Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm ở phòng khám tư, cơ sở thẩm mỹ, phải công khai danh sách bác sĩ hành nghề

Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm ở phòng khám tư, cơ sở thẩm mỹ

Cụ thể, theo Bộ Y tế, gần đây xảy ra một số vụ việc vi phạm các quy định trong công tác khám chữa bệnh tại một số cơ sở y tế, gây ảnh hưởng đến quyền lợi, sự an toàn của người bệnh, tạo bức xúc trong dư luận xã hội và ảnh hưởng tới uy tín của ngành y tế.

Điển hình là các phòng khám tư nhân hoạt động trái phép, không đủ điều kiện hành nghề về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực hoặc thuê người khác đứng tên để đăng ký hoạt động.

Các bác sĩ giả của phòng khám bị khởi tố. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Đáng chú ý, một số cơ sở làm đẹp, cơ sở dịch vụ thẩm mỹ, cơ sở khám, chữa bệnh chuyên khoa thẩm mỹ, cơ sở khám chữa bệnh có người nước ngoài khám, chữa bệnh có nhiều hành vi sai phạm về cung cấp dịch vụ ngoài phạm vi được cấp phép.

Quảng cáo sai sự thật, gây hiểu nhầm cho người bệnh; lợi dụng danh nghĩa chuyên gia, bác sĩ nước ngoài không rõ lai lịch khám, chữa bệnh trái quy định hoặc tư vấn chỉ định điều trị không hợp lý; thực hiện thủ thuật xâm lấn trái quy định; có hành vi lừa dối người bệnh, thu tiền sai quy định, kê chi phí không minh bạch.

Để tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo sở y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

Công khai niêm yết giá, danh sách bác sĩ

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng yêu cầu các đơn vị triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến quản lý cơ sở khám chữa bệnh và người hành nghề; công khai thông tin về danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động, kèm theo phạm vi hoạt động chuyên môn, thời gian hoạt động, danh sách và phạm vi hoạt động chuyên môn người hành nghề.

Niêm yết, công khai thông tin về giá dịch vụ tại các cơ sở để người bệnh biết, lựa chọn sử dụng dịch vụ và phản ánh khi có sai phạm; phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí để phổ biến và hướng dẫn người dân tiếp cận, tra cứu, tìm hiểu thông tin trước khi đi khám bệnh, chữa bệnh.

Bộ Y tế cũng yêu cầu tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn đã công bố cơ sở đủ điều kiện là cơ sở hướng dẫn thực hành.

Thực hiện nghiêm các quy định về việc cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề, đình chỉ hành nghề, thu hồi giấy phép hành nghề, bảo đảm đúng quy định.

Tăng cường công tác tiếp nhận phản ánh, khiếu nại của người dân thông qua việc duy trì, vận hành hiệu quả đường dây nóng, các nền tảng mạng xã hội, hệ thống tiếp nhận trực tuyến và các kênh thông tin khác.

Phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Đặc biệt, Bộ Y tế yêu cầu thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh vi phạm pháp luật về y tế, cùng với thông tin về tính chất, mức độ vi phạm, hình thức xử phạt để người dân theo dõi, giám sát và lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế tăng cường phổ biến, giáo dục nâng cao y đức, pháp luật của người hành nghề; thực hiện nghiêm các quy chế chuyên môn và quy chế nội bộ của đơn vị.

Các cơ sở y tế được giao nhiệm vụ hướng dẫn thực hành phải bảo đảm thực hiện đúng trách nhiệm trong công tác hướng dẫn, giám sát, đánh giá quá trình thực hành của người được đào tạo; đồng thời thực hiện nghiêm việc cấp giấy xác nhận hoàn thành thực hành theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

Trước đó, ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết, vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng là quản lý và nhân viên tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng về hành vi “Lừa dối khách hàng”. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện phòng khám tuyển dụng một số bác sĩ chỉ đăng ký trên giấy tờ, không trực tiếp khám, điều trị. Phòng khám này cũng tuyển dụng số nhân viên ngoài không có chứng chỉ, bằng cấp về y tế theo quy định, thậm chí có đối tượng chưa học hết lớp 12, để giả bác sĩ trực tiếp thăm khám, ra y lệnh cho bệnh nhân. Nhóm bác sĩ giả của phòng khám hoạt động tinh vi, tổ chức bài bản, chia vai rõ ràng và soạn sẵn kịch bản đối phó khi bị lực lượng chức năng kiểm tra. Toàn bộ số nhân viên bác sĩ “rởm” này đều mặc áo bác sĩ, đeo bảng tên giả khi hoạt động tư vấn, khám chữa bệnh cho khách hàng tại phòng khám. Thậm chí, phòng khám này còn quy định cách đối phó mỗi khi có đoàn kiểm tra đột xuất từ Sở Y tế hay công an địa phương.



Gần đây nhất, ngày 30/9, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hàng loạt tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế. Trong đó, Công ty TNHH MTV một thành viên Dịch vụ y tế Hoàn Cầu (phòng khám đa khoa Hoàn Cầu) có địa chỉ 80-82 Châu Văn Liêm, phường Chợ Lớn, TP.HCM bị xử phạt 127,5 triệu đồng. Nguyên nhân do cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh; đồng thời quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh cũng vượt quá phạm vi chuyên môn. Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu còn bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động trong thời hạn 3 tháng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề của người phụ trách chuyên môn trong 2 tháng. Buộc phải tháo gỡ, xóa quảng cáo thiếu nội dung chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh.