Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Nhà đất
Chủ nhật, ngày 02/11/2025 05:56 GMT+7

Bộ Xây dựng đề xuất cơ chế kiểm soát, giảm giá bất động sản về mức phù hợp với thu nhập người dân

+ aA -
Hà Linh Chủ nhật, ngày 02/11/2025 05:56 GMT+7
Trước thực trạng giá đất, giá nhà và chi phí sinh hoạt tăng cao tại nhiều địa phương, đặc biệt sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Bộ Xây dựng cho biết đang đề xuất một loạt giải pháp kiểm soát, điều tiết thị trường bất động sản.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Trị về việc đề nghị Chính phủ có giải pháp kiểm soát thị trường, giá cả đất đai, nhà ở và các dịch vụ sinh hoạt thiết yếu, nhằm ổn định đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Theo phản ánh của cử tri, sau khi hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh, nhiều cán bộ, công chức phải di chuyển hàng chục, thậm chí hàng trăm km đến nơi làm việc mới. Việc dịch chuyển này khiến nhu cầu nhà ở, thuê trọ, cùng các dịch vụ sinh hoạt tăng mạnh, đẩy giá đất, giá nhà và chi phí sinh hoạt leo thang, ảnh hưởng đáng kể đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Giá nhà đất vượt xa khả năng chi trả

Phản hồi kiến nghị, Bộ Xây dựng thừa nhận trong những năm gần đây, thị trường bất động sản tại nhiều địa phương, đặc biệt ở các đô thị lớn và khu vực đang đô thị hóa nhanh, xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp và bất ổn. Giá nhà ở tăng mạnh, nhiều nơi vượt xa khả năng chi trả của đại bộ phận người dân, đặc biệt là nhóm thu nhập trung bình và thấp.

Thực tế cho thấy, giá đất, giá nhà ở nhiều nơi không phản ánh đúng quy luật cung - cầu, mà bị chi phối bởi đầu cơ, tâm lý đám đông, thông tin quy hoạch thiếu minh bạch, hoặc việc điều chỉnh địa giới hành chính. Những yếu tố này khiến thị trường méo mó, tạo áp lực lên an sinh xã hội và gây khó khăn cho người có nhu cầu ở thực.

Trước tình hình đó, Bộ Xây dựng khẳng định việc kiểm soát thị trường bất động sản là nhiệm vụ cấp bách, song cần được thực hiện theo lộ trình lâu dài, có chiến lược tổng thể. Hiện Bộ đang chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai nhiều giải pháp quan trọng.

Trước hiện trạng nâng giá, thổi giá đất vượt khả năng chi trả của người dân, Bộ Xây dựng cho biết đang đề xuất một loạt giải pháp kiểm soát, điều tiết thị trường bất động sản. Ảnh: Phương Thảo

Trước hết, Bộ tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, quy hoạch đô thị và nông thôn, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn. Song song, Bộ đôn đốc các địa phương và doanh nghiệp đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội, với mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội, giúp người thu nhập thấp có cơ hội sở hữu nhà.

Bộ Xây dựng cũng đang xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định số 94/2024/NĐ-CP về quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản – nền tảng để hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia minh bạch, phục vụ công tác quản lý, giám sát giá cả.

Đáng chú ý, Bộ đề xuất thí điểm mô hình “Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất” do Nhà nước quản lý, nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch trong các giao dịch nhà đất, hạn chế tình trạng đầu cơ, thổi giá.

Ngoài ra, Bộ đang phối hợp Bộ Tài chính hoàn thiện khung pháp lý để thành lập Quỹ nhà ở quốc gia, tạo nguồn lực ổn định, hỗ trợ phát triển nhà ở giá phù hợp cho người dân.

Xây dựng Nghị quyết “kìm giá” bất động sản

Giải pháp trọng tâm mà Bộ Xây dựng đang hoàn thiện là Nghị quyết về cơ chế kiểm soát, kiềm chế giá bất động sản. Theo Bộ, Nghị quyết này sẽ thiết lập cơ chế pháp lý đặc thù nhằm điều tiết, kéo giảm giá bất động sản nhà ở về mức phù hợp với thu nhập của đại bộ phận người dân, đặc biệt là nhóm thu nhập trung bình và thấp.

