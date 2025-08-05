Chủ đề nóng

80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Mánh khóe gian lận ở thị trường dầu ăn
Nhà nông
Thứ ba, ngày 05/08/2025 10:08 GMT+7

Bộ đội Biên phòng An Giang triển khai đợt cao điểm chống khai thác IUU

+ aA -
Hồng Cẩm -Tiến Vinh Thứ ba, ngày 05/08/2025 10:08 GMT+7
Ngày 4/8, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả đấu tranh chống khai thác IUU từ đầu năm 2025 đến nay và triển khai đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Theo đó, từ đầu năm đến nay các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã làm thủ tục xuất nhập bến cho hơn 27.000 lượt tàu, hàng trăm nghìn lượt ngư dân.

Đây là đầm nước mặn lớn ngoài khơi biển phường Nha Trang của Khánh Hòa, dân nuôi cá to bự thành công

Qua đó đã kiểm tra đầy đủ các thủ tục, giấy tờ, trang thiết bị khi làm thủ tục xuất, nhập bến cho tàu cá; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Kiểm ngư, Cảnh sát biển, Ban quản lý cảng cá trong thực hiện nhiệm vụ.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo chặt chẽ các trạm kiểm soát Biên phòng thực hiện nghiêm Quy định 3256 của Bộ Tư lệnh Biên phòng về phạm vi, nhiệm vụ và nghiệp vụ kiểm soát Biên phòng.

Phối hợp với địa phương tuyên truyền tập trung các nội dung chống khai thác IUU cho chủ tàu, ngư dân 5 buổi với gần 2 ngàn người tham dự, tặng 110 phần quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đại tá Phạm Văn Thắng, phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Tiến Vinh
Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu kiểm tra một số dự án quan trọng khu vực phía tây thành phố

Phối hợp các báo, đài trung ương, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU, có 16 tin, bài, phóng sự về công tác phòng, chống khai thác IUU. Đã phát hiện 21 vụ, 21 tàu, 52 đối tượng vi phạm trong lĩnh vực khai thác hải sản, xử phạt số tiền vi phạm hành chính gần 1 tỷ đồng…

Từ thực trạng chống khai thác IUU và yêu cầu của EC trong việc giải quyết dứt điểm các vấn đề trọng tâm, then chốt mà EC quan tâm để có thể gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2025, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc chấn chỉnh, tập trung cao độ nguồn lực, phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân.

Quang cảnh Hội nghị đánh giá kết quả đấu tranh chống khai thác IUU… Ảnh: Tiến Vinh

Phân công rõ nhiệm vụ, thời gian hoàn thành cụ thể, thường xuyên kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện trong giải quyết dứt điểm các tồn tại, hạn chế hiện nay. Kiên quyết xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm ảnh hưởng đến nỗ lực chung gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của cả nước.

Đây, hình hài cây cầu thứ 7 bắc qua sông Tiền, trị giá hơn 6.800 tỷ nối đôi bờ Vĩnh Long-Đồng Tháp, sau sáp nhập

Trong đó tập trung thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cấp bách sau: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành liên quan, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Biên phòng, UBND tỉnh An Giang về công tác chống khai thác IUU. Tuyên truyền vận động các chủ phương tiện, thuyền trưởng cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài.

Trao đổi, thống nhất với các lực lượng chức năng, tham mưu cho chính quyền địa phương công khai các vụ việc vi phạm bị xử lý pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền, cảnh báo, răn đe hậu quả hành vi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ liên quan đến công tác xử lý tàu cá vi phạm khai thác ở vùng biển nước ngoài, hồ sơ công tác kiểm soát tàu cá tại các đồn, trạm Biên phòng chuẩn bị làm việc với đoàn Thanh tra EC lần thứ 5...

Tham khảo thêm

Ở đặc khu du lịch này của tỉnh An Giang mới, người ta đang khẩn trương làm công trình nghìn tỷ hoành tráng gì?

Ở đặc khu du lịch này của tỉnh An Giang mới, người ta đang khẩn trương làm công trình nghìn tỷ hoành tráng gì?

Sau một tháng thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại 2 xã đông đồng bào Khmer của tỉnh An Giang

Sau một tháng thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại 2 xã đông đồng bào Khmer của tỉnh An Giang

Bí thư Tỉnh ủy An Giang yêu cầu Công an đặc khu Phú Quốc những nhiệm vụ gì trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm?

