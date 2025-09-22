Chủ đề nóng

Hồi sinh sông Tô Lịch
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Kinh tế
Thứ hai, ngày 22/09/2025 09:05 GMT+7

Bộ đôi Sinh Lời VIB – Giải pháp tài chính tối ưu dòng tiền đến 9,3%

+ aA -
PVKT Thứ hai, ngày 22/09/2025 09:05 GMT+7
Ngân hàng Quốc Tế (VIB) chính thức ra mắt bộ giải pháp dẫn đầu xu thế sinh lời kết hợp giữa tài khoản Siêu Lợi Suất và thẻ thanh toán hoàn tiền Smart Card. Đây là một bước tiến thông minh về quản trị dòng tiền, giúp người dùng tối ưu giá trị tiền nhàn rỗi và cả tiền chi tiêu với lợi ích cộng gộp lên đến 9,3%. Bộ đôi Sinh Lời này sẽ là bước ngoặt lớn giúp thay đổi tư duy người Việt về cách tận dụng khả năng sinh lời của từng đồng vốn.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Bộ đôi Sinh Lời VIB mang đến lợi ích đến 9,3%.

Bộ đôi Sinh Lời: Bước tiến mới của VIB trên hành trình đánh thức lợi ích dòng tiền

Bà Tường Nguyễn – Phó Tổng giám đốc VIB nói về giải pháp Bộ đôi Sinh Lời mà ngân hàng vừa ra mắt: “Việc kết hợp tài khoản Siêu Lợi Suất với thẻ thanh toán Smart Card là một bước tiến chiến lược tiếp theo của VIB trong sứ mệnh đánh thức lợi ích dòng tiền, thúc đẩy tư duy làm chủ từng đồng vốn của người tiêu dùng Việt. Theo đó, mỗi đồng vốn dù chưa sử dụng hoặc đã sử dụng đều mang trong mình năng lực sinh lời”.

“Nếu tài khoản Siêu Lợi Suất đã giúp người dùng hình thành khái niệm về việc dòng tiền nhàn rỗi có thể tự vận động và sinh lời mỗi ngày đến 4,3%/năm, thì thẻ thanh toán Smart Card chính là cách để các giao dịch online được hoàn tiền đến 5%. Khi kết hợp sử dụng 2 sản phẩm, người dùng thường xuyên sở hữu dòng tiền lưu động trong tài khoản không chỉ được hưởng lợi ích cộng gộp đến 9,3%, mà còn kích hoạt một xu hướng tài chính mới chủ động hơn, thông minh hơn và có kiểm soát hơn”

Kết hợp tài khoản Siêu Lợi Suất với thẻ thanh toán Smart Card, khách hàng sẽ có một bộ giải pháp được thiết kế từ sự thấu hiểu, tạo ra lợi ích kép ngay từ chính dòng tiền nhàn rỗi và các giao dịch chi tiêu online.

Bộ đôi Sinh Lời thể hiện mong muốn đồng hành lâu dài của VIB với từng người tiêu dùng Việt Nam, là cam kết của một ngân hàng luôn lấy giá trị người dùng làm trung tâm và không ngừng đổi mới để dẫn đầu xu thế tài chính thông minh.

Trong kỷ nguyên tài chính số, người tiêu dùng thông minh không thể để đồng vốn của mình ngủ quên.

Lời cả đôi đường: Tiền để không cũng sinh lời, tiền chi tiêu cũng sinh lợi

Nếu dòng tiền của bạn chưa mang lại lợi ích gì khi chưa sử dụng và chi tiêu, nghĩa là mỗi đồng vốn của bạn chưa được tối ưu hóa trong kỷ nguyên tài chính số – nơi dòng tiền cần được vận động linh hoạt, sinh lời tự động và tạo ra giá trị ngay cả khi chưa đầu tư. Bộ đôi Sinh lời VIB chính là lời giải: cung cấp cơ chế sinh lời mỗi ngày cho tiền nhàn rỗi qua tài khoản Siêu Lợi Suất, đồng thời hoàn tiền cho mọi giao dịch online qua thẻ Smart Card. Như vậy, từng đồng tiền của bạn đều có thể tạo ra hai luồng giá trị song song – để không cũng lời, chi ra cũng lợi.

