Chủ đề nóng

Nhà khoa học của nhà nông 2025
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Pháp luật
Thứ hai, ngày 18/08/2025 19:17 GMT+7

Bộ Công an tìm người liên quan vụ án cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan nhận hối lộ

+ aA -
Xuân Huy Thứ hai, ngày 18/08/2025 19:17 GMT+7
C03 - Bộ Công an thông báo tìm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án cựu Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan bị cáo buộc nhận hối lộ, xảy ra xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long và các đơn vị.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đang tìm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (nay đã hợp nhất với Bộ Nội vụ) và một số doanh nghiệp khác.

Theo điều tra, trong quá trình làm thủ tục đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, các Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long; Công ty Cổ phần Tập đoàn Cung ứng nguồn nhân lực JHL Việt Nam; Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thương mại JHL Việt Nam, Công ty TNHH một thành viên Hợp tác Quốc tế Xây lắp 3 (Công ty Incoop 3) và Công ty Cổ phần cung ứng nhân lực Quốc tế và thương mại (Công ty Sona) đã thu tiền của người lao động cao hơn quy định theo phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động của Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Các bị can Nguyễn Bá Hoan, Tống Hải Nam, Nguyễn Gia Liêm, Phạm Viết Hương (từ trái qua). Ảnh: BCA.

Để phục vụ điều tra, C03 đề nghị người lao động hoặc thân nhân đã được các đơn vị trên đưa đi làm việc ở nước ngoài, nếu có khiếu nại về việc thu tiền, tải mẫu tường trình trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an tại địa chỉ bocongan.gov.vn, điền đầy đủ thông tin, kèm tài liệu liên quan và gửi về Phòng 6, Cục Cảnh sát kinh tế, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, Hà Nội, trước ngày 31/10/2025.

Trường hợp không gửi yêu cầu, không cung cấp thông tin trước khi kết thúc điều tra, cơ quan chức năng sẽ không xem xét, giải quyết quyền lợi hợp pháp trong vụ án.

Hồi tháng 6, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đang mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Cung ứng nhân lực Hoàng Long cùng một số đơn vị liên quan.

Quá trình điều tra, C03 xác định ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội, có dấu hiệu chỉ đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành quy định trái pháp luật. Ông Hoan bị cáo buộc yêu cầu doanh nghiệp xuất khẩu lao động phải có thêm “giấy phép con” không được quy định trong hệ thống pháp luật, tạo rào cản và buộc nhiều đơn vị chi tiền “bôi trơn” cho lãnh đạo Bộ và Cục để được hoạt động.

Nguồn tiền “bôi trơn” được hình thành từ việc các doanh nghiệp thu phí dịch vụ vượt nhiều lần so với định mức Nhà nước quy định, chiếm đoạt tiền của người lao động.

Căn cứ tài liệu thu thập, ngày 3 và 10/6, C03 đã bổ sung khởi tố vụ án về tội “Nhận hối lộ” theo Điều 354 Bộ luật Hình sự; khởi tố bị can, khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với ông Nguyễn Bá Hoan; ông Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng; ông Nguyễn Gia Liêm, cựu Phó Cục trưởng; và ông Phạm Viết Hương, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Trong đó, ông Hương bị cấm đi khỏi nơi cư trú, 3 người còn lại bị bắt tạm giam.

Tham khảo thêm

Một phụ nữ ở Đắk Lắk tông người bán vé số rồi bỏ trốn

Một phụ nữ ở Đắk Lắk tông người bán vé số rồi bỏ trốn

Truy tìm đối tượng có hành vi lừa đảo bằng chiêu hứa giúp tại ngoại rồi chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Truy tìm đối tượng có hành vi lừa đảo bằng chiêu hứa giúp tại ngoại rồi chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Tạm giữ hình sự người vợ sát hại chồng sau cuộc nhậu ở Phú Thọ

Tạm giữ hình sự người vợ sát hại chồng sau cuộc nhậu ở Phú Thọ

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Đột kích gara ô tô, lật tẩy sới bạc tiền tỷ giữa lòng Đà Nẵng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng bất ngờ đột kích gara ô tô Hồng Hải trên đường Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, bắt quả tang 8 đối tượng đang sát phạt trong sới bạc ngụy trang tinh vi, với số tiền giao dịch mỗi ngày lên đến hàng tỷ đồng.