Bí thư Tỉnh ủy An Giang yêu cầu Công an đặc khu Phú Quốc những nhiệm vụ gì trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Đây, hình dáng con đường hơn 4.900 tỷ kết nối Trung tâm tỉnh Hưng Yên mới, với thành phố Thái Bình cũ

Với tổng mức đầu tư hơn 4.900 tỷ đồng, tuyến đường từ thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình cũ) kết nối với trung tâm tỉnh Hưng Yên (mới) là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh. Con đường kết nối thành phố Thái Bình cũ với Trung tâm tỉnh Hưng Yên mới, góp phần hoàn thiện hạ tầng, thúc đẩy liên kết vùng, tạo hành lang kinh tế mới kết nối các khu công nghiệp, đô thị trong và ngoài tỉnh.

Hình dáng một cây cầu hoành tráng hơn 10.500 tỷ đi qua vùng Cần Giờ của TPHCM trông như thế nào?

Nhà nông
Hình dáng một cây cầu hoành tráng hơn 10.500 tỷ đi qua vùng Cần Giờ của TPHCM trông như thế nào?

Một ông giám đốc nông dân Đồng Tháp mới, thu tiền tỷ từ mô hình sản xuất kinh doanh "3 trong 1"

Nhà nông
Một ông giám đốc nông dân Đồng Tháp mới, thu tiền tỷ từ mô hình sản xuất kinh doanh '3 trong 1'

Tỉnh Tây Ninh ban hành một kế hoạch quan trọng, lấy ngày 10/10 hàng năm tổ chức ngày hội cho toàn dân

Nhà nông
Tỉnh Tây Ninh ban hành một kế hoạch quan trọng, lấy ngày 10/10 hàng năm tổ chức ngày hội cho toàn dân

Tỉnh Vĩnh Long mới có một xã cù lao trú phú, nuôi cá công nghệ cao dày đặc sau sáp nhập tỉnh Bến Tre, Trà Vinh

Nhà nông
Tỉnh Vĩnh Long mới có một xã cù lao trú phú, nuôi cá công nghệ cao dày đặc sau sáp nhập tỉnh Bến Tre, Trà Vinh

Đọc thêm

Vì sao “Lãng đãng” của Đen không để lại nhiều dấu ấn?
Văn hóa - Giải trí

Vì sao “Lãng đãng” của Đen không để lại nhiều dấu ấn?

Văn hóa - Giải trí

Đen không gặt hái nhiều thành công trong những sản phẩm ra mắt gần đây, dù anh vẫn cho thấy sự chỉn chu về ca từ, giai điệu.

Mãn nhãn với dàn khí tài hiện đại tại buổi Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
Ảnh

Mãn nhãn với dàn khí tài hiện đại tại buổi Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Ảnh

Sáng nay (5/8), Tiểu ban diễu binh, diễu hành (A80) đã tổ chức Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội).

Hòa Thân đã lấy bao nhiêu phi tần của Càn Long để lập làm thiếp?
Đông Tây - Kim Cổ

Hòa Thân đã lấy bao nhiêu phi tần của Càn Long để lập làm thiếp?

Đông Tây - Kim Cổ

Nói đến Hòa Thân chính là sự tham lam đến mức thối nát của ông, nhưng ít ai tưởng tượng được rằng hắn còn to gan dám ngủ với cả phi tử của Hoàng đế Càn Long.

Hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và làm việc tại Quân đoàn 12
Tin tức

Hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và làm việc tại Quân đoàn 12

Tin tức

Sáng 5/8, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đã thăm và làm việc tại Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng.

Phương Tây thất vọng tột cùng vì Nga
Thế giới

Phương Tây thất vọng tột cùng vì Nga

Thế giới

Theo tờ Washington Post, các nước phương Tây ngày càng thất vọng trước tác động của các lệnh trừng phạt đối với Nga. Bài viết lặp lại những phát biểu gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã đặt câu hỏi về hiệu quả của các biện pháp hạn chế.

Nhà phố 70 m2 'thay da đổi thịt' với mái vòm và nội thất Á Đông
Nhà đất

Nhà phố 70 m2 'thay da đổi thịt' với mái vòm và nội thất Á Đông

Nhà đất

Căn nhà phố 70 m2 tại Tân Phú lột xác đến bất ngờ sau cải tạo, nổi bật với mái vòm mềm mại, giếng trời đón sáng và nội thất đậm nét Á Đông, vừa hiện đại vừa gần gũi.