Tài khoản Siêu Lợi Suất, một trong hai thành phần chủ lực của Bộ đôi Sinh Lời là sản phẩm VIB đã ra mắt từ đầu năm 2025, hiện đã có hàng trăm ngàn người tin dùng nhờ cơ chế sinh lời mỗi ngày cho số dư chưa sử dụng đến 4,3%/năm, đồng thời vẫn cho phép linh hoạt chi tiêu mà không bị gián đoạn. Đây cũng chính là sản phẩm sau ít tháng ra mắt đã nhận về 3 giải thưởng quốc tế: "Giải pháp tài khoản mang lại lợi ích tốt nhất theo lựa chọn của khách hàng, Việt Nam năm 2025" từ Giải thưởng Tài chính quốc tế; "Tài khoản mang đến lợi ích tốt nhất cho khách hàng năm 2025" từ Global Brands Magazine, "Giải pháp tài khoản thế hệ mới - tập trung vào lợi ích khách hàng nhất Việt Nam năm 2025" từ Global Business Outlook; sản phẩm cũng từng giúp VIB xác lập kỷ lục quốc gia với gần 100.000 tài khoản sinh lời được kích hoạt mới chỉ trong một ngày (17.5.2025).

Thẻ thanh toán Smart Card VIB có mức hoàn tiền tối đa là 10,8 triệu đồng/năm/khách.

Thẻ thanh toán Smart Card là 1 trong 5 sản phẩm thuộc bộ thẻ thanh toán toàn cầu hoàn tiền đến 5% của VIB. Thẻ được thiết kế để đáp ứng nhu cầu chi tiêu hằng ngày và quản lý tài chính hiệu quả. Với mà không yêu cầu điều kiện chi tiêu tối thiểu, Smart Card cho thấy ưu thế vượt trội về việc tối ưu giá trị cho từng hành vi tài chính của khách hàng. Mức hoàn tiền được tính dựa trên số dư bình quân tài khoản thanh toán của tháng liền trước, qua đó khuyến khích khách hàng quản trị tiền tốt hơn. Số dư duy trì càng cao, cơ hội và mức tiền hoàn sẽ càng lớn, mức tối đa VIB chi cho khách hàng là 10,8 triệu đồng/năm/khách. Smart Card đáp ứng tốt cả giao dịch trong và ngoài nước, thích hợp thanh toán online, mua sắm thương mại điện tử, dịch vụ số và các nhu cầu di chuyển, ăn uống, giải trí hằng ngày... Smart Card không giới hạn số lượng thẻ phụ, giúp gia đình dễ dàng phân bổ hạn mức, quản lý chi tiêu theo nhu cầu từng thành viên.

Sự kết hợp hai sản phẩm này không chỉ mang lại tiện ích, mà còn tạo ra một chuẩn mực mới trong cách người Việt nhìn nhận về dòng tiền: Tiền để không cũng sinh lời, tiền chi tiêu cũng sinh lợi.

Bộ đôi Sinh Lời – Cú hích chiến lược, đưa người Việt bước vào kỷ nguyên sinh lợi kép mới

Trong một kỷ nguyên mà dòng tiền cần được vận động linh hoạt và hiệu quả, người tiêu dùng thông minh không thể để đồng vốn của mình ngủ quên. Việc biết tận dụng từng khoản tiền để tạo ra giá trị kép sẽ trở thành kỹ năng tài chính thiết yếu. Bộ đôi Sinh Lời của VIB không chỉ là một bộ giải pháp tài chính, mà là đòn bẩy giúp mỗi cá nhân bước vào kỷ nguyên sinh lợi kép mới, nơi mọi đồng vốn đều được khai thác đúng lúc, đúng cách.

VIB tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt trong xu thế phát triển ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam

Bộ đôi Sinh lời VIB cũng đánh dấu một bước ngoặt lớn trong ngành tài chính khi lần đầu tiên đặt ra một khái niệm sinh lời mới: một đồng vốn nhỏ lại có thể tạo ra hai luồng lợi ích – vừa sinh lãi, vừa được hoàn tiền. Đây là cú chuyển đổi về tư duy, thay vì phải lựa chọn giữa tính thanh khoản và khả năng sinh lời, người dùng nay có thể sở hữu cả hai trong cùng một giải pháp.

Bộ đôi Sinh lời là thành quả từ quá trình VIB liên tục bám sát hành vi người dùng, lắng nghe nhu cầu thực tế để tạo ra một giải pháp toàn diện, dễ hiểu, dễ dùng, sinh lời mỗi ngày. Cả hai sản phẩm đều được phát triển trên nền tảng MyVIB – Ngân hàng số sáng tạo nhất Việt Nam 2024, ứng dụng các công nghệ hiện đại như Cloud, Big Data, AI và đặc biệt là GenAI để cá nhân hóa trải nghiệm và tối ưu hóa dòng tiền theo hành vi tiêu dùng thực tế của từng người dùng. Để sở hữu giải pháp lời cả đôi đường này, bạn chỉ cần truy cập ứng dụng Ngân hàng số MyVIB, mở mới tài khoản thanh toán, đăng ký phát hành thẻ Smart Card, và kích hoạt để sử dụng tài khoản Siêu Lợi Suất.

Với Bộ đôi Sinh Lời, VIB tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt trong xu thế phát triển ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam. Bộ đôi này không chỉ mở ra bước tiến trong trải nghiệm tài chính số, mà còn định hình lại tư duy sinh lời trong xã hội hiện đại, dòng tiền không thể ngủ quên, mà cần được chuyển động một cách thông minh để tạo ra giá trị liên tục.

Tham khảo thêm

VIB 29 năm – hành trình sáng tạo, nâng tầm trải nghiệm tài chính cho triệu khách hàng Việt

VIB 29 năm – hành trình sáng tạo, nâng tầm trải nghiệm tài chính cho triệu khách hàng Việt

VIB ra mắt bộ thẻ thanh toán quốc tế hoàn tiền cao top đầu thị trường

VIB ra mắt bộ thẻ thanh toán quốc tế hoàn tiền cao top đầu thị trường

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi phê bình nghiêm khắc chủ đầu tư giải ngân đầu tư công thấp

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang nghiêm khắc phê bình những chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân đạt thấp hơn, so với mức bình quân chung cả nước.

Tập đoàn Sơn Hải vượt 3 liên danh, thắng thầu gói cao tốc nghìn tỷ Hoà Bình - Mộc Châu

Kinh tế
Tập đoàn Sơn Hải vượt 3 liên danh, thắng thầu gói cao tốc nghìn tỷ Hoà Bình - Mộc Châu

Mỹ quyết áp thuế chip bán dẫn 100%: Cơn địa chấn toàn cầu, cơ hội nào cho Việt Nam?

Thị trường
Mỹ quyết áp thuế chip bán dẫn 100%: Cơn địa chấn toàn cầu, cơ hội nào cho Việt Nam?

Lắng nghe nông dân nói: Cần động lực nào để mở rộng mô hình sản xuất chuẩn sạch, an toàn?

Kinh tế
Lắng nghe nông dân nói: Cần động lực nào để mở rộng mô hình sản xuất chuẩn sạch, an toàn?

Vì sao bay hiệu chuẩn sân bay Long Thành phải chọn ban đêm?

Đầu tư - Tài chính
Vì sao bay hiệu chuẩn sân bay Long Thành phải chọn ban đêm?

Đọc thêm

Xem phim, tôi là đàn ông mà thấy đồng cảm quá, vì nó giống hệt 1 tình huống vừa xảy ra trong gia đình tôi
Gia đình

Xem phim, tôi là đàn ông mà thấy đồng cảm quá, vì nó giống hệt 1 tình huống vừa xảy ra trong gia đình tôi

Gia đình

Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được hóa ra con mình hoàn toàn đồng cảm với bố mẹ.

