẽ tuân thủ bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. Nếu không có những đảm bảo an ninh chắc chắn, các binh sĩ Ukraine tin rằng, một cuộc tấn công mới của Nga là điều không thể tránh khỏi.

Trong một chiến hào ẩm tối với bùn đất bám đầy tường, Kelt - một pháo thủ 40 tuổi đang chiến đấu gần ranh giới giữa các vùng Dnipropetrovsk và Donetsk cảnh báo rằng, bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cũng chỉ là tạm thời.

“Thỏa thuận đó sẽ chỉ ngừng chiến sự một thời gian ngắn, để Nga phục hồi lực lượng - khoảng ba đến năm năm - rồi họ sẽ quay lại", Kelt nói giữa tiếng pháo nổ vang trời.

Serhii Filimonov, chỉ huy tiểu đoàn Da Vinci Wolves, lo ngại rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ trao cho Nga thời gian và điều kiện hoàn hảo để tấn công Ukraine lần nữa.

“Tôi nghĩ điều đó sẽ rất có lợi cho Nga - chấm dứt chiến tranh, gỡ bỏ trừng phạt, chuẩn bị cho một cuộc chiến mới và lại tấn công", ông Filimonov nói.

Filimonov mô tả việc quân Nga từng tiến vào thành phố Pokrovsk nhưng bị đẩy lùi. Lữ đoàn của ông đã giữ được tuyến phòng thủ nhưng đôi khi bị ảnh hưởng bởi các đơn vị khác có nhiều tân binh thiếu kinh nghiệm. Nga hôm 2/12 cũng tuyên bố đã chiếm được thành phố Pokrovsk, nhưng Tổng thống Volodymyr Zelensky bác bỏ tại Paris rằng giao tranh vẫn tiếp diễn.



Ukraine thiếu quân, thiếu tiền trầm trọng

Theo chuyên gia quân sự Mỹ Rob Lee, khả năng Nga đạt được đột phá lớn tùy thuộc vào việc Ukraine có thể bổ sung và duy trì quân số hay không.

“Ukraine thiếu nhân lực, thiếu lực lượng dự bị. Chỉ cần một lữ đoàn Ukraine suy yếu, Nga có thể đột phá", ông nói.

Nhiều tiểu đoàn Ukraine chỉ có 20 người, thay vì 400–800 như quân số chuẩn, theo chuyên gia Taras Chmut. Dù Ukraine huy động tới 30.000 tân binh mỗi tháng, nhiều người tìm cách tránh nghĩa vụ hoặc không đủ thể lực ra tiền tuyến.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, Ukraine không thể xây dựng một đội quân mạnh nếu không có hỗ trợ của phương Tây. Gần như toàn bộ ngân sách thuế của Ukraine đã dành cho quân đội kể từ 2022.

Trong khi EU cấp 50 tỷ USD cho giai đoạn 2024–2027, Ukraine vẫn cần hơn 83,4 tỷ USD cho quân sự và 52 tỷ USD cho các chi tiêu khác vào năm 2026–2027. Tương lai tài chính của Ukraine - bao gồm việc duy trì quân đội - phụ thuộc vào cách quản lý tài sản Nga bị đóng băng.

“Cách các tài sản đó được sử dụng sẽ quyết định tình hình tài chính của Ukraine trong những năm tới", chuyên gia Glib Buriak bình luận.