Bộ Xây dựng: Hiện cả nước có 137 dự án nhà ở xã hội đang khởi công, quy mô hơn 100.000 căn hộ

Theo đó, trong giai đoạn từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn cả nước có 655 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với quy mô 593.428 căn, trong đó có: 103 dự án dự án hoàn thành với quy mô 66.755 căn; 137 dự án dự án đã khởi công xây dựng với quy mô 114.618 căn; 415 dự án dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô 412.055 căn.

Riêng trong năm 2024, cả nước có 28 dự án với quy mô 20.284 căn đã hoàn thành (tăng khoảng 46% so với năm 2023, tương đương khoảng 6.420 căn); 23 dự án với quy mô 25.399 căn đã được cấp phép, khởi công xây dựng (tăng khoảng 13% so với năm 2023, tương đương khoảng 3.000 căn); số lượng dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư là 113 dự án, tương đương 142.450 căn (tăng khoảng 101% so với năm 2023).

Như vậy, với số lượng căn hộ đã được khởi công và hoàn thành đến nay đã đạt khoảng 42,38% mục tiêu của Đề án 1 triệu căn hộ đến năm 2025.

Hiện cả nước có 137 dự án nhà ở xã hội đang khởi công, quy mô hơn 100.000 căn hộ

Trong đó, một số địa phương đã tích cực triển khai khởi công, hoàn thành các dự án nhà ở xã hội và đạt tỷ lệ cao so với chỉ tiêu đề án đến năm 2025 như: Hải phòng (hoàn thành 5.242 căn, đạt tỷ lệ 132%); Đà Nẵng ( 3.445 căn, đạt 106%); Hà Nam (964 căn, đạt 11%);...

Tuy nhiên, còn một số địa phương ghi nhận tỷ lệ hoàn thành thấp như: Hải Dương (hoàn thành 619 căn, đạt 16%); Bình Phước (350 căn, đạt 9%);...

Thậm chí, một số địa phương chưa có dự án nhà ở xã hội được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp phép khởi công và hoàn thành: Nam Định, Quảng Ngãi, Bạc Liêu...

Tiến độ triển khai gói 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội

Trong báo cáo, Bộ Xây dựng cho biết đã có 37/63 UBND tỉnh gửi văn bản hoặc công bố trên cổng thông tin điện tử về danh mục dự án tham gia Chương trình với tổng số 90 dự án, tổng số tiền giải ngân theo chương trình 120.000 tỷ đồng (đã nâng lên 145.000 tỷ đồng) là 2.845 tỷ đồng gồm: 2.580 tỷ đồng cho các chủ đầu tư tại 20 dự án, 265 tỷ đồng cho người mua nhà tại 15 dự án.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Bộ Xây dựng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước cần tập trung chỉ đạo, đôn đốc các ngân hàng tham gia Chương trình tín dụng cho vay ưu đãi 140.000 tỷ đồng để hỗ trợ doanh nghiệp sớm hoàn thành dự án phát triển nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cần rà soát và tiếp tục mở rộng chương trình cho vay ưu đãi đối với các cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu về nhà ở xã hội theo chính sách.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho rằng, về chính sách ưu đãi 145.000 tỷ đồng giải ngân tháp vì không có dự án nào đủ điều kiện bán mà cho vay. Ảnh: VPG

Trong toạ đàm "Bất động sản năm 2025: Tìm cơ hội trong thách thức" do Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt tổ chức hồi đầu năm, ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho rằng: Khó khăn lớn nhất của nhà ở xã hội là thiếu trầm trọng nguồn cung. Cần phải có giải pháp thu hút các nhà đầu tư lớn tập trung xây dựng nhà ở xã hội.

"Riêng về vốn tín dụng đang giải ngân thấp, có tiền cũng không cho vay được vì không có dự án đủ điều kiện bán mà cho vay", ông Hùng nhấn mạnh.