Công an Hải Phòng phá đường dây mua bán “khí cười” liên tỉnh, tạm giữ 18 đối tượng liên quan

Pháp luật
Công an Hải Phòng phá đường dây mua bán “khí cười” liên tỉnh, tạm giữ 18 đối tượng liên quan

Bắt 2 thiếu niên ở Đắk Lắk gây ra nhiều vụ trộm cắp và cướp giật

Pháp luật
Bắt 2 thiếu niên ở Đắk Lắk gây ra nhiều vụ trộm cắp và cướp giật

Đà Nẵng: Thu giữ gần 300kg ma túy, bắt 2 đối tượng cùng nhiều vũ khí "nóng"

Pháp luật
Đà Nẵng: Thu giữ gần 300kg ma túy, bắt 2 đối tượng cùng nhiều vũ khí 'nóng'

Công an Lâm Đồng bắt đối tượng lừa đảo hơn 7 tỷ đồng để đầu tư tiền ảo

Pháp luật
Công an Lâm Đồng bắt đối tượng lừa đảo hơn 7 tỷ đồng để đầu tư tiền ảo

Đọc thêm

Thủ thành Phí Minh Long “hồi sinh” trong màu áo PVF-CAND
Thể thao

Thủ thành Phí Minh Long “hồi sinh” trong màu áo PVF-CAND

Thể thao

Nói Phí Minh Long là người hùng trong chiến thắng đầu tay của tân binh PVF-CAND chẳng sai, bởi thực sự anh đã cứu nguy rất nhiều tình huống cho khung thành của đội nhà.

“Bùng nổ” với điểm hẹn lịch sử, loạt di tích thành 'tọa độ vàng' check-in dịp Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội
Xã hội

“Bùng nổ” với điểm hẹn lịch sử, loạt di tích thành "tọa độ vàng" check-in dịp Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội

Xã hội

Không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đang rộn ràng khắp Thủ đô, kéo theo hàng loạt di tích lịch sử đón đông đảo du khách tới tham quan, tìm lại dấu ấn hào hùng của dân tộc.

Một ông giám đốc ở Sơn La 'biến' vùng đất hoang sơ thành nơi trù phú trồng thứ cây tốt um, đẹp như phim thế này đây
Nhà nông

Một ông giám đốc ở Sơn La "biến" vùng đất hoang sơ thành nơi trù phú trồng thứ cây tốt um, đẹp như phim thế này đây

Nhà nông

Với tình yêu và tâm huyết dành cho cây chè, ông Phùng Như Đoán, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Giám đốc công ty Cổ phần chè Sơn La, đã biến vùng đất Phiêng Cằm hoang sơ, nghèo khó thành một vựa chè trù phú. Đồi núi Phiêng Cằm trồng chè xanh tốt um, đẹp như phim.

Đồng nước nổi An Giang, trên trời dưới 'trắng băng', thứ cá đồng gì đang chạy mạnh?
Nhà nông

Đồng nước nổi An Giang, trên trời dưới "trắng băng", thứ cá đồng gì đang chạy mạnh?

Nhà nông

Mùa nước nổi về An Giang, nhiều cánh đồng quê tôi như khoác lên mình tấm áo mới trắng xóa bất tận. Đây là mùa của sản vật đồng trù phú, ban tặng cho ngư dân gắn bó cả đời với miệt sông nước Cửu Long. Những ngày cá linh chạy mạnh, có khi bắt được khoảng 100kg, mang ra chợ bán 30.000 đồng/kg, tiền bạc rủng rỉnh...

Mỹ báo động đỏ vì đội tàu Trung Quốc bất ngờ xuất hiện gần Alaska
Thế giới

Mỹ báo động đỏ vì đội tàu Trung Quốc bất ngờ xuất hiện gần Alaska

Thế giới

Hải quân Mỹ cho biết, họ đang theo dõi chặt chẽ một nhóm tàu Trung Quốc xuất hiện gần vùng biển Alaska, làm dấy lên lo ngại về một màn phô diễn sức mạnh mới giữa hai cường quốc quân sự hàng đầu thế giới.

Cuộc đời của Pearl Hart - Nữ tướng cướp khét tiếng nhất miền Tây nước Mỹ
Đông Tây - Kim Cổ

Cuộc đời của Pearl Hart - Nữ tướng cướp khét tiếng nhất miền Tây nước Mỹ

Đông Tây - Kim Cổ

Là một kẻ thích mặc đồ nam giới, hút xì gà, sống ngoài vòng pháp luật, Pearl Hart đã trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông sau khi cô cướp một chiếc xe ngựa, củng cố vị trí của mình trở thành một trong những tên cướp khét tiếng nhất Arizona.

