Không thể ra Hà Nội dự lễ trao giải, em Nguyễn Trần Minh Tuệ, học sinh lớp 6, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng rất tiếc nuối nhưng cũng vô cùng tự hào khi giành giải Đặc biệt cuộc thi “Đuối nước - Các bước phòng ngừa” năm 2025.

"Em nghĩ mình chỉ nhận giải Khuyến khích hoặc giải Ba thôi vì thấy có rất nhiều bạn dự thi và tranh vẽ nào cũng đẹp. Em thấy rất vui với kết quả này", Minh Tuệ hào hứng nói.



Bức tranh giành giải Đặc biệt cuộc thi “Đuối nước - Các bước phòng ngừa” năm 2025. Ảnh: Tào Nga

Trao đổi thêm với PV báo Dân Việt, Minh Tuệ cho hay: "Em đọc báo, xem tin tức thấy có nhiều vụ các bạn nhỏ bị đuối nước khi tắm ở sông, ao. Thông qua bức tranh này, em muốn truyền tải tới thông điệp rằng các bạn nên đi học bơi, khi tắm ở sông suối phải có người lớn đi kèm, đi bơi phải mặc áo phao và chọn màu sắc áo phao rực rỡ để khi gặp nguy hiểm có người thấy cứu".

Được biết, Minh Tuệ vẽ bức tranh này trong 5 ngày, mỗi ngày khoảng 4 tiếng. "Bức tranh này hơi phức tạp vì ghép nhiều hình người với nhau nên em phải có ý tưởng chèn thêm đồ vào để có sự hài hòa", Minh Tuệ bật mí.

Minh Tuệ yêu thích vẽ từ nhỏ và giành nhiều giải thưởng trước đó. Ảnh: NVCC

Minh Tuệ có sở thích vẽ tranh từ nhỏ với các chủ đề như nhà cửa, động vật, bảo vệ môi trường. Em giành nhiều giải thưởng về vẽ tranh trước đó. Ở lớp, Minh Tuệ cũng nhiều năm là học sinh Xuất sắc, top đầu của lớp.



Theo báo cáo năm 2019 của Bộ Y tế, ở Việt Nam, đuối nước là nguyên nhân gây tử vong lớn nhất ở trẻ em, cướp đi mạng sống của hơn 2.000 trẻ mỗi năm. Hiện cũng chỉ mới có khoảng 8,63% tổng số trường học trong cả nước có bể bơi... Vì vậy, tuyên truyền phòng chống đuối nước cho trẻ em; dạy bơi trong học đường là vấn đề cấp thiết để giảm số vụ tai nạn đuối nước trong giai đoạn hiện nay.





Cuộc thi “Đuối nước - Các bước phòng ngừa” do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Tổ chức Campaign For Tobacco-Free Kids (CTFK) tại Việt Nam tổ chức không chỉ là sân chơi bổ ích mà còn là cách để thiếu nhi hiểu rõ hơn về những kỹ năng sinh tồn cơ bản, góp phần giảm thiểu những tai nạn đáng tiếc.



Được phát động từ ngày 10/5 - 10/7, cuộc thi dành cho đối tượng học sinh, thiếu nhi từ 4 đến 15 tuổi trên toàn quốc. Ban Giám khảo đã lựa chọn 28 tác phẩm đoạt giải ở hạng mục tranh vẽ và 22 tác giả ở thể loại video clip, trong đó có các giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích.