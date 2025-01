Những chỉ đạo điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần

Đổi mới mạnh mẽ tư duy trong công tác điều tra, xử lý tội phạm

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. Ảnh Bộ Công an

Tại Hội nghị công tác Cảnh sát điều tra năm 2025 (ngày 16/1), đồng tình với các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh Công an các đơn vị, địa phương cần đổi mới mạnh mẽ tư duy trong công tác điều tra, xử lý tội phạm; gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... Trong đó, về tư duy, cần quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: Công an "tốt nhất phải đi bước trước". Trong đấu tranh phòng chống tội phạm, lấy phòng ngừa là chính, kết hợp chặt chẽ với tấn công, tấn công liên tục tội phạm; nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm; tiếp tục xây dựng Cơ quan điều tra thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bộ Công an - Bộ Quốc phòng: Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong thực hiện Nghị định số 03

Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh Bộ Công an

Ngày 15/1, tại Hội nghị giao ban giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ năm 2024, lãnh đạo hai Bộ yêu cầu lực lượng Quân đội, Công an cần tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phối hợp chia sẻ thông tin, nắm chắc, dự báo sát, đúng tình hình và quyết liệt, nhạy bén trong hành động để hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2025 và những năm tiếp theo. Tiếp tục quán triệt, thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, quyết liệt, bứt phá, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hoàn thành tốt việc điều chỉnh tổ chức lực lượng của hai Bộ; xây dựng, hoàn thiện có chất lượng hệ thống văn bản pháp luật, làm cơ sở pháp lý phục vụ công tác phối hợp giữa các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Công tác giảm cầu ma tuý là một trong những trọng điểm để kéo giảm tội phạm

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Giao ban trực tuyến lần thứ 2 (ngày 15/1) để đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 483/KH-BCA-C04 ngày 7/10/2024 của Bộ Công an về cao điểm tổng rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện ma tuý, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma tuý và đấu tranh, triệt xoá điểm, tụ điểm phức tạp về ma tuý trong toàn quốc, lãnh đạo Bộ yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phải thống nhất nhận thức, công tác giảm cầu ma tuý là một trong những trọng điểm để kéo giảm tội phạm đạt mục tiêu mà Đảng uỷ Công an Trung ương đã chỉ ra. Giám đốc Công an các địa phương phải trực tiếp lãnh đạo thực hiện Kế hoạch 483 của Bộ; Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ về công tác rà soát, quản lý đối tượng, đấu tranh triệt xoá điểm, tụ điểm, bắt giữ đối tượng bán lẻ ma tuý trên địa bàn; nơi nào để sót lọt đối tượng, điểm, tụ điểm, xử lý trách nhiệm của Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra và trách nhiệm liên đới của Giám đốc địa phương...

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ

Chủ trì Hội ý nghiệp vụ về giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, lãnh đạo Bộ đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về công tác quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ; xác định công tác quản lý, giải quyết các vụ án, việc tạm đình chỉ là một trong những nhiệm vụ được thực hiện trọng tâm, quyết liệt trong năm 2025; đề cao vai trò trách nhiệm, vai trò, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, nhất là của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT. Đối với vụ án, vụ việc mới tiếp nhận thụ lý cần kiểm soát chặt chẽ đầu vào theo hướng phòng ngừa tội phạm là quan trọng, nhất là đối với tội phạm xâm phạm sở hữu, xâm phạm nhân thân...

Tập trung giữ vững an ninh nội địa trong mọi tình huống

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng. Ảnh Bộ Công an

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2024; triển khai công tác năm 2025 của hai đơn vị là Cục An ninh nội địa và Cục An ninh chính trị nội bộ, lãnh đạo Bộ yêu cầu hệ lực lượng cần tập trung giữ vững an ninh nội địa trong mọi tình huống, tuyệt đối không để xảy ra bị động bất ngờ; không để xảy ra khủng bố, phá hoại và các vụ việc gây mất an ninh, trật tự; chuẩn bị tốt các công việc, phục vụ tốt nhất Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng… Bên cạnh đó, cần đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược; công tác phối hợp với các Cục nghiệp vụ và các địa phương để chủ động nắm chắc tình hình; tạo chuyển biến thực chất công tác nghiệp vụ cơ bản; nắm địa bàn, bám sát đối tượng; gắn với công tác phòng ngừa từ sớm, từ xa. Kịp thời tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, giải pháp đảm bảo an ninh nội địa.

Phát huy hơn nữa vai trò tham mưu chiến lược

Đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2025 tại Văn phòng Bộ Công an, lãnh đạo Bộ yêu cầu Văn phòng Bộ cần chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình, tham mưu cho lãnh đạo Bộ về các vấn đề trong nước và quốc tế có ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) của lực lượng Công an nhân dân (CAND); tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng quán triệt, thực hiện tốt các phương thức lãnh đạo và nguyên tắc của Đảng; tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) đôn đốc, hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong CAND nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Công an các đơn vị, địa phương, bám sát hướng dẫn tại Thông tri số 01 của Đảng ủy CATW; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND…