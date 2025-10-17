Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Giá vàng biến động mạnh
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Shark Bình bị bắt
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Văn hóa - Giải trí
Thứ sáu, ngày 17/10/2025 14:57 GMT+7

Bộ đôi “huyền thoại” Secret Garden: “Mỗi lần bước lên sân khấu, chúng tôi lo lắng như đưa con đi học”

+ aA -
Hà Khiết Đan Thứ sáu, ngày 17/10/2025 14:57 GMT+7
Bộ đôi "huyền thoại" Secret Garden gồm 2 thành viên Fionnuala Sherry (nữ) và Rolf Løvland (nam) đã có chia sẻ nhiều thông tin về âm nhạc của mình.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0


Sáng 17/10, bộ đôi “huyền thoại” Secret Garden đã có buổi gặp gỡ báo chí để thông tin về chương trình Secret Garden Live in Vietnam sẽ diễn ra vào tối 18/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Đây là lần đầu tiên bộ đôi “huyền thoại” Secret Garden đến Việt Nam biểu diễn. Secret Garden Live in Vietnam cũng là điểm mở đầu cho tour lưu diễn của Secret Garden cho World tour kỷ niệm 30 năm sự nghiệp của nhóm nhạc năm nay.

Buổi gặp gỡ báo chí của bộ đôi “huyền thoại” Secret Garden sáng 17/10. Ảnh: BTC

Secret Garden Live in Vietnam là concert thứ 3 nằm trong khuôn khổ chuỗi dự án âm nhạc quốc tế vì cộng đồng “Good Morning Vietnam” do Báo Nhân Dân và IB Group Việt Nam khởi xướng thực hiện. Đây không chỉ là cầu nối mang âm nhạc đỉnh cao thế giới đến khán giả trong nước mà còn muốn quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới thông qua MV của các nghệ sĩ quốc tế tham gia chương trình. Giống như các năm trước, toàn bộ doanh thu từ việc bán vé cho đêm nhạc sẽ dùng cho mục đích thiện nguyện.

Cảm xúc của các nghệ sĩ khi lần đầu tiên đến Việt Nam biểu diễn ra sao?

- Fionnuala Sherry: Tôi rất vinh dự tới Việt Nam lần đầu tiên. Chúng tôi biết có khán giả Việt Nam đã nghe nhạc của chúng tôi 10-15 năm rồi. Đây là dịp để chúng tôi tới Việt Nam và muốn gửi lời chào tới các khán giả.

Rolf Løvland: Cảm ơn quý vị dành thời gian có mặt ở đây hôm nay. Chuyến lưu diễn này ở Việt Nam rất đặc biệt vì trùng với dịp kỷ niệm 30 năm thành lập ban nhạc. Chúng tôi đã biểu diễn ở nhiều nơi trên thế giới nhưng đây là lần đầu chúng tôi diễn ở Việt Nam.

Trước khi đến đây, ông bà hình dung thế nào về đất nước Việt Nam?

- Rolf Løvland: Cảm ơn các bạn Việt Nam vì đã yêu thích âm nhạc của chúng tôi. Chúng tôi biết ơn vì điều này. Vì mới đến Việt Nam nên hiện tại tôi chưa thể chia sẻ cụ thể được, chắc phải đợi 2-3 ngày nữa mới có cảm nhận rõ ràng về đất nước và con người Việt Nam.

Tuy nhiên khi tới sân bay và khách sạn, tôi cảm nhận được sự nồng hậu của con người nơi đây. Chúng tôi vui vì âm nhạc được đón nhận và nghe ở Việt Nam cũng như vinh dự được chào đón và đóng góp vào hoạt động thiện nguyện tại đất nước các bạn.

Nghệ sĩ Rolf Lovland sinh năm 1955, bắt đầu tiếp xúc với công việc sáng tác từ khi lên 9 tuổi. Ảnh: BTC

Cách đây 2 năm, BTC đã liên hệ với ban nhạc để mời sang Việt Nam biểu diễn. Vậy vì sao phải đợi tới 2 năm Secret Garden mới tới Việt Nam biểu diễn?

- Fionnuala Sherry: Chúng tôi cần chuẩn bị nhiều khâu cho show diễn. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời và phù hợp vì đánh dấu 30 năm kỷ niệm thành lập nhóm. Tôi nghĩ 2 năm là khoảng thời gian vừa đủ.

Nhạc mục biểu diễn của nhóm tại Việt Nam có gì khác so với các điểm khác trên thế giới? 

- Rolf Løvland: Đây sẽ là chương trình độc nhất vô nhị và sẽ có sự kết hợp những ca khúc mới với những ca khúc khán giả đã quen thuộc như: Nocturne, Songs From A Secret Garden - đó là các các phẩm các bạn điều biết và hãy chờ đợi điều bất ngờ chúng tôi mang tới cho các bạn.

Fionnuala Sherry là người Ireland, biết chơi violin từ khi lên 8. Ảnh: BTC

Ông bà nghĩ gì về chương trình Good Morning Vietnam cũng như ý nghĩ thiện nguyện của nó?

- Fionnuala Sherry: Về mục đích thiện nguyện của chương trình Good Morning Vietnam, đây là hành động rất được tán dương, thật tuyệt khi chúng tôi được trở thành một phần trong các hoạt động thiện nguyện của chương trình.

Điều gì đã khiến ông bà gắn bó với nhau, gắn bó với âm nhạc trong suốt 30 năm qua?

- Rolf Løvland: Lý do kết hợp đầu tiên là từ năm 1995, tôi chỉ làm nhạc tự do nhưng tôi đã gặp Fionnuala tại một cuộc thi âm nhạc của châu Âu và cảm thấy chúng tôi có sự kết nối về âm nhạc. Fionnuala yêu cầu tôi sáng tác các thể loại khác ngoài Pop, dường như chất giọng của cô ấy hoàn hảo để chúng tôi đi với nhau 30 năm. Đây là khoảng thời gian ý nghĩa của chúng tôi rất vui khi âm nhạc của chúng tôi kết nối được các trái tim và mong muốn sẽ kết hợp lâu dài.

Nhóm Secret Garden đã tặng chiếc đàn violin cho BTC để đấu giá gây quỹ thiện nguyện. Ảnh: BTC
Nghệ sĩ Nhân dân từng nổi đình nổi đám với vai em bé, gây bất ngờ khi lần đầu tiên làm điều này ở tuổi U70

Trong gia tài âm nhạc của mình, tác phẩm nào mà khi nhắc đến, ông bà cảm thấy tự hào nhất?

- Rolf Løvland: Đây có lẽ là câu hỏi khó trả lời nhất. Chúng tôi có 3 album và 150 tác phẩm và luôn muốn mang tới cho khán giả sự mới mẻ và đặc biệt trong âm nhạc.

Fionnuala Sherry: Hàng trăm bài đã được chúng tôi thu âm và mỗi lần biểu diễn của chúng tôi đều khác biệt, vẫn ngỡ ngàng, bất ngờ và lo lắng như đưa con đi học vậy. Mỗi lần lên sân khấu như cuộc đối thoại của hai nghệ sĩ với khán giả, và mỗi lần diễn tác phẩm mỗi khác, cảm xúc luôn đến từ chính khán giả. Đó là động lực để mang tới những cảm xúc mới lạ cho mỗi lần diễn.

Ông bà có thể chia sẻ về sân khấu âm nhạc tại Việt Nam mà ông bà sắp được đứng trên đó biểu diễn?

- Rolf Løvland: Sân khấu thật tuyệt, thật đẹp. Cảm ơn đạo diễn, khi đặt chân tới chúng tôi bất ngờ vì thấy sân khấu rất đẹp và phù hợp từ cách thể hiện và bố trí trên sân khấu đều ăn nhập với âm nhạc của chúng tôi.

BTC, đạo diễn Phạm Hoàng Nam chụp ảnh cùng hai nghệ sĩ của nhóm Secret  Garden. Ảnh: BTC
Vừa đặt chân đến sân bay Nội Bài, nhóm Secret Garden đã hào hứng check in cùng nón lá Việt Nam

Ông bà đã bao giờ nghe âm nhạc truyền thống Việt Nam chưa và từng nghĩ đến chuyện kết hợp với nghệ sĩ Việt Nam trong tương lai?

- Rolf Løvland: Tôi đã nghe tác phẩm Việt Nam trước đây. Tôi đã thử sức với các nhạc cụ các nước Trung Quốc hay Hàn Quốc. Âm nhạc của tôi mang chất Bắc Âu và có điểm hợp với khán giả châu Á nên mong muốn dịp phù hợp sẽ kết hợp với âm nhạc và nghệ sĩ Việt Nam.

Các nghệ sĩ có lời nhắn nào với khán giả Việt Nam thông qua âm nhạc của mình?

- Fionnuala Sherry: Cuộc sống giờ bận rộn, mọi người stress và tập trung vào thiết bị điện tử, mạng xã hội nhưng thật khó nếu chỉ tập trung vào điện thoại hay chăm mạng xã hội mà không nghĩ tới bản thân. Tôi mong khán giả tìm thấy sự bình an trong tâm hồn và âm nhạc sẽ dễ dàng tìm thấy sự bình yên đó.

Cảm ơn Secret Garden đã chia sẻ thông tin!

Secret Garden gồm 2 thành viên, Fionnuala Sherry (nữ) và Rolf Løvland (nam) thành lập năm 1994. Rolf Lovland sinh năm 1955, bắt đầu tiếp xúc với công việc sáng tác từ khi lên 9 tuổi, được biết đến như một nhà viết nhạc xuất sắc nhất.

Ông lấy bằng thạc sĩ tại Học viện âm nhạc Na Uy ở Oslo, từng đại diện quê hương dự thi Eurovision 1985 và đoạt Quán quân. Cùng thời điểm thành lập nhóm “Secret Garden”, Rolf giành giải Grammy Award của Na Uy và là một trong những nhà soạn nhạc nổi tiếng nhất nước này với 60 lần có ca khúc lọt bảng xếp hạng radio của kênh phát thanh quốc gia Na Uy.

Fionnuala Sherry là người Ireland, biết chơi violin từ khi lên 8, tốt nghiệp Cao đẳng âm nhạc Dublin và đã có thâm niên 10 năm trong Dàn nhạc giao hưởng RTE. Sự kết hợp của hai nghệ sĩ hàng đầu cùng phong cách âm nhạc khác biệt khiến âm nhạc của họ vừa mang tính hàn lâm, vừa chinh phục được khán giả đại chúng với chất riêng biệt mang đậm màu sắc Bắc Âu.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Dàn mỹ nhân trong lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Tổng giám đốc tập đoàn Sơn Hải

Hoa hậu Thanh Thủy, Kiều Duy, á hậu Ngọc Thảo... xuất hiện rạng rỡ trong lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà sáng nay (16/10).

Victoria Beckham viết thư tay mong con dâu tha thứ, hàn gắn gia đình

Văn hóa - Giải trí
Victoria Beckham viết thư tay mong con dâu tha thứ, hàn gắn gia đình

Tom Cruise chia tay Ana de Armas sau 9 tháng hẹn hò kín tiếng

Văn hóa - Giải trí
Tom Cruise chia tay Ana de Armas sau 9 tháng hẹn hò kín tiếng

Jennifer Aniston chọn sống bình yên sau hai thập kỷ cầu con bất thành

Văn hóa - Giải trí
Jennifer Aniston chọn sống bình yên sau hai thập kỷ cầu con bất thành

Lương Bằng Quang khóc nấc khi đọc "tâm thư của Ngân 98"

Văn hóa - Giải trí
Lương Bằng Quang khóc nấc khi đọc 'tâm thư của Ngân 98'

Đọc thêm

Toàn cảnh vườn hoa bãi đá sông Hồng tan hoang, hư hỏng nặng sau ngập lụt
Ảnh

Toàn cảnh vườn hoa bãi đá sông Hồng tan hoang, hư hỏng nặng sau ngập lụt

Ảnh

Sau hoàn lưu hai cơn bão số 10 (Bualoi) cuối tháng 9 và số 11 (Matmo) đầu tháng 10, vườn hoa bãi đá sông Hồng trở nên tan hoang, hư hỏng như không còn gì sau ngập lụt.

Hà Nội mở rộng 'Mắt thần': Thêm hàng loạt tuyến phố lắp Camera AI phạt nguội, nhận diện mặt, biển số từ xa 500-700m
Ảnh

Hà Nội mở rộng "Mắt thần": Thêm hàng loạt tuyến phố lắp Camera AI phạt nguội, nhận diện mặt, biển số từ xa 500-700m

Ảnh

Mới đây, hàng loạt Camera công nghệ AI thế hệ mới đã được lắp đặt tại nhiều tuyến đường, nút giao ở Hà Nội, báo hiệu thời kỳ giám sát và xử lý vi phạm sẽ được siết chặt hơn bao giờ hết.

Nghệ sĩ Mạc Can chỉ nhớ vai Võ Thị Sáu, quên tên NSND Thanh Thúy
Chuyển động Sài Gòn

Nghệ sĩ Mạc Can chỉ nhớ vai Võ Thị Sáu, quên tên NSND Thanh Thúy

Chuyển động Sài Gòn

Nghệ sĩ Mạc Can ở tuổi 80 trí nhớ không còn minh mẫn, gặp NSND Thanh Thúy, ông không thể gọi tên nhưng vẫn ấn tượng với vai Võ Thị Sáu của cô.

Đưa vào khai thác đường truyền tải điện 500kV trị giá hơn 7.000 tỷ đồng nhờ thi công thần tốc
Kinh tế

Đưa vào khai thác đường truyền tải điện 500kV trị giá hơn 7.000 tỷ đồng nhờ thi công thần tốc

Kinh tế

Sáng 17/10 tại Lào Cai, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức khánh thành Dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên sau 6 tháng thi công thần tốc, rút ngắn được gần 8 tháng so với tiến độ được phê duyệt.

Tiết lộ số tiền khủng Châu Âu đã chi cho Ukraine
Điểm nóng

Tiết lộ số tiền khủng Châu Âu đã chi cho Ukraine

Điểm nóng

Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố Liên minh Châu Âu đã chi 180 tỷ euro cho Ukraine và đang lên kế hoạch một gói hỗ trợ mới trị giá 40 tỷ euro.

Hệ thống SCADA của thủy lợi TP.HCM được ví như “bộ não” điều khiển dòng nước, hiệu quả hơn cả trăm người vận hành
Dân sinh

Hệ thống SCADA của thủy lợi TP.HCM được ví như “bộ não” điều khiển dòng nước, hiệu quả hơn cả trăm người vận hành

Dân sinh

Ngành thủy lợi TP.HCM đang chuyển mình mạnh mẽ bằng khoa học và công nghệ hiện đại, từ hệ thống SCADA đến chuyển đổi số toàn diện, hướng tới mục tiêu quản lý nguồn nước thông minh, an toàn và thích ứng biến đổi khí hậu.

Thanh tra NHNN phát hiện: Hai chi nhánh Ngân hàng Indovina có tỷ lệ nợ xấu cao tới 17%
Bạn đọc

Thanh tra NHNN phát hiện: Hai chi nhánh Ngân hàng Indovina có tỷ lệ nợ xấu cao tới 17%

Bạn đọc

Hai chi nhánh của Ngân hàng Indovina (IVB) gồm Cần Thơ và Phú Mỹ Hưng đều có tỷ lệ nợ xấu ở mức cao, trong đó riêng IVB Cần Thơ lên tới 17%. Thanh tra Ngân hàng Nhà nước khu vực 2 và khu vực 14 đã công bố kết luận thanh tra, nêu rõ nhiều tồn tại trong công tác thẩm định và quản lý tín dụng tại ngân hàng này.

Trước Đỗ Thị Hà, hai Hoa hậu Việt Nam cũng kết hôn với thiếu gia của các tập đoàn lớn
Văn hóa - Giải trí

Trước Đỗ Thị Hà, hai Hoa hậu Việt Nam cũng kết hôn với thiếu gia của các tập đoàn lớn

Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Đặng Thu Thảo... đều có bến đỗ bình yên là những thiếu gia thừa kế tập đoàn danh tiếng.

Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo: Việt Nam đang từng bước hình thành thế hệ giống lúa 'xanh', thân thiện môi trường
Nhà nông

Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo: Việt Nam đang từng bước hình thành thế hệ giống lúa "xanh", thân thiện môi trường

Nhà nông

Đó là chia sẻ của Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo – Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Giống cây trồng Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp, Doanh nhân CCB Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn ThaiBinh Seed tại Hội thảo khoa học quốc gia “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững”.

Nông Thôn Tây Bắc: Đừng lỡ hẹn với Thượng Cốc: Nơi ruộng bậc thang và tiếng chiêng Mường hòa quyện
Hòa Bình thi đua yêu nước

Nông Thôn Tây Bắc: Đừng lỡ hẹn với Thượng Cốc: Nơi ruộng bậc thang và tiếng chiêng Mường hòa quyện

Hòa Bình thi đua yêu nước

UBND xã Thượng Cốc (huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ), tỉnh Phú Thọ vừa quyết định điều chỉnh thời gian tổ chức Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi năm 2025 sang ngày 25 – 26/10, thay vì kế hoạch ban đầu là 18 – 19/10. Sự thay đổi này nhằm đảm bảo lúa trên các thửa ruộng bậc thang chín vàng đẹp nhất, tạo nên một khung cảnh mùa vàng rực rỡ và trọn vẹn để đón du khách.

Trứng cút bốc mùi tại bếp ăn ở Hà Nội: Bất ngờ về đơn vị trúng thầu cung cấp suất ăn
Xã hội

Trứng cút bốc mùi tại bếp ăn ở Hà Nội: Bất ngờ về đơn vị trúng thầu cung cấp suất ăn

Xã hội

Theo khảo sát của PV Dân Việt, từ tháng 8 đến nay, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Nhật Anh – đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho Trường tiểu học Cự Khê vừa bị phản ánh trứng cút bốc mùi đã tham gia 26 gói thầu và đều trúng với tổng giá trị gần 60 tỷ đồng.

Chân dung hai tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà và Nguyễn Trọng Đông
Tin tức

Chân dung hai tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà và Nguyễn Trọng Đông

Tin tức

Bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội và ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Thái Y Lâm tiết lộ bí quyết sinh hoạt để trẻ lâu ở tuổi 45
Xã hội

Thái Y Lâm tiết lộ bí quyết sinh hoạt để trẻ lâu ở tuổi 45

Xã hội

Ca sĩ Thái Y Lâm, biểu tượng nhạc pop châu Á, cho biết cô giữ gìn sức khỏe và vẻ ngoài tươi trẻ ở tuổi 45 nhờ lối sống kỷ luật.

Trường đại học muốn “chào hàng” kết quả nghiên cứu đến doanh nghiệp
Chuyển động Sài Gòn

Trường đại học muốn “chào hàng” kết quả nghiên cứu đến doanh nghiệp

Chuyển động Sài Gòn

Vấn đề đưa các công trình nghiên cứu, công nghệ mới và phát minh mới phục vụ cộng đồng doanh nghiệp đang được các trường đại học quan tâm. Ngoài ra, các trường đại học cũng muốn kết nối đưa nguồn nhân lực chất lượng cao đến doanh nghiệp.

Giá vàng SJC chợ đen 190 triệu đồng/lượng, người dân xếp hàng ngày càng dài
Thị trường

Giá vàng SJC chợ đen 190 triệu đồng/lượng, người dân xếp hàng ngày càng dài

Thị trường

Giá vàng hôm nay 17/10 mới nhất, tiếp tục tăng kỷ lục với vàng SJC và vàng nhẫn, khiến hàng loạt người dân tiếp tục xếp hàng mua vàng bất chấp nhiều cửa hàng dừng bán. Trong khi, thị trường vàng chợ đen bị "thổi giá" lên tới 190 triệu đồng/lượng.

Bí mật nghỉ hưu: Cụ ông làm đúng 3 điều khiến con cái tranh nhau phụng dưỡng
Gia đình

Bí mật nghỉ hưu: Cụ ông làm đúng 3 điều khiến con cái tranh nhau phụng dưỡng

Gia đình

Dù đã nghỉ hưu nhiều năm, ông vẫn khỏe mạnh, vui vẻ và được các con trai vô cùng hiếu thảo, thậm chí còn "tranh nhau" đón về chăm sóc.

