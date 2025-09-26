Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ triệu tập khẩn cấp hàng trăm tướng lĩnh và đô đốc

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh Bloomberg

Theo The Washington Post, lệnh này áp dụng cho hầu hết các sĩ quan có cấp bậc chuẩn tướng trở lên, bao gồm cả chỉ huy ở các khu vực xung đột trên toàn thế giới. "Mọi người rất lo lắng. Họ không hiểu điều này có nghĩa là gì", một nguồn tin của tờ báo cho biết.

Một nguồn tin khác lưu ý rằng ngay cả các chỉ huy ở nước ngoài cũng được yêu cầu tham dự cuộc họp trực tiếp. "Điều này thường không được thực hiện", ông nhấn mạnh.

Cuộc họp sẽ diễn ra vào thứ Ba tuần tới tại căn cứ Thủy quân Lục chiến ở Quantico, gần Washington. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell từ chối tiết lộ chương trình nghị sự. Theo các nguồn tin, cuộc họp có thể liên quan đến việc xây dựng một chiến lược quốc phòng mới, ưu tiên bảo vệ lãnh thổ Mỹ, hoặc kế hoạch cắt giảm thêm nhân sự chỉ huy cấp cao.

Trong những tháng gần đây, ông Hegseth đã khởi xướng những thay đổi nhân sự trên quy mô lớn: ông đã cắt giảm số lượng tướng lĩnh và đô đốc ít nhất 20% và sa thải một số chỉ huy cấp cao mà không giải thích, bao gồm cả giám đốc cơ quan tình báo của Bộ Quốc phòng.