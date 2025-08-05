Bộ đội Biên phòng An Giang triển khai đợt cao điểm chống khai thác IUU

Theo đó, từ đầu năm đến nay các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã làm thủ tục xuất nhập bến cho hơn 27.000 lượt tàu, hàng trăm nghìn lượt ngư dân.

Qua đó đã kiểm tra đầy đủ các thủ tục, giấy tờ, trang thiết bị khi làm thủ tục xuất, nhập bến cho tàu cá; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Kiểm ngư, Cảnh sát biển, Ban quản lý cảng cá trong thực hiện nhiệm vụ.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo chặt chẽ các trạm kiểm soát Biên phòng thực hiện nghiêm Quy định 3256 của Bộ Tư lệnh Biên phòng về phạm vi, nhiệm vụ và nghiệp vụ kiểm soát Biên phòng.

Phối hợp với địa phương tuyên truyền tập trung các nội dung chống khai thác IUU cho chủ tàu, ngư dân 5 buổi với gần 2 ngàn người tham dự, tặng 110 phần quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đại tá Phạm Văn Thắng, phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Tiến Vinh

Phối hợp các báo, đài trung ương, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU, có 16 tin, bài, phóng sự về công tác phòng, chống khai thác IUU. Đã phát hiện 21 vụ, 21 tàu, 52 đối tượng vi phạm trong lĩnh vực khai thác hải sản, xử phạt số tiền vi phạm hành chính gần 1 tỷ đồng…

Từ thực trạng chống khai thác IUU và yêu cầu của EC trong việc giải quyết dứt điểm các vấn đề trọng tâm, then chốt mà EC quan tâm để có thể gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2025, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc chấn chỉnh, tập trung cao độ nguồn lực, phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân.

Quang cảnh Hội nghị đánh giá kết quả đấu tranh chống khai thác IUU… Ảnh: Tiến Vinh

Phân công rõ nhiệm vụ, thời gian hoàn thành cụ thể, thường xuyên kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện trong giải quyết dứt điểm các tồn tại, hạn chế hiện nay. Kiên quyết xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm ảnh hưởng đến nỗ lực chung gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của cả nước.

Trong đó tập trung thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cấp bách sau: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành liên quan, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Biên phòng, UBND tỉnh An Giang về công tác chống khai thác IUU. Tuyên truyền vận động các chủ phương tiện, thuyền trưởng cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài.

Trao đổi, thống nhất với các lực lượng chức năng, tham mưu cho chính quyền địa phương công khai các vụ việc vi phạm bị xử lý pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền, cảnh báo, răn đe hậu quả hành vi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ liên quan đến công tác xử lý tàu cá vi phạm khai thác ở vùng biển nước ngoài, hồ sơ công tác kiểm soát tàu cá tại các đồn, trạm Biên phòng chuẩn bị làm việc với đoàn Thanh tra EC lần thứ 5...