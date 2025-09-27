Chủ đề nóng

Bóng đá Malaysia: Cười người hôm trước, hôm sau…

Long Nguyên Thứ bảy, ngày 27/09/2025 18:10 GMT+7
Bóng đá Malaysia những tưởng đã trở thành “hổ báo” thực sự sau khi nhập tịch hàng loạt cầu thủ theo kiểu thần tốc trước thời điểm vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 diễn ra. Nhưng bây giờ, đối diện với họ chỉ là án phạt, nỗi xấu hổ và sự bào chữa nếu có chắc cũng chỉ mang tính chống chế mà thôi.
Bóng đá Malaysia sụp đổ vì “cầu thủ nhập tịch fake”?

Bóng đá Malaysia nhiều năm qua đã sử dụng khá nhiều cầu thủ nhập tịch. Điển hình nhất là Mahamadou Sumareh, một tiền vệ tấn công gốc Gambia vốn chẳng hề mang trong mình dòng máu Malaysia, nhưng đã được nhập tịch khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện và đã chơi rất nổi bật ở AFF Cup 2018.

Cũng ở giải đấu năm ấy, ngoài Sumareh, còn có 3 cầu thủ nhập tịch khác chơi cho ĐT Malaysia là Brendan Gan, Matthew Davies và La’Vere Corbin-Ong. Nhưng họ đều không dính phải kiện cáo gì vì đơn giản là đáp ứng đầy đủ các quy định về giấy tờ được đặt ra. Ngoài ra, Malaysia cũng có nhiều lần nhập tịch cầu thủ để đá các giải đấu khác, nhưng cũng không bị ý kiến gì vì họ vừa đúng luật vừa… thất bại. Mọi chuyện nếu chỉ như vậy thì chẳng có gì đáng bàn.

ĐT Malaysia đã thắng ĐT Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027 với nhiều cầu thủ không đáp ứng đầy đủ quy định trong đội hình. Ảnh: VFF

Nhưng sau khi bị loại ngay từ vòng bảng ASEAN Cup 2024, bóng đá Malaysia ngoài việc giữ lại một số cầu thủ nhập tịch đã vội vàng hành động theo kiểu “sao chép” phong cách của bóng đá Indonesia: Đẩy mạnh hơn nữa việc nhập tịch cầu thủ đến mức triệt để. Mục tiêu của họ rất rõ ràng khi quyết định sử dụng đội hình gồm toàn “ngoại binh” để hy vọng khôi phục sức mạnh.

Ngay lập tức, hàng loạt ngôi sao từ châu Âu, Nam Mỹ bỗng nhiên được gắn mác “tuyển thủ Malaysia” để đá vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. Có cầu thủ thậm chí được nhập tịch chớp nhoáng chỉ vài ngày trước khi diễn ra trận đấu giữa ĐT Malaysia và ĐT Việt Nam tổ chức trên sân Bukit Jalil vào ngày 10/6. Với đẳng cấp không cần bàn cãi, dù khả năng hòa nhập chưa cao, nhưng họ đã sớm “tỏa sáng” để giúp ĐT Malaysia thắng đậm 4-0.

LĐBĐ Malaysia khi đó hể hả lắm. Họ khẳng định “Harimau Malaya” (Hổ Mã Lai, biệt danh của ĐT Malaysia) mạnh thực sự, có thể vươn tới tầm châu Á, thậm chí mơ luôn cả việc cạnh tranh vé dự World Cup trong tương lai chứ không còn là “hổ giấy”, loanh quanh trong ao làng Đông Nam Á.

Tuy nhiên, dục tốc bất đạt, kiểu làm “hoàn thiện giấy tờ” cho cầu thủ nhập tịch thay vì tập trung đào tạo chuyên môn đã khiến FAM và chính các cầu thủ nhập tịch gặp họa. Đầu tiên, cầu thủ Facundo Garces lỡ lời khi phỏng vấn tờ El Correo (Tây Ban Nha) với chia sẻ, anh đủ điều kiện khoác áo ĐT Malaysia là nhờ… “ông cố”. Ngay lập tức, làn sóng hoài nghi vốn đã âm ỉ lập tức bùng phát. Theo quy định của FIFA, các cầu thủ chỉ được phép đại diện cho một đội tuyển thi đấu khi có cha mẹ hoặc ông bà sinh ra tại đó hay đáp ứng điều kiện về sinh sống liên tục theo thời gian ở quốc gia đó. Facundo Garces chẳng đáp ứng được tiêu chí nào và “ông cố” trong trường hợp này đã không “cứu” nổi anh ta.

Ngoài Facundo Garces, còn có 6 trường hợp khác đã bị “đưa lên thớt” và hiện tại, án phạt dành cho họ là cấm thi đấu 12 tháng. FAM khẳng định sẽ kháng cáo tới cùng, nhưng chính truyền thông nước này cũng bi quan, thậm chí là rất xấu hổ. Tờ Malaysia New Straits Times đã tỏ ra bất bình với chính FAM khi nhắc đến việc “sử dụng tài liệu giả mạo”.

Bóng đá Malaysia sẽ đứng trước rất nhiều bão tố nếu FAM không kháng án thành công. Ảnh: VFF

“Cay” hơn cho FAM và người hâm mộ bóng đá Malaysia khi nhiều tờ báo của Indonesia như Bola, Kompas, Jakarta Times đưa ra những từ hay cụm từ như “scandal”, “vụ bê bối chưa từng có” để bình luận về án phạt vừa được Ủy ban Kỷ luật FIFA đưa ra. Nên nhớ, bóng đá Indonesia thời gian gần đây lột xác mạnh mẽ nhờ chính sách ồ ạt nhập tịch và họ mới là nền bóng đá làm điều đó trước Malaysia. Nhưng đến lúc này, các cầu thủ nhập tịch của Indonesia dường như đáp ứng đầy đủ quy định của FIFA nên họ vẫn được tham dự vòng loại World Cup 2026, điển hình là các trận đấu ở FIFA Days tháng 10 tới.

FAM có 10 ngày (tính từ thời điểm Ủy ban Kỷ luật của FIFA ra quyết định xử phạt) để kháng cáo. Nhưng rõ ràng, không có lửa thì sao có khói và khả năng kháng cáo của FAM được đánh giá là rất ít ỏi. Do đó, bóng đá Malaysia đang đứng trước thảm họa mà họ đã bất chấp để đạt được mục đích. Ngoài 7 cầu thủ bị cấm thi đấu, nhiều cầu thủ nhập tịch khác có lẽ cũng hoang mang đáng kể, cầu thủ nội thì giảm động lực và người hâm mộ đương nhiên mất nhiều niềm tin.

Bóng đá Malaysia từng được dịp cười vui khi đánh bại ĐT Việt Nam, nhà vô địch ASEAN Cup 2024. Họ cứ tưởng điều đó sẽ giúp ĐT Malaysia “vươn mình”, trở thành một thế lực thực sự, ít nhất ở khu vực Đông Nam Á. Nhưng “chơi dao” thì dễ “đứt tay”, bóng đá Malaysia bây giờ sẽ đối diện bão táp và họ đành phải chấp nhận theo kiểu “mình làm mình chịu kêu mà ai thương”. Đó cũng là bài học tuy cay đắng nhưng sâu sắc để tất cả các liên đoàn khác trong khu vực nhìn vào và rút ra những kinh nghiệm cụ thể liên quan đến chính sách sử dụng cầu thủ nhập tịch.

