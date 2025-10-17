Bộ đôi “huyền thoại” Secret Garden: “Mỗi lần bước lên sân khấu, chúng tôi lo lắng như đưa con đi học”





Sáng 17/10, bộ đôi “huyền thoại” Secret Garden đã có buổi gặp gỡ báo chí để thông tin về chương trình Secret Garden Live in Vietnam sẽ diễn ra vào tối 18/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Đây là lần đầu tiên bộ đôi “huyền thoại” Secret Garden đến Việt Nam biểu diễn. Secret Garden Live in Vietnam cũng là điểm mở đầu cho tour lưu diễn của Secret Garden cho World tour kỷ niệm 30 năm sự nghiệp của nhóm nhạc năm nay.

Buổi gặp gỡ báo chí của bộ đôi “huyền thoại” Secret Garden sáng 17/10. Ảnh: BTC

Secret Garden Live in Vietnam là concert thứ 3 nằm trong khuôn khổ chuỗi dự án âm nhạc quốc tế vì cộng đồng “Good Morning Vietnam” do Báo Nhân Dân và IB Group Việt Nam khởi xướng thực hiện. Đây không chỉ là cầu nối mang âm nhạc đỉnh cao thế giới đến khán giả trong nước mà còn muốn quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới thông qua MV của các nghệ sĩ quốc tế tham gia chương trình. Giống như các năm trước, toàn bộ doanh thu từ việc bán vé cho đêm nhạc sẽ dùng cho mục đích thiện nguyện.

Cảm xúc của các nghệ sĩ khi lần đầu tiên đến Việt Nam biểu diễn ra sao?

- Fionnuala Sherry: Tôi rất vinh dự tới Việt Nam lần đầu tiên. Chúng tôi biết có khán giả Việt Nam đã nghe nhạc của chúng tôi 10-15 năm rồi. Đây là dịp để chúng tôi tới Việt Nam và muốn gửi lời chào tới các khán giả.

Rolf Løvland: Cảm ơn quý vị dành thời gian có mặt ở đây hôm nay. Chuyến lưu diễn này ở Việt Nam rất đặc biệt vì trùng với dịp kỷ niệm 30 năm thành lập ban nhạc. Chúng tôi đã biểu diễn ở nhiều nơi trên thế giới nhưng đây là lần đầu chúng tôi diễn ở Việt Nam.

Trước khi đến đây, ông bà hình dung thế nào về đất nước Việt Nam?

- Rolf Løvland: Cảm ơn các bạn Việt Nam vì đã yêu thích âm nhạc của chúng tôi. Chúng tôi biết ơn vì điều này. Vì mới đến Việt Nam nên hiện tại tôi chưa thể chia sẻ cụ thể được, chắc phải đợi 2-3 ngày nữa mới có cảm nhận rõ ràng về đất nước và con người Việt Nam.

Tuy nhiên khi tới sân bay và khách sạn, tôi cảm nhận được sự nồng hậu của con người nơi đây. Chúng tôi vui vì âm nhạc được đón nhận và nghe ở Việt Nam cũng như vinh dự được chào đón và đóng góp vào hoạt động thiện nguyện tại đất nước các bạn.

Nghệ sĩ Rolf Lovland sinh năm 1955, bắt đầu tiếp xúc với công việc sáng tác từ khi lên 9 tuổi. Ảnh: BTC

Cách đây 2 năm, BTC đã liên hệ với ban nhạc để mời sang Việt Nam biểu diễn. Vậy vì sao phải đợi tới 2 năm Secret Garden mới tới Việt Nam biểu diễn?

- Fionnuala Sherry: Chúng tôi cần chuẩn bị nhiều khâu cho show diễn. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời và phù hợp vì đánh dấu 30 năm kỷ niệm thành lập nhóm. Tôi nghĩ 2 năm là khoảng thời gian vừa đủ.

Nhạc mục biểu diễn của nhóm tại Việt Nam có gì khác so với các điểm khác trên thế giới?

- Rolf Løvland: Đây sẽ là chương trình độc nhất vô nhị và sẽ có sự kết hợp những ca khúc mới với những ca khúc khán giả đã quen thuộc như: Nocturne, Songs From A Secret Garden - đó là các các phẩm các bạn điều biết và hãy chờ đợi điều bất ngờ chúng tôi mang tới cho các bạn.

Fionnuala Sherry là người Ireland, biết chơi violin từ khi lên 8. Ảnh: BTC

Ông bà nghĩ gì về chương trình Good Morning Vietnam cũng như ý nghĩ thiện nguyện của nó?

- Fionnuala Sherry: Về mục đích thiện nguyện của chương trình Good Morning Vietnam, đây là hành động rất được tán dương, thật tuyệt khi chúng tôi được trở thành một phần trong các hoạt động thiện nguyện của chương trình.

Điều gì đã khiến ông bà gắn bó với nhau, gắn bó với âm nhạc trong suốt 30 năm qua?

