Cụ thể, Cục An toàn thực phẩm cho hay, hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công An đang tiến hành điều tra và phát hiện vụ việc một số sản phẩm thực phẩm giả, không đảm bảo, trong đó có 2 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nghi là giả do Công ty TNHH Công nghệ Herbitech, địa chỉ: Khối 8, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, sản xuất, cụ thể:

1. Sản phẩm ăn ngon Baby Shark

2. Sản phẩm Medi Kid Calcium K2

Hình ảnh sản phẩm ĂN NGON BABY SHARK. Ảnh: VTV

Trước đó, theo thông tin từ VTV, Baby Shark - một trong những sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Công ty TNHH công nghệ Herbitech sản xuất, với công dụng được công bố là bổ sung vi chất dinh dưỡng cho trẻ từ sơ sinh bị gầy yếu, đề kháng kém, biếng ăn. Tuy nhiên kết quả điều tra cho thấy cơ quan giám định đã xác định sản phẩm này là hàng giả.

Sản phẩm Medi Kid Calcium K2. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Trên nhiều sản phẩm của Công ty Herbitech, nguyên liệu được công bố là nhập khẩu từ Mỹ, Pháp, Đức, nhưng khi thông tin về giá thành để sản xuất ra những sản phẩm này được công khai, nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Để tiêu thụ sản phẩm có dấu hiệu là hàng giả trên thị trường, Công ty Herbitech đã sử dụng phiếu kết quả thử nghiệm giả để sản xuất, gia công và công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Số lượng khách hàng mà công ty này gia công sản xuất sản phẩm lên tới khoảng 200 sản phẩm.

Kết quả kiểm nghiệm là một trong những căn cứ quan trọng thể hiện chất lượng chỉ tiêu sản phẩm, tuy nhiên cơ quan công an xác định nhiều phiếu kiểm nghiệm của Công ty Herbitech đã được chỉnh sửa thông tin chỉ tiêu.

Cục An toàn thực phẩm cho hay, trong quá trình các cơ quan chức năng xác minh, xử lý, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân không nên sử dụng 2 sản phẩm nêu trên cho đến khi có kết luận cuối cùng của Cơ quan Công an. Cục An toàn thực phẩm sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Công an để thông tin kịp thời đến người dân.

Trước đó, cũng trong tháng 4, Bộ Công an triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả với số lượng cực lớn tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cơ quan chức năng, từ tháng 8/2021 đến nay, các đối tượng đã thành lập Công ty cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma và Công ty cổ phần Dược dinh dưỡng Hacofood Group để sản xuất, kinh doanh gần 600 loại sữa bột.