3 vị hoàng đế có võ công cao cường, xé xác cả hổ báo, nhưng kết thục bi thảm, gồm những ai?
Đông Tây - Kim Cổ

3 vị hoàng đế có võ công cao cường, xé xác cả hổ báo, nhưng kết thục bi thảm, gồm những ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong bức màn lịch sử rộng lớn mênh mông 5000 năm của Trung Hoa, vô số ngôi sao đã được tỏa sáng, nhiều loại Đế Vương cũng đã xuất hiện. Có những vị quân vương yêu thích nghệ thuật, có vị quân vương rèn luyện sức mạnh, cũng có nhiều có sở thích đa dạng. Dưới đây là 3 vị hoàng đế có võ công cao cường trong lịch sử Trung Quốc.

Hậu Triệu Hoàng Đế Thạch Hổ: Vì sao bị gọi là “bạo chúa” Trung Hoa
Đông Tây - Kim Cổ

Hậu Triệu Hoàng Đế Thạch Hổ: Vì sao bị gọi là “bạo chúa” Trung Hoa

Đông Tây - Kim Cổ

Thạch Hổ sẵn sàng giết vợ để thỏa mãn thú tính, rồi đến anh em cũng sẵn sàng chém giết không ghê tay. Thạch Hổ bị đời sau gọi là “bạo chúa” Trung Hoa.

HLV Phan Như Thuật nói gì khi SLNA thua ngược CLB Công an TP.HCM ngay trên sân Vinh?
Thể thao

HLV Phan Như Thuật nói gì khi SLNA thua ngược CLB Công an TP.HCM ngay trên sân Vinh?

Thể thao

Lý giải nguyên nhân SLNA thua ngược CLB Công an TP.HCM dù đã dẫn trước 2 bàn, HLV Phan Như Thuật cho biết: “Sau khi có 2 bàn thắng, chúng tôi bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Khi có bàn thắng rồi thì hệ thống phòng ngự của chúng tôi bộc lộ yếu điểm và một vài sai lầm dẫn tới bàn thua”.

Đoàn Đảng bộ Hội Nông dân Việt Nam lập 'hattrick Huy chương vàng' tại Hội thao chào mừng Đại hội MTTQ
Ảnh

Đoàn Đảng bộ Hội Nông dân Việt Nam lập "hattrick Huy chương vàng" tại Hội thao chào mừng Đại hội MTTQ

Ảnh

Lễ bế mạc Hội thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I đã diễn ra tại Trung tâm Thể thao Ba Đình (Hà Nội), đoàn Đảng bộ Hội Nông dân Việt Nam giành 3 HCV, 2 HCB.

Ai sinh vào 3 tháng Âm lịch này, kiên cường, cứng cỏi, không khuất phục khó khăn, hậu vận vinh hoa rực rỡ
Gia đình

Ai sinh vào 3 tháng Âm lịch này, kiên cường, cứng cỏi, không khuất phục khó khăn, hậu vận vinh hoa rực rỡ

Gia đình

Người sinh vào 3 tháng Âm lịch này thường vững vàng trong những thời khắc khó khăn. Đó là lý do giúp họ thành công trong sự nghiệp.

Bão số 10 cận kề, Quân khu 5 cùng chính quyền Đà Nẵng cùng dân phòng, chống
Nhà nông

Bão số 10 cận kề, Quân khu 5 cùng chính quyền Đà Nẵng cùng dân phòng, chống

Nhà nông

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống tại các điểm xung yếu ở Đà Nẵng, huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ sát dân chằng chống nhà cửa, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn.

Mở mặt trận mới - chuyên gia báo động một quốc gia khác đang bị đẩy vào chiến tranh với Nga
Thế giới

Mở mặt trận mới - chuyên gia báo động một quốc gia khác đang bị đẩy vào chiến tranh với Nga

Thế giới

Phương Tây đang đẩy Ba Lan vào một cuộc xung đột với Nga dù điều này hoàn toàn không có lợi ích cho Ba Lan - tờ Steigan của Na Uy đưa tin.

Đà Nẵng: Công an phát hiện, đưa nữ sinh thoát khỏi kịch bản “bắt cóc online” tại nhà nghỉ
Pháp luật

Đà Nẵng: Công an phát hiện, đưa nữ sinh thoát khỏi kịch bản “bắt cóc online” tại nhà nghỉ

Pháp luật

Công an phường Hòa Khánh (TP Đà Nẵng) đã kịp thời phát hiện, giải cứu một nữ sinh bị lừa theo kịch bản “bắt cóc online” và ép ở trong nhà nghỉ để uy hiếp tinh thần, yêu cầu gia đình chuyển tiền chuộc.

Đà Nẵng vào cao điểm chống bão số 10, biển neo thuyền, núi chặn sạt lở
Media

Đà Nẵng vào cao điểm chống bão số 10, biển neo thuyền, núi chặn sạt lở

Media

Ảnh hưởng bão số 10 khiến Đà Nẵng mưa lớn, ngư dân hối hả đưa tàu thuyền lên bờ, lực lượng chức năng căng mình hỗ trợ, còn miền núi khẩn cấp triển khai biện pháp phòng chống sạt lở để bảo đảm an toàn cho người dân.

Becamex TP.HCM thua 4 trận liên tiếp, HLV Nguyễn Anh Đức buông lời chua chát
Thể thao

Becamex TP.HCM thua 4 trận liên tiếp, HLV Nguyễn Anh Đức buông lời chua chát

Thể thao

HLV Nguyễn Anh Đức tiếc nuối buông những lời buồn bã khi Becamex TP.HCM thất bại trên sân nhà trước SHB Đà Nẵng, đây là trận thua thứ 4 liên tiếp ở mùa giải năm nay.

Thảm bại trước Brentford, M.U nối dài chuỗi trận đáng thất vọng
Thể thao

Thảm bại trước Brentford, M.U nối dài chuỗi trận đáng thất vọng

Thể thao

Trận thua 1-3 trước Brentford ở vòng 6 Premier League 2025/26 khiến M.U nối dài chuỗi trận không thắng liên tiếp trên sân khách tại đấu trường danh giá nhất xứ sở sương mù lên con số 8.

Ông Orban tiết lộ cuộc thảo luận riêng với ông Trump về Nga
Thế giới

Ông Orban tiết lộ cuộc thảo luận riêng với ông Trump về Nga

Thế giới

Việc cắt đứt quan hệ năng lượng với Moscow sẽ khiến kinh tế Hungary “quỵ gối”, Thủ tướng Hungary Viktor Orban khẳng định.

Giảng viên lọt Top 2% Nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới 2025: Hành trình 10 năm miệt mài nghiên cứu
Xã hội

Giảng viên lọt Top 2% Nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới 2025: Hành trình 10 năm miệt mài nghiên cứu

Xã hội

TS. Nguyễn Phi Hùng, giảng viên Bộ môn Quản trị Kinh doanh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Ứng dụng chính thức góp mặt trong danh sách Top 2% Nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025, do Đại học Stanford và Nhà xuất bản Elsevier (Mỹ) công bố.

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cấp 12 cách Đà Nẵng 460km, có khả năng mạnh thêm, tỉnh này tối nay có mưa lớn
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cấp 12 cách Đà Nẵng 460km, có khả năng mạnh thêm, tỉnh này tối nay có mưa lớn

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 10 (bão BUALOI) đã trên khu vực phía Nam đặc khu Hoàng Sa, cách Tp. Đà Nẵng khoảng 460km về phía Đông. Dự báo từ tối nay đến mai, bão số 10 (bão BUALOI) có khả năng mạnh thêm, phạm vi ảnh hưởng rộng.

Đoàn Đảng bộ Hội Nông dân Việt Nam giành 3 HCV tại Hội thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc
Xã hội

Đoàn Đảng bộ Hội Nông dân Việt Nam giành 3 HCV tại Hội thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc

Xã hội

Chiều nay (27/9), Lễ bế mạc Hội thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra tại Trung tâm Thể thao Ba Đình (Quán Thánh, Hà Nội).

Thua cay đắng trên sân nhà, SLNA nối dài chuỗi trận thất vọng
Thể thao

Thua cay đắng trên sân nhà, SLNA nối dài chuỗi trận thất vọng

Thể thao

Với lợi thế sân nhà các cầu thủ SLNA đã chơi đã thi đấu đầy quyết tâm, đội bóng xứ Nghệ nhanh chóng có được 2 bàn thắng từ sớm. Trong tình thế khó khăn, bản lĩnh của CLB Công an TP Hồ Chí Minh đã được thể hiện. Đội khách ghi liên tiếp 3 bàn thắng để đảo ngược thế trận và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2.

