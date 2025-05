Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký báo cáo gửi Quốc hội về kết quả thực hiện nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trên lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh Bộ Công an

Về công tác phòng, chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường, Đại tướng Lương Tam Quang cho biết, công an đã chủ động nhận diện sớm, đúng và trúng hành vi tham nhũng, tiêu cực trong các lĩnh vực nhạy cảm gây bức xúc trong thời gian dài; tăng cường đấu tranh các hành vi lãng phí.

Bộ Công an cũng đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Theo báo cáo, từ ngày 15/9/2024 đến ngày 14/4/2025, lực lượng công an đã phát hiện 512 vụ/1.057 đối tượng phạm tội về tham nhũng, chức vụ; 2.847 vụ/4.822 cá nhân, 1 tổ chức phạm tội về trật tự quản lý kinh tế; điều tra, xử lý 45 vụ buôn lậu, 1.411 vụ sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, 75 vụ sản xuất, buôn bán hàng giả, 110 vụ trốn thuế.

Về tội phạm ma túy, từ ngày 15/9/2024 đến ngày 14/4/2025, công an đã phát hiện 14.386 vụ, 27.418 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 258kg heroin, 2.801kg và 1.744.497 viên ma túy tổng hợp, 1.443kg cần sa.

Các cơ quan đã điều tra, khám phá 24.021 vụ phạm tội về trật tự xã hội, tỷ lệ điều tra, khám phá đạt 75,06%; các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đều được khẩn trương điều tra làm rõ.

Công an đã triệt phá 28 băng, nhóm tội phạm; khởi tố 896 vụ/978 bị can liên quan đến “tín dụng đen”; phát hiện, xử lý 542 vụ/628 đối tượng/xâm hại 564 trẻ em; bắt, vận động ra đầu thú, thanh loại 1.938 đối tượng truy nã (trong đó có 814 đối tượng truy nã nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm).

Song song là triển khai hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người trên phạm vi toàn quốc, công an đã triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm mua bán người và kịp thời truy tố, đưa ra xét xử nghiêm minh các đối tượng trước pháp luật.

Từ ngày 15/9/2024 đến ngày 14/4/2025, toàn quốc phát hiện, điều tra 22 vụ/44 đối tượng/lừa bán 50 nạn nhân.

Lực lượng công an mở các cao điểm tấn công, trấn áp, truy nã tội phạm

Sau khi phân tích bối cảnh, tình hình trong thời gian tới, Bộ Công an đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Trong đó, Bộ Công an đặt mục tiêu bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng của đất nước; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; triển khai toàn diện, quyết liệt, sáng tạo các giải pháp phòng, chống tội phạm, nhất là tại những địa bàn, lĩnh vực trọng điểm.

Bộ Công an cũng cho biết sẽ mở các cao điểm tấn công, trấn áp, truy nã tội phạm; triệt phá các băng, nhóm tội phạm có tổ chức, nguy hiểm, tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội.

Song song là chủ động nhận diện, phát hiện, đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án trọng điểm; tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm môi trường, tội phạm ma túy…