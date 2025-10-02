Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Thứ năm, ngày 02/10/2025 06:13 GMT+7

Hà Nội 'bêu tên' 17 đại gia bất động sản 'ôm đất vàng' rồi bỏ hoang gây lãng phí

Phương Thảo Thứ năm, ngày 02/10/2025 06:13 GMT+7
Hà Nội vừa công khai 17 chủ đầu tư vi phạm pháp luật đất đai khi “ôm” đất vàng rồi bỏ hoang, trong đó có nhiều doanh nghiệp lớn như Viglacera, công ty thuộc FLC, Bảo Việt, ICT,...
17 chủ đầu tư 'ôm' đất vàng rồi bỏ hoang bị bêu tên

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội (Sở NN-MT Hà Nội) vừa công bố văn bản công khai các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, 'ôm đất vàng' rồi bỏ hoang. 17 trường hợp vi phạm là các dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng trong 12 tháng liên tục, hoặc chậm sử dụng đất 24 tháng so với tiến độ.

Trong danh sách có nhiều doanh nghiệp có tên tuổi lớn cũng 'ôm đất vàng' rồi bỏ hoang như: Tổng công ty Viglacera bị nêu với khu đất gần 4.000 m2 tại phường Tây Mỗ; CTCP Đầu tư Địa ốc Alaska (thuộc Tập đoàn FLC) có khu đất gần 2,2 ha tại phường Đại Mỗ; Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt gắn với khu đất hơn 3.000 m2 tại xã Thanh Trì; ICT với khu đất gần 19 ha tại phường Tây Hồ.

Trong ảnh, đường kẻ chỉ màu đỏ là toàn cảnh vị trí khu "đất vàng" bỏ hoang tại số 151 - 153 Yên Phụ (quận Tây Hồ, Hà Nội) với quy mô rộng gần 30.000 m2. Ảnh: Phạm Hưng

Ngoài ra còn có khu đất thuộc ô quy hoạch CC-04(B2-1/CCDVO1 ngõ 96 Ngô Gia Tự), phường Việt Hưng của CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Hà Nội; đất tại phường Phú Diễn của Liên danh CTCP Kinh doanh và Phát triển nhà Hà Nội và Công ty TNHH Minh Giang.

CTCP Thăng Long GTC là một trong 17 chủ đầu tư với khu đất vi phạm tại phường Xuân Đỉnh.

Công ty TNHH MTV Đầu tư Phú Minh (trước đây là Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú - Trung Kính) có đất vi phạm tại tổ 51 phố Trung Kính, phường Yên Hòa.

CTCP Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông, Tổng công ty Phát triển Phát thanh Truyền hình Thông tin - CTCP, Công ty TNHH Việt Hiền, CTCP Danh Nam... cũng có tên trong danh sách trên.

Hà Nội đang có nhiều dự án bỏ hoang, lãng phí đất đai. Ảnh: Thái Nguyễn

Cùng đợt rà soát, Sở NN-MT đã gỡ công khai thông tin vi phạm đối với 7 trường hợp gồm: Khu đất tại phường Việt Hưng của liên danh Công ty CP Đông Giang, Công ty TNHH Thương mại Sơn Dương và Công ty TNHH TM Tổng hợp Đức Giang;

Khu đất tại xã Phúc Thịnh (Công ty CP In sách giáo khoa Hà Nội); lô đất tại xã Thường Tín của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bách Khoa; khu đất 19 Hàng Khoai (dự án Siêu thị thương mại dịch vụ Bắc Qua); 2 dự án tại Khu đô thị mới Việt Hưng của CTCP Đầu tư Vinakim và Công ty CP Thương mại & Dịch vụ Tiến Thành); và khu đất tại xã Sóc Sơn của Công ty CP Đầu tư Vân Sơn.

Sở NN-MT Hà Nội đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo công khai, minh bạch thông tin xử lý các trường hợp 'ôm đất vàng' rồi bỏ hoang. Các sở, ngành và cơ quan báo, đài Thủ đô được yêu cầu phối hợp thực hiện công khai thông tin đối với các dự án chậm tiến độ, bị cưỡng chế, thu hồi hoặc chấm dứt hoạt động theo quy định.

'Đất vàng' bỏ hoang 151 - 153 Yên Phụ ở Hà Nội giờ ra sao? (Bài cuối)

"Đất vàng" bỏ hoang 151 - 153 Yên Phụ ở Hà Nội giờ ra sao? (Bài cuối)

“Đất vàng” bỏ hoang ở phố Lò Đúc, cây dại mọc rậm như khu rừng nhiệt đới (Bài 3)

“Đất vàng” bỏ hoang ở phố Lò Đúc, cây dại mọc rậm như khu rừng nhiệt đới (Bài 3)

'Đất vàng' bỏ hoang giữa Hà Nội: Lãng phí đất đai là tội lớn, không thể dung thứ (Bài 2)

"Đất vàng" bỏ hoang giữa Hà Nội: Lãng phí đất đai là tội lớn, không thể dung thứ (Bài 2)

