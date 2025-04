Ngày 10/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt nhiều đối tượng trong đường dây sản xuất sữa giả tại Công ty cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma, Công ty cổ phần Dược dinh dưỡng Hacofood Group, thu giữ 84 loại sản phẩm sữa bột và hơn 26.000 lon sữa.

Liên quan vụ án trên, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết: Đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã xác định có 12 sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng (sữa dạng bột), có chỉ tiêu chất lượng một số chất chính chỉ đạt dưới 70% so với mức công bố, được xác định là hàng giả.

Cơ quan điều tra thu giữ hàng ngàn hộp sữa giả.

Liên quan đến vấn đề hiện nay có rất nhiều người nổi tiếng, có uy tín như Biên tập viên Đài Truyền hình, diễn viên, KOL, bác sĩ... tham gia quảng cáo không đúng sự thật nhiều sản phẩm là thực phẩm, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên khẳng định: Pháp luật nghiêm cấm mọi hành vi quảng cáo sai sự thật, cung cấp thông tin không đúng hoặc gây nhầm lẫn về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, xuất xứ, bao bì và các yếu tố khác của sản phẩm, dịch vụ.

Đối với hành vi quảng cáo sai sự thật, căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, các cá nhân vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính quy định tại Nghị định 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo hoặc xử lý hình sự về các tội danh theo quy định của Bộ luật Hình sự (như: Tội "Quảng cáo gian dối", quy định tại Điều 197 Bộ luật Hình sự 2015, các tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả”..., quy định tại các Điều 192, 193, 194, 195 Bộ luật Hình sự; Tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự; Tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự...).

Thời gian qua, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị chức năng quyết liệt đấu tranh, xử lý nghiêm đối với hành vi lợi dụng sự nổi tiếng, uy tín, ảnh hưởng trong xã hội và trên không gian mạng cấu kết, giúp sức, tiếp tay trong việc quảng bá, buôn bán hàng giả, thực phẩm giả, góp phần làm lành mạnh thị trường sản xuất, kinh doanh.

Trong thời gian tới, các đơn vị nghiệp vụ sẽ tập trung điều tra, xác minh, xử lý toàn diện, triệt để các hành vi có dấu hiệu tội phạm liên quan đến lĩnh vực quảng cáo để tăng sức răn đe, phòng ngừa. Đồng thời rà soát sơ hở, thiếu sót, bất cập trong hệ thống pháp luật về lĩnh vực an toàn thực phẩm, kinh doanh thương mại, bảo vệ người tiêu dùng để tham mưu, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định, bịt kín các sơ hở, không để các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội, bảo vệ người tiêu dùng theo hướng chặt chẽ, cụ thể hơn, gắn trách nhiệm trực tiếp đối với cơ quan quản lý nhà nước, đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, quảng bá sản phẩm là thực phẩm.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Người phát ngôn Bộ Công an.

Trong đó, đề xuất tăng mức hình phạt nghiêm khắc hơn đối với các hành vi phạm tội trong lĩnh vực này trong quá trình sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự.Bộ Công an sẽ phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động quảng cáo, kiểm duyệt nội dung quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; yêu cầu các nền tảng mạng xã hội phối hợp ngăn chặn nội dung quảng cáo vi phạm, kịp thời gỡ bỏ quảng cáo sai sự thật; đồng thời, đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông cùng vào cuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quảng cáo trong cộng đồng, giúp người dân nhận diện các quảng cáo sai trái và biết cách tự bảo vệ mình.

Do vụ án đang trong quá trình điều tra, Bộ Công an khuyến cáo người dân không sử dụng 12 sản phẩm sữa đã được xác định là hàng giả và không nên sử dụng 72 sản phẩm sữa đang được tiếp tục điều tra của Công ty cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma, Công ty cổ phần Dược dinh dưỡng Hacofood.

Khi mua thực phẩm là các loại sữa, người tiêu dùng phải tỉnh táo, thận trọng và có trách nhiệm đối với sức khỏe của bản thân, không nên tin tưởng mù quáng vào các lời giới thiệu từ những người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên không gian mạng, cần chọn thương hiệu sữa uy tín, địa chỉ cụ thể, rõ ràng, không mua hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ; kiểm tra bao bì sản phẩm, thông tin nhà sản xuất, hạn sử dụng, số lô. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu quảng cáo sai sự thật, vi phạm pháp luật về quảng cáo hoặc kinh doanh thực phẩm cần kịp thời thông tin, phản ánh cho cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định pháp luật.

Đối với các cá nhân nổi tiếng, có uy tín, ảnh hưởng trong xã hội và trên không gian mạng, Bộ Công an yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định pháp luật khi tham gia quảng cáo; cẩn trọng và có trách nhiệm khi thực hiện các hợp đồng quảng bá, giới thiệu, công bố các sản phẩm do mình đại diện thương hiệu, tuyệt đối không được đưa ra các thông tin sai lệch, thổi phồng về tính năng, tác dụng của sản phẩm mà thiếu cơ sở, căn cứ khoa học và tài liệu chứng minh. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều được xác minh, điều tra triệt để, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

I- DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH LÀ SỮA GIẢ

1 Thực phẩm bổ sung COLOS IQ FOR MUM

2 Thực phẩm bổ sung COLOS IQ DIABETES

3 Thực phẩm bổ sung DARIFA A+ ProGold

4 Sản phẩm dinh dưỡng công thức KENMIL PREMIUM PEDIA GOAT

5 Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt SURE IQ SURE GOLD

6 Sản phẩm dinh dưỡng công thức Kodo A+ Starter Colostrum 1

7 Sản phẩm dinh dưỡng công thức L’’ GRAND COLOSTRUM PEDIA+2

8 Sản phẩm dinh dưỡng công thức Newsure Colos 24h Kid Plus

9 Sản phẩm dinh dưỡng công thức Kid Baby Talacmum

10 Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Gludiabet Talacmum

11 Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt KASUMI CANXI NANO COLOS 24H