Đây, hình hài cây cầu thứ 7 bắc qua sông Tiền, trị giá hơn 6.800 tỷ nối đôi bờ Vĩnh Long-Đồng Tháp, sau sáp nhập
Nhà nông

Đây, hình hài cây cầu thứ 7 bắc qua sông Tiền, trị giá hơn 6.800 tỷ nối đôi bờ Vĩnh Long-Đồng Tháp, sau sáp nhập

Nhà nông

Dự kiến ngày 19/8 tới, cầu Rạch Miễu 2 bắc ngang sông Tiền, nối liền tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Vĩnh Long (sau sáp nhập tỉnh), trị giá hơn 6.800 tỷ đồng sẽ chính thức thông xe, phục vụ phương tiện qua lại. Đây là dự án quốc gia hoàn thành nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2025).

SHB Đà Nẵng thanh lọc đội hình, 10 cầu thủ nội phải ra đi gồm những ai?
Thể thao

SHB Đà Nẵng thanh lọc đội hình, 10 cầu thủ nội phải ra đi gồm những ai?

Thể thao

SHB Đà Nẵng đang tiến hành quá trình “thay máu” lực lượng triệt để nhằm gia tăng sức mạnh trước khi mùa giải 2025/2026 khai mạc. Tính đến lúc này, SHB Đà Nẵng đã nói lời chia tay 10 cầu thủ nội.

'Đội công tác đặc biệt' được biệt phái về cơ sở tại Lâm Đồng sẽ thực hiện 4 nội dung gì?
Tin tức

"Đội công tác đặc biệt" được biệt phái về cơ sở tại Lâm Đồng sẽ thực hiện 4 nội dung gì?

Tin tức

Với hàng trăm cán bộ cấp tỉnh ở Lâm Đồng được biệt phái về cơ sở hỗ trợ các địa phương vận hành chính quyền 2 cấp, những cán bộ này phải thực hiện được 4 nội dung quan trọng theo yêu cầu.

Tạm giữ hình sự 4 đối tượng định bán 1.600kg thịt nhiễm dịch tả lợn châu Phi ở Thanh Hóa
Tin tức

Tạm giữ hình sự 4 đối tượng định bán 1.600kg thịt nhiễm dịch tả lợn châu Phi ở Thanh Hóa

Tin tức

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng về hành vi vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bắt doanh nhân người Mỹ vì trốn hơn 3,2 tỷ đồng tiền thuế
Pháp luật

Bắt doanh nhân người Mỹ vì trốn hơn 3,2 tỷ đồng tiền thuế

Pháp luật

Stephen Ward Kim, 64 tuổi, quốc tịch Mỹ, bị cáo buộc chỉ đạo công ty do mình làm đại diện pháp luật khai sai hồ sơ hải quan để trốn thuế hơn 3,2 tỷ đồng.

Từ 15/8/2025, người chuyên trách về chuyển đổi số, an ninh mạng được trợ cấp bao nhiêu mỗi tháng?
Bạn đọc

Từ 15/8/2025, người chuyên trách về chuyển đổi số, an ninh mạng được trợ cấp bao nhiêu mỗi tháng?

Bạn đọc

Một số cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng sẽ được hưởng trợ cấp thêm 5 triệu đồng mỗi tháng, từ ngày 15/8/2025. Mức hỗ trợ này được quy định tại Nghị định số 179/2025/NĐ-CP do Chính phủ ban hành.

Có thêm 81 mỏ đá từ tỉnh Hà Nam cũ, tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị quan trọng, bàn giải pháp khai thác, quản lý
Nhà nông

Có thêm 81 mỏ đá từ tỉnh Hà Nam cũ, tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị quan trọng, bàn giải pháp khai thác, quản lý

Nhà nông

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục thực hiện nghiêm việc rà soát đánh giá lại toàn bộ quy hoạch mỏ vật liệu xây dựng các loại; căn cứ tình hình thực tế nâng công xuất theo quy định; hoàn thiện trình tự thủ tục cấp phép mới.

Băng nhóm mặc áo xe ôm công nghệ hỗn chiến như phim hành động, cảnh sát tạm giữ 5 đối tượng
Chuyển động Sài Gòn

Băng nhóm mặc áo xe ôm công nghệ hỗn chiến như phim hành động, cảnh sát tạm giữ 5 đối tượng

Chuyển động Sài Gòn

Một đoạn clip dài 50 giây đang "gây bão" trên mạng xã hội, ghi lại cảnh hỗn chiến giữa hai nhóm người, trong đó có cả những người mặc đồng phục xe ôm công nghệ. Vụ việc diễn ra vào khoảng 10 giờ sáng ngày 4/8, tại một con hẻm trên đường Hậu Giang, phường Bình Tây, TP.HCM

Vinhomes là doanh nghiệp bất động sản nộp thuế lớn nhất cả nước năm 2024
Kinh tế

Vinhomes là doanh nghiệp bất động sản nộp thuế lớn nhất cả nước năm 2024

Kinh tế

Ngày 05/8/2025, Công ty Cổ phần Vinhomes (Mã chứng khoán: VHM) vừa được vinh danh là doanh nghiệp bất động sản đóng góp lớn nhất cho ngân sách Nhà với tổng số tiền lên đến hơn 40.100 tỷ đồng, chiếm tới 63% tổng nộp ngân sách của Top 20 công ty chuyên về lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam.