Cơ chế này cũng hướng tới việc kiểm soát chặt hoạt động đầu cơ, thao túng giá, đồng thời điều tiết thị trường theo hướng minh bạch, hình thành hệ thống chính sách đồng bộ về đất đai, đầu tư, quy hoạch, tín dụng, thuế và lựa chọn nhà đầu tư.

Một điểm đáng chú ý là Nghị quyết sẽ kiểm soát biên độ lợi nhuận doanh nghiệp trong phân khúc nhà ở giá phù hợp, từ đó góp phần tạo nguồn cung nhà ở thương mại giá hợp lý, điều chỉnh cơ cấu thị trường đang mất cân đối.

Mô hình Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất đang được nghiên cứu nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch của giao dịch bất động sản. Ảnh: Gia Linh

Theo Bộ Xây dựng, khi các giải pháp này được thực thi đồng bộ, thị trường bất động sản sẽ được “hạ nhiệt”, giá nhà đất dần trở về mức hợp lý, giúp tăng khả năng tiếp cận nhà ở của người dân có nhu cầu thực, đồng thời góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.

Tham khảo thêm

Giá bất động sản trung bình cả nước 'tăng sốc', vượt 100 triệu đồng/m2

Giá bất động sản trung bình cả nước "tăng sốc", vượt 100 triệu đồng/m2

Hà Nội 'bêu tên' 17 đại gia bất động sản 'ôm đất vàng' rồi bỏ hoang gây lãng phí

Hà Nội 'bêu tên' 17 đại gia bất động sản 'ôm đất vàng' rồi bỏ hoang gây lãng phí

Giá bất động sản tăng 'ảo', Bộ Xây dựng chỉ rõ do đầu cơ, găm hàng

Giá bất động sản tăng 'ảo', Bộ Xây dựng chỉ rõ do đầu cơ, găm hàng

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Đà Nẵng xem xét việc dùng công trình kiến trúc Pháp cổ làm trụ sở công an phường

Thường trực HĐND TP. Đà Nẵng đề nghị UBND thành phố xem xét kỹ việc bố trí trụ sở Công an phường Hải Châu tại tòa nhà số 1 Pasteur - công trình kiến trúc Pháp cổ có giá trị đặc trưng của đô thị trung tâm.

Nhờ bàn giao loạt dự án lớn, Nam Long báo lãi quý 3 'nhập đường đua' khi tăng 24 lần cùng kỳ

Nhà đất
Nhờ bàn giao loạt dự án lớn, Nam Long báo lãi quý 3 'nhập đường đua' khi tăng 24 lần cùng kỳ

Liên danh Geleximco làm khu đô thị 22.000 tỷ đồng ở Quy Nhơn

Nhà đất
Liên danh Geleximco làm khu đô thị 22.000 tỷ đồng ở Quy Nhơn

Thị trường thép Việt Nam phụ thuộc hơn 50% vào nguồn hàng Trung Quốc

Nhà đất
Thị trường thép Việt Nam phụ thuộc hơn 50% vào nguồn hàng Trung Quốc

Khát vọng làm giàu trên mảnh đất quê hương: Nông dân cần “cởi trói” thủ tục để vươn thành doanh nghiệp

Nhà đất
Khát vọng làm giàu trên mảnh đất quê hương: Nông dân cần “cởi trói” thủ tục để vươn thành doanh nghiệp

Đọc thêm

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) và dmg events hợp tác ra mắt hội nghị - triển lãm năng lượng toàn cầu
Kinh tế

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) và dmg events hợp tác ra mắt hội nghị - triển lãm năng lượng toàn cầu

Kinh tế

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) và dmg events công bố hợp tác chiến lược, đồng thời ra mắt mô hình hợp tác đầu tiên: hội nghị và triển lãm về năng lượng toàn cầu. Sự kiện này sẽ hoạt động theo mô hình thương hiệu độc quyền, được kỳ vọng trở thành nền tảng kết nối quốc tế mới, quy tụ các lĩnh vực năng lượng tái tạo, điện lực, hydrocarbon, lưu trữ năng lượng, hydrogen, công nghệ carbon thấp, và tiện ích… trong một hệ sinh thái tích hợp, thúc đẩy hợp tác – đầu tư – đổi mới sáng tạo cho giai đoạn chuyển đổi năng lượng thế giới.

