NÓNG: Diễn biến vụ bắt anh trai ông chủ Nhật Cường Mobile Bùi Quang Huy

Ngày 10/7, theo nguồn tin của Dân Việt, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện khám xét nhà của ông Võ Việt Hùng - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Kinh (Công ty Đông Kinh) tại phường Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Tại trụ sở của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Kinh (Công ty Đông Kinh) xuất hiện các cán bộ Công an, Viện kiểm sát. (Ảnh: Nhóm PV)

Đồng thời Cơ quan điều tra cũng ra quyết định bắt tạm giam, lệnh khám xét nhà của ông Bùi Quốc Việt ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội. Ông Việt là anh trai của bị can Bùi Quang Huy - giám đốc Nhật Cường Mobile. Cả hai bị can bị điều tra về tội buôn lậu.

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) điều tra mở rộng vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật, Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software), Sở Kế hoạch - đầu tư TP Hà Nội và các đơn vị liên quan.

Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên. Cơ quan điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên đối với các bị can đảm bảo an toàn, đúng quy định của pháp luật.

Ghi nhận của nhóm PV Dân Việt, tại trụ sở của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Kinh (Công ty Đông Kinh) xuất hiện các cán bộ Công an, Viện kiểm sát.



Trụ sở Công ty Đông Kinh tại Thành phố Giao Lưu (phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội. (Ảnh: Nhóm PV)

Ghi nhận của PV vào lúc 15h chiều cùng ngày, tại trụ sở của Công ty Đông Kinh tại Thành phố Giao Lưu (phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội) xuất hiện nhiều cán bộ công an, Viện Kiểm sát tại đây.

Sau khoảng 1 giờ làm việc, tới gần 16h, các cán bộ công an lên xe biển xanh rời khỏi trụ sở Công ty Đông Kinh.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại nhà riêng của ông Bùi Quốc Việt - anh trai của bị can Bùi Quang Huy. (Ảnh: Nhóm PV)

Trong một diễn biến khác, khoảng 16h cùng ngày, tại địa chỉ số 4 phố Vọng Hà (phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội), các cán bộ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cũng có mặt tại nhà riêng của ông Bùi Quốc Việt - anh trai của Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường để tiến hành khám xét.

Trước đó, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Buôn lậu” và “Rửa tiền”, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software). Theo đó, cơ quan điều tra khởi tố 10 bị can về các tội trên, riêng Bùi Quang Huy – Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường bị khởi tố cả 3 tội.

Võ Việt Hùng - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Kinh. (Ảnh do công an cung cấp)

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 29/11/2019, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an khởi tố bổ sung vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) Hà Nội và các đơn vị có liên quan. Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tiến Học - nguyên Phó Giám đốc Sở; Phạm Thị Kim Tuyến - Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở KHĐT và Lê Duy Tuấn - GĐ kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Kinh. Đồng thời khởi tố bổ sung bị can đối với Bùi Quang Huy cùng về tội trên.

Đến cuối tháng 12/2019, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội, nguyên Giám đốc Sở KHĐT Hà Nội về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ông Tứ được xác định có liên quan vi phạm tại thời điểm ông này làm Giám đốc Sở KHĐT Hà Nội từ năm 2016. Tại thời điểm này, Sở KHĐT Hà Nội đã phê duyệt gói thầu “Số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016”.

Gói thầu nêu trên được ký ngày 26/12/2016 giữa 3 bên là Sở KHĐT Hà Nội; Công ty TNHH và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Kinh. Giá trị hợp đồng là gần 43 tỷ đồng bao gồm toàn bộ chi phí vận hành, vận chuyển, hỗ trợ, chuyển giao các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định của Nhà nước. Thời gian thực hiện hợp đồng là 265 ngày, tuy nhiên Sở KHĐT đã nhiều lần gia hạn, liên danh Công ty TNHH và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường - Công ty Đầu tư và Phát triển Đông Kinh được “ưu ái” kéo dài thời gian thực hiện gói thầu gấp đôi so với hợp đồng.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 21/01/2020, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã tiếp tục ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh bắt tạm giam 3 bị can, gồm: Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Bảo Trung, Mai Tiến Dũng, Trưởng ngành hàng điện thoại cũ Công ty Nhật Cường và truy nã bị can đối với Đỗ Văn Hùng về tội Buôn lậu theo Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tổng giám đốc Nhật Cường Bùi Quang Huy được xác định cầm đầu đường dây nhập lậu thiết bị điện tử quy mô lớn, giấu doanh thu hàng nghìn tỉ đồng. Bùi Quang Huy bị khởi tố ba tội buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền, đã trốn khỏi Việt Nam và bị truy nã quốc tế. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Bùi Quang Huy có hành vi sử dụng tiền do phạm tội buôn lậu đưa vào Công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software, hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm "rửa tiền" theo quy định tại điều 324 Bộ luật hình sự.