12 Sản phẩm dinh dưỡng KASUMI GAIN COLOS 24H 3

II- DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM ĐANG ĐƯỢC ĐIỀU TRA

1 Sản phẩm dinh dưỡng KASUMI IQ GROW COLOS 24H 4

2 Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 2- 15 tuổi Boss Milk Colos IQ 2

3 Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi BOLD CARE COLOS KID 1

4 Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi BOLD CARE COLOS PEDIA 2

5 Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 2-15 tuổi BOLD CARE WEIGHT GAIN

6 Thực phẩm bổ sung BOLD CARE HIKID GOLD

7 Thực phẩm bổ sung BOLD CARE CANCER PRO

8 Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi BOSSMILK COLOS KID 0+

9 Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 1-10 tuổi BOSSMILK COLOS PEDIA 1

10 Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1-15 tuổi BOSSMILK COLOS GAIN 3

11 Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt BOSSMILK COLOS CANXI

12 Thực phẩm bổ sung BOSSMILK COLOS SURE

13 Sản phẩm dinh dưỡng công thức KASUMI PEDIA COLOS 24H 2

15 Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt KASUMI SURE GOLD COLOS 24H

16 Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi Nutrikao Colos 24h KID

17 Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi IQ Colos Premium 24h Kid 0+

18 Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi IQ Colos Premium 24h Pedia 1+

19 Thực phẩm bổ sung IQ Colos Premium 24h Sure Gold

20 Thực phẩm bổ sung IQ Colos Premium 24h Canxi

21 Sản phẩm dinh dưỡng DARIFA GOLD COLOSTRUM 24H GAIN

22 Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1-15 tuổi IQ Colos Premium 24h IQ Grow 2+

23 Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 1-15 tuổi IQ Colos Premium 24h Gain 3+

24 Sản phẩm dinh dưỡng công thức Nance Colostrum 24H Pedia 2

25 Thực phẩm bổ sung NANCE COLOSTRUM 24H CANXI NANO

26 Thực phẩm bổ sung NANCE COLOSTRUM 24H GLUDIABET

27 Sản phẩm dinh dưỡng COLOS IQ GROW IQ 3

28 Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 6 tháng -6 tuổi: BABY CARE COLOSTRUM PEDIA 2

29 Thực phẩm bổ sung Kenmil Sure Gold

30 Thực phẩm bổ sung DARIFA A+ SURE GOLD

31 Sản phẩm dinh dưỡng KENMIL PREMIUM GROW - WEIGHT

32 Sản phẩm dinh dưỡng công thức KENMIL PREMIUM KID GOAT

33 Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi SURE IQ KID PLUS 1

34 Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt SureIQ Gludiabet

35 Sản phẩm dinh dưỡng công thức Kodo A+ Digest Colostrum 2

36 Thực phẩm bổ sung Kodo A+ EPA PRO

37 Sản phẩm dinh dưỡng công thức COLOS 24H PREMIUM KID BABY 1

38 Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi BONLAIT+ INFANT O+,

41 Thực phẩm bổ sung Cilonmum Mama

42 Sản phẩm dinh dưỡng CILON MUM COLOS GAIN 24H 3

43 Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1-15 tuổi HIKIDME COLOS 24H IQ GROW,

44 Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi HIKIDME COLOS 24h PEDIA

46 Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi HIKIDME COLOS 24h BABY

47 Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 2-15 tuổi HIKIDME COLOS 24h GAIN

48 Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1 tuổi trở lên CELAC GAIN BIOMIN 2+

49 Sản phẩm dinh dưỡng BONLAC+ LUXURY GOAT BIO - IQ COOL

50 Sản phẩm dinh dưỡng công thức BONLAC+ LUXURY COLOS 24H KID

51 Sản phẩm dinh dưỡng công thức BONLAC+ LUXURY COLOS 24H

53 Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 2 tuổi trở lên Hito Grow

54 Thực phẩm bổ sung HDO DIABETES

55 Thực phẩm bổ sung HDO CANXI NANO

56 Sản phẩm dinh dưỡng với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 2-15 tuổi HDO GROW IQ

57 Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 2- 15 tuổi HDO PEDIA PLUS

58 Thực phẩm bổ sung HDO SURE GOLD

60 Sản phẩm dinh dưỡng Newsure Colos 24h Grow IQ Plus.

61 Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi Newsure Colos 24h Pedia Goat

62 Sản phẩm dinh dưỡng công thức Newsure Colos 24h Kid Plus

63 Sản phẩm dinh dưỡng với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1 tuổi trở lên SURE IQ GAIN PLUS

64 Thực phẩm bổ sung Sure IQ Cơ - Xương - Khớp

65 Sản phẩm dinh dưỡng với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 6 -36 tháng tuổi SURE IQ PEDIA PLUS 2

66 Sản phẩm dinh dưỡng công thức IQ PLUS+ PEDIA2

67 Sản phẩm dinh dưỡng IQ PLUS + GROW WEIGHT 3

68 Sản phẩm dinh dưỡng công thức IQ PLUS + BABY 1

69 Thực phẩm bổ sung Baby Care Colostrum sure Gold

70 Sản phẩm dinh dưỡng Kenmil Premium Grow - Weigh

71 Sản phẩm dinh dưỡng công thức DARIFA A+ PEDIA COOL

72 Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 2 tuổi trở lên Hito Grow.