Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh An Giang tổ chức diễn đàn về các sản phẩm OCOP

Diễn đàn OCOP được tổ chức luân phiên hàng năm giữa các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), nhằm thúc đẩy kết nối giao thương, quảng bá sản phẩm OCOP và phát triển kinh tế nông thôn bền vững.

Ông Ngô Công Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu khai mạc Diễn đàn OCOP năm 2025. Ảnh: Hồng Cẩm

Sau 4 lần tổ chức, Diễn đàn OCOP đã hình thành một sự kiện chung, tạo không gian kết nối, giao lưu, chia sẻ và hợp tác trong sản xuất, quảng bá và thương mại sản phẩm OCOP của vùng ĐBSCL. Bên cạnh đó còn là không gian để người tiêu dùng, các doanh nghiệp phân phối trong cả nước và nước ngoài có thể tiếp cận, trải nghiệm và giao thương sản phẩm OCOP.

Đến tháng 9/2025, cả nước đã có gần 17.400 sản phẩm của hơn 9.300 chủ thể OCOP đạt 3 sao trở lên. Sản phẩm OCOP đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm; có mẫu mã, bao bì đa dạng và thân thiện với môi trường, phù hợp yêu cầu của thị trường.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lãnh đạo tỉnh An Giang thực hiện nghi thức khai mạc Diễn đàn OCOP năm 2025. Ảnh: Hồng Cẩm

Nhận thức, tư duy và năng lực của chủ thể OCOP, đặc biệt là các hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được nâng cao về tổ chức sản xuất, quản trị chất lượng, xây dựng thương hiệu và tham gia vào các kênh phân phối hiện đại, thị trường xuất khẩu.

Với nhiều tiềm năng và lợi thế, vùng ĐBSCL có số lượng sản phẩm OCOP lớn thứ 2 cả nước (sau vùng Đồng bằng sông Hồng) với hơn 3.900 sản phẩm của hơn 2.000 chủ thể OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Trong đó, tỷ lệ sản phẩm OCOP là thực phẩm chiếm đa số với 82,3% (cao hơn tỷ lệ chung của cả nước là 78,3%).

Lãnh đạo tỉnh An Giang tặng hoa cho nhà tài trợ. Ảnh: Hồng Cẩm

Riêng tỉnh An Giang, đến nay toàn tỉnh có 582 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao trở lên, trong đó có 14 sản phẩm OCOP 5 sao, 1 sản phẩm OCOP tiềm năng 5 sao, 52 sản phẩm OCOP 4 sao và 515 sản phẩm OCOP 3 sao, với 324 chủ thể.



Theo ông Ngô Công Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Diễn đàn OCOP tại An Giang năm 2025 nhằm giúp quảng bá, giới thiệu và kết nối, hỗ trợ kết nối các sản phẩm tỉnh An Giang đến các tỉnh, thành phố và doanh nghiệp trong cả nước; giúp các chủ thể giao lưu, trao đổi nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và đẩy mạnh hợp tác cùng phát triển.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn OCOP năm 2025. Ảnh: Hồng Cẩm

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam khẳng định, Diễn đàn OCOP vùng ĐBSCL năm 2025 là sự kiện quan trọng, rất có ý nghĩa đối với các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL, nhất là trong bối cảnh sắp xếp lại các địa phương cấp tỉnh, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Cùng với đó, giai đoạn 2026-2030 đất nước bước vào một kỷ nguyên mới, với những yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về chuyển đổi số, khoa học công nghệ và hội nhập kinh tế quốc tế. Đây vừa là thời cơ, vừa là yêu cầu trong xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế nông thôn, trong đó có phát triển sản phẩm OCOP.

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP tỉnh An Giang. Ảnh: Hồng Cẩm

Thứ trưởng Trần Thanh Nam đề nghị các tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển sản phẩm OCOP trong giai đoạn 2026-2030; trong đó, cần tập trung tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm gắn với phát triển thương hiệu sản phẩm OCOP có uy tín trong nước và xuất khẩu, theo hướng thân thiện môi trường, phát triển xanh và bền vững.

Đẩy mạnh kiểm soát quy trình sản xuất, đảm bảo các yêu cầu về quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn, quy chuẩn; quan tâm xây dựng các vùng nguyên liệu đặc sản của OCOP theo quy hoạch sản xuất và đạt chuẩn.

Người dân tham quan, mua sắm tại Diễn đàn OCOP năm 2025. Ảnh: Hồng Cẩm

Bên cạnh phát triển sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch, các lễ hội văn hóa truyền thống và tổ chức các sự kiện tạo không gian mở để quảng bá sản phẩm OCOP.

Các sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh An Giang được trưng bày, quảng bá tại Diễn đàn. Ảnh: Hồng Cẩm

Xây dựng các cơ chế, chinh sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển quản lý chất lượng sản phẩm OCOP, quan tâm hỗ trợ và khuyến khích các chủ thể OCOP yếu thế như: Phụ nữ, đồng bào dân tộc, người khuyết tật...