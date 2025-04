Nhóm nhạc BTS. Ảnh: Cắt clip.

Theo Viện nghiên cứu danh tiếng doanh nghiệp Hàn Quốc, BTS đứng đầu bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu nhóm nhạc thần tượng trong tháng. Seventeen đứng thứ hai, tiếp theo là IVE ở vị trí thứ ba.

Giám đốc Koo Chang Hwan của Viện nghiên cứu danh tiếng doanh nghiệp Hàn Quốc cho biết: “Trong bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu nhóm nhạc thần tượng tháng 4/2025, BTS (RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, Jungkook) xếp hạng số 1. Trong phân tích liên kết, các thuật ngữ hàng đầu liên quan đến BTS là quyên góp, biểu diễn và phát hành, trong khi trong phân tích từ khóa, các thuật ngữ nổi bật nhất là ARMY, Billboard và nghỉ quân sự".

Bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu nhóm nhạc thần tượng hàng đầu trong tháng này như sau: BTS, Seventeen, IVE, SHINee, aespa, Big Bang, Blackpink, KiiiKiii, LE SSERAFIM, Oh My Girl, Stray Kids, The Boyz, TWICE, EXO, Red Velvet, (G)I-DLE, ATEEZ, NCT, H1-KEY, Monsta X, FIFTY FIFTY, BOYNEXTDOOR, ENHYPEN, fromis_9, NMIXX, Izna, BABYMONSTER, RIIZE và INFINITE.

Chỉ số danh tiếng thương hiệu là một số liệu được tạo ra thông qua phân tích dữ liệu lớn để xác định hành vi trực tuyến của người tiêu dùng ảnh hưởng đến mức tiêu thụ thương hiệu như thế nào.

Phân tích danh tiếng thương hiệu nhóm nhạc thần tượng đánh giá cả nhận thức tích cực và tiêu cực, sự quan tâm của phương tiện truyền thông, mức độ tương tác của người tiêu dùng và khối lượng truyền thông. Đánh giá định tính từ Brand Reputation Monitor cũng được đưa vào.

Danh tiếng thương hiệu nhóm nhạc thần tượng kết hợp cả nhóm nhạc nam và nhóm nhạc nữ thành một danh mục thương hiệu thống nhất, đo lường chỉ số tham gia, chỉ số phương tiện truyền thông, chỉ số truyền thông và chỉ số cộng đồng để tính toán chỉ số danh tiếng thương hiệu tổng thể.