3 lý do bất ngờ khiến giường ngủ của hoàng đế xưa chỉ rộng khoảng... 1 mét
Đông Tây - Kim Cổ

3 lý do bất ngờ khiến giường ngủ của hoàng đế xưa chỉ rộng khoảng... 1 mét

Đông Tây - Kim Cổ

Trong xã hội phong kiến Trung Quốc, hoàng đế được người dân coi là thiên tử, nắm trong tay cả thiên hạ. Vì thế, hoàng đế cũng là người có cuộc sống xa hoa, sống trong cung điện nguy nga tráng lệ bậc nhất. Tuy vậy, chiếc giường ngủ của nhà vua lại có chiều rộng chỉ khoảng 1 mét.

'Người Mỹ sẽ bất ngờ' - Nga tuyên bố sẵn sàng chuyển giao tên lửa siêu vượt âm đáng sợ cho Venezuela
Thế giới

'Người Mỹ sẽ bất ngờ' - Nga tuyên bố sẵn sàng chuyển giao tên lửa siêu vượt âm đáng sợ cho Venezuela

Thế giới

Nga đang cung cấp vũ khí cho Venezuela và có thể sẽ chuyển giao hệ thống tên lửa Oreshnik mới, theo ông Alexei Zhuravlyov – Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng thuộc Duma Quốc gia Nga.

Ninh Bình: Triệt phá ổ bạc, bắt 21 đối tượng từ Hà Nội, Nghệ An
Pháp luật

Ninh Bình: Triệt phá ổ bạc, bắt 21 đối tượng từ Hà Nội, Nghệ An

Pháp luật

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá thành công một sới bạc quy mô lớn trên địa bàn, bắt giữ 21 đối tượng đến từ nhiều tỉnh thành, thu giữ số tiền tang vật hơn 767 triệu đồng.

Giới thiệu với 1 tập đoàn của Trung Quốc về dự án đường sắt kết nối TP Cần Thơ với tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang cũ
Kinh tế

Giới thiệu với 1 tập đoàn của Trung Quốc về dự án đường sắt kết nối TP Cần Thơ với tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang cũ

Kinh tế

Tới đây, TP Cần Thơ sẽ bổ sung quy hoạch giao thông đường sắt, kết nối nhà ga đặt tại phường Hưng Phú về đô thị TP Cần Thơ, đến trung tâm tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang cũ.

Đỗ Hoàng Hên lập cú đúp, Hà Nội FC đại thắng PVF-CAND
Thể thao

Đỗ Hoàng Hên lập cú đúp, Hà Nội FC đại thắng PVF-CAND

Thể thao

Ở cuộc tiếp đón PVF-CAND tại vòng 10 V.League 2025/26, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên toả sáng với cú đúp giúp Hà Nội FC dễ dàng giành chiến thắng 4-0.

Châu Âu dội 'gáo nước lạnh' vào Ukraine
Thế giới

Châu Âu dội "gáo nước lạnh" vào Ukraine

Thế giới

Việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu sẽ gặp phải những trở ngại nghiêm trọng và sẽ không diễn ra trong tương lai gần - đây là kết luận mà hãng tin Reuters đưa ra sau khi phân tích dự thảo báo cáo của Ủy ban châu Âu về việc mở rộng EU.

Bí thư Gia Lai: Chủ tịch, Bí thư xã, phường phải chịu trách nhiệm trực tiếp, quyết liệt triển khai dự án trọng điểm
Kinh tế

Bí thư Gia Lai: Chủ tịch, Bí thư xã, phường phải chịu trách nhiệm trực tiếp, quyết liệt triển khai dự án trọng điểm

Kinh tế

Tại phiên họp Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia tỉnh Gia Lai ngày 4/11, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh trách nhiệm trực tiếp, toàn diện của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường có dự án đi qua. Ông yêu cầu lãnh đạo địa phương phải chủ động, quyết liệt chỉ đạo, không đùn đẩy hay né tránh, kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh để Ban Chỉ đạo giải quyết, đảm bảo tiến độ triển khai các dự án trọng điểm đường sắt tốc độ cao và cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Tin bão mới nhất: Bão KALMAEGI vẫn còn tăng cấp, sẽ trút 'bom nước' xuống khu vực nào sau khi thành cơn bão số 13?
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão KALMAEGI vẫn còn tăng cấp, sẽ trút "bom nước" xuống khu vực nào sau khi thành cơn bão số 13?

