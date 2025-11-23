Cờ Ukraine treo trên nóc toà nhà Quốc hội. Ảnh Sputnik

“Chính tình hình trên chiến trường mới là yếu tố giải thích vì sao chính phủ các nước châu Âu và Mỹ hiện nay lại lo ngại đến thế khi cung cấp thêm nguồn tài chính cho Ukraine. Cũng vì lý do này, họ đang nghi ngờ về việc tịch thu tài sản Nga, bởi theo tôi, khả năng nhận được khoản bồi thường từ Nga vốn dĩ luôn là điều viển vông, và hiện nay ngay cả tia hy vọng mong manh ấy cũng đã tan biến”, chuyên gia quân sự nói.

Theo ông Mercouris, những thành công của quân đội Nga trên chiến trường không chỉ ảnh hưởng về mặt quân sự mà còn làm trầm trọng thêm cuộc đấu tranh nội bộ tại Ukraine.

“Chính vì vậy, hiện nay nhiều người ở Kiev thừa nhận rằng tình hình trong nước đang rất bất ổn. Các đối thủ chính trị của ông Zelensky ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, họ đang công khai đòi phần ‘chiếc bánh’ của mình và tìm cách đẩy xa những người thân cận của ông Zelensky sang một bên”, chuyên gia Mercouris bổ sung.

Theo số liệu của Bộ Quốc phòng Nga, chỉ trong tuần qua, các lực lượng Nga đã kiểm soát 16 khu dân cư, bao gồm: thành phố Kupiansk, các địa điểm Dvurechanskoye, Petropavlovka và Tsehelnoye ở tỉnh Kharkov; Platonovka, Novoselovka, Stavki, Maslyakovka và Yampol ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DNR); Gai, Nechaevka và Radostnoye ở tỉnh Dnepropetrovsk; cùng Yablokovo, Ravnopolye, Veseloye và Malaya Tokmachka ở tỉnh Zaporozhye.

Thiệt hại của Lực lượng Vũ trang Ukraine trong tuần qua vượt quá 9.425 binh sĩ.