- Rolf Løvland: Lý do kết hợp đầu tiên là từ năm 1995, tôi chỉ làm nhạc tự do nhưng tôi đã gặp Fionnuala tại một cuộc thi âm nhạc của châu Âu và cảm thấy chúng tôi có sự kết nối về âm nhạc. Fionnuala yêu cầu tôi sáng tác các thể loại khác ngoài Pop, dường như chất giọng của cô ấy hoàn hảo để chúng tôi đi với nhau 30 năm. Đây là khoảng thời gian ý nghĩa của chúng tôi rất vui khi âm nhạc của chúng tôi kết nối được các trái tim và mong muốn sẽ kết hợp lâu dài.

Nhóm Secret Garden đã tặng chiếc đàn violin cho BTC để đấu giá gây quỹ thiện nguyện. Ảnh: BTC

Trong gia tài âm nhạc của mình, tác phẩm nào mà khi nhắc đến, ông bà cảm thấy tự hào nhất?

- Rolf Løvland: Đây có lẽ là câu hỏi khó trả lời nhất. Chúng tôi có 3 album và 150 tác phẩm và luôn muốn mang tới cho khán giả sự mới mẻ và đặc biệt trong âm nhạc.

Fionnuala Sherry: Hàng trăm bài đã được chúng tôi thu âm và mỗi lần biểu diễn của chúng tôi đều khác biệt, vẫn ngỡ ngàng, bất ngờ và lo lắng như đưa con đi học vậy. Mỗi lần lên sân khấu như cuộc đối thoại của hai nghệ sĩ với khán giả, và mỗi lần diễn tác phẩm mỗi khác, cảm xúc luôn đến từ chính khán giả. Đó là động lực để mang tới những cảm xúc mới lạ cho mỗi lần diễn.

Ông bà có thể chia sẻ về sân khấu âm nhạc tại Việt Nam mà ông bà sắp được đứng trên đó biểu diễn?

- Rolf Løvland: Sân khấu thật tuyệt, thật đẹp. Cảm ơn đạo diễn, khi đặt chân tới chúng tôi bất ngờ vì thấy sân khấu rất đẹp và phù hợp từ cách thể hiện và bố trí trên sân khấu đều ăn nhập với âm nhạc của chúng tôi.

BTC, đạo diễn Phạm Hoàng Nam chụp ảnh cùng hai nghệ sĩ của nhóm Secret Garden. Ảnh: BTC

Ông bà đã bao giờ nghe âm nhạc truyền thống Việt Nam chưa và từng nghĩ đến chuyện kết hợp với nghệ sĩ Việt Nam trong tương lai?

- Rolf Løvland: Tôi đã nghe tác phẩm Việt Nam trước đây. Tôi đã thử sức với các nhạc cụ các nước Trung Quốc hay Hàn Quốc. Âm nhạc của tôi mang chất Bắc Âu và có điểm hợp với khán giả châu Á nên mong muốn dịp phù hợp sẽ kết hợp với âm nhạc và nghệ sĩ Việt Nam.

Các nghệ sĩ có lời nhắn nào với khán giả Việt Nam thông qua âm nhạc của mình?

- Fionnuala Sherry: Cuộc sống giờ bận rộn, mọi người stress và tập trung vào thiết bị điện tử, mạng xã hội nhưng thật khó nếu chỉ tập trung vào điện thoại hay chăm mạng xã hội mà không nghĩ tới bản thân. Tôi mong khán giả tìm thấy sự bình an trong tâm hồn và âm nhạc sẽ dễ dàng tìm thấy sự bình yên đó.



Cảm ơn Secret Garden đã chia sẻ thông tin!



Secret Garden gồm 2 thành viên, Fionnuala Sherry (nữ) và Rolf Løvland (nam) thành lập năm 1994. Rolf Lovland sinh năm 1955, bắt đầu tiếp xúc với công việc sáng tác từ khi lên 9 tuổi, được biết đến như một nhà viết nhạc xuất sắc nhất.



Ông lấy bằng thạc sĩ tại Học viện âm nhạc Na Uy ở Oslo, từng đại diện quê hương dự thi Eurovision 1985 và đoạt Quán quân. Cùng thời điểm thành lập nhóm “Secret Garden”, Rolf giành giải Grammy Award của Na Uy và là một trong những nhà soạn nhạc nổi tiếng nhất nước này với 60 lần có ca khúc lọt bảng xếp hạng radio của kênh phát thanh quốc gia Na Uy.



Fionnuala Sherry là người Ireland, biết chơi violin từ khi lên 8, tốt nghiệp Cao đẳng âm nhạc Dublin và đã có thâm niên 10 năm trong Dàn nhạc giao hưởng RTE. Sự kết hợp của hai nghệ sĩ hàng đầu cùng phong cách âm nhạc khác biệt khiến âm nhạc của họ vừa mang tính hàn lâm, vừa chinh phục được khán giả đại chúng với chất riêng biệt mang đậm màu sắc Bắc Âu.