Nhà nông

Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão KALMAEGI mai vào biển Đông, thành cơn bão số 13. Dự báo, từ chiều tối 6/11 cơn bão số 13 sẽ trút "bom nước" xuống 8 tỉnh thành: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa.

Nữ Chủ tịch Vũ Thị Thúy và cú lừa hơn 9.000 tỷ đồng ở Công ty Nhật Nam
Pháp luật

Nữ Chủ tịch Vũ Thị Thúy và cú lừa hơn 9.000 tỷ đồng ở Công ty Nhật Nam

Pháp luật

Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Nhật Nam, bị cáo buộc lập mạng lưới quảng bá gian dối, đưa ra cam kết lợi nhuận "khủng" để thu hút hàng chục nghìn người góp vốn, chiếm đoạt và sử dụng gần 5.000 tỷ đồng.

Nóng: Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo khẩn cấp giảm lãi suất, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân khắc phục bão lũ
Kinh tế

Nóng: Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo khẩn cấp giảm lãi suất, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân khắc phục bão lũ

Kinh tế

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành văn bản, yêu cầu các tổ chức tín dụng phải khẩn trương rà soát tình hình hoạt động và khả năng trả nợ của khách hàng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, từ đó áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn.

Liên tiếp phát hiện thực phẩm 'bẩn' ở bếp ăn trường học: Bộ Y tế đề nghị đại diện cha mẹ học sinh tăng cường giám sát
Xã hội

Liên tiếp phát hiện thực phẩm "bẩn" ở bếp ăn trường học: Bộ Y tế đề nghị đại diện cha mẹ học sinh tăng cường giám sát

Xã hội

Bộ Y tế đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm học đường và bếp ăn tập thể.

Cựu Phó Tổng thống quyền lực bậc nhất nước Mỹ Dick Cheney qua đời
Thế giới

Cựu Phó Tổng thống quyền lực bậc nhất nước Mỹ Dick Cheney qua đời

Thế giới

Dick Cheney – người từng giữ chức Phó Tổng thống Mỹ dưới thời Tổng thống George W. Bush và là nhân vật có ảnh hưởng lớn trong chính quyền Washington sau vụ khủng bố 11/9 – đã qua đời ở tuổi 84, theo thông tin từ gia đình được truyền thông Mỹ dẫn lại ngày 4/11.

Tin tối (4/11): CAS phủ quyết FIFA, ĐT Malaysia 'trắng án'?
Thể thao

Tin tối (4/11): CAS phủ quyết FIFA, ĐT Malaysia "trắng án"?

Thể thao

CAS phủ quyết FIFA, ĐT Malaysia "trắng án"?; Công Phượng sắp sang Singapore trị thương; Ronaldo khẳng định bản thân không thua Messi; HLV Ten Hag lọt vào tầm ngắm của Wolves; Beckham sắp được phong tước hiệp sĩ.

Thực hư vụ 2 xe máy SH có chung biển số 'tứ quý 9' lưu thông trên đường ở Hà Nội
Tin tức

Thực hư vụ 2 xe máy SH có chung biển số "tứ quý 9" lưu thông trên đường ở Hà Nội

Tin tức

Công an TP Hà Nội xác định, một trong hai xe SH mang biển số "tứ quý 9" lưu thông trên phố là gắn biển giả, do con gái chủ xe tự mua qua mạng xã hội. Người vi phạm bị phạt 7,5 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Cái chết của mỹ nhân Châu Á, người có giọng hát làm người ta 'điên đảo', ra đi ở tuổi 48
Văn hóa - Giải trí

Cái chết của mỹ nhân Châu Á, người có giọng hát làm người ta "điên đảo", ra đi ở tuổi 48

Văn hóa - Giải trí

Coco Lee - diva gốc Hoa từng được mệnh danh là “Mariah Carey của châu Á”, ra đi ở tuổi 48 sau chuỗi ngày chống chọi với trầm cảm. Cái chết của cô để lại nhiều tiếc thương cho người hâm mộ toàn thế giới.

Nhật Bản trao tặng Huân chương cao quý cho nguyên lãnh đạo cấp cao Việt Nam
Thế giới

Nhật Bản trao tặng Huân chương cao quý cho nguyên lãnh đạo cấp cao Việt Nam

Thế giới

Thông tin từ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam ngày 4/11 cho biết, Chính phủ Nhật Bản vừa công bố danh sách các cá nhân được trao tặng Huân chương đợt mùa thu năm 2025.

Nghệ sĩ Ưu tú Kiều Hưng - giọng ca huyền thoại của nền âm nhạc Việt Nam qua đời
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Kiều Hưng - giọng ca huyền thoại của nền âm nhạc Việt Nam qua đời

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Kiều Hưng, người hát ca khúc "Tình ca" bất hủ đã qua đời tại CHLB Đức vào ngày 30/10 vừa qua.

Tổng Bí thư Tô Lâm kể về cuộc gặp lãnh đạo Cuba Raúl Castro, bàn chuyện phát triển nông nghiệp
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm kể về cuộc gặp lãnh đạo Cuba Raúl Castro, bàn chuyện phát triển nông nghiệp

Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm kể câu chuyện khi gặp lãnh đạo Cuba Raúl Castro, ông đã tính toán và khẳng định đến năm 2027, Cuba có thể tự chủ lương thực và xuất khẩu nếu áp dụng mô hình của Việt Nam.

Loại quả ngon lắm nước nhiều cùi, giá bán bất ngờ 'trượt đốc' ở Bến Tre, ở Mỹ, quả này vẫn 120.000 đồng/quả
Nhà nông

Loại quả ngon lắm nước nhiều cùi, giá bán bất ngờ "trượt đốc" ở Bến Tre, ở Mỹ, quả này vẫn 120.000 đồng/quả

Nhà nông

Giá dừa tươi đang rớt thảm không chỉ tại Việt Nam (ở tỉnh Vĩnh Long mới sau sáp nhập tỉnh Bến Tre) mà còn ở Thái Lan. Trong khi đó, giá dừa tươi vẫn neo rất cao tại thị trường nhập khẩu chính là Mỹ, Trung Quốc.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp biết cách làm giàu, tài sản như quả cầu tuyết, cuối năm đương nhiên giàu có
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp biết cách làm giàu, tài sản như quả cầu tuyết, cuối năm đương nhiên giàu có

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, với sự hỗ trợ của quý nhân, sự nghiệp của 4 con giáp thăng tiến và tiền bạc liên tục đổ về, cuối năm giàu có là đương nhiên.

Nga cảnh báo sắc lạnh Phương Tây: Càng chi nhiều tiền cho Kiev, Moscow càng giành thêm nhiều đất
Thế giới

Nga cảnh báo sắc lạnh Phương Tây: Càng chi nhiều tiền cho Kiev, Moscow càng giành thêm nhiều đất

Thế giới

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga mới đây gây chú ý khi cảnh báo mỗi đồng USD phương Tây viện trợ cho Ukraine sẽ chỉ khiến chiến sự thêm leo thang và Kiev sụp đổ nhanh hơn, theo TASS.

CAS bác đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia?
Thể thao

CAS bác đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia?

Thể thao

Luật sư Zhafri Aminurrashid đến từ Malaysia tiết lộ: "FIFA sẽ không gánh chi phí nào nếu FAM khởi kiện. Đây là đơn khởi kiện đơn phương. Nếu không đóng đủ chi phí, CAS sẽ bác đơn ngay từ đầu”.

Vi phạm loạt quy định phòng chống rửa tiền, Vàng bạc đá quý Ngọc Hải bị phạt hơn 700 triệu đồng
Bạn đọc

Vi phạm loạt quy định phòng chống rửa tiền, Vàng bạc đá quý Ngọc Hải bị phạt hơn 700 triệu đồng

Bạn đọc

Với các vi phạm ban hành quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền có nội dung không đầy đủ, không báo cáo giao dịch có giá trị lớn, không thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải bị xử phạt hơn 700 triệu đồng.

Khu rừng này ở TP.HCM có nhiều loài động vật quý hiếm, thỉnh thoảng chạy ngang đường khiến người dân giật mình
Chuyển động Sài Gòn

Khu rừng này ở TP.HCM có nhiều loài động vật quý hiếm, thỉnh thoảng chạy ngang đường khiến người dân giật mình

Chuyển động Sài Gòn

Ở TP.HCM có một Khu dự trữ sinh quyển thế giới rộng hơn 70.445ha với nhiều loài động vật quý hiếm, có con nằm trong Sách Đỏ. Thỉnh thoảng người dân bắt gặp những con động vật ở đây chạy ngang qua đường.

Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam đề xuất cơ chế, chính sách phát triển công nghệ sinh học, nông nghiệp chính xác
Nhà nông

Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam đề xuất cơ chế, chính sách phát triển công nghệ sinh học, nông nghiệp chính xác

Nhà nông

Góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XIV của Đảng tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội kiến nghị, cần xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo, nhất là trong lĩnh vực công nghệ sinh học, nông nghiệp chính xác, nông nghiệp thông minh.

Lệ Quyên ví mình là “máy cày”, đáp trả những lời “mát mẻ” của dân mạng
Văn hóa - Giải trí

Lệ Quyên ví mình là “máy cày”, đáp trả những lời “mát mẻ” của dân mạng

Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Lệ Quyên ví mình là "máy cày" để nói việc mình vẫn thường xuyên đi diễn ở rất nhiều sân khấu lớn nhỏ, chưa bao giờ ngớt việc để làm.

Nghệ sĩ Ưu tú là giai nhân kiêu sa của màn ảnh Việt, từng 'biến mất' khỏi màn ảnh 13 năm vì lý do đặc biệt
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú là giai nhân kiêu sa của màn ảnh Việt, từng "biến mất" khỏi màn ảnh 13 năm vì lý do đặc biệt

Văn hóa - Giải trí

Sở hữu đôi mắt đẹp, ngoại hình ưa nhìn và được mệnh danh là “giai nhân của màn ảnh Việt” nhưng Nghệ sĩ Ưu tú Quách Thu Phương lại “biến mất” khỏi màn ảnh và có khoảng thời gian dài ngụp lặn với trầm cảm.

Vụ trường cấp 3 ở Hà Nội xây dựng sai phép: Dân phản ánh trường vẫn bất chấp làm, lãnh đạo xã nói gì?
Xã hội

Vụ trường cấp 3 ở Hà Nội xây dựng sai phép: Dân phản ánh trường vẫn bất chấp làm, lãnh đạo xã nói gì?

Xã hội

Công trình xây dựng sai phép ở Trường THPT Đặng Thai Mai đã được yêu cầu tạm dừng nhưng đến nay, thợ vẫn tiến hành thi công bất chấp lệnh cấm, lãnh đạo UBND xã Trung Giã, Hà Nội, cho biết đang tập trung chỉ đạo xử lý.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Giáo sư ngành Y năm 2025, từng nhận Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng
Xã hội

Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Giáo sư ngành Y năm 2025, từng nhận Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng

Xã hội

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc là một trong 14 Giáo sư của ngành Y học năm 2025. Ông từng nhận Huân chương Lao động hạng Ba năm 2024; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2015...

Tin đọc nhiều

1

Hồ chứa nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam ở tỉnh Phú Thọ mới, dân bắt lên cá to dài thế này đây

Hồ chứa nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam ở tỉnh Phú Thọ mới, dân bắt lên cá to dài thế này đây

2

Nước mua gạo nhiều nhất thế giới vừa lập kỷ lục mới về lúa gạo, Việt Nam chuyển hướng thị trường thế nào?

Nước mua gạo nhiều nhất thế giới vừa lập kỷ lục mới về lúa gạo, Việt Nam chuyển hướng thị trường thế nào?

3

Khách hàng lớn nhất tạm ngừng mua, có ba quốc gia đột nhiên tăng mua gạo Việt Nam, đó là những nước nào?

Khách hàng lớn nhất tạm ngừng mua, có ba quốc gia đột nhiên tăng mua gạo Việt Nam, đó là những nước nào?

4

Văn khấn Rằm tháng 9 Âm lịch 2025 tinh chuẩn nhất, cầu mong gia đình an lành, làm ăn thuận buồm xuôi gió

Văn khấn Rằm tháng 9 Âm lịch 2025 tinh chuẩn nhất, cầu mong gia đình an lành, làm ăn thuận buồm xuôi gió

5

Hình ảnh hai du khách Mỹ tham gia gia cố bờ kè sạt lở ven sông Thu Bồn gây xúc động

Hình ảnh hai du khách Mỹ tham gia gia cố bờ kè sạt lở ven sông Thu Bồn gây xúc động