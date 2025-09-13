Dự án Nhơn Hội New City chậm tiến độ, dân bức xúc, tỉnh ra "tối hậu thư"

UBND tỉnh Gia Lai mới cho biết, đã yêu cầu Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh thường xuyên theo dõi, kiểm tra tiến độ triển khai các phân khu số 2, 4 và 9 thuộc dự án Nhơn Hội New City. Đây là những phân khu trọng điểm nhưng đang bị đánh giá là thi công ì ạch, thiếu chuyển biến.

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh đã phát hành văn bản yêu cầu Công ty CP phát triển bất động sản Phát Đạt và Công ty CP đầu tư Danh Khôi Holdings - hai chủ đầu tư chính của dự án, nhanh chóng huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật.

Từng được quảng bá là biểu tượng mới của bất động sản ven biển miền Trung, dự án Khu đô thị sinh thái Nhơn Hội New City (Khu kinh tế Nhơn Hội, Gia Lai) nay gần như bỏ hoang sau hơn 6 năm khởi công. Những lời hứa về "thành phố sinh thái thu nhỏ", giờ chỉ còn là ký ức đắng cay với người mua đất tại đây.

Theo Ban Quản lý khu kinh tế Gia Lai, phân khu số 2, 4 và 9 thuộc dự án Nhơn Hội New City đã chậm tiến độ so với thời gian đăng ký đầu tư khoảng 4 năm.

Dù trước đó lãnh đạo 2 doanh nghiệp nhiều lần cam kết sẽ bám sát tiến độ, tuy nhiên thực tế triển khai vẫn chậm chạp, không có sự chuyển biến tích cực.

“Việc triển khai không đúng như cam kết đã gây ra sự bức xúc trong cộng đồng người dân mua bán chuyển nhượng, ảnh hưởng không tốt đến môi trường đầu tư của tỉnh”, đại diện Ban Quản lý khu kinh tế nhấn mạnh.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh yêu cầu Chủ tịch HĐQT Công ty Công ty CP phát triển bất động sản Phát Đạt và Công ty CP đầu tư Danh Khôi Holdings, khẩn trương thi công hệ thống cấp điện tại phân khu 2, hoàn thiện cấp điện và hệ thống thu gom nước thải tại phân khu 9; đồng thời sửa chữa, duy tu các hạng mục xuống cấp, bổ sung hồ sơ pháp lý và hoàn tất các nghĩa vụ tài chính còn tồn đọng.

Phân khu 2,4 và 9 đã vắng bóng người ở, hạ tầng xuống cấp. Cây xanh gãy đổ nằm ngổn ngang giữa các con đường nội bộ sụt lún, trụ điện nghiêng ngả. Một phần khu đất dự án Nhơn Hội New City nay trở thành nơi chăn thả bò của người dân địa phương, còn những người từng bỏ tiền đầu tư thì chỉ biết “ngậm đắng nuốt cay”.

Yêu cầu đối thoại, cấp sổ đúng hạn cho dân

Một trong những yêu cầu cấp thiết mà tỉnh Gia Lai đặt ra là các doanh nghiệp phải khẩn trương hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân đã thanh toán từ 95 - 100% giá trị hợp đồng. Ngoài ra, cần tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với người dân để giải đáp đơn thư, phản ánh, tránh gây mất an ninh trật tự.

Hạn chót để hoàn thành các nội dung này là trước ngày 30/9/2025. Doanh nghiệp cũng phải có văn bản cam kết tiến độ gửi Ban Quản lý và đồng thời thông báo công khai đến toàn bộ khách hàng để trấn an, ổn định dư luận, không tập trung đông người gây mất trật tự.

Trong trường hợp doanh nghiệp chây ì, cố tình không thực hiện đúng theo thời hạn đã cam kết, Ban Quản lý sẽ tham mưu UBND tỉnh xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Bên trong dự án bất động sản ì ạch, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư tỉnh Gia Lai.

Dự án Nhơn Hội New City từng được giới thiệu là “thành phố sinh thái thu nhỏ” với tổng vốn đầu tư hơn 23.000 tỷ đồng. Dự án nằm tại vị trí đắc địa ven biển bán đảo Phương Mai, mặt tiền quốc lộ 19B, kết nối các đầu mối giao thông trọng điểm như sân bay Phù Cát, đô thị Cát Tiến và TP. Quy Nhơn cũ.

Thời điểm mới khởi công, Nhơn Hội New City từng gây “sốt ảo” đất nền, thu hút hàng trăm nhà đầu tư khắp cả nước. Tuy nhiên, sau hơn 6 năm triển khai, dự án hiện gần như bỏ hoang, hạ tầng xuống cấp nghiêm trọng, nhiều khu vực không có điện, nước.

Rất nhiều khách hàng đã gửi đơn kiến nghị đến chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện hạ tầng và thực hiện đúng cam kết.

Dự án Nhơn Hội New City giờ như một minh chứng điển hình cho hậu quả của cơn sốt đất ảo và sự thiếu quyết liệt trong quản lý, giám sát triển khai đầu tư.

Việc UBND tỉnh Gia Lai quyết liệt vào cuộc lần này được kỳ vọng sẽ mang lại chuyển biến tích cực, lấy lại niềm tin của người dân và nhà đầu tư vào các dự án bất động sản trên địa bàn.

