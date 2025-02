Bộ trưởng Bộ Công an thăng cấp bậc hàm cho Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình

Công an tỉnh Thái Bình vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ, đồng thời triển khai hướng dẫn của Bộ Công an và Kế hoạch của Công an tỉnh Thái Bình về sắp xếp, bố trí cán bộ công an cấp huyện.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Trần Xuân Ánh - Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ thượng tá lên đại tá cho Phó Giám đốc Công an tỉnh Phạm Thanh Tiến.

Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thăng cấp bậc hàm từ thượng tá lên đại tá cho Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình Phạm Thanh Tiến. Ảnh: CA Thái Bình

Ngay sau lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm, Công an tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai hướng dẫn của Bộ Công an và kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình về sắp xếp, bố trí cán bộ công an cấp huyện.

Đại tá Vũ Mạnh Hà - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã thay mặt Ban Giám đốc Công an tỉnh phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an về sắp xếp, bố trí cán bộ công an cấp huyện và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ không tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định số 177, ngày 31/12/2024 của Chính phủ.

Thượng tá Nguyễn Văn Trịnh - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh đã triển khai Kế hoạch của Công an tỉnh Thái Bình về sắp xếp, bố trí cán bộ công an huyện theo Đề án số 25 của Đảng ủy Công an Trung ương.

Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình yêu cầu làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên liên quan việc tinh gọn tổ chức bộ máy. Ảnh: CA Thái Bình

Đại tá Trần Xuân Ánh yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, không bố trí Công an cấp huyện.

Đồng thời, làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; nhận xét, đánh giá đúng cán bộ theo khung tiêu chí; rà soát, lên phương án tiếp nhận những nhiệm vụ công tác mới khi được chuyển giao.

Cùng với đó hoàn thiện phương án tổng thể về sắp xếp, bố trí cán bộ; tiến hành nhận xét, đánh giá tổng thể đội ngũ cán bộ để báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh bố trí, sắp xếp theo đúng nguyên tắc, định hướng sắp xếp, bố trí cán bộ.

Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy có thẩm quyền giải thể tổ chức Đảng bộ Công an cấp huyện và hướng dẫn, thực hiện nghiệp vụ công tác đảng viên và các vấn đề có liên quan theo quy định; đồng thời nghiên cứu thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách theo quy định đối với các nhân sự trực tiếp chịu tác động khi sắp xếp, bố trí theo mô hình tổ chức mới và những trường hợp đảm nhiệm vị trí, công việc mới được chuyển giao.