Trung Quốc đã dành 7 năm chuẩn bị cho một cuộc đối đầu với phương Tây như thế nào?
Điểm nóng

Trung Quốc đã dành 7 năm chuẩn bị cho một cuộc đối đầu với phương Tây như thế nào?

Điểm nóng

Trung Quốc đã dành 7 năm chuẩn bị cho một cuộc đối đầu với phương Tây, nhận ra rằng sau Nga, họ sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo bị kiềm chế và đàn áp kinh tế. Từng bước, Bắc Kinh đã thoát khỏi sự phụ thuộc vào công nghệ của Mỹ và xây dựng những công cụ mạnh mẽ để phục hồi kinh tế và quân sự.

Bé trai 8 tuổi bị người đàn ông tát sưng má vì chuyện... ném bóng trong khu vui chơi
Tin tức

Bé trai 8 tuổi bị người đàn ông tát sưng má vì chuyện... ném bóng trong khu vui chơi

Tin tức

Trong lúc các bé đang chơi đuổi bắt và ném bóng nhựa, con trai (8 tuổi) của chị Lã Thị Thái H. vô tình ném trúng một bé khác. Bất ngờ, bố của bé kia đã tiến tới, tát mạnh vào mặt con trai chị, khiến cháu bé bị sưng má và ù tai...

Chợ Nga đóng cửa chưa biết ngày mở lại
Chuyển động Sài Gòn

Chợ Nga đóng cửa chưa biết ngày mở lại

Chuyển động Sài Gòn

Chợ Nga đóng cửa chưa biết ngày mở lại. Bảng hiệu Chợ Nga cạnh Đường sách Nguyễn Văn Bình đã được tháo xuống.

Vụ nam sinh bị tai nạn tử vong do không được cấp cứu kịp thời: Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa nói gì?
Chuyển động Sài Gòn

Vụ nam sinh bị tai nạn tử vong do không được cấp cứu kịp thời: Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa nói gì?

Chuyển động Sài Gòn

Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đã lên tiếng trước thông tin lan truyền về việc nam sinh bị tai nạn tử vong do không được cấp cứu kịp thời đang gây xôn xao.

Bị cáo Thái Khắc Thành hạnh phúc bế con, cúi đầu cảm ơn tại toà trong giây phút được miễn trách nhiệm hình sự
Tin tức

Bị cáo Thái Khắc Thành hạnh phúc bế con, cúi đầu cảm ơn tại toà trong giây phút được miễn trách nhiệm hình sự

Tin tức

Trưa 17/10, bị cáo Thái Khắc Thành – người bán gà lôi trắng - chính thức được Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên tuyên miễn trách nhiệm hình sự. Không giấu được sự xúc động, bị cáo Thành đi khắp phòng xét xử cảm ơn từng người.

Món ăn siêu lạ nhưng ngon chỉ Ninh Bình mới có, du khách không nên bỏ qua
Xã hội

Món ăn siêu lạ nhưng ngon chỉ Ninh Bình mới có, du khách không nên bỏ qua

Xã hội

Nam Định (cũ) nay thuộc tỉnh Ninh Bình mới, không chỉ nổi tiếng với phở bò truyền thống đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia, mà còn được biết đến với món ăn nổi tiếng mang tên phở xíu.

Người mẫu 29 tuổi bị bạn trai cũ sát hại dã man
Văn hóa - Giải trí

Người mẫu 29 tuổi bị bạn trai cũ sát hại dã man

Văn hóa - Giải trí

Người mẫu kiêm doanh nhân Pamela Genini, 29 tuổi, bị bạn trai cũ Gianluca Soncin tấn công và sát hại tại căn hộ riêng ở Milan, Ý, vào tối 14/10.

Cây 'nồi đồng cối đá' mọc vạ vật cánh rừng, khe suối ở Lào Cai, dân đào củ to bự bán, có tiền rủng rỉnh
Nhà nông

Cây "nồi đồng cối đá" mọc vạ vật cánh rừng, khe suối ở Lào Cai, dân đào củ to bự bán, có tiền rủng rỉnh

Nhà nông

Hơn 20 năm qua, cứ mỗi mùa măng (từ tháng 7 đến trung tuần tháng 10), hàng nông dân người Dao, Tày, Mông ở huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, nay là tỉnh Lào Cai lại tấp nập lên đồi thu hoạch măng tre Bát Độ. Những mùa vụ thắng lợi đã thúc đẩy người dân mở rộng diện tích tre Bát Độ góp phần phủ xanh đất rừng và giúp bà con có cuộc sống ngày càng đủ đầy hơn.