TP.HCM đưa “ngoại giao trà” vào khách sạn cao cấp
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đưa “ngoại giao trà” vào khách sạn cao cấp

Chuyển động Sài Gòn

Việc lồng ghép trà Việt vào dịch vụ cao cấp sẽ góp phần phong phú thêm sản phẩm du lịch, nâng cao hình ảnh văn hóa, ẩm thực bản địa gắn liền với trải nghiệm du lịch đẳng cấp, làm tăng giá trị thương hiệu quốc gia.

Ông Trump mất kiên nhẫn và quyết định không chờ đợi: Ukraine sẽ được trao mọi thứ và thậm chí còn hơn thế nữa
Thế giới

Ông Trump mất kiên nhẫn và quyết định không chờ đợi: Ukraine sẽ được trao mọi thứ và thậm chí còn hơn thế nữa

Thế giới

Theo những báo cáo lạc quan trên phương tiện truyền thông phương Tây, Tổng thống Mỹ Trump cuối cùng đã "mất kiên nhẫn" và "mối quan hệ của ông với Putin đang ở bước ngoặt".

Đầu tháng 8 phát tài: 3 con giáp thoát khỏi bế tắc, càng siêng năng càng vượng lộc, cần tỉnh táo khi đầu tư
Gia đình

Đầu tháng 8 phát tài: 3 con giáp thoát khỏi bế tắc, càng siêng năng càng vượng lộc, cần tỉnh táo khi đầu tư
5

Gia đình

Dù gặp khó khăn hay thuận lợi, 3 con giáp này vẫn không ngừng nỗ lực, chăm chỉ từng ngày để vươn lên, đón nhận vận may tài lộc trong tuần mới.

Công ty nước tăng công suất phục vụ dân sinh, sản xuất công nghiệp từ khoản vay “triệu đô” nước ngoài
Chuyển động Sài Gòn

Công ty nước tăng công suất phục vụ dân sinh, sản xuất công nghiệp từ khoản vay “triệu đô” nước ngoài

Chuyển động Sài Gòn

Công ty Nước Thủ Dầu Một (phường Phú Lợi, TP.HCM) mới đây đã ký thỏa thuận với 2 tổ chức quốc tế để vay 12 triệu USD để nâng công suất cấp nước tại nhà máy nước Bàu Bàng.

Người nuôi biển lo mức tiền thuê mặt biển quá cao, tỉnh Quảng Ninh đang xem xét điều chỉnh giảm
Nhà nông

Người nuôi biển lo mức tiền thuê mặt biển quá cao, tỉnh Quảng Ninh đang xem xét điều chỉnh giảm

Nhà nông

Trước những kiến nghị của người nuôi biển tại Quảng Ninh về mức thu tiền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản đang quá cao, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã có những chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Tin sáng (5/8): CLB PVF-CAND chiêu mộ tiền đạo nhập tịch ghi 230 bàn tại V.League?
Thể thao

Tin sáng (5/8): CLB PVF-CAND chiêu mộ tiền đạo nhập tịch ghi 230 bàn tại V.League?

Thể thao

CLB PVF-CAND chiêu mộ tiền đạo nhập tịch ghi 230 bàn tại V.League? AC Milan theo đuổi Darwin Nunez; David Luiz bất ngờ trở lại châu Âu chơi bóng; Christopher Nkunku và Nicolas Jackson có thể rời Chelsea; Ronaldo đã bí mật tổ chức đám cưới?

Phòng ngừa thất nghiệp: Lao động cần nhiều hơn những khoản trợ cấp
Xã hội

Phòng ngừa thất nghiệp: Lao động cần nhiều hơn những khoản trợ cấp

Xã hội

Thay vì chỉ tập trung giải quyết hậu quả khi người lao động đã mất việc, chính sách Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đang có sự chuyển dịch mang tính cốt lõi: từ bị động sang chủ động, từ chi trả trợ cấp sang phòng ngừa từ gốc rễ.

Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu kiểm tra một số dự án quan trọng khu vực phía tây thành phố
Nhà nông

Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu kiểm tra một số dự án quan trọng khu vực phía tây thành phố

Nhà nông

Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng chủ trì khảo sát thực địa một số dự án khu vực phía tây thành phố.

