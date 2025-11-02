Bộ Xây dựng đề xuất cơ chế kiểm soát, giảm giá bất động sản về mức phù hợp với thu nhập người dân

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) và dmg events hợp tác ra mắt hội nghị - triển lãm năng lượng toàn cầu
Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) và dmg events công bố hợp tác chiến lược, đồng thời ra mắt mô hình hợp tác đầu tiên: hội nghị và triển lãm về năng lượng toàn cầu. Sự kiện này sẽ hoạt động theo mô hình thương hiệu độc quyền, được kỳ vọng trở thành nền tảng kết nối quốc tế mới, quy tụ các lĩnh vực năng lượng tái tạo, điện lực, hydrocarbon, lưu trữ năng lượng, hydrogen, công nghệ carbon thấp, và tiện ích… trong một hệ sinh thái tích hợp, thúc đẩy hợp tác – đầu tư – đổi mới sáng tạo cho giai đoạn chuyển đổi năng lượng thế giới.