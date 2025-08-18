Bộ Công an tìm người liên quan vụ án cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan nhận hối lộ

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đang tìm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (nay đã hợp nhất với Bộ Nội vụ) và một số doanh nghiệp khác.

Theo điều tra, trong quá trình làm thủ tục đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, các Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long; Công ty Cổ phần Tập đoàn Cung ứng nguồn nhân lực JHL Việt Nam; Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thương mại JHL Việt Nam, Công ty TNHH một thành viên Hợp tác Quốc tế Xây lắp 3 (Công ty Incoop 3) và Công ty Cổ phần cung ứng nhân lực Quốc tế và thương mại (Công ty Sona) đã thu tiền của người lao động cao hơn quy định theo phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động của Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Các bị can Nguyễn Bá Hoan, Tống Hải Nam, Nguyễn Gia Liêm, Phạm Viết Hương (từ trái qua). Ảnh: BCA.

Để phục vụ điều tra, C03 đề nghị người lao động hoặc thân nhân đã được các đơn vị trên đưa đi làm việc ở nước ngoài, nếu có khiếu nại về việc thu tiền, tải mẫu tường trình trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an tại địa chỉ bocongan.gov.vn, điền đầy đủ thông tin, kèm tài liệu liên quan và gửi về Phòng 6, Cục Cảnh sát kinh tế, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, Hà Nội, trước ngày 31/10/2025.

Trường hợp không gửi yêu cầu, không cung cấp thông tin trước khi kết thúc điều tra, cơ quan chức năng sẽ không xem xét, giải quyết quyền lợi hợp pháp trong vụ án.

Hồi tháng 6, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đang mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Cung ứng nhân lực Hoàng Long cùng một số đơn vị liên quan.

Quá trình điều tra, C03 xác định ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội, có dấu hiệu chỉ đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành quy định trái pháp luật. Ông Hoan bị cáo buộc yêu cầu doanh nghiệp xuất khẩu lao động phải có thêm “giấy phép con” không được quy định trong hệ thống pháp luật, tạo rào cản và buộc nhiều đơn vị chi tiền “bôi trơn” cho lãnh đạo Bộ và Cục để được hoạt động.

Nguồn tiền “bôi trơn” được hình thành từ việc các doanh nghiệp thu phí dịch vụ vượt nhiều lần so với định mức Nhà nước quy định, chiếm đoạt tiền của người lao động.

Căn cứ tài liệu thu thập, ngày 3 và 10/6, C03 đã bổ sung khởi tố vụ án về tội “Nhận hối lộ” theo Điều 354 Bộ luật Hình sự; khởi tố bị can, khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với ông Nguyễn Bá Hoan; ông Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng; ông Nguyễn Gia Liêm, cựu Phó Cục trưởng; và ông Phạm Viết Hương, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Trong đó, ông Hương bị cấm đi khỏi nơi cư trú, 3 người còn lại bị bắt tạm giam.