Giá USD hôm nay 5/8: Tỷ giá trung tâm 'hạ nhiệt', thị trường tự do bật tăng
Kinh tế

Giá USD hôm nay 5/8: Tỷ giá trung tâm "hạ nhiệt", thị trường tự do bật tăng

Kinh tế

Giá USD hôm nay 5/8 trong nước, tỷ giá trung tâm ở mức 25.219 VND/USD, giảm 21 đồng so với sáng qua. Còn tỷ giá "chợ đen" tăng 20 đồng bán ra, lên 26.500 đồng.

Nắng nóng cực điểm, bác sĩ cảnh báo về thông tin 'thời tiết tăng 1°C, tăng 10% nguy cơ đột quỵ'
Xã hội

Nắng nóng cực điểm, bác sĩ cảnh báo về thông tin "thời tiết tăng 1°C, tăng 10% nguy cơ đột quỵ"

Xã hội

Trời nắng nóng đến gần 50 độ C, dân mạng càng nóng hơn khi có thông tin "thời tiết tăng 1°C, tăng 10% nguy cơ đột quỵ".

Mua NPK Cà Mau: Rước xe, rinh vàng, đón mùa vụ khởi sắc
Kinh tế

Mua NPK Cà Mau: Rước xe, rinh vàng, đón mùa vụ khởi sắc

Kinh tế

Tin chọn phân bón NPK Cà Mau, niềm vui được mùa, được trúng của bà con nông dân càng thêm trọn vẹn khi may mắn trúng xe, trúng vàng và thẻ nạp điện thoại từ chương trình Mùa Vàng Thắng Lớn 2025. Sản phẩm chất lượng cùng chương trình khuyến mại hấp dẫn đang tiếp thêm động lực cho nhà nông trên hành trình gặt hái mùa vàng thịnh vượng.

Thị trường tín chỉ carbon: Doanh nghiệp Việt được miễn thuế chuyển nhượng tín chỉ carbon lần đầu
Kinh tế

Thị trường tín chỉ carbon: Doanh nghiệp Việt được miễn thuế chuyển nhượng tín chỉ carbon lần đầu

Kinh tế

Thị trường tín chỉ carbon: Các quy định mới liên quan đến nhóm thu nhập được miễn thuế, phản ánh định hướng thúc đẩy tăng trưởng xanh và kinh tế carbon thấp.

Ca sĩ Duy Mạnh 'bắt' ứng trước 1 tỷ đồng hỗ trợ người dân vùng lũ Nghệ An mới tham gia liveshow
Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Duy Mạnh "bắt" ứng trước 1 tỷ đồng hỗ trợ người dân vùng lũ Nghệ An mới tham gia liveshow

Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Duy Mạnh đã yêu cầu BTC liveshow “Anh em kết đoàn 3” ứng trước 1 tỷ đồng để hỗ trợ bà con vùng lũ Nghệ An mới nhận lời tham gia đêm nhạc.

Nga tuyên bố nóng sẵn sàng triển khai vũ khí hạt nhân tầm trung
Thế giới

Nga tuyên bố nóng sẵn sàng triển khai vũ khí hạt nhân tầm trung

Thế giới

Bộ Ngoại giao Nga chính thức tuyên bố rằng Moscow không còn coi mình bị ràng buộc bởi các hạn chế tự áp đặt trước đó về việc triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF), với lý do là các mối đe dọa ngày càng leo thang từ phương Tây.

Tin đọc nhiều

1

Tin tối (3/8): Thép xanh Nam Định ra quyết định phũ phàng với Nguyễn Xuân Son?
5

Tin tối (3/8): Thép xanh Nam Định ra quyết định phũ phàng với Nguyễn Xuân Son?

2

Nga một lần nữa đẩy châu Âu vào ngõ cụt

Nga một lần nữa đẩy châu Âu vào ngõ cụt

3

Đây, hình dáng con đường hơn 4.900 tỷ kết nối Trung tâm tỉnh Hưng Yên mới, với thành phố Thái Bình cũ

Đây, hình dáng con đường hơn 4.900 tỷ kết nối Trung tâm tỉnh Hưng Yên mới, với thành phố Thái Bình cũ

4

Hình dáng một cây cầu hoành tráng hơn 10.500 tỷ đi qua vùng Cần Giờ của TPHCM trông như thế nào?

Hình dáng một cây cầu hoành tráng hơn 10.500 tỷ đi qua vùng Cần Giờ của TPHCM trông như thế nào?

5

HLV Huỳnh Quốc Anh có bến đỗ mới

HLV Huỳnh Quốc Anh có bến đỗ mới