Quan Vũ chết dưới tay Tôn Quyền hay Phan Chương?
Đông Tây - Kim Cổ

Quan Vũ chết dưới tay Tôn Quyền hay Phan Chương?

Đông Tây - Kim Cổ

Cái chết của Quan Vũ đến nay vẫn còn là một bí ẩn lớn, vậy ai là người đã hãm hại ông?

Công an Đà Nẵng “ra Bắc, vào Nam” bắt gọn hai đối tượng truy nã nguy hiểm
Pháp luật

Công an Đà Nẵng “ra Bắc, vào Nam” bắt gọn hai đối tượng truy nã nguy hiểm

Pháp luật

Công an TP Đà Nẵng đã đồng loạt triển khai hai mũi công tác ra Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, bắt giữ thành công hai đối tượng truy nã nguy hiểm sau thời gian dài lẩn trốn.

Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân bàn giao nhiệm vụ Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi
Tin tức

Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân bàn giao nhiệm vụ Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi

Tin tức

Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi và Tân Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi Hồ Văn Niên, đã ký biên bản bàn giao nhiệm vụ Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi.

Nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân lên 15,5 triệu đồng/tháng từ 2026
Tin tức

Nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân lên 15,5 triệu đồng/tháng từ 2026

Tin tức

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân từ 11 triệu đồng/tháng lên 15,5 triệu đồng/tháng; với mỗi người phụ thuộc tăng từ 4,4 triệu đồng/tháng lên 6,2 triệu đồng/tháng.

Tuyển sinh vào lớp 10 TP.HCM 2026: Giữ nguyên 3 môn thi cũ, phụ huynh phản ứng ra sao?
Chuyển động Sài Gòn

Tuyển sinh vào lớp 10 TP.HCM 2026: Giữ nguyên 3 môn thi cũ, phụ huynh phản ứng ra sao?

Chuyển động Sài Gòn

Theo thông tin từ Sở GDĐT TP.HCM, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 TP.HCM 2026 sẽ tiếp tục giữ nguyên 3 môn thi là Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ. Nhiều phụ huynh bày tỏ sự ủng hộ khi thành phố vẫn kiên quyết giữ 3 môn thi giống với năm trước đó.

Vietnam Airlines được vinh danh “Thương hiệu hàng không hàng đầu châu Á 2025”
Kinh tế

Vietnam Airlines được vinh danh “Thương hiệu hàng không hàng đầu châu Á 2025”

Kinh tế

Tại lễ trao giải World Travel Awards (WTA) khu vực châu Á 2025 diễn ra tại Hong Kong, Vietnam Airlines được vinh danh trong ba hạng mục giải thưởng quan trọng của World Travel Awards châu Á 2025.

Tin đọc nhiều

1

Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đánh bạc hơn 7 triệu USD tại khách sạn Pullman và 140 người sắp hầu tòa

Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đánh bạc hơn 7 triệu USD tại khách sạn Pullman và 140 người sắp hầu tòa

2

Nuôi bò ở Nga, trồng lúa ở Cuba, doanh nhân Việt xuất hiện trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm trước nông dân

Nuôi bò ở Nga, trồng lúa ở Cuba, doanh nhân Việt xuất hiện trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm trước nông dân

3

Giá vàng SJC tăng kỷ lục: Nhà vàng đồng loạt "đóng cửa", giá chợ đen vọt lên hơn 160 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC tăng kỷ lục: Nhà vàng đồng loạt 'đóng cửa', giá chợ đen vọt lên hơn 160 triệu đồng/lượng

4

EU đã sập bẫy của chính mình khi quá chú trọng vào Nga

EU đã sập bẫy của chính mình khi quá chú trọng vào Nga

5

Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương Agribank, Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay không thế chấp, nông dân không ai bội ước

Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương Agribank, Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay không thế chấp, nông dân không ai bội ước