EVNHCMC tiên phong đào tạo quốc tế về công nghệ ảnh nhiệt trong ngành điện
Doanh nghiệp

EVNHCMC tiên phong đào tạo quốc tế về công nghệ ảnh nhiệt trong ngành điện

Doanh nghiệp

Sáng 24/9, Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) phối hợp với Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật Mê Kông – đơn vị đại diện chính thức của Học viện Ảnh nhiệt IRT (Canada) tại Việt Nam – đã tổ chức lễ khai giảng Chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ quốc tế cấp độ 1 và 2 về kiểm tra nhiệt độ bằng camera nhiệt. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong hiện đại hóa công tác quản lý, vận hành và bảo dưỡng lưới điện của ngành điện Việt Nam.

Tổng Tư lệnh Syrskyi cảnh báo Nga tung đòn thâm nhập hiểm hóc, Ukraine đối mặt thử thách sống còn
Thế giới

Tổng Tư lệnh Syrskyi cảnh báo Nga tung đòn thâm nhập hiểm hóc, Ukraine đối mặt thử thách sống còn

Thế giới

Đường chiến tuyến tại Ukraine đã mở rộng ra gần 1.250 km, gây sức ép lớn lên hệ thống phòng thủ của Kiev, trong khi phía Nga thay đổi chiến thuật, triển khai các nhóm xung kích nhỏ nhằm thâm nhập và quấy phá hậu phương, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết hôm 26/9.

VAR xé nát trận đấu, Becamex TP.HCM nếm trái đắng trên sân nhà trước SHB Đà Nẵng
Thể thao

VAR xé nát trận đấu, Becamex TP.HCM nếm trái đắng trên sân nhà trước SHB Đà Nẵng

Thể thao

Becamex TP.HCM nếm trái đắng trên sân nhà trước SHB Đà Nẵng khi thua 1-2 ở phút bù giờ trong trận đấu bị xé nát bởi các pha tham khảo VAR của tổ trọng tài.

Điểm tên các sân bay đóng cửa tạm thời do bão số 10
Kinh tế

Điểm tên các sân bay đóng cửa tạm thời do bão số 10

Kinh tế

Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị trong ngành hàng không chủ động ứng phó với cơn bão số 10 (cơn bão Buloi) và quyết định tạm thời đóng cửa 4 sân bay khu vực miền Trung.

Hàng loạt chuyến bay phải điều chỉnh do bão số 10
Kinh tế

Hàng loạt chuyến bay phải điều chỉnh do bão số 10

Kinh tế

Trước ảnh hưởng của cơn bão Bualoi (bão số 10), Vietnam Airlines chủ động triển khai phương án điều chỉnh lịch bay đối với nhiều chuyến bay trong ngày 28/9, nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.

Tin tối (27/9): ĐT Malaysia thoát án bị xử thua ĐT Việt Nam 0-3?
Thể thao

Tin tối (27/9): ĐT Malaysia thoát án bị xử thua ĐT Việt Nam 0-3?

Thể thao

ĐT Malaysia thoát án bị xử thua ĐT Việt Nam 0-3?; Thép xanh Nam Định hưởng lợi nhờ án phạt của LĐBĐ Malaysia; Messi nhắn tin chúc mừng Dembele; HLV Potter bị West Ham sa thải; Liverpool trả 14,5 triệu bảng cho gia đình Jota.

Thi đấu nhạt nhoà, HAGL nối dài chuỗi trận không thắng
Thể thao

Thi đấu nhạt nhoà, HAGL nối dài chuỗi trận không thắng

Thể thao

Ở cuộc chạm trán tại vòng 5 V.League 2025/26, HAGL tiếp tục gây thất vọng khi thi đấu nhạt nhoà và bị tân binh PVF-CAND “cưa điểm” không bàn thắng.

