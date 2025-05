Cơ duyên với Đông trùng hạ thảo

Trước khi bén duyên với nông nghiệp, chị Nguyễn Thị Mai Phương đã có thời gian làm việc trong ngành ngân hàng. Năm 2014, chị quyết định rẽ hướng, thành lập Công ty TNHH sản xuất và thương mại Phương Thùy để kinh doanh thiết bị máy mỏ.

Chị Nguyễn Thị Mai Phương (đứng thứ 2 từ phải sang) đang giới thiệu về sản phẩm Đông trùng hạ thảo. Ảnh: NVCC

Bước ngoặt thực sự đến với chị Phương vào năm 2019, khi nhận thấy tiềm năng to lớn của thị trường với sản phẩm bổ dưỡng, đặc biệt là các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, cùng với sức lan tỏa từ Chương trình OCOP, chị Phương đã mạnh dạn nghiên cứu và đầu tư vào việc nuôi cấy nấm Đông trùng hạ thảo.

Đại dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020, càng khiến chị Phương thấm thía hơn tầm quan trọng của các sản phẩm tăng cường sức khỏe, củng cố thêm quyết tâm đầu tư.

Để thành công trong việc nuôi trồng nấm Đông trùng hạ thảo, chị Phương đã liên hệ và kế thừa lại thành công của Trường Cao đẳng Nông, Lâm Đông Bắc (thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) trong một công trình nghiên cứu cấp bộ về sản xuất nấm Đông trùng hạ thảo.

Ngay sau khi nuôi thành công sản phẩm nấm Đông trùng hạ thảo của Phương Thủy đã đạt chứng nhận OCOP. Ảnh NVCC

Cùng với đó chị Phương cũng chủ động liên hệ với các nhà khoa học có uy tín trong lĩnh vực sản xuất Đông trùng hạ thảo, để xây dựng thành công cho mình quy trình, công thức chế biến sản phẩm từ nấm Đông trùng hạ thảo.

Chính vì vậy ngay trong năm đầu tiên sản xuất, 3 sản phẩm: Nấm Đông trùng hạ thảo tươi, nấm Đông trùng hạ thảo sấy khô và nấm Đông trùng hạ thảo ngâm mật ong đã đạt chứng nhận OCOP. Qua đó đã khẳng định được chất lượng của sản phẩm.

Dưới sự chèo lái của chị Phương, Công ty Phương Thùy đã nhanh chóng khẳng định được vị thế trên thị trường trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh.

Năm 2022, để có thể tập trung toàn bộ tâm huyết và sức lực vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh nấm Đông trùng hạ thảo và sản xuất rượu, chị đã chuyển giao chức danh Giám đốc công ty cho chồng, lui về giữ vị trí phó giám đốc phụ trách sản xuất.

Chị Phương chia sẻ: Trong quá trình sản xuất kinh doanh, tôi không ngừng nghiên cứu, học hỏi và tiếp thu những kiến thức khoa học. Tôi luôn chủ động hợp tác với các nhà khoa học, các trung tâm nghiên cứu để cải tiến quy trình, hoàn thiện sản xuất nhằm không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm Đông trùng hạ thảo tốt nhất.

Hiện tại, Công ty Phương Thùy đã gây dựng được một danh mục sản phẩm đa dạng với 10 dòng sản phẩm Đông trùng hạ thảo và 2 dòng sản phẩm rượu trắng.

Trong đó đã có 6 sản phẩm đã đạt chứng nhận OCOP: 04 sản phẩm Đông trùng hạ thảo đạt chuẩn 4 sao (Đông trùng hạ thảo sinh khối tươi, Đông trùng hạ thảo khô, Đông trùng hạ thảo ngâm mật ong và Đông trùng hạ thảo ngâm rượu) và 2 sản phẩm rượu đạt OCOP 3 sao (Rượu nếp trắng, rượu nếp cái hoa vàng).

Sản phẩm Đông trùng hạ thảo của Công ty Phương Thùy. Ảnh NVCC

Những sản phẩm OCOP không chỉ được người tiêu dùng đón nhận mà còn liên tiếp được vinh danh là sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh Quảng Ninh trong nhiều năm vừa qua.

Chính vì vậy doanh thu bình quân trong 5 năm gần đây Công ty Phương Thùy luôn đạt khoảng 39 tỷ đồng và đều đặn đóng góp hàng trăm triệu đồng vào ngân sách mỗi năm.

Doanh nhân với cộng đồng

Thành công của chị Phương và Công ty Phương Thùy không chỉ đến từ chất lượng sản phẩm mà còn từ một triết lý kinh doanh nhân văn, luôn đặt con người và cộng đồng làm trọng tâm.

Các vị khách nước ngoài tìm hiểu sản phẩm của Công ty Phương Thùy. Ảnh: NVCC

Trong quá trình sản xuất của nhà máy chị Phương luôn nhất quán sử dụng 100% lao động là người địa phương. Hiện nay Công ty đang tạo công ăn việc làm ổn định cho khoảng 30 lao động thường xuyên và gần 20 lao động thời vụ với mức thu nhập bình quân 8 triệu đồng/người/tháng.

Nguyên liệu đầu vào để sản xuất cũng được ưu tiên thu mua từ các đơn vị, hộ nông dân trong tỉnh Quảng Ninh, góp phần xây dựng chuỗi giá trị nông sản bền vững tại địa phương.

Vấn đề vệ sinh an toàn lao động và an toàn thực phẩm được chị đặt lên hàng đầu. Công ty luôn yêu cầu các hộ cung cấp nguyên liệu ký cam kết đảm bảo cung cấp nguyên liệu sạch và kiểm soát chặt chẽ bằng các tiêu chí cụ thể.

Đặc biệt, toàn bộ các công đoạn sản xuất tuyệt đối không sử dụng hóa chất, đảm bảo sản phẩm cuối cùng là sản phẩm sạch, an toàn và thân thiện với môi trường.

Người lao động được cung cấp đầy đủ bảo hộ, làm việc trong môi trường thuận lợi, an toàn, được đào tạo bài bản về chuyên môn và an toàn lao động. Các hoạt động tuyên truyền về vệ sinh an toàn lao động được tổ chức định kỳ.

Trách nhiệm của Hội viên nông dân gương mẫu

Không chỉ là một doanh nhân giỏi, chị Nguyễn Thị Mai Phương còn là một công dân tích cực, một hội viên Hội Nông dân đầy trách nhiệm.

Chị Nguyễn Thị Mai Phương một doanh nhân, hội viên nông dân xuất sắc của tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: NVCC

Với vai trò là ủy viên Ban Chấp hành Hội nông dân thành phố Uông Bí, chị Phương luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc các công việc do Hội Nông dân giao phó.

Chị nhiệt tình tham gia các chương trình do Hội Nông dân các cấp phát động, thường xuyên tham gia các lớp đào tạo, tập huấn và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.

Với những đóng góp của mình, chị Phương và Công ty Phương Thùy đã nhận được nhiều phần thưởng của Bộ Nông nghiệp, Bộ Công thương, tỉnh Quảng Ninh, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh…

Tháng 5/2025 chị Nguyễn Thị Mai Phương đã được Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh tuyên dương cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.