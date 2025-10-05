Bộ trưởng Bộ Tài chính: Tăng trưởng quý 3 cao nhất 10 năm qua

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 5/10, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng tiếp tục tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật, toàn diện.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng thông tin tình hình kinh tế xã hội quý III năm 2025

Cụ thể, GDP quý III ước tăng 8,22%, trong đó giá trị tăng thêm của khu vực nông, lâm, thủy sản là 3,74%; công nghiệp và xây dựng 9,46%; dịch vụ 8,54%. Như vậy, tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 7,84% so với cùng kỳ, trong đó 3 khu vực lần lượt là 3,83%, 8,69% và 8,48%. Theo người đứng đầu Bộ Tài chính, đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua, ngoại trừ năm 2022 khi GDP bật mạnh sau đại dịch Covid-19 nhưng do nền tăng trưởng thấp do đại dịch.

Theo Bộ trưởng Thắng: “Tăng trưởng kinh tế bám sát kịch bản cả năm 8% khi thực hiện đồng bộ các giải pháp đặt ra”.

Về chỉ số giá tiêu dùng (CPI), Bộ Tài chính cho biết, CPI tháng 9 tăng 3,38% so với cùng kỳ, 9 tháng tăng 3,27%; các thị trường khác như tín dụng tăng trưởng cao, mặt bằng lãi suất cho vay mới tiếp tục xu hướng giảm; thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục phát triển sôi động.

Hoạt động thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đạt 1,92 triệu tỷ đồng, bằng 97,9% dự toán, tăng 30,5% so với cùng kỳ.

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động tháng 9 đạt 27.500 doanh nghiệp (tăng 55,6%); trong 9 tháng đạt trên 231.300 doanh nghiệp (tăng 26,4%). Tổng số vốn tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động là 3,3 triệu tỷ đồng, tăng 186,5%.

Nhưng, tư lệnh ngành Tài chính cho biết nền kinh tế vẫn phải đối mặt với một số khó khăn, sức ép từ bên ngoài, các động lực tăng trưởng mới cần thời gian chuyển biến. Trong khi đó, việc hoàn thiện thể chế, pháp luật chưa theo kịp yêu cầu phát triển, thiên tai diễn biến phức tạp.

Bộ Tài chính đề xuất các cơ quan chuẩn bị kỹ các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội Kỳ họp thứ 10, bảo đảm chất lượng, đồng thuận cao và triển khai ngay sau khi được thông qua. Đồng thời, bộ ngành, địa phương đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển thương mại hài hòa, bền vững, thúc đẩy đầu tư, kích cầu tiêu dùng, phát triển các động lực tăng trưởng mới.