Công an kiểm tra quán bar lớn nhất Phú Quốc, phát hiện nhiều người dương tính với ma túy
Tin tức

Công an kiểm tra quán bar lớn nhất Phú Quốc, phát hiện nhiều người dương tính với ma túy

Tin tức

Công an đặc khu Phú Quốc vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang kiểm tra quán bar trên địa bàn, phát hiện 11 người dương tính với ma túy.

Khai thác cát biển làm đường cao tốc: Vẫn là giải pháp tốt trên vùng đất có độ mặn tương đồng
Kinh tế

Khai thác cát biển làm đường cao tốc: Vẫn là giải pháp tốt trên vùng đất có độ mặn tương đồng

Kinh tế

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, trong đầu tháng 10 sẽ có thêm doanh nghiệp khai thác 2 triệu m3 cát biển tại vùng biển của địa phương. Ngoài ra, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn cũng mong muốn có 20 triệu m3 cát biển để làm đường cao tốc Cà Mau - Đất Mũi và Cảng Hòn Khoai.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được quý nhân phù trợ, xua tan vận rủi, cuộc sống tràn ngập niềm vui
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được quý nhân phù trợ, xua tan vận rủi, cuộc sống tràn ngập niềm vui

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp gặp được quý nhân, không chỉ vận rủi được xua tan mà tài lộc và vận may cũng tăng vọt, mang đến niềm vui về sau.

Lào Cai sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I theo mô hình 'Đại hội số'
Tin tức

Lào Cai sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I theo mô hình "Đại hội số"

Tin tức

Chiều 27/9, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức họp báo thông tin về công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Điểm nhấn đặc biệt của Đại hội lần này là tổ chức theo mô hình "Đại hội số", ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) trong các khâu tổ chức.

Ông Trump giành thắng lợi lớn tại Tòa án Tối cao, 5 tỷ USD viện trợ toàn cầu bị chặn đứng
Thế giới

Ông Trump giành thắng lợi lớn tại Tòa án Tối cao, 5 tỷ USD viện trợ toàn cầu bị chặn đứng

Thế giới

Tòa án Tối cao Mỹ ngày 26/9 đã gia hạn lệnh cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục đóng băng gần 5 tỷ USD viện trợ nước ngoài, mang lại cho ông thêm một thắng lợi trong cuộc tranh chấp về thẩm quyền tổng thống.

Cà Mau: Bé gái 10 tuổi bị điện giật tử vong khi đi qua cầu
Tin tức

Cà Mau: Bé gái 10 tuổi bị điện giật tử vong khi đi qua cầu

Tin tức

Dây điện được cột nối vào thanh sắt giữa cầu nhưng bị hỏng lớp cách điện, đúng lúc bé gái 10 tuổi ở xã Tân Hưng, tỉnh Cà Mau đi ngang qua, chạm tay vào thanh sắt, bị điện giật tử vong.

Tin đọc nhiều

1

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tới thăm Nghệ sĩ Nhân dân nổi danh, đang phải chiến đấu với ung thư di căn

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tới thăm Nghệ sĩ Nhân dân nổi danh, đang phải chiến đấu với ung thư di căn

2

"Khởi đầu của sự hỗn loạn", EU đã có động thái vụng về với Nga

'Khởi đầu của sự hỗn loạn', EU đã có động thái vụng về với Nga

3

Cầu thủ nữ xinh nhất Việt Nam mừng sinh nhật 24 bằng bộ ảnh rạng rỡ

Cầu thủ nữ xinh nhất Việt Nam mừng sinh nhật 24 bằng bộ ảnh rạng rỡ

4

Nghệ sĩ Nhân dân được mệnh danh là mỹ nhân màn ảnh Việt bất ngờ đuổi theo người đi đường vì lý do đặc biệt

Nghệ sĩ Nhân dân được mệnh danh là mỹ nhân màn ảnh Việt bất ngờ đuổi theo người đi đường vì lý do đặc biệt

5

Liều nuôi cá đặc sản này trong ao tôm ở Long An, ai ngờ nông dân trúng lớn, cứ bán là hết cả ao

Liều nuôi cá đặc sản này trong ao tôm ở Long An, ai ngờ nông dân trúng lớn, cứ bán là hết cả ao