Bộ Công an thông tin chính thức vụ bắt anh trai ông chủ Nhật Cường và Giám đốc Công ty Đông Kinh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang thụ lý điều tra vụ án Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 26 bị can, trong đó có Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường.

Bị can Bùi Quốc Việt (áo đen) và bị can Võ Việt Hùng (ảnh Bộ Công an).

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 09/7/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 02 bị can, gồm:

Bùi Quốc Việt, sinh năm 1970, nhân viên Công ty Nhật Cường về tội Buôn lậu, quy định tại Khoản 4, Điều 188, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 (bị can này là anh của ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy).

Bị can Võ Việt Hùng, sinh năm 1976, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển Đông Kinh về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Khoản 3, Điều 222, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Ngày 10/7/2020, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh đối với các bị can theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra, củng cố chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can, phục vụ kết luận điều tra, truy tố, xét xử vụ án. Đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, tích cực tổ chức truy bắt Bùi Quang Huy và các đồng phạm để đề xuất xử lý theo đúng quy định của pháp luật.