Bộ Quốc phòng thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội trong toàn quân

Bộ Quốc phòng mới đây đã tổ chức hội nghị báo cáo kết quả triển khai phát triển nhà ở xã hội trong toàn quân.

Tại hội nghị, đại diện Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) đã trình bày kết quả thực hiện Nghị quyết số 201 của Chính phủ về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Bộ Quốc phòng đề xuất sử dụng 46 khu đất để xây nhà ở xã hội cho quân nhân. Ảnh: Hồ Văn

Theo đó, Bộ Quốc phòng được giao thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư và giao chủ đầu tư đối với các dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang trong Quân đội không sử dụng vốn đầu tư công.

Kết quả rà soát cho thấy, nhu cầu nhà ở xã hội toàn quân hiện là 76.686 căn hộ. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng đề xuất sử dụng 46 khu đất (gồm 35 điểm đất quốc phòng và 11 điểm do địa phương bàn giao) với tổng diện tích khoảng 200ha để phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang.

Đến nay có 34 tỉnh, thành phố được đề xuất bố trí quỹ đất với tổng diện tích khoảng 359 ha.

Hiện nay, một số dự án nhà ở xã hội tiêu biểu đang được triển khai như: Dự án Khu nhà ở xã hội tại Đông Anh, Hà Nội, quy mô 466 căn hộ, do Tổng công ty 319 làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành năm 2026; Dự án Khu nhà ở xã hội Him Lam Phúc Lợi, Hà Nội, quy mô 1.080 căn hộ, dự kiến khởi công quý 1/2026; Dự án nhà ở xã hội tại 324 Lý Thường Kiệt, TP. HCM, quy mô 1.254 căn hộ, dự kiến hoàn thành cuối năm 2025;

Dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang trong Quân đội tại số 40, ngõ 183 Hoàng Văn Thái, phường Phương Liệt, Hà Nội quy mô khoảng 336 căn hộ, đang hoàn thiện quy hoạch chi tiết để triển khai.

Bộ Quốc phòng đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành 10.250 căn nhà ở xã hội, bố trí hơn 200 ha đất và triển khai loạt dự án trọng điểm đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho lực lượng vũ trang. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Song song với đó, Bộ Quốc phòng phối hợp các địa phương thống nhất vị trí đất, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang. Trong các dự án nhà ở thương mại thí điểm theo Nghị quyết số 171 của Quốc hội, Bộ đã thống nhất 06 điểm đất, quy hoạch 30ha dành riêng cho nhà ở xã hội phục vụ cán bộ, chiến sĩ.

Hiện Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện “Đề án phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang trong Quân đội”, dự kiến trình Bộ Quốc phòng và Quân ủy Trung ương trong tháng 8/2025.

Ông nhấn mạnh, phát triển quỹ nhà ở xã hội là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, cần thực hiện bài bản, quyết liệt, có trọng tâm, gắn với quy hoạch thế trận quốc phòng và yêu cầu phát triển lâu dài của từng đơn vị.

Căn cứ chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao về hoàn thành nhà ở xã hội giai đoạn 2025 - 2030 và sau khi lấy ý kiến từ các địa phương, Bộ Quốc phòng đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ hoàn thành khoảng 10.250 căn nhà ở xã hội.

Về nhà ở công vụ, đại diện Tổng cục cho biết, toàn quân hiện có gần 19.600 căn hộ thuộc 44 đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Dự kiến đến cuối năm 2025, sẽ có thêm khoảng 3.600 căn được hoàn thiện, nâng tổng quỹ nhà ở công vụ toàn quân lên khoảng 23.200 căn.

Nhu cầu thuê nhà ở công vụ của cán bộ trong toàn quân đến năm 2030 được đánh giá là “rất cấp thiết” với khoảng 37.500 người có nhu cầu.