Vận hành an toàn, hiệu quả

Nửa đầu năm 2025, trước những biến động của thị trường, cùng hàng loạt các khó khăn trong đảm bảo nguồn dầu thô phục vụ sản xuất, chuyển dịch năng lượng và vận hành ở công suất cao…, BSR đã triển khai linh hoạt nhiều giải pháp nhằm đảm bảo NMLD Dung Quất hoạt động an toàn, hiệu quả.

NMLD Dung Quất hiện đang được khai thác ở công suất tối ưu, đảm bảo hoạt động an toàn, ổn định.

Ngay từ đầu năm 2025, BSR đã đề ra nhiệm vụ chính trị với phương châm: “Đổi mới từ cốt lõi - Phát triển mô hình vượt trội - Hội nhập chuỗi toàn cầu - Nâng tầm tri thức năng lượng - Bứt phá trong tăng trưởng - Tạo bước chuyển xanh bền vững”. Với định hướng đó, tập thể CBCNV BSR đã thể hiện bản lĩnh qua khả năng thích ứng linh hoạt. Nhà máy không chỉ vận hành tối đa công suất, mà còn liên tục thử nghiệm và sản xuất thành công các loại sản phẩm mới như nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), lưu huỳnh hạt dạng rắn. Những sản phẩm mới chính là những bước đi tiên phong trên hành trình chuyển đổi xanh của BSR.

Nhờ thực hiện hiệu quả và đồng bộ các giải pháp trong vận hành, NMLD Dung Quất đã duy trì hoạt động an toàn tuyệt đối trong 6 tháng đầu năm 2025. Trong đó, BSR đã ghi nhận trên 52 triệu giờ công an toàn, không để xảy ra tai nạn gây mất ngày công lao động. Đồng thời, sản lượng sản xuất của NMLD Dung Quất đạt trên 3,84 triệu tấn, tương đương hơn 116% kế hoạch 6 tháng đầu năm.

Đội ngũ NLĐ của BSR luôn đảm bảo nhà máy hoạt động an toàn tuyệt đối. Qua đó, BSR đã đạt hơn 52 triệu giờ công an toàn, không có tai nạn mất ngày công.

Trong công tác vận hành, đội ngũ người lao động của BSR đã đảm bảo NMLD Dung Quất duy trì hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả. Trong đó, khai thác tối đa công suất khả dụng của Phân xưởng chưng cất dầu thô (CDU) từ 114-118%, Phân xưởng Cracking xúc tác tầng sôi (RFCC) 105-107%, Phân xưởng xử lý Kerosene (KTU) 140%, Phân xưởng thu hồi lưu huỳnh (SRU2) 130%... Đặc biệt, BSR đã khởi động lại thành công và đưa vào vận hành Phân xưởng SRU1, giúp tăng khả năng chế biến lưu huỳnh trong dầu thô đầu vào lên trên 0.14%wt, tương đương khoảng 22 tấn lưu huỳnh/ngày.

Thời gian qua, NMLD Dung Quất đã bổ sung 2 loại dầu thô mới vào danh sách chế biến sau quá trình thử nghiệm thành công. Đồng thời, nhà máy cũng cho ra mắt 2 loại sản phẩm mới là nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) và lưu huỳnh hạt rắn. Cùng với đó, các giải pháp tối ưu hóa, tiết kiệm năng lượng đã giúp NMLD Dung Quất ghi nhận chỉ số cường độ tiêu thụ năng lượng EII trung bình 6 tháng đầu năm 2025 ở mức 101,5%.

Các giải pháp trọng tâm để vận hành hiệu quả

Để tiếp tục vận hành an toàn, ổn định, liên tục, hiệu quả, đồng thời nâng cao hiệu suất và năng suất lao động, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, BSR đã đề ra nhiều giải pháp trọng tâm trong vận hành NMLD Dung Quất.

Về công tác điều hành, BSR tiếp tục xây dựng kế hoạch sản xuất cụ thể, khả thi; đẩy mạnh tiết kiệm, tiết giảm chi phí, tối ưu công suất và cơ cấu sản phẩm. Đồng thời, triển khai cải tiến quy trình, hướng dẫn vận hành theo hướng chuyển đổi số, tinh gọn, qua đó chuẩn hóa quy trình, áp dụng công nghệ số trong quản trị, điều hành. Đặc biệt, chú trọng cải tiến hệ thống quản trị rủi ro nhằm tăng tính chủ động, kiểm soát hiệu quả các mối nguy như dừng phân xưởng/nhà máy, ăn mòn, rò rỉ, cháy nổ… góp phần đảm bảo an toàn thiết bị, môi trường, con người.

Bên cạnh đó, công tác quản lý an toàn công nghệ với 20 thành tố tiếp tục được cập nhật, hướng tới xây dựng văn hóa an toàn công nghệ ở cấp độ cao. Đồng thời, xây dựng và phát huy văn hóa an toàn - kỷ luật - đổi mới sáng tạo, củng cố tinh thần “Một đội ngũ - Một mục tiêu” trong toàn thể cán bộ, người lao động.

BSR đã thử nghiệm, chế biến thành công và cho ra mắt một số sản phẩm mới như nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), lưu huỳnh hạt rắn...

BSR hiện đang triển khai dự án Nâng cấp mở rộng (NCMR) NMLD Dung Quất, gắn với đó là định hướng chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho dự án. Đồng thời, cung cấp dịch vụ O&M cho các đơn vị bên ngoài, tiến tới thay thế hoàn toàn chuyên gia nước ngoài. Đội ngũ nhân sự Khối Vận hành sản xuất cũng sẽ được đẩy mạnh đào tạo, huấn luyện, đặc biệt về kỹ năng số, ứng dụng hệ thống quản trị vận hành số hóa...

Để NMLD Dung Quất tiếp tục vận hành an toàn, hiệu quả, công tác bảo dưỡng định kỳ sẽ tiếp tục được đẩy mạnh. Trong đó, tập trung duy trì chất lượng thiết bị, chuẩn bị kỹ lưỡng cho đợt bảo dưỡng tổng thể lần 6. Đơn vị cũng đẩu mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý bảo dưỡng eBEC-BOC, ePTW…; tích hợp hệ thống giám sát tự động, báo cáo điện tử, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các bất thường thiết bị. Song song đó, tiếp tục đầu tư, cải tiến công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và đáp ứng yêu cầu quản lý môi trường.

Với việc đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, BSR hiện đang cung ứng hơn 30% lượng xăng dầu cho thị trường nội địa.

Để NMLD Dung Quất vận hành ổn định, hiệu quả, việc đảm bảo nguồn nguyên vật liệu đầu vào đóng vai trò then chốt. Do đó, BSR sẽ mở rộng và đa dạng hóa nguồn dầu thô trong nước và nhập khẩu; đồng thời cải tiến hạ tầng và phương án phối trộn tối ưu, phù hợp cấu hình công nghệ của nhà máy. Đặc biệt, tiếp tục thử nghiệm và chế biến các loại dầu thô mới, phụ gia mới; tập trung khai thác công suất tối ưu của RFCC để gia tăng sản lượng và tỷ trọng sản phẩm có giá trị cao như Mogas 95 trên 80%, Mogas 92 trên 20%. Song song với đó là cung ứng vật tư, phụ tùng kịp thời, phục vụ hiệu quả cho công tác vận hành và bảo dưỡng nhà máy.

Song hành cùng hoạt động sản xuất, BSR luôn chú trọng tuân thủ các tiêu chuẩn về quản lý môi trường và an toàn sức khỏe nghề nghiệp; đồng thời tổ chức nhận diện, đánh giá và kiểm soát chặt chẽ các mối nguy công nghệ, môi trường, qua đó xử lý nhanh chóng, hiệu quả mọi sự cố phát sinh. Công tác diễn tập, thực tập ứng phó tình huống khẩn cấp được tổ chức định kỳ, góp phần nâng cao năng lực sẵn sàng ứng phó. Đặc biệt, BSR tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý ATSKMT nhằm giám sát và phân tích dữ liệu môi trường theo thời gian thực. Cùng với đó là thực hiện các giải pháp giảm phát sinh chất thải, tăng cường tái chế, bảo vệ môi trường trong mọi hoạt động sản xuất.