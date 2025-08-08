Bộ Tài chính vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

80 năm góp phần xây dựng đất nước phồn thịnh

Đây là dịp để toàn ngành ôn lại chặng đường lịch sử truyền thống vẻ vang và cùng nhìn về tương lai khi Đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tham dự lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Tô Lâm, các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí lãnh đạo bộ, ban, ngành, địa phương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo ngành Tài chính qua các thời kỳ.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá, "Lễ kỷ niệm năm nay càng thêm có ý nghĩa, khi chúng ta chứng kiến sự ra đời của Bộ Tài chính mới từ ngày mùng 1/3/2025, trên cơ sở hợp nhất Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sáp nhập Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Đây là một cải cách thể chế lớn, thể hiện tinh thần đổi mới tư duy, đồng bộ hóa chức năng quản lý kinh tế vĩ mô, quản lý tài chính công, phục vụ tốt hơn yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước và nâng cao đời sống của nhân dân".

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Tài chính.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, quý vị đại biểu đoàn thể, đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan quản lý tài chính, kế hoạch đầu tư lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Tổng Bí thư tin tưởng rằng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động của ngành tài chính sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước phát triển phồn vinh, thịnh vượng, hạnh phúc về tài chính.

Tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành Tài chính diễn ra hôm nay, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thay mặt Đảng và Nhà nước đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho ngành Tài chính vì những thành tựu và đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 28/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập Chính phủ cách mạng lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gồm 13 Bộ, trong đó có Bộ Tài chính. Kể từ đó, ngày này hàng năm đã trở thành ngày truyền thống của ngành Tài chính Việt Nam.

80 năm qua ngành tài chính đã không ngừng trưởng thành, phát triển và khẳng định vị trí trung tâm trong tham mưu tổng hợp, hoạch định chiến lược phát triển kinh tế xã hội, quản lý, sử dụng nguồn tài chính quốc gia đã góp phần quan trọng và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong suốt chặng đường 80 năm qua, ngành Tài chính đã vững vàng vượt qua muôn trùng gian khó, không ngừng trưởng thành, phát triển và khẳng định vị trí trung tâm trong tham mưu tổng hợp, hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quản lý nguồn lực tài chính quốc gia, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Rực rỡ 5 dấu mốc son

Tại buổi lễ, Bộ Trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng chia sẻ, có thể khái quát thành 5 dấu mốc son.

Một là, đổi mới để xây dựng hệ tư duy, tầm nhìn chiến lược phát triển kinh tế trong mỗi giai đoạn phát triển của đất nước, từ Kỷ nguyên độc lập, tự do đến Kỷ nguyên xây dựng chủ nghĩa xã hội, Kỷ nguyên đổi mới và nay là Kỷ nguyên phát triển vươn mình. Đó là sự chuyển từ tư duy kế hoạch hóa tập trung sang mở cửa, hội nhập, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động kiến tạo hệ sinh thái phát triển mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.

Bộ Trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng

Những nỗ lực không ngừng này đã góp phần giúp tăng trưởng kinh tế bình quân 05 năm 2021-2025 ước đạt khoảng 6,3%/năm, thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất thế giới và khu vực. Trong đó, năm 2025 phấn đấu tăng trưởng 8,3-8,5% theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.000 USD, đưa nước ta gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình cao.

Hai là, hoàn thiện và đổi mới chính sách tài khoá để vừa thúc đẩy phát triển kinh tế, vừa huy động và định hướng phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển; thực hiện đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, giáo dục, y tế… nâng cao đời sống Nhân dân, góp phần bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Từ những ngày đầu cách mạng, ngành Tài chính đã cùng nhân dân “thắt lưng buộc bụng”, gây dựng Quỹ độc lập, phát hành Giấy bạc Cụ Hồ đến thực hiện chính sách tài chính trong giai đoạn khắc phục hậu quả chiến tranh, từng bước phục hồi kinh tế.

Cho đến nay thu NSNN đã đạt khoảng 2 triệu tỷ đồng, trong đó tỷ lệ chi đầu tư phát triển tăng lên 32%, bảo đảm nguồn lực cho đầu tư phát triển, hoàn thành mục tiêu 3.000 km đường bộ cao tốc và khoảng 1.700 km đường ven biển, vượt mục tiêu Đại hội Đảng XIII đặt ra.

Bội chi NSNN chiếm khoảng 3,3-3,4%, nợ công khoảng 37% GDP; đảm bảo an toàn tài chính quốc gia, xếp hạng tín nhiệm quốc gia luôn ở mức triển vọng Ổn định.Bên cạnh đó, khi nền kinh tế đối mặt với dịch bệnh, khó khăn, sự đồng hành của chính sách tài khóa càng nổi bật hơn bao giờ hết. Chính phủ thực hiện miễn, giảm, gia hạn khoảng 1,1 triệu tỷ đồng thuế, phí, tiền sử dụng đất… để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, nhất là trong giai đoạn COVID-19 và thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Ba là, đột phá về tư duy và hành động trong tham mưu thể chế, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Hàng loạt các bộ luật quan trọng đã được ngành Tài chính nghiên cứu, xây dựng, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội (như pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, quản lý đấu thầu, doanh nghiệp tập thể…), qua đó tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thông thoáng, thuận lợi theo hướng kiến tạo phát triển, tiệm cận với thông lệ quốc tế, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của các thành phần kinh tế, khơi thông nguồn lực, góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước.

Bốn là, tạo lập và từng bước hoàn thiện khung khổ thể chế, pháp lý, hệ thống hạ tầng để hình thành và phát triển ngày càng bền vững các bảo hiểm, chứng khoán để thúc đẩy phát triển kinh tế và trở thành kênh đầu tư, huy động vốn quan trọng cho doanh nghiệp, nền kinh tế.

Cho đến nay, doanh thu phí bảo hiểm hàng năm đã đạt trên 3% GDP, khoảng 11% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ, hàng chục triệu tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm phi nhân thọ. Sau 25 năm thành lập, thị trường chứng khoán có khoảng 2.300 doanh nghiệp niêm yết với quy mô vốn hóa thị trường khoảng 65% GDP, quy mô thị trường trái phiếu khoảng 32,8% GDP.

Năm là, thực hiện tốt chức năng tham mưu về cơ chế, chính sách bảo hiểm xã hội và y tế. Bên cạnh chi an sinh xã hội từ NSNN, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế đã không ngừng khẳng định vai trò là chính sách xã hội quan trọng, trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, bảo đảm tăng trưởng kinh tế gắn kết chặt chẽ với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, phát triển con người Việt Nam.

Năm 2024, số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 20,1 triệu người (42,7% lực lượng lao động); bảo hiểm y tế đạt 95,5 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 94,3% dân số, hoàn thành mục tiêu đến hết năm 2025 bảo hiểm y tế toàn dân đạt 95% dân số. Đồng thời, làm tốt công tác dự trữ nhà nước, kịp thời xuất cấp gạo, nhu yếu phẩm dự trữ hỗ trợ người dân trong thiên tai, dịch bệnh.