Chấm chung khảo, xác định chủ nhân các tác phẩm xuất sắc nhất đoạt giải Cuộc thi viết “Việt Nam trong tôi”
Video

Chấm chung khảo, xác định chủ nhân các tác phẩm xuất sắc nhất đoạt giải Cuộc thi viết “Việt Nam trong tôi”

Video

Vào chiều nay 18/8/2025, tại Báo NTNN/Dân Việt, Ban tổ chức cuộc thi viết "Việt Nam trong tôi" đã tiến hành chấm chung khảo để tìm ra các tác giả đạt giải thưởng.

Họa sĩ sinh năm 1995 mất 7 năm tạo tác tranh sơn mài khổ lớn chào mừng “Mùa Xuân độc lập”
Văn hóa - Giải trí

Họa sĩ sinh năm 1995 mất 7 năm tạo tác tranh sơn mài khổ lớn chào mừng “Mùa Xuân độc lập”

Văn hóa - Giải trí

Họa sĩ trẻ Chu Nhật Quang đã mất 7 năm để tạo tác 17 bức tranh sơn mài khổ lớn nhằm "ghi" lại các sự kiện lịch sử của đất nước và chân dung Bác Hồ.

Trần Đình Trọng và Cao Quang Vinh Pendant báo tin vui cho CLB CAHN
Thể thao

Trần Đình Trọng và Cao Quang Vinh Pendant báo tin vui cho CLB CAHN

Thể thao

Chia sẻ với PV Dân Việt, trung vệ Trần Đình Trọng cho biết: “Tôi đã đi khám và hiện tại không có vấn đề gì. Tôi cùng Cao Quang Vinh Pendant đã di chuyển cùng đội sang Thái Lan”.

Mẫu nhí 8 tuổi “chiếm sóng” sàn diễn trong tuần lễ thời trang trẻ em
Chuyển động Sài Gòn

Mẫu nhí 8 tuổi “chiếm sóng” sàn diễn trong tuần lễ thời trang trẻ em

Chuyển động Sài Gòn

Mẫu nhí Trúc Hà là một trong những gương mặt nổi bật trên sàn diễn Destination Runway Fashion Week – Tuần lễ Thời trang Trẻ em Việt Nam năm nay.

Viettel đầu tư 1 tỷ USD khởi công hai công trình trọng điểm Quốc gia
Doanh nghiệp

Viettel đầu tư 1 tỷ USD khởi công hai công trình trọng điểm Quốc gia

Doanh nghiệp

 Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) công bố sẽ chính thức khởi công xây dựng Trung tâm Dữ liệu An Khánh và Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Viettel vào ngày 19/8/2025. Đây là hoạt động nằm trong sự kiện đồng loạt khởi công, khánh thành 250 dự án tại 34 tỉnh/thành phố trên cả nước với tổng mức đầu tư 1,28 triệu tỉ đồng nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Lý Liên Kiệt lên tiếng trấn an fan dù phải nằm viện
Văn hóa - Giải trí

Lý Liên Kiệt lên tiếng trấn an fan dù phải nằm viện

Văn hóa - Giải trí

Ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt xác nhận đang điều trị bệnh cường giáp nhưng sức khỏe ổn định, ăn uống bình thường và sẽ sớm tái xuất công chúng sau thời gian dài vắng mặt.

Mất giấy viết tay mua bán đất: Người dân có được cấp sổ đỏ theo luật mới?
Bạn đọc

Mất giấy viết tay mua bán đất: Người dân có được cấp sổ đỏ theo luật mới?

Bạn đọc

Nhiều người dân mua bán đất bằng giấy viết tay nhưng sau đó làm thất lạc giấy tờ. Theo luật mới, những trường hợp hồ sơ không còn giấy tờ mua bán thì cơ quan có thẩm quyền có cơ sở để giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất không?

Nếu được đồng ý và thông qua, đây sẽ là mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật ở Quảng Ngãi
Nhà nông

Nếu được đồng ý và thông qua, đây sẽ là mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật ở Quảng Ngãi

Nhà nông

Tại dự thảo Nghị quyết, HĐND tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ quy định rõ mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh.

Trải nghiệm 3D, công nghệ VR tại Triển lãm Ngành Nông nghiệp và Môi trường nhân dịp 80 năm ngày Quốc khánh
Nhà nông

Trải nghiệm 3D, công nghệ VR tại Triển lãm Ngành Nông nghiệp và Môi trường nhân dịp 80 năm ngày Quốc khánh

Nhà nông

Đây là chia sẻ của ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp về những điểm nhấn của Triển lãm Ngành Nông nghiệp và Môi trường, tại Chương trình Họp báo "Công bố chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025) của Bộ Nông nghiệp và Môi trường".

Cặp đôi 'Lật mặt 7' tái ngộ trong phim tâm linh mùa lễ hội
Văn hóa - Giải trí

Cặp đôi "Lật mặt 7" tái ngộ trong phim tâm linh mùa lễ hội

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, một bộ phim kinh dị mang tên “Nhà hai chủ” bất ngờ ghi tên mình trong cuộc chiến phòng vé mùa lễ hội cuối năm khi ấn định ngày công chiếu chính thức: 5/12/2025.

Ukraine tung tên lửa mới 'mạnh nhất thế giới' hủy diệt mục tiêu trọng yếu của Nga
Thế giới

Ukraine tung tên lửa mới 'mạnh nhất thế giới' hủy diệt mục tiêu trọng yếu của Nga

Thế giới

Ukraine vừa chính thức công bố Flamingo - loại tên lửa hành trình mới - được mô tả là một trong những vũ khí tấn công mạnh mẽ nhất thế giới hiện nay có thể khiến Nga phải dè chừng, theo Euromaidanpress.

Đà Nẵng thanh tra Sở Ngoại vụ, 2 doanh nghiệp khoáng sản và nhiều khu công nghiệp
Tin tức

Đà Nẵng thanh tra Sở Ngoại vụ, 2 doanh nghiệp khoáng sản và nhiều khu công nghiệp
6

Tin tức

Đà Nẵng thanh tra Sở Ngoại vụ, 2 doanh nghiệp khoáng sản và nhiều khu công nghiệp, kế hoạch vừa được Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng ban hành.

Cận cảnh tòa nhà 55 tầng khởi đầu Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Cận cảnh tòa nhà 55 tầng khởi đầu Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Tòa nhà Saigon Marina IFC cao 55 tầng sẽ được khánh thành tại khu đất Ba Son, đánh dấu bước đi đầu tiên trong lộ trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế của TP.HCM.

Bảng xếp hạng vòng 1 V.League 2025/2026: Tân binh ghi dấu ấn
Thể thao

Bảng xếp hạng vòng 1 V.League 2025/2026: Tân binh ghi dấu ấn

Thể thao

Cả 2 đội bóng vừa thăng hạng V.League mùa này là CLB Ninh Bình và PVF-CAND đều có chiến thắng ngay ở vòng đấu khai màn LPBank V.League 1-2025/26 (V.League 2025/2026) để đem tới một lời chào không thể ấn tượng hơn nữa.

Phụ xe bị đánh nhập viện ở Bến xe Giáp Bát (Hà Nội): Đình chỉ xe có tài xế bị tố hành hung
Tin tức

Phụ xe bị đánh nhập viện ở Bến xe Giáp Bát (Hà Nội): Đình chỉ xe có tài xế bị tố hành hung

Tin tức

Vụ việc một phụ xe tố bị đánh nhập viện ở Bến xe Giáp Bát (TP.Hà Nội) khiến dư luận không khỏi bức xúc, hiện cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Lâm Đồng: Xây dựng các khu tái định cư khoảng 420 tỷ đồng phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam
Kinh tế

Lâm Đồng: Xây dựng các khu tái định cư khoảng 420 tỷ đồng phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Kinh tế

Ngày 18/8, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra những nơi chuẩn bị xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam qua tỉnh Lâm Đồng.

Đà Nẵng đầu tư hơn 537 tỷ đồng cho dự án nút giao khác mức với cao tốc Bắc Nam
Kinh tế

Đà Nẵng đầu tư hơn 537 tỷ đồng cho dự án nút giao khác mức với cao tốc Bắc Nam
5

Kinh tế

Đà Nẵng đầu tư hơn 537 tỷ đồng cho dự án nút giao khác mức với cao tốc Bắc Nam, quyết định vừa được UBND TP Đà Nẵng ban hành.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên và hành trình lan tỏa yêu thương
Đại đoàn kết dân tộc

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên và hành trình lan tỏa yêu thương

Đại đoàn kết dân tộc

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên đã trao hơn 121 tấn gạo cho hơn 12 nghìn hộ nghèo, hỗ trợ 5 tỷ đồng cho đồng bào Nghệ An bị ảnh hưởng bão số 3, xây mới và sửa chữa hơn 4.300 ngôi nhà trị giá hàng trăm tỷ đồng...

EVNHCMC được vinh danh tại ASEAN Award 2025: Khẳng định vị thế doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập
Kinh tế

EVNHCMC được vinh danh tại ASEAN Award 2025: Khẳng định vị thế doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập

Kinh tế

Ngày 16/8, tại Singapore, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế ASEAN lần thứ 6 với chủ đề “Hội nhập kinh tế ASEAN trong kỷ nguyên vươn mình”, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã xuất sắc được trao hai giải thưởng quan trọng của ASEAN Award 2025: Top 10 Doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN 2025.

