Đề xuất của HoREA về trao quyền xét duyệt cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an kỳ vọng đẩy nhanh tiến độ, nhưng nhiều chuyên gia bày tỏ quan ngại về tính minh bạch nếu không được giám sát chặt chẽ.

Nhà ở xã hội luôn là bài toán khó giải Trong bối cảnh thị trường bất động sản Việt Nam liên tục biến động, nhà ở xã hội dường như trở thành một "giấc mơ xa vời" đối với nhiều người có thu nhập thấp. Bất chấp những chính sách hỗ trợ từ Nhà nước, thực tế cho thấy số lượng dự án nhà ở xã hội vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu lớn của xã hội. Đề xuất cấp quyền cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an duyệt đối tượng mua, thuê và thuê mua nhà ở xã hội ĐỌC NGAY Mới đây, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP. HCM (HoREA) có văn bản đề xuất 10 "kế sách" giúp hoàn thành đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội. Đáng chú ý, ông Châu có đề xuất cho phép Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được phê duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thay vì Sở Xây dựng phê duyệt để phù hợp với đặc thù của các lực lượng vũ trang nhân dân. Lý giải về đề xuất này, ông Châu cho biết: Những điều trên hoàn toàn phụ thuộc vào đặc thù công việc. Chẳng hạn như, việc trao quyền cho Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội. Bởi lẽ, các đơn vị này có thể chủ động trong việc xác định nhu cầu, lựa chọn đối tượng và quản lý quá trình phân phối nhà ở. Nhà ở xã hội dường như trở thành một "giấc mơ xa vời" đối với hàng nghìn người dân. Ảnh: Tuấn Huy Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng và quản lý nhà ở cho lực lượng mình, việc trao quyền sẽ tận dụng được năng lực sẵn có "Việc phân cấp, phân quyền cho Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sẽ giúp giảm bớt thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án nhà ở xã hội", ông Châu nhấn mạnh. Ngoài ra, HoREA cũng cho rằng, việc này sẽ giúp đảm bảo tính bảo mật và an ninh trong quá trình phân phối nhà ở xã hội, đặc biệt là đối với các dự án nằm trong khu vực nhạy cảm về quốc phòng, an ninh. Ông Châu còn nhấn mạnh rằng, trước khi đưa ra đề xuất trao quyền này, ông đã đề xuất Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được "phân kỳ đầu tư" dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân vừa nhằm để giải quyết nhu cầu nhà ở trong từng thời kỳ, vừa sử dụng đất quốc phòng, an ninh tiết kiệm và có hiệu quả nhất. Được biết, lực lượng vũ trang cũng nằm trong danh sách đối tượng được duyệt thuê, mua nhà ở xã hội. Nhưng trong bối cảnh, nhà ít người đông thì cả lực lượng vũ trang cũng trong tình cảnh "đói" nhà. Nếu đề xuất này được thông qua không khác gì "khô hạn mà gặp mưa rào". Ông Châu bày tỏ Với tính chất công việc đặc thù, cán bộ, chiến sĩ trong quân đội và công an luôn cần một môi trường sống ổn định, gần nơi công tác để đảm bảo sẵn sàng nhiệm vụ. Thế nhưng, tình trạng thiếu hụt nhà ở vẫn đang là một thách thức lớn, đòi hỏi một giải pháp hiệu quả và mang tính bền vững. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng, việc trao quyền là cần thiết nhưng nếu không có cơ chế giám sát chặt chẽ thì rất dễ tiềm ẩn nguy cơ "xin-cho". Ảnh: AI Chuyên gia lo ngại tiềm ẩn nguy cơ "xin - cho" Nhìn nhận đề xuất này dưới góc độ pháp lý và quản lý nhà nước, GS. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng tình rằng, việc tạo ra một cơ chế linh hoạt hơn cho quân đội và công an là cần thiết. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ quan ngại về tính minh bạch, cơ chế "xin - cho" có thể xuất hiện nếu không có cơ chế giám sát chặt chẽ. Chính vì vậy, theo ông Võ, thay vì trao quyền tuyệt đối thì phương án dung hoà sẽ hợp lý hơn. Nhà nước có thể thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ như: Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đề xuất những danh sách, đối tượng đủ điều kiện nhưng việc xét duyệt cuối cùng vẫn cần sự tham gia của cơ quan quản lý nhà ở để đảm bảo công bằng. Quy trình phải minh bạch và có cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ từ các tổ chức độc lập, tránh trường hợp lạm quyền hoặc ưu ái không phù hợp. Phát triển quỹ nhà ở xã hội dành riêng cho lực lượng vũ trang, nhưng vẫn nằm trong khuôn khổ chính sách chung để tránh tạo ra sự bất bình đẳng giữa các nhóm đối tượng khác. Báo cáo từ Bộ Xây dựng cho thấy, trong năm 2024 cả nước đã hoàn thành có 108 dự án với tổng cộng 47.532 căn nhà ở xã hội. Sang năm 2025, dựa trên số liệu các địa phương đăng ký, dự kiến cả nước có 135 dự án, với gần 101.900 căn, tăng 2,1 lần. Ngoài ra, phân khúc này còn tiếp tục đón "tin vui" khi Ngân hàng Nhà nước ban hành Công văn về việc triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội. Trong đó, việc hạn mức tín dụng của gói 120.000 tỷ đồng (nay tăng lên 145.000 tỷ đồng) sẽ không tính vào chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng hàng năm. Quy định này sẽ giúp các ngân hàng có đủ dư địa để hỗ trợ các dự án nhà ở xã hội, mà không bị ràng buộc bởi giới hạn "room" tín dụng. 