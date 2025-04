Bộ Quốc phòng đề nghị Đoàn Trinh sát của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển được tiến hành hoạt động điều tra

Nội dung trên nêu tại công văn phúc đáp của Bộ Quốc phòng gửi Bộ Công an về việc tham gia ý kiến với Hồ sơ dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra (CQĐT) hình sự sửa đổi, dự kiến trình Quốc hội thông qua trong năm 2025.

Tại dự thảo Luật, Bộ Công an đề nghị quy định: “Căn cứ vào nhiệm vụ và tổ chức của Quân đội nhân dân trong từng thời kỳ, Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc thành lập hoặc giải thể Cơ quan An ninh điều tra quân khu và tương đương, CQĐT hình sự quân khu và tương đương, CQĐT hình sự khu vực”.

Bộ đội Biên phòng diễn tập đánh bắt tội phạm. Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng không đồng ý nội dung này với lý do, CQĐT trong Quân đội nhân dân được tổ chức tại các cơ quan, đơn vị Quân đội. Và theo quy định, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có quyết định giải thể, thành lập, sáp nhập các cơ quan, đơn vị.

Vì thế, cần để Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định thành lập, tổ chức lại, sáp nhập, thay đổi tên gọi, giải thể; quy định về tổ chức bộ máy, địa bàn hoạt động, con dấu, biên chế của các CQĐT trong Quân đội.

Như vậy sẽ phù hợp đáp ứng yêu cầu đấu tranh, phòng, chống tội phạm và bảo đảm đồng bộ với quy định về CQĐT trong Công an nhân dân.

Với quy định về cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra thuộc Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Bộ Quốc phòng đề nghị bổ sung “Đoàn Trinh sát” là cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra trong BĐBP.

Lý do, Đoàn Trinh sát trực thuộc Cục Trinh sát có chức năng, nhiệm vụ là đơn vị trực tiếp đấu tranh với các loại tội phạm được quy định tại Chương XII (các tội xâm phạm an ninh quốc gia) của Bộ luật Hình sự. Việc không quy định Đoàn Trinh sát là cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra gây khó khăn cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan đến an ninh quốc gia.

Bộ Quốc phòng cũng đề nghị bổ sung thẩm quyền điều tra của BĐBP đối với các tội quy định tại Điều 190, Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm; Điều 191, Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm; Điều 232, Tội vi phạm về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản; Điều 234, Tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã và Điều 244, Tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Việc này xuất phát từ thực tiễn, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BĐBP trực tiếp phát hiện, bắt giữ hoặc tiếp nhận tổ giác, tin báo về các loại tội phạm trên nhưng vì không có thẩm quyền điều tra nên phải bàn giao ngay cho lực lượng khác. Tình trạng này có thể dẫn tới tình huống BĐBP không mở rộng, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ đấu tranh, truy bắt kịp thời các đối tượng có liên quan.

Tương tự với BĐBP, Bộ Quốc phòng đề nghị bổ sung Đoàn Trinh sát của Cảnh sát biển được tiến hành một số hoạt động điều tra vì đây là đơn vị có chức năng đấu tranh, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xử phạt vi phạm hành chính. Đoàn trưởng Đoàn Trinh sát cũng phải là người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Cảnh sát biển.

Nếu không quy định Đoàn trưởng, Phó Đoàn trưởng Đoàn Trinh sát có thẩm quyền nêu trên sẽ dẫn đến việc phát hiện tội phạm, thu thập chứng cứ, tài liệu không kịp thời, có thể dẫn tới bỏ sót, bỏ lọt tội phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển.