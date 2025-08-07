Ukraine đánh vào 'huyết mạch nhiên liệu' của Nga ở Rostov, quê hương ông Zelensky rung chuyển vì đòn tấn công dữ dội

Nhà ga đường sắt Tatsynska bị tấn công liên tục và xảy ra hỏa hoạn vào ngày 6/8. Nguồn: Ảnh chụp màn hình từ video do kênh Telegram Exilenova_plus đăng tải.

Cư dân địa phương cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ, sau đó là các đám cháy bùng lên tại khu vực nhà ga.

“Cuộc không kích rõ ràng nhắm vào cơ sở hạ tầng đường sắt của Nga”, ông Petro Andryushchenko, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Vùng bị chiếm đóng nhận định.

“Đây là đoạn đường sắt không được điện khí hóa và chúng tôi không đánh vào các trạm biến áp. Điều đó có nghĩa là chúng tôi đang cắt dần khả năng vận hành của đường sắt Nga, đặc biệt là các tuyến chạy bằng đầu máy diesel — và điều này sẽ kéo dài”, ông Andryushchenko nói thêm.

Trước đó một đêm (4–5/8), Tatsynska cũng bị UAV tấn công, gây nổ và cháy. Những vụ tập kích này còn ảnh hưởng đến hai thành phố khác trong tỉnh Rostov: Millerovo và Belaya Kalitva.

Việc nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng giao thông cho thấy Ukraine đang chuyển hướng chiến lược sang tấn công các tuyến hậu cần phục vụ cả mục đích dân sự lẫn quân sự của Nga. Tatsynska nằm trên tuyến đường sắt chính nối miền nam Nga với các tỉnh khác, là mắt xích trọng yếu trong mạng lưới hậu cần.

Ukraine tấn công kho dầu ở Bryansk giữa lúc Rostov bốc cháy

Cùng thời điểm, rạng sáng ngày 6/8, thành phố Bryansk của Nga cũng hứng chịu một đợt UAV tấn công quy mô lớn. Nhân chứng cho biết cột khói đen dày đặc đã bốc lên từ khu vực kho dầu, nơi các mảnh vỡ UAV rơi xuống.

Tỉnh Bryansk đã nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công của UAV Ukraine trong suốt mùa hè. Cuối tháng 6, các UAV đã đánh trúng các kho chứa nhiên liệu tên lửa và dầu bôi trơn của quân đội Nga, gây cháy lớn tại một kho dầu. Ukraine cũng từng phá hủy một hệ thống tên lửa Iskander gần Bryansk trong giai đoạn này.

Chính quyền Nga chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về cả vụ tấn công đường sắt ở Rostov lẫn cuộc tập kích kho dầu ở Bryansk.

Dnipro và Kryvyi Rih rung chuyển vì UAV Shahed tấn công

Nga đã phóng hàng chục UAV tấn công Dnipro và Kryvyi Rih sáng sớm 7/8. Ảnh: Suspilne

Sáng sớm ngày 7/8, nhiều tiếng nổ lớn vang lên tại các thành phố Dnipro và Kryvyi Rih - quê hương của Tổng thống Ukraine Zelensky sau khi Nga phóng hàng chục UAV cảm tử Shahed, gây cháy lan rộng ở nhiều khu vực, theo thông báo từ các quan chức địa phương Serhii Lysak và Oleksandr Vilkul.

Ông Lysak – lãnh đạo chính quyền quân sự tỉnh Dnipropetrovsk – kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn an toàn.

“Dnipro. Nhiều tiếng nổ lớn. Mọi người hãy vào hầm trú ẩn”, ông viết.

Tại Kryvyi Rih, UAV Shahed cũng tấn công trong đêm khiến thành phố rung chuyển bởi hàng loạt vụ nổ. Quan chức địa phương Oleksandr Vilkul xác nhận vụ việc và lực lượng Không quân Ukraine cũng đã phát cảnh báo không kích UAV. Hậu quả cụ thể của các đợt tấn công đang được thống kê và xác minh thêm.