Bức tranh sáng về du lịch Kiên Giang

Tính đến nay, du lịch Kiên Giang đã đạt được nhiều kết quả tăng trưởng ấn tượng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống người dân, đặc biệt ở khu vực nông thôn.

Trong năm 2024, Kiên Giang ước đón 9.863.187 lượt khách, tăng 15,6% so với cùng kỳ và vượt 7,2% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế đạt 978.785 lượt, tăng 70,7% so với cùng kỳ và vượt 43,9% kế hoạch. Tổng thu từ du lịch ước đạt 25.141 tỷ đồng, tăng 43,8% so với cùng kỳ và vượt 25,7% so với chỉ tiêu đề ra.

Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2025, tỉnh ước đón 3.133.534 lượt khách, tăng 13,7% so với cùng kỳ và đạt 28,4% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 479.714 lượt, tăng 65% và đạt 40% kế hoạch năm; tổng thu từ du lịch đạt 13.047 tỷ đồng, tăng 79,4% so với cùng kỳ và đạt 45,8% kế hoạch.

Bên dòng sông Kiên. Ảnh Sở Du lịch Kiên Giang

Nhằm tăng tốc phát triển du lịch và đảm bảo đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số, ngày 18/04/2025, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND, đề ra mục tiêu cụ thể: tổng lượng khách du lịch ước đạt 11.050.000 lượt, tăng 12% so với năm 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 1.200.000 lượt (tăng 22,6%), khách nội địa đạt 9.850.000 lượt (tăng 10,9%). Tổng thu từ du lịch dự kiến đạt 28.500 tỷ đồng, tăng 13,4%.

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu trên, tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh ban hành chính sách “Áp dụng định mức phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn” làm cơ sở triển khai các đề án phát triển du lịch giai đoạn 2021–2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng hành cùng mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh Kiên Giang đang tập trung triển khai hàng loạt nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, việc kịp thời đưa các chính sách hiện hành và chính sách mới vào cuộc sống được xem là nền tảng quan trọng để tạo chuyển biến rõ nét từ cơ sở.

Phố biển Rạch Giá về đêm . Ảnh Sở Du lịch Kiên Giang

Song song đó, tỉnh đẩy mạnh thực hiện Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch Kiên Giang”, nhằm tạo sự bứt phá về chất lượng dịch vụ, sản phẩm và điểm đến. Đặc biệt, chương trình phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021–2025 đang được triển khai mạnh mẽ ở nhiều địa phương, kỳ vọng mang lại sinh kế bền vững cho người dân và giữ gìn bản sắc văn hóa vùng miền.

Một trong những nhiệm vụ trọng điểm là hoàn thiện Đề án xây dựng Phú Quốc trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Đề án này sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt, mở ra kỳ vọng mới cho “đảo ngọc” Phú Quốc trong hành trình vươn ra thế giới.

Tỉnh cũng xác định sẽ đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, tạo sự đồng thuận trong các cấp, ngành, doanh nghiệp và người dân. Việc định vị thương hiệu du lịch Kiên Giang sẽ gắn với hình ảnh chủ đạo, đậm đà bản sắc văn hóa và con người địa phương.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, đổi mới nội dung và phương thức xúc tiến du lịch; phát huy vai trò của cơ quan truyền thông, báo chí; rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển hạ tầng du lịch. Kiên Giang cũng sẽ dành nguồn lực ngân sách hợp lý để đầu tư hạ tầng giao thông, nhất là tại các địa bàn trọng điểm về du lịch.

Cuối cùng, tỉnh chú trọng thu hút nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực phù hợp từng vùng du lịch, khuyến khích các dự án quy mô lớn, dịch vụ du lịch phức hợp. Đồng thời, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, hướng tới phát triển du lịch bền vững và đột phá trong giai đoạn tới.