Bộ Công an trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi cho Đại tá Trần Đình Liên

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an thành phố đã công bố Quyết định nghỉ công tác trước niên hạn với Đại tá Trần Đình Liên kể từ ngày 1/5/2025, nghỉ chờ hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/9/2025 và hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/9/2026.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Đình Liên.

Chia sẻ tại buổi trao quyết định, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho hay, Đại tá Trần Đình Liên đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, gương mẫu trong công việc, có nhiều đóng góp quan trọng trong việc tham mưu và giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc về an ninh, trật tự, kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

Đồng thời, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên bày tỏ kỳ vọng, mặc dù nghỉ công tác về đời thường, với trách nhiệm, kinh nghiệm và tình cảm sâu nặng đối với lực lượng Công an thành phố, Đại tá Trần Đình Liên sẽ tiếp tục dõi theo, quan tâm và đóng góp ý kiến quý báu cho công tác xây dựng lực lượng, giữ gìn an ninh trật tự.

Đại tá Trần Đình Liên chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo CATP Đà Nẵng.

Đại tá Trần Đình Liên khẳng định, dù đã nghỉ công tác, nhưng sẽ luôn giữ vững phẩm chất người cán bộ Công an cách mạng, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chung tay cùng lực lượng Công an địa phương giữ gìn sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Đại tá Trần Đình Liên sinh năm 1964, quê ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Tháng 10/1981, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học An ninh nhân dân, đồng chí được bố trí công tác tại Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ). Đến tháng 01/1997, sau khi chia tách tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, đồng chí được điều động đến công tác tại Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Quảng Nam. Đến tháng 6/2004, đồng chí được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng phòng Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an tỉnh Quảng Nam.

Giai đoạn từ tháng 8/2006 đến tháng 9/2009, đồng chí được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng phòng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; Phó trưởng phòng Phòng An ninh kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng.

Giai đoạn từ tháng 10/2009 đến tháng 01/2016, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh kinh tế, sau đó điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Công an quận Sơn Trà.

Đặc biệt từ tháng 02/2016 đến nay, đồng chí được Bộ trưởng Bộ Công an tin tưởng bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng.