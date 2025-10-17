Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nói về chính sách miễn viện phí ở mức cơ bản

Chiều 17/10, tiếp tục phiên họp 50, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.



4 nhóm chính sách về giảm chi phí y tế

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, dự thảo luật đề xuất 4 nhóm chính sách về giảm chi phí y tế của người dân; chính sách chế độ, tiền lương phụ cấp cho nhân viên y tế; chính sách về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực sức khỏe và nhóm chính sách về đất đai, thuế, tài chính.

Cụ thể, dự thảo nghị quyết đề xuất từ năm 2026 thực hiện khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Media Quốc hội

Tổ chức phối hợp giữa các hoạt động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, kiểm tra sức khỏe của học sinh, sinh viên, khám bệnh nghề nghiệp, khám sức khỏe cho người lao động theo quy định và khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế để khám miễn phí và hoàn thành việc tạo lập sổ sức khỏe điện tử cho toàn bộ người dân.

Chính phủ cũng đề xuất, đến năm 2030, thực hiện chính sách miễn viện phí theo lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và khả năng cân đối của Quỹ Bảo hiểm y tế và việc tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ năm 2027.

Việc triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về giáo dục và y tế cần nguồn ngân sách rất lớn, Tổng Bí thư chỉ đạo "nóng"

Cụ thể, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế. Người tham gia bảo hiểm y tế là đối tượng chính sách xã hội, người yếu thế, người có thu nhập thấp và một số đối tượng cần ưu tiên khác được tăng mức hưởng trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế.

Từ năm 2027, người tham gia bảo hiểm y tế là đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo, đối tượng người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được áp dụng mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế.

Chính phủ cũng đề xuất thí điểm, đa dạng hóa các gói bảo hiểm y tế, bảo hiểm y tế bổ sung theo nhu cầu của người dân.

Dự thảo nghị quyết đề xuất Quốc hội giao Chính phủ quy định phạm vi và lộ trình thực hiện miễn viện phí cũng như lộ trình tăng mức hưởng trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế nói trên phù hợp với việc tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ năm 2027.

Xem xét, thông qua sửa đổi luật Bảo hiểm y tế trong năm 2026

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Uỷ ban thẩm tra đề nghị chuyển nội dung về khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần từ năm 2026 vào dự án luật Phòng bệnh đang được xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 10 tới đây.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh. Ảnh: Media Quốc hội

Về chính sách miễn viện phí, cơ quan thẩm tra đề nghị chỉ cần quy định nguyên tắc và giao Chính phủ nghiên cứu trình Quốc hội xem xét, thông qua sửa đổi luật Bảo hiểm y tế trong năm 2026.

Cùng đó, cơ quan này cũng đề nghị làm rõ nội dung "miễn viện phí ở mức cơ bản" trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế. Ngoài ra, cần làm rõ chính sách miễn viện phí được thực hiện đối với bệnh viện công lập và bệnh viện tư nhân hay chỉ áp dụng đối với bệnh viện công lập…

Giải trình sau đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, định mức chi trả cho các đối tượng được hưởng bảo hiểm y tế ở mức nào đã được quy định ở luật Bảo hiểm y tế, chính sách hưởng hiện nay đang thực hiện là đồng chi trả.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, có những người được hưởng 80% (do bảo hiểm y tế chi trả), còn lại 20% người bệnh phải tự đóng; cũng có người được hưởng 90 - 95%, đây là mức cơ bản.

"Trên cơ sở tính toán mức ngân sách chi cho các hoạt động này sẽ tăng dần mức cơ bản lên để người bệnh ít phải chi trả tiền hơn khi khám chữa bệnh. Đây gọi là mức cơ bản trong phạm vi luật Bảo hiểm y tế", bà Lan nói.