Sự hiện diện của Vinamilk giúp Việt Nam vào Top 5 thế giới về giá trị thương hiệu ngành sữa
Doanh nghiệp

Sự hiện diện của Vinamilk giúp Việt Nam vào Top 5 thế giới về giá trị thương hiệu ngành sữa

Doanh nghiệp

Vượt qua nhiều ông lớn quốc tế, Vinamilk được Brand Finance vinh danh là thương hiệu sữa tiềm năng nhất thế giới, với chỉ số sức mạnh thương hiệu ở mức xếp hạng cao nhất – xuất sắc vượt trội. Điều gì đã giúp thương hiệu này tạo nên kỳ tích?

Đề xuất KOL sai phạm bị hạn chế biểu diễn, xuất hiện trên truyền thông
Tin tức

Đề xuất KOL sai phạm bị hạn chế biểu diễn, xuất hiện trên truyền thông

Tin tức

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho rằng cần có chế tài quản lý và xử lý nghiêm các KOL, hoặc áp dụng biện pháp hạn chế biểu diễn, xuất hiện trên truyền thông khi xảy ra sai phạm.

Ukraine toan tính cho nổ tung cầu Crimea bằng xe chở đầy bom, Nga kịp chặn đứng trong gang tấc
Thế giới

Ukraine toan tính cho nổ tung cầu Crimea bằng xe chở đầy bom, Nga kịp chặn đứng trong gang tấc

Thế giới

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 18/8 thông báo đã ngăn chặn thành công một âm mưu do tình báo Ukraine lên kế hoạch nhằm cho nổ tung cầu Crimea bằng xe bom.

Thiên thái huyền kinh có phải môn thần công mạnh nhất trong kiếm hiệp Kim Dung?
Đông Tây - Kim Cổ

Thiên thái huyền kinh có phải môn thần công mạnh nhất trong kiếm hiệp Kim Dung?

Đông Tây - Kim Cổ

Tuy không nổi tiếng như Dịch cân kinh, Hàng long thập bát chưởng, Cửu dương thần công hay Cửu âm chân kinh… nhưng theo Kim Dung mô tả trong Hiệp khách hành thì Thiên thái huyền kinh mới là môn thần công mạnh nhất giúp cho người luyện thành có sức mạnh kinh thiên động địa.

Tỉnh Thanh Hóa: Vẫn còn tình trạng lao động trục lợi chính sách bảo hiểm thất nghiệp
Xã hội

Tỉnh Thanh Hóa: Vẫn còn tình trạng lao động trục lợi chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Xã hội

Bên cạnh những thuận lợi trong công tác thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, vẫn còn tình trạng người lao động trục lợi chính sách, gây thiệt hại cho quỹ BHTN.

Tin đọc nhiều

1

Ở Lạng Sơn có một nông dân đang giàu lên nhờ trồng loại cây ra hoa cản chả kịp, thơm khắp rừng

Ở Lạng Sơn có một nông dân đang giàu lên nhờ trồng loại cây ra hoa cản chả kịp, thơm khắp rừng

2

Mỹ áp thuế đối ứng 20% với Việt Nam: Đối tác lớn e dè đặt hàng, doanh nghiệp Việt bắt đầu thấy ngấm đòn

Mỹ áp thuế đối ứng 20% với Việt Nam: Đối tác lớn e dè đặt hàng, doanh nghiệp Việt bắt đầu thấy ngấm đòn

3

Một xã mới ở tỉnh Đắk Lắk trên treo sầu riêng, dưới xếp la liệt sầu riêng, cả xã có hơn 5.100ha trồng "cây tiền tỷ"

Một xã mới ở tỉnh Đắk Lắk trên treo sầu riêng, dưới xếp la liệt sầu riêng, cả xã có hơn 5.100ha trồng 'cây tiền tỷ'

4

Loại thịt bổ dưỡng hơn thịt lợn, ngon hơn thịt gà, giúp trẻ cao lớn, khỏe mạnh, xào tỏi thơm phức

Loại thịt bổ dưỡng hơn thịt lợn, ngon hơn thịt gà, giúp trẻ cao lớn, khỏe mạnh, xào tỏi thơm phức

5

Nhiệm vụ của Phòng kinh tế cấp xã, phường từ 1/7/2025

Nhiệm vụ của Phòng kinh tế cấp xã, phường từ 1/7/2025