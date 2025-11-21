Da vàng ươm như nghệ sau 10 ngày uống thuốc nam chữa đau đầu

Tin từ Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ) cho biết, Trung tâm vừa tiếp nhận 1 bệnh nhân với làn da toàn thân "vàng ươm" như nghệ sau khi uống thuốc nam dài ngày.

Bệnh nhân là bà H. (40 tuổi, trú tại xã Phú Khê (Phú Thọ), đến khám trong tình trạng mệt mỏi, da vàng như nghệ sau 10 ngày liên tục uống thuốc nam để chữa đau đầu.

Theo lời kể, khoảng 20 ngày trước, bà bắt đầu bốc thuốc nam về uống để điều trị triệu chứng đau đầu. Bà dùng liên tục khoảng 10 ngày rồi tạm ngừng, sau đó 3 ngày gần đây tiếp tục uống theo liệu trình. Càng uống bà càng cảm thấy mệt, tình trạng vàng da tăng dần nên đã đến Trung tâm Y tế thăm khám.

Làn da vàng ươm của bệnh nhân sau khi dùng thuốc nam dài ngày. Ảnh TTYTCC

Tại đây, bác sĩ chẩn đoán bà bị suy gan cấp, men gan tăng rất cao (GOT 820 U/L, GPT 980 U/L), thời gian đông máu kéo dài.

Bà H. cho biết nhiều người trong khu vực chị sinh sống cũng đang sử dụng loại thuốc nam không rõ thành phần tương tự để chữa nhiều bệnh lý khác nhau. Họ đều xuất hiện tình trạng mệt mỏi, vàng da, nhưng bà là người có biểu hiện nặng nhất nên mới đi khám.

Sau khi biết nguyên nhân gây bệnh cho mình, bà đã gọi cho gia đình tiêu hủy toàn bộ số thuốc còn lại. Lo lắng cho sức khỏe và cũng để cảnh tỉnh những người xung quanh, bà xin chuyển tuyến trên để tiếp tục điều trị.

Nói về việc sử dụng thuốc nam, bác sĩ Nguyễn Thanh Thủy - Phó Trưởng khoa Cấp cứu, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê, cho biết: Thuốc nam có những giá trị nhất định trong điều trị một số bệnh lý, điều này đã được khoa học chứng minh. Việc kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại trong chăm sóc, điều trị và nâng cao sức khỏe nhân dân cũng được Bộ Y tế cấp phép.

Tuy nhiên, người dân cần lựa chọn các bài thuốc đã được cơ quan chức năng thẩm định và cấp phép; đồng thời tìm đến những thầy thuốc, lương y có uy tín để điều trị đúng cách, tránh những hệ lụy nguy hiểm có thể xảy ra đối với sức khỏe.

Cận cảnh gương mặt "vàng ươm" do suy gan cấp của bệnh nhân. Ảnh TTYTCC

Bác sĩ Thủy khuyến cáo, khi sử dụng thuốc nam hay bất cứ loại thuốc điều trị nào, người dân cần ngừng thuốc ngay và đến cơ sở y tế để khám khi có các biểu hiện:

- Các triệu chứng của phản vệ: ngứa, phù quink, sốc…

- Các triệu chứng suy gan, suy thận: mệt mỏi, đau bụng, buồn nôn, chán ăn, vàng da, tiểu ít, nước tiểu sẫm màu…

"Những dấu hiệu trên có thể là cảnh báo sớm của các biến chứng nghiêm trọng. Việc thăm khám kịp thời giúp bác sĩ đánh giá chức năng gan, thận và xử trí sớm, tránh nguy hiểm cho sức khỏe", bác sĩ Thủy nhấn mạnh.