Bộ Xây dựng đề xuất cơ chế kiểm soát, giảm giá bất động sản về mức phù hợp với thu nhập người dân

Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Trị về việc đề nghị Chính phủ có giải pháp kiểm soát thị trường, giá cả đất đai, nhà ở và các dịch vụ sinh hoạt thiết yếu, nhằm ổn định đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Theo phản ánh của cử tri, sau khi hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh, nhiều cán bộ, công chức phải di chuyển hàng chục, thậm chí hàng trăm km đến nơi làm việc mới. Việc dịch chuyển này khiến nhu cầu nhà ở, thuê trọ, cùng các dịch vụ sinh hoạt tăng mạnh, đẩy giá đất, giá nhà và chi phí sinh hoạt leo thang, ảnh hưởng đáng kể đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Giá nhà đất vượt xa khả năng chi trả

Phản hồi kiến nghị, Bộ Xây dựng thừa nhận trong những năm gần đây, thị trường bất động sản tại nhiều địa phương, đặc biệt ở các đô thị lớn và khu vực đang đô thị hóa nhanh, xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp và bất ổn. Giá nhà ở tăng mạnh, nhiều nơi vượt xa khả năng chi trả của đại bộ phận người dân, đặc biệt là nhóm thu nhập trung bình và thấp.

Thực tế cho thấy, giá đất, giá nhà ở nhiều nơi không phản ánh đúng quy luật cung - cầu, mà bị chi phối bởi đầu cơ, tâm lý đám đông, thông tin quy hoạch thiếu minh bạch, hoặc việc điều chỉnh địa giới hành chính. Những yếu tố này khiến thị trường méo mó, tạo áp lực lên an sinh xã hội và gây khó khăn cho người có nhu cầu ở thực.

Trước tình hình đó, Bộ Xây dựng khẳng định việc kiểm soát thị trường bất động sản là nhiệm vụ cấp bách, song cần được thực hiện theo lộ trình lâu dài, có chiến lược tổng thể. Hiện Bộ đang chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai nhiều giải pháp quan trọng.

Trước hiện trạng nâng giá, thổi giá đất vượt khả năng chi trả của người dân, Bộ Xây dựng cho biết đang đề xuất một loạt giải pháp kiểm soát, điều tiết thị trường bất động sản. Ảnh: Phương Thảo

Trước hết, Bộ tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, quy hoạch đô thị và nông thôn, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn. Song song, Bộ đôn đốc các địa phương và doanh nghiệp đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội, với mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội, giúp người thu nhập thấp có cơ hội sở hữu nhà.

Bộ Xây dựng cũng đang xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định số 94/2024/NĐ-CP về quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản – nền tảng để hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia minh bạch, phục vụ công tác quản lý, giám sát giá cả.

Đáng chú ý, Bộ đề xuất thí điểm mô hình “Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất” do Nhà nước quản lý, nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch trong các giao dịch nhà đất, hạn chế tình trạng đầu cơ, thổi giá.

Ngoài ra, Bộ đang phối hợp Bộ Tài chính hoàn thiện khung pháp lý để thành lập Quỹ nhà ở quốc gia, tạo nguồn lực ổn định, hỗ trợ phát triển nhà ở giá phù hợp cho người dân.

Xây dựng Nghị quyết “kìm giá” bất động sản

Giải pháp trọng tâm mà Bộ Xây dựng đang hoàn thiện là Nghị quyết về cơ chế kiểm soát, kiềm chế giá bất động sản. Theo Bộ, Nghị quyết này sẽ thiết lập cơ chế pháp lý đặc thù nhằm điều tiết, kéo giảm giá bất động sản nhà ở về mức phù hợp với thu nhập của đại bộ phận người dân, đặc biệt là nhóm thu nhập trung bình và thấp.

Cơ chế này cũng hướng tới việc kiểm soát chặt hoạt động đầu cơ, thao túng giá, đồng thời điều tiết thị trường theo hướng minh bạch, hình thành hệ thống chính sách đồng bộ về đất đai, đầu tư, quy hoạch, tín dụng, thuế và lựa chọn nhà đầu tư.

Một điểm đáng chú ý là Nghị quyết sẽ kiểm soát biên độ lợi nhuận doanh nghiệp trong phân khúc nhà ở giá phù hợp, từ đó góp phần tạo nguồn cung nhà ở thương mại giá hợp lý, điều chỉnh cơ cấu thị trường đang mất cân đối.

Mô hình Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất đang được nghiên cứu nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch của giao dịch bất động sản. Ảnh: Gia Linh

Theo Bộ Xây dựng, khi các giải pháp này được thực thi đồng bộ, thị trường bất động sản sẽ được “hạ nhiệt”, giá nhà đất dần trở về mức hợp lý, giúp tăng khả năng tiếp cận nhà ở của người dân có nhu cầu thực, đồng thời góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.