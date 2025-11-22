Bỏng lưng vì "cứu" tại nhà không đúng kỹ thuật

Mới đây, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê đã tiếp nhận một bệnh nhân nữ 63 tuổi, trú tại xã Tiên Lương (Phú Thọ), nhập viện trong tình trạng đau lưng, da vùng lưng xuất hiện nhiều nốt bỏng do thực hiện “cứu” không đúng kỹ thuật.

Bệnh nhân cho biết, do bị đau lưng nên đã đến thầy lang để “cứu” và điều trị bằng một số biện pháp Đông y khác.

Tuy nhiên, ngay lần “cứu” đầu tiên, vùng lưng xuất hiện cảm giác bỏng rát, da bị phồng rộp nên bệnh nhân đã ngừng phương pháp này. Sau nhiều ngày điều trị nhưng không thuyên giảm, người bệnh quyết định đến Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê để được thăm khám.

Bệnh nhân được chỉ định điều trị thoái hóa cột sống thắt lưng bằng các phương pháp y học cổ truyền phù hợp. (Bác sĩ thực hiện điều trị bằng các phương pháp y học cổ truyền cho bệnh nhân. Ảnh TTYTCC)

Qua khám lâm sàng, bác sĩ phát hiện trên lưng bệnh nhân có hàng chục nốt bỏng độ II đã khô và đang trong quá trình hình thành sẹo. Bệnh nhân được chỉ định điều trị thoái hóa cột sống thắt lưng bằng các phương pháp y học cổ truyền phù hợp.

Bác sĩ Phạm Anh Hùng - Trưởng khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê cho biết: "Cứu" là phương pháp sử dụng nhiệt tác động lên huyệt vị, đường kinh nhằm điều khí, khai thông huyệt đạo, hỗ trợ phòng và chữa bệnh.

Hiện có nhiều phương pháp cứu bao cứu trực tiếp (hơ trực tiếp ngải cháy lên huyệt) và cứu gián tiếp (đặt ngải qua lớp vật liệu trung gian như gừng, tỏi, muối).

Do đặc thù sử dụng nhiệt nóng, khi thực hiện, thầy thuốc phải tập trung vào điếu/mồi ngải và vùng cần cứu để tránh gây bỏng hoặc làm rơi tro lên người bệnh.

Tốt nhất nên đặt tay còn lại lên da bệnh nhân để cảm nhận độ nóng, đặc biệt tại các vùng da mặt và khu vực gần khớp. Nếu không cẩn thận, bỏng có thể gây mất thẩm mỹ hoặc ảnh hưởng chức năng do hình thành sẹo.

Bác sĩ cũng khuyến cáo, khi bị bệnh và muốn dùng các biện pháp Đông y để điều trị bệnh, người dân nên đi khám chuyên khoa về Đông y để được chẩn đoán và chỉ định điều trị đúng, không đi khám ở các cơ sở y tế không được cấp phép, người thực hiện kỹ thuật không phải bác sĩ hay nhân viên y tế được đào tạo, tránh tiền mất tật mang.