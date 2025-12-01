Tướng Zaluzhnyi công kích gay gắt chính quyền Zelensky, sẵn sàng chạy đua ghế tổng thống?

Tướng Zaluzhnyi chỉ trích chính quyền Zelensky

Tướng Valerii Zaluzhnyi, cựu Tổng tư lệnh quân đội Ukraine. Ảnh Finnbarr Webster/Getty Images

Trong bài bình luận đăng trên báo The Telegraph với tiêu đề “Làm thế nào để đánh bại Nga và xây dựng một Ukraine tốt hơn”, cùng loạt phát biểu trên mạng xã hội mới đây, Tướng Zaluzhnyi đã công khai chỉ trích chính quyền Zelensky.

Ông cáo buộc chính quyền không thể xác định rõ mục tiêu chính trị của cuộc chiến. Tuy nhiên, nhà báo Leonid Ragozin nhận xét: “Ông Zaluzhnyi đưa ra mục tiêu thậm chí còn cực đoan hơn Tổng thống Zelensky – đó là tiêu diệt hoàn toàn ‘đế chế Nga’. Và ông cũng bỏ qua thực tế rằng chính thất bại trong phản công mùa hè 2023 đã buộc Ukraine phải điều chỉnh mục tiêu chiến tranh".

Ông Ragozin đánh giá bài viết của Tướng Zaluzhnyi “rõ ràng là một thông điệp tranh cử”, xây dựng hình ảnh ông như một nhà lãnh đạo hiểu chiến tranh và chiến lược quốc gia tốt hơn vị tổng thống đương nhiệm.

Tướng Zaluzhnyi đã nhấn mạnh rằng chiến tranh không thể được tiến hành thành công nếu thiếu mục tiêu chính trị rõ ràng: "Ukraine phải xây dựng mục tiêu chiến lược dựa trên thực tế – tức là tước bỏ khả năng Nga tiến hành chiến tranh trong tương lai".

Ông cho rằng sự ủng hộ của dân chúng là yếu tố đang suy yếu nghiêm trọng tại Ukraine, đặc biệt là với công tác huy động quân nhân.

Từ sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt, chính quyền Zelensky đã áp đặt thiết quân luật và tiến hành chiến dịch tổng động viên cứng rắn – gây nhiều phản ứng trong xã hội khi cảnh sát quân sự ép buộc đàn ông nhập ngũ ngay trên đường phố.

Tướng Zaluzhnyi cho rằng Nga đã huy động đầy đủ ba yếu tố này cho một cuộc chiến kéo dài, trong khi Ukraine lại thiếu hụt trầm trọng 3 yếu tố then chốt: nhân lực, tài lực và vũ khí.

Tướng Zaluzhnyi viết rằng chiến tranh không nhất thiết kết thúc bằng chiến thắng quân sự tuyệt đối. Một hòa bình dài hạn - kể cả khi vẫn đối mặt nguy cơ về một cuộc chiến tranh mới - có thể tạo điều kiện cho: cải cách sâu rộng, tái thiết và phục hồi kinh tế, chống tham nhũng và xây dựng hệ thống tư pháp minh bạch, phát triển quốc gia dựa trên công nghệ và đổi mới.

Những phát biểu này được nhìn nhận như nền tảng cho một chương trình tranh cử tổng thống.

Thời điểm nhạy cảm

Bài viết công kích xuất hiện trong bối cảnh nhạy cảm: Ukraine đang chao đảo trước vụ bê bối tham nhũng lớn nhất kể từ khi ông Zelensky lên nắm quyền. Theo Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU), Timur Mindich - cựu đối tác làm ăn của ông Zelensky - bị cáo buộc điều hành đường dây “lại quả” trị giá 100 triệu USD tại tập đoàn năng lượng quốc doanh Energoatom. Mindich đã bỏ trốn chỉ vài giờ trước khi NABU ập vào khám xét nhà riêng của ông - nơi lực lượng chức năng tìm thấy bồn cầu mạ vàng cùng lượng lớn tiền mặt bằng euro và USD.

Ngày 28/11, vụ bê bối tiếp tục cuốn đi nhân vật quyền lực nhất sau Tổng thống Zelensky: Chánh văn phòng Tổng thống Andriy Yermak.

Ông Yermak từ chức ngay sau khi NABU khám xét nhà và văn phòng. Ông Yermak tuyên bố sẽ xin ra tiền tuyến. Tuy nhiên, các nhà phân tích chỉ ra rằng nếu ông Yermak trở thành quân nhân, vụ án có thể được chuyển từ NABU sang Cục Điều tra Nhà nước (SBI), cơ quan trực thuộc Tổng thống - tạo ra rủi ro